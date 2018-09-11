Тема: итоги выборов

– Прошли выборы и, как водится, сейчас все подводят итоги. Татьяна Ракутина, кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации, участвовала в выборах губернатора и в депутаты Государственной Думы. Ей не хватило нескольких процентов. Как шла борьба и почему она говорит, что она провела просветительскую работу во власти, мы сегодня поговорим с ней в студии.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте. Просветительскую работу среди людей о власти.

– О власти. Если говорить об этих выборах, насколько они были для вас особенными?

– Особенными в том, что я впервые вышла на выборы на федеральном уровне. На региональном уровне в депутаты Законодательного Собрания я участвовала много раз. Но в плане работы никаких особенностей нет. Я всегда на выборах работаю самоотверженно, выполняю все, что от меня зависит, так же, как и на работе вне выборов. Поэтому мне абсолютно неважно, что за уровень выборов в моей жизни происходил.

– Несколько процентов. Обидно?

– Ну, может быть.

– Может быть. Но это не первый опыт уже, когда вы выходили в двух ипостасях. Выборы в 2014 году – был тоже такой же опыт. Не считаете ли вы, что таким образом распыляются голоса?

– Вы знаете, наоборот, и я и партия считаем, что это усиление ресурсов. В чем? У нас, это ни для кого не секрет, и человеческого ресурса, физического и, особенно, финансового недостаточно, чтобы достойно выступать на таких выборах. Каждые выборы – это бесплатные эфиры, бесплатные печатные площади, и мы сосредоточили это любезно предоставленное законом время вокруг одной кандидатуры. И мы, конечно же, понимали, что выиграть выборы, те и другие, тяжело. Мы никогда не говорили «невозможно», но такое случается редко. Мы анализировали, такой опыт есть у КПРФ в других регионах. И надо сказать, что результаты показали, что и на тех выборах, и на других, люди голосовали «за». То есть берет человек бюллетень: «Ракутина», «Ракутина», ему было понятно, он был готов голосовать за Ракутину, не разбираясь в том, губернатором она будет, или она будет в Государственной Думе. Об этом говорят голоса, не проценты, а именно реальные голоса, которые я получила.

– То есть за личность голосовали?

– Да.

– Ну а распыление голосов? Не думаете, что это произошло?

– Мы не думали изначально, и мы увидели это в результатах, что получила одинаковое количество голосов.

– Выборы для вас были интересными в этот раз?

– Выборы всегда интересные, потому что выборы – это же процесс. Это не только конечная цель. Это процесс, это поездки по области, это встречи с людьми. С людьми разговаривать всегда интересно, это наводит на определенные мысли.

– Вот смотрите, расклад сил какой сейчас в эти выборы. Например, Хабаровск если взять, сейчас на должность губернатора...

– Будет второй тур.

– Будет второй тур.

– В Приморье, то что рядом с нами. Это Хабаровск и Приморье.

– Почему изменились такие состояния, как говорится, партии власти и других партий?

– Да я вообще рассматриваю эти выборы как начало конца для партии власти. Если мы не будем говорить про Хабаровск и Приморье, а вернемся в Амурскую область, сегодня КПРФ победила в четырех городах: это Свободный, Райчихинск, Тында и Зея. Это города, где проходили муниципальные выборы, наша гордость. Вы знаете, я же, помимо того, что кандидат, я вообще в КПРФ возглавляю штаб по выборам. И еще в феврале этого года, когда никто не знал, что будут выборы губернатора, будут выборы депутатов Государственной Думы, я, как руководитель областного штаба, Тынду считала приоритетными нашими выборами в этом году.

– Почему?

– Потому что там были выборы мэра, там были выборы городской думы, и для нас было важно в этом городе победить. И хорошие шансы. У нас там сильная партийная организация, и Марина Михайлова – сильный человек, коммунист, болеющий душой за свой город.

– Которая долго шла.

– И она не просто шла от выборов к выборам, она работает депутатом городской думы. Я всегда про это рассказываю: идешь с Мариной по городу, каждый третий человек говорит ей «Здравствуйте, Марина Валентиновна». Это люди, которые когда-то к ней обращались, многим из них она помогла. Она и людей, и проблемы города знает идеально, не побоюсь этого слова, и готова их решать.

– Все-таки вопрос, что эти выборы показали?

– Почему сейчас?

– Да.

