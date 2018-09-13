Андрей Кузьмин

Тема: итоги выборов и планы работы в Госдуме

– Депутатом в Государственную Думу Российской Федерации от Амурской области стал Андрей Альбертович Кузьмин. Представитель ЛДПР набрал на минувших выборах более трети голосов и обошел всех остальных соперников. Он сегодня у нас в студии, мы поговорим о том, как проходили выборы, и что он намерен сделать на новом посту.

– Здравствуйте.

– Добрый день.

– Вы хотели идти в Госдуму, или это было решение Высшего совета ЛДПР?

– Наверное, все-таки, это было решение высшего совета ЛДПР, я себя не позиционировал на этой должности. Мне вполне хватало того объема работы и интереса, которым я был на самом деле воодушевлен, работая депутатом Благовещенской городской думы.

– В общем, вы как человек исполнительный, служивый в прошлом...

– Да, я это предложение принял как приказ. Соответственно, это все сейчас позиционируется и на обращения и жалобы, поступающие от избирателей, жителей Амурской области. Я их тоже воспринимаю как приказ.

– Вы обошли на 2% представителя КПРФ Татьяну Ракутину на этих выборах. Как вы считаете, почему это произошло? Совсем маленькое отставание.

– Вы знаете, сегодня пытаются конкуренты, скажем так, позиционировать себя как обиженных в какой-то степени. То есть, административный ресурс, подделки...

– Да, многие говорят.

– ...еще что-то. 2% – это нормальное отставание или нормальная победа, это конкретное выражение воли избирателей. Говорить о каких-то административных ресурсах, наверное, неправильно по одной простой причине, если было воздействие административного ресурса, я серьезно говорю. Кандидат занявший второе место Ракутина Татьяна Анатольевна взяла 26% на губернаторских выборах и 29% на госдумовских выборах. Больше 55 % взял победитель на губернаторских выборах и немногим больше 31% на госдумовских выборах. Разница в 24%, как бы, знаете, административный ресурс если бы включился, то было бы, соответственно, и решение аналогично. Но проанализировав некоторую ситуацию, понимаете, я работал по районам, в городах я практически не появлялся. В городах у нас было по одной, две, три встречи – это максимум. Это вот в Благовещенске было три встречи и в Белогорске было три встречи. Везде в основном было по одной-две встречи.

– Вы все районы объехали?

– Но я объехал все районы. Я практически, но вот 160 поселений, просто если умножить на два, если считать что в каждом поселении, два населенных пункта, это уже 320 из 600, которые у нас на территории области, это половина. Есть у нас такие поселения, куда доехать проблематично, на самом деле, но и туда добирались.

– Вы говорили о том, что Высший совет ЛДПР вас выдвинул. Давал ли какие-то наказы вам сам Владимир Вольфович, может быть?

– Знаете, 21-22 августа я работал в Государственной Думе, были парламентские общественные слушания по изменению пенсионного....

– Пенсионного возраста.

– ...законодательства. Там не только возраст. Возраст – это, наверное, то яркое пятно. Там много моментов, которые укладываются в изменения. И все предложения жителей Амурской области предложения, которые мы собрали в рамках работы мобильной приемной «Депутатский контроль», руководителем которого проекта я и являюсь, легли в основу этих поправок к закону. Сегодня они уже сформированы, и я не готов ответить, как по времени я успею к 24 числу подписать эти поправки, но они подготовлены, и подпишет их председатель комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов.

– Ну, а какие основные моменты по пенсионному законодательству ЛДПР предлагает?

– Прежде всего, у нас это сохранение возраста ныне действующего – 55 и 60. 55 для женщин и 60 для мужчин. Это, наверное, самый основной подпосыл, который мы пытаемся донести. Прежде всего это связано с теми условиями жизни трудными. На самом деле, у нас климатические условия очень сложные.

– Про Дальний Восток вы говорите?

– Да, я говорю в целом про Дальний Восток, потому что нельзя в этой части выделять отдельно Амурскую область. Мы все жители – Дальнего Востока, наша оторванность от европейской части страны, трудная транспортная доступность,сегодня здесь у нас проблемы и в медицинском обеспечении, и в образовательной сфере. И вот эти в сфере ЖКХ, вы не поверите, но если брать территорию Дальнего Востока в целом полностью, у нас на сегодняшний день самые высокие тарифы на услуги ЖКХ. У нас сегодня есть определенные планы на социально-экономическое развитие Дальневосточного региона. Мы сохраним здесь свои трудовые ресурсы и сможем еще трудовые ресурсы привлечь с других регионов. Для чего?

– Льготы Дальнему Востоку.

– Да, создавая определенные условия, определенные льготы, мы уже начинаем привлекать сюда других. Отсюда уезжать уже не будет таких оснований. По тарифам.

– Как вы намерены победить высокие тарифы в ЖКХ?

– Да, вот тут основной посыл, скажем так, в моей программе – это работа в сфере ЖКХ под жесткий государственный контроль. Муниципалитеты должны сами управлять своим муниципальным имуществом, муниципальными сетями, посредники исключены. Сегодня мы наблюдаем в любом практически муниципальном образовании, где есть система центрального отопления – котельные передаются кому-то в оперативное управление, в аренду, в концессию, как вот здесь в Благовещенске – АКС. Мы хотим отказаться от этих услуг посредников. Соответственно, и тариф упадет, ведь они же наживаются на этом, на наших с вами услугах, на передаче воды, тепла. Есть ряд вопросов: увеличили тарифы на водоотведение. Там буквально на копейки увеличили, мотивируя это тем, что будет создан производственный план, будут меняться трубы, наводится порядок на сетях. Но мы видим, что производственный план не выполняется, деньги собираются. Куда эти деньги уходят?

– А это можно победить на федеральном уровне?

– Это надо побеждать на федеральном уровне.

– То есть работая, в муниципалитете, в думе, вы не могли это сделать?

– Здесь, в городской Думе это практически было невозможно, потому что муниципалитет отказывается от дополнительной работы взваливаемой на свои плечи.

– Ссылаясь на федеральные законы?

– Ссылаясь на федеральные законы. Там все прописано, там есть вариативность, как и прямые выборы мэра города. Мы настаиваем на том, чтобы были прямые выборы, но там есть вариативность. Есть система назначения или выборов представительным органом власти. Система назначения себя не оправдала. Мы говорим: прямые выборы мэров городов, глав районов, глав поселений – это необходимое условие для социально-экономического развития муниципалитетов. Но есть еще одна тема очень острая, которая на сегодняшний день затрагивает все население области. Это межбюджетные отношения. И эта тема тоже очень интересная. Сегодня пропорции от собираемых налогов не в польщу муниципалитетов, им остаются крохи, только на то, чтобы они выжили. Но представьте себе, скажем так, уровень оплаты уборщицы в муниципалитете и главного бухгалтера практически одинаковый. И куда пойдет главный бухгалтер? Да лучше я буду уборщицей работать,чем я буду брать на себя ответственность распределения финансовых потоков, скажем так. А бюджет маленький у муниципалитета, они не могут себе увеличить заработную плату и сегодня она вообще у муниципалитета замерзла. Это неправильно.

– Вы говорите об НДФЛ и имущественном налоге?

– Да. За счет которого практически и живут поселения. Но от НДФЛ остается всего 10%, а имущественный налог, там даже пенсионеры освобождены, фундаментное строение...

– А вы хотите региональный притянуть? Оставить часть какую-то?

– Мы вообще рассчитали все это и документально, экономически обосновано подтвердили, что нужно оставлять не 10%, а 20-30%. Если 37% – это оптимальная сумма, на которую муниципалитет может уже жить, не существовать, а именно жить и выполнять свои полномочия. На сегодняшний день законодатель определил такую массу полномочий муниципалитета, на которую у них просто не хватает своего бюджета.

– Вы думаете, на федеральном уровне это возможно сделать? Потому что федеральный центр наверное, все-таки не хочет делится деньгами.

– Вы знаете, деньги в стране есть. Как правильно распределять и как правильно управлять этим – это уже зависит от профессионализма тех, кто сегодня работает в Правительстве Российской Федерации.

– Вы говорили о транспортной доступности Дальнего Востока. На сегодняшний день это все с пробуксовкой решается. Как вы можете содействовать этому процессу в кресле депутата Госдумы?

– Мы разработали хороший проект, и сегодня он уже практически находится на стадии рассмотрения. Причем есть в отношении него решение Президента по его экономической оценке. Я говорю о Дальневосточной авиационной компании, которая будет создана именно для Дальневосточного региона, которая будет работать именно по Дальневосточному региону и связывать жителей Дальнего Востока с центром. И мы говорим не об отдельных категориях возрастных, как сегодня, а мы говорим о всех жителях дальнего Востока. Мне просто непонятна, к примеру, ситуация, связанная с сельскими жителями. Сегодня на селе пенсия восемь – восемь с половиной тысяч рублей. Минимальный прожиточный минимум у нас задекларирован 11 тысяч рублей.

– Два разных минимума.

– Да. Как вот это соответствие – это первое. Второе, ведь нас еле есть люди, которые зарабатывают тоже по 10-12 тысяч рублей. Но у них возрастной ценз меньше шестидесяти и старше двадцати трех. Почему они исключены из возможности передвижения, доставки своих детей к образовательным учреждению в центр, если есть желание? Ребенку сегодня ЕГЭ предоставляет такую возможность выбрать учебное заведение, и если ребенок способен, родители его не могут отвезти туда. А ведь он один туда не поедет, семнадцатилетний молодой человек, который к самостоятельной жизни еще не готов. Это первый момент. Второй момент – это санаторно-курортное лечение. Для восстановления своей трудоспособности нужно проходить определенное оздоровление. Подводя итоги выборов 9 сентября, хочу выразить слова благодарности и признательности избирателям, которые приняли участие в выборах.

– Спасибо за интервью. Сегодня в студии мы разговаривали с Андреем Альбертовичем Кузьминым, депутатом в Государственной Думе Российской Федерации, представляющим Амурскую область. Он выдвигался от партии ЛДПР. Спасибо.

– Спасибо.