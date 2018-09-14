Тема: причины отъезда из Амурской области

– Здравствуйте. Часто мы слышим разговоры о том, что люди уезжают из Амурской области. В основном это абстрактные цифры, которые мало кого трогают. Но сегодня в программе мы расскажем историю конкретного человека. Доктор экономических наук, преподаватель ДальГАУ Сергей Мясоедов через несколько дней покидает наш регион и переезжает жить в Краснодар. И не сказать, что он очень этого бы хотел. Впрочем, обо всем он расскажет сам.

– Сергей Александрович, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Скажите пожалуйста, вы еще числитесь преподавателем ДальГАУ?

– Нет, я написал заявление, и с 6 сентября я уже не преподаватель.

– А сколько лет вы проработали в ДальГАУ?

– 10 лет.

– А какие должности вы занимали?

– Все 10 лет я был заведующим кафедрой, и с апреля этого года я перешел на должность профессора.

– А сколько у нас докторов экономических наук в области?

– Мне известно четыре доктора.

– Включая вас?

– Да.

– То есть вы уедете, останется три?

– Да.

– В Краснодар вы едете, у вас уже есть работа, конкретное рабочее место?

– Пока все в процессе, но договоренность уже есть.

– Это будет тоже система высшего образования?

– Да, конечно, пока по профилю.

– Сергей Александрович, вы переезд планировали? Как-то к нему готовились? Или это было спонтанное решение? Или вас вынудили? Как это все произошло?

– Обстоятельства сложились таким образом, что пришлось принимать определенное решение, и до того не планировалось. Планировалась здесь дальнейшая работа и продолжение работы в вузе.

– То есть, в принципе таких мыслей не было, цели не было сменить регион, уехать на юг? Есть же люди, которые считают, что лучше там, где тепло.

– Нет, ну говорят: где родился, там и сгодился. Поэтому, конечно, планировал всю свою жизнь здесь оставаться, поскольку здесь уже есть определенные наработки, и людей знаем, и знаем различные экономические цифры, и экономический вектор развития. То есть, в принципе, есть те наработки, которые могли пригодиться в дальнейшем.

– Какие обстоятельства вынудили вас уехать, уезжать сейчас?

– Здесь слово «вынудили» может не столько корректное. Здесь просто сформировалась такая ситуация, что произошли изменения и в карьерном плане. Кафедра была объединена и, соответственно, мне пришлось...

– Объединили две кафедры и лишили вас должности заведующего кафедрой.

– Да, даже три практически. Но не то, что лишили, там и с юридической стороны все правильно, все грамотно, все аккуратно. Было решение людей. Которые голосовали и, соответственно, был избран другой заведующий кафедрой. И, соответственно, переведен потом в дальнейшем на должность профессора, и потом уже к концу этого учебного года, в июле, 0,75 ставки нагрузка.

– Фактически как я понимаю, нагрузку вашу сокращали, сокращали и сокращали.

– Так обстоятельства сложились, в целом ситуация непростая в вузах. Но да, 0,75 как-то так сделали.

– Когда все это началось, и с чем вы связываете такие изменения? У вас есть какие-то предположения?

– Это могут быть только предположения. В целом были определенные перспективы и немного ситуация ухудшилась после различных действий, публикаций. У меня произошла ситуация, что мною было принято решение – я вступил в ЛДПР здесь, у нас в Амурской области.

– Когда вы вступили?

– Я вступил 7 ноября 2017 года и там пошли сразу определенные корректировки.

– То есть, все это: объединение кафедры, сокращение ставки?

– Нет, объединение кафедры в принципе и планировалось, и, вроде бы, были и у меня там шансы, но это все, опять же говорю, все сделано правильно и грамотно. Здесь у меня вопросов никаких. Просто когда публикации выходили до того, я уже не один год публикуюсь и не один год выражал свою позицию по различным экономическим ситуациям в Амурской области, люди просто говорили: да, хорошо, мы читаем, молодец, нравится, альтернативная точка зрения, или то что цифры, которые неудобные, я их просто выносил на обсуждение, и все. У нас же областные средства массовой информации стараются выносить те цифры, которые...

– Которые нужно выносить.

– Которые, да, показывают положительную сторону. И я немножко раскрывал суть, что есть еще другие цифры. На которые тоже нужно обращать внимание, и которые нужно улучшать одновременно. Поэтому раньше это проходило спокойно и без всяких каких-то последствий для меня, в целом все было нормально. А когда вступил в партию, тут уже было более пристальное внимание и начались не то что предупреждения, но и заявления, которые я никак не могу доказать.

– То есть вам намекали и говорили, что надо поаккуратнее?

– Нет мне сразу сказали: «как ты посмел и кто дал тебе право?»

– А, вот так вот разговор был?

– Да, даже так. Просто в коридоре и я был удивлен. Ну, что же теперь, случилось и случилось. И, соответственно потом уже были объяснены позиции, что в случае объединения кафедры, а оно планировалось, ты там не будешь. Ну говорю, я все понял.

– То есть, вы считаете, что ваша активная общественная деятельность, ваша партийная принадлежность сказались на вашей работе?