– Вот в этом, наверное, и состояла моя просветительская работа, о которой вы сказали в самом начале. На всех встречах, во всех эфирах я старалась рассказать людям, что все, что мы видим сегодня вокруг – это «заслуга» действующей власти. И всегда старалась объяснить, что мы очень богатая страна и очень богатый регион. Вся проблема не в том, что власть не умеет считать деньги, она их считает лучше нас. Проблема в том, на кого она работает. И я искренне считаю и говорю об этом людям, что нынешняя власть работает на укрепление крупного капитала в стране, и им абсолютно все равно, на что тратятся деньги в плане людей. Ни на что. И еще я добавляла, что единственная оппозиционная партия именно с оппозиционной программой, абсолютно другой социально-экономической программой – это КПРФ. И мы считаем, что нужно вернуть в страну все то, на чем зарабатываются деньги и тратить их на всех граждан. На социальные блага.

– У нас везде говорят о том, что неуклонно растет наша заработная плата. В Амурской области уже перевалила за сорок тысяч. Увидели ли вы на этих встречах, что люди беднеют?

– Я вообще всегда считала, что люди в области живут небогато. Знаете, еще будучи депутатом Законодательного Собрания, я говорила некоторым депутатам, что няня в детском саду получает шесть тысяч рублей, они мне искренне говорили «Татьяна Анатольевна, что вы врете, таких зарплат не бывает».

– Прожиточный минимум.

– Да. «Таких зарплат не бывает». Люди уже забыли, что вообще-то можно ездить отдыхать, можно просто хотя бы в рамках своей области путешествовать, показать детям столицу Амурской области. Сегодня некоторым действительно не хватает на нормальную еду. Они питаются со своего огорода и в магазин ходят только за солью, сахаром и хлебом. Да, живут беднее. Ветшают деревни, нищета видна, падающие заборы. Не потому, что за ними живут какие-то алкоголики или асоциальные люди. Это стало очень заметно. И на мой взгляд стало заметно людям, они уже не живут мерками «лишь бы не было войны, а все остальное хорошо». Именно по этому так полярно поменялся расклад голосов на этих выборах по всей стране.

– Выборы прошли, и вот сейчас можно говорить об административном ресурсе. Был ли он замечен вами?

– Он был понятен для нас, людей в политике с самого начала. И, по большому счету, моя борьба на этих выборах была не с кандидатом Кузьминым. Кандидата Кузьмина я победила и администрацию Президента победила. И вы знаете, Наталья, я очень горжусь тем, что административного ресурса не хватило для того, чтобы Кузьмин выиграл. И я твердо уверена, что выиграла потом дальше в честном голосовании. И я твердо уверена в том, что та огромная явка в Тындинском районе, где пришло больше пятидесяти процентов избирателей, больше шестидесяти, и Кузьмин, опередивший меня на чуть менее четырех тысяч голосов, почти три из них получил в Тындинском районе. Такого не бывает. Если мы посмотрим весь расклад выборов, то я с этим административным ресурсом набрала одинаковое количество, плюс-минус, я очень сильно обогнала Кузьмина только в Тынде. Но это понятно почему. Потому что там вообще рвануло КПРФ по всем уровням выборов. И поэтому там, где большая явка, там же и большой процент Кузьмина. Будем разбираться, но вы должны понимать, что если нет никаких доказательств, то очень сложно вскрыть теперь уже запакованные, запломбированные мешки. Но я буду делать эти запросы хотя бы для того, что я всегда иду до конца. Мне будет не стыдно, сама себе могу сказать «Таня, ты все сделала и люди, которые в меня верили, которые пришли и проголосовали за меня, никогда не скажут, что Ракутина наплевала на результат и ничего не отстаивала».

– Ну, если говорить, последний вопрос о том, что вы шли на достаточно высокие должности с местом проживания в Москве. Готовы ли вы в случае победы уехать жить в Москву? У вас семья.

– Мы это называли словом не «уехать», мы это называли словом «командировка». Потому что как работает депутат Государственной Думы: он работает три недели в парламенте и одну неделю, она называется региональная он работает дома. Конечно, я не хотела жить со своей семьей всего одну неделю, поэтому мы готовы были переехать. Более того, у меня старшая дочь уже ходит в школу. Я как мама, как учитель, потому что уезжать нужно было бы быстро, заранее нашла не мажористую школу, где учатся все депутатские дети, а нашла хорошую школу с хорошими преподавателями. Да, мы готовы были туда переехать на три года, чтобы потом вернуться домой и продолжать работать дальше. Еще наша партия гордится тем, что на выборах губернатора только мы смогли составить достойную конкуренцию ни Василию Александровичу Орлову, а ставленнику Президента Путина. И только мы были угрозой тому, что выборы могли не состояться с первого тура.

– Спасибо. Это были «Простые вопросы» для Татьяны Ракутиной, которая выступала на минувших выборах кандидатом в губернаторы и кандидатом в депутаты Государственной Думