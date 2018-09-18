Тема: открытие ледовой арены в Благовещенске и спортивные рекорды

– Здравствуйте! Мы открываем целый цикл передач, посвященный звездам 16-й «Амурской осени». И нам особенно приятно, что сегодня нашу первую передачу посетила российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница ­– семикратная чемпионка Европы, четырехкратная победительница финалов серии Гран-при, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая.

– Ирина, здравствуйте!

– Здравствуйте!

– Во-первых, мы хотим выразить почтение и сразу же вручить этот небольшой букетик.

– Спасибо большое!

– Спасибо большое вам, что к нам приехали, порадовали. И сразу же хочется сказать, что это было потрясающе – как вы открывали нашу первую благовещенскую ледовую арену. И, естественно, у меня первый же вопрос: как вы ее оцениваете? Как вам было выступать на этом льду? Какой он вообще, амурский лед?

– Площадка отвечает всем стандартам для того, чтобы можно было тренироваться, соревноваться и выигрывать. Качество льда, понимаете, для фигуристов он помягче, для хоккеистов – пожестче. Сегодня было все очень даже хорошо. Очень теплая публика, хорошо встречали. Мне кажется, что открытие удалось.

– Вы знаете, многие зрители, я с ними общался, говорили, что от вас просто исходила, лучилась какая-то энергия. Вы целенаправленно так настроили себя, либо это у вас всегда, любой выход на публику?

– Я думаю, что я там просто живу.

– Сразу от фигурного катания хочется перейти к ледовым шоу. Сейчас такая тенденция сложилась, что, наверное, люди больше смотрят не профессиональное фигурное катание, а ледовые шоу. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Какое у вас к этому отношение?

– Я бы поспорила, потому что ни одно ледовое шоу не может заменить тех эмоций, когда идет соревновательный процесс, когда наши, российские спортсмены побеждают. Ледовые шоу – это больше, наверное, мероприятие для всей семьи, культурно-массовое. Поэтому это две составляющие, которые нельзя, наверное, переплетать воедино.

– Если вас брать лично, то тот же «Ледниковый период» – один сезон вы там выступали как ведущая, потом, по-моему, через сезон вы уже были участницей. В каком амплуа вам больше понравилось?

– Наверное, ведущей.

– Почему?

– Потому что парное катание совершенно иное. Было, конечно, интересно себя попробовать. Но я понимаю, что одна на льду я себя чувствую более комфортно, раскрепощено. Все-таки, когда ты имеешь возможность импровизировать, не зависеть ни от кого, мне, наверное, комфортнее.

– А если сравнивать работу телеведущей...

– Стаж большой.

– Вы уже опытный телеведущий и опытная спортсменка. Если разграничить эти грани, какие особенности имеет спортивная журналистика и фигурное катание? Помогло вам это как-то?

– Мне помогает только обучение. Отучившись в школе телевидения, я узнала, как и что делать. А опыт приобретаешь, только работая в кадре. Колоссальный опыт мне дала работа в прямом эфире. Это не сравнить, конечно, ни с чем.

– Наверное, это сравнимо с выходом на Олимпиаде на лед?

– Думаю, что нет. Потому что на Олимпиадах ты выходишь и четко понимаешь, что очень много должно всего сложиться, чтобы все получилось. Единственное, что может переплетаться – это то, что все зависит только от тебя. Если в командных видах спорта еще команда должна тебя как-то поддерживать, и ты должен поддерживать команду, то здесь ты сам за себя.

– Вы попали в ту плеяду суперзвезд, когда одиночницы в нашей стране стали подеждать на мировой арене. Это отложило какой-то отпечаток, что вы понимаете, что вы – уникальный человек?

– Сложно сказать. Может быть, когда-то позже я это пойму. Сейчас мне напоминает мне это только тогда, когда кто-то представляет «первая в истории». И действительно – за мной очень много рекордов. Это и первые каскады из двух тройных, и то, что я одна из трех женщин во всем мире, кто за технику получал «6.0». И все, больше никто этого не повторит – больше системы этой нет. И опять-таки – чемпионаты Европы. И я первая, кто прыгнул два каскада с тройным риттбергером в одной программе. То есть, очень много таких небольших ступеней, которые профессионалы отмечают. И мне, конечно, безумно обидно, когда говорят «кто-то там сделал этот прыжок впервые». Я говорю «посмотрите, что у нас десять лет назад было». Это не такие глобальные рекорды, раз про них кто-то забывает. Но большие рекорды не забывают.

– Можно, когда вы ведете какую-нибудь спортивную рубрику, напоминать невзначай.

– Кому надо – те сами знают.

– Какой ваш личный рекорд для вас самый памятный, который приходит на ум, когда вас спрашивают о личном рекорде спортивном?

– Спортивном? А я уже рот открыла, хотела сказать «дети мои». Это, скорее всего, чемпионат мира 2005 года в Москве?

– Почему запомнился?

– Во-первых, я вернулась после сложного хронического заболевания. И мне все в спину говорили, что кататься больше не будешь. Я выползла, можно так сказать, с 9 места чемпионата мира и «прозвенела» в Москве, исполнив наисложнейшую программу, которую порядка 10 лет никто так и не повторял. И это было дома. Я заканчивала чемпионат мира, каталась самой последней. Конечно, слезы на глазах были у многих.

– Кстати, о здоровье. И о детях. А ваши дети уже занимаются фигурным катанием, или вы как-то их от этого процесса изолируете? Потому что фигурное катание – это очень опасный спорт.

– А скажите, какой спорт не опасный?

– Шахматы.

– И то, знаете, как можно бросить шахматы…

– Тем не менее, ваши дети стоят на коньках?

– Да, стоят. Сын у меня занимается хоккеем, а дочь сказал, что хочет кататься как мама. И катается.

– Хочет стать фигуристкой?

– Хочет. Дай Бог.

– А вы бы хотели, чтобы она действительно выросла фигуристкой?

– А вы хотели ребенку сказать «нет, ты не будешь это делать, потому что я не хочу»? Дети – это личности. Они сами выбирают, сами ошибаются.

– Как мама вы будете помогать, или все-таки показывать со временем «дочь, смотри, вот есть художественная гимнастика».

– А я хотела в художественную гимнастику. Не пошло. Мне кажется, задача родителей – поддерживать начинания своих детей. Я поддерживаю.

– Сейчас нас смотрят многие зрители, и наверняка у них такой же вопрос – куда отдать своего ребенка. Все-таки, вы бы рекомендовали со своим багажом опыта, куда лучше отдать девочку?

– Я двумя руками за фигурное катание. Потому что это очень красиво, это эстетично. Ребенок развивается разносторонне физически. Если вдруг у ребенка не получится, а он захочет продолжать кататься, в фигурном катании есть такие направления, как шоу на льду, балеты на льду, различные трансатлантические корабли, на которых есть катки. Ребята там работают и прекрасно себя чувствуют.

– Если возвращаться к нашей ледовой арене, для нас это открытие большое, она подойдет для профессиональных занятий фигурным катанием?

– Конечно.

– Это очень радует. Ну, и мне хотелось бы задать еще один вопрос. Мы знаем, что вы уже больше двух лет являетесь депутатом. Расскажите, почему в последнее время все спортсмены целенаправленно идут в депутаты и, желательно, в партию «Единая Россия».

– Вы знаете, я попала в депутаты после еще одного образования. Поэтому я не могу сказать, что я туда прям «попала», это неправильно. Я туда шла, я для этого училась, я вижу цель, я иду к этой цели. Я не буду говорить за всех спортсменов. Просто бытует мнение, что спортсменам там делать нечего. Но если в наших думах будут сидеть экономисты, юристы, им будет сложно понять, что такое заболевание, как правильно построить каток. Понимаете? Должны быть разносторонние люди. Должны занимать посты, в которых они действительно понимают и соображают.

– Помогла ли вам работа депутатом при постройке в Подмосковье школы имени Ирины Слуцкой?

– Вы знаете, это случилось до того, как я стала депутатом. Опять-таки, есть мнение, что если ты депутат, то тебе открыты все двери. Поверьте мне, если ты депутат, и у тебя в голове ничего нет, то ты ничего сам не сделаешь никогда. Будь ты даже совсем высоко. Поэтому все мои продвижения начинаются с того, что я учусь. И после этого иду дальше. Первая школа у меня была открыта три года тому назад в Подмосковье. Потом еще. Потом у меня появилась школа там, где сейчас я базируюсь. А еще на тот момент – в Иваново. До того момента, как я осела на одном катке, где у меня проходит тренировочный процесс, у меня было открыто уже три школы. Поэтому здесь одно с другим совсем не связано. А то, что я сначала поучилась (и учусь до сих пор в аспирантуре) – это, наверное, более интересно.

– Я вернусь к нашему открытому льду большой арены. А не планирует ли Ирина Слуцкая открыть свою школу и в Благовещенске когда-нибудь?

– Вы знаете, сложно говорить. Пока такого предложения не поступало. Если поступит – будем рассматривать.

– Я думаю, его стоит рассмотреть.

– Спасибо.

– Спасибо вам огромное, что вы посетили. Мы открываем целый цикл передач. Ирина Слуцкая – чемпионка чемпионов, если можно так сказать. Спасибо, что приезжаете к нам. Приезжайте еще, мы всегда будем вам рады.

– Хорошо!

– Спасибо!