– Я так не считаю, я просто смотрю на факты. Факты, которые я уже изложил: в том плане, что не заведующий кафедрой, 0,75% ставки.

– Вы уже сказали, что вы публиковались, вы вели блог активно, вы были экспертом общественной палаты, вы активно критиковали власти, разбирали бюджет. Пусть конструктивно, но критиковали, да?

– Своя позиция была.

– И это сказывалось на ваших отношениях с вашим руководством. Ректор ДальГАУ Павел Тихончук – секретарь амурского отделения партии «Единая Россия».

– Что ректор является руководителем «Единой России», я в принципе на это особо никогда внимания не обращал. Да, знал, что проводятся различные форумы, различные мероприятия на базе ДальГАУ. Это все нормально. Ну а тут, когда вступил в партию, конечно, у меня возникли определенные умозаключения по поводу той ситуации, что в дальнейшем пошла по моей кандидатуре. Но дело в том, у меня уже билет на самолет, и я уже покидаю регион. Просто мне хотелось бы, чтобы те люди, которые принимают управленческие решения и которые создают фон, создают ситуации, не подводили людей к вот этому критическому уровню. Если вы не согласны с людьми, которые выражают точку зрения не областных средств массовой информации, а именно свою точку зрения, немного отличающуюся, ну зачем их доводить до какого-то критического переломного момента? Лучше давайте общаться в том поле, в котором и человек излагал. Если вам не нравится эта публикация или эта статья, выходите на ту же площадку и критикуйте также конструктивно. Это нормальная цивилизованная форма. Но когда вот так создавать эти условия – это неправильно, потому что я знаю ряд экспертов, хороших людей, очень грамотных, которые разбираются и в тарифах по теплу, по электроэнергии, по водоснабжению, блестящие люди, но когда им предлагал выходить, говорил, давайте я вас выведу на площадку, вы озвучите, технари, хорошие, грамотные люди, один говорил, что у меня сын имеет свой бизнес и я боюсь, что проблемы будут у сына, другой просто сказал, что он работает в бюджетной организации и он сразу сказал, что у него будут проблемы на работе.

– То есть, люди боятся.

– Судя по той реакции, с теми людьми, с которыми мне приходится общаться, именно которые обладают тем багажом знаний, они стараются особо не высовываться.

– Сергей Александрович, вы хорошо разбираетесь в тонкостях бюджета. Власти всегда говорят, что бюджеты последних лет особенно социально-ориентированные. Вы можете так сказать?

– В целом по уровню, по структуре, да. Но дело в том, что здесь какая ситуация. У нас был один из губернаторов, который загнал область в долговую яму. В результате сейчас Амурская область расплачивается за то что наши долги с 9 миллиардов пришли к 30 миллиардам.

– Это с 2013 года, с наводнения все это началось.

– Да нет, до того еще кредиты брали, не знаю на какие цели, но наводнение, я бы не сказал, что там ушло 20 миллиардов на ликвидацию последствий. Эти кредиты брались, и соответственно, в результате сейчас бюджет Амурской области вынужден отдавать огромное количество денег на запад.

– Проценты те же самые.

– Да, отдаем деньги, тем более сейчас происходит реструктуризация долговых обязательств из государственных в коммерческие. А коммерческие, как вы понимаете, там процент намного выше,чем государственный, который там минимальный процент. Поэтому здесь ньюанс именно связан с тем, что область была уже просто загнана в .

– А как вы считаете, сейчас власти ведут грамотную бюджетную политику? Как специалист.

– Сейчас новый губернатор, я пока не могу оценивать, потому что оценивают по результатам работы. Пока человек только пришел к власти, его только избрали. Поэтому здесь радует, какие-то есть ожидания, что это человек. Человек наш местный, не варяг, человек обладающий определенным багажом политической борьбы и человек, который уже имел опыт работы, и человек, который имеет выход на крупный бизнес. Вот эти плюсы, они присутствуют, насколько они будут эффективно использоваться – мы увидим. Если это будет реально на благо области, а не на благо госкорпораций и каких-то частных структур, то тогда я только за, потому что уровень жизни в Амурской области однозначно нужно поднимать.

– Ваше решение уехать окончательное, или что-то может еще измениться?

– У меня здесь остаются родители, поэтому, как любой ребенок, который любит своих родителей, я пока с ними, сейчас помогаю по хозяйству и решаю бытовые проблемы. Да я уеду.

– Вы с семьей переезжаете, правильно?

– Да с семьей, тем более, мы ждем пополнения. Поэтому мы вот уехали уже практически, я просто приехал, чтобы решить бытовые вопросы здесь.

– Все понятно, последний вопрос: с каким чувством вы покидаете регион?

– Здесь остаются хорошие люди, люди, которых я уважаю, ценю, тут вся моя жизнь прошла. То есть, здесь все, все мое. С каким чувством: что случилось, то случилось.

– Спасибо вам большое, удачи вам на новом месте.

– Спасибо.

– Сегодня у нас в гостях был доктор экономических наук Сергей Мясоедов, который с горечью покидает наш регион. Это были «Простые вопросы». Желаю вам всего хорошего. До свидания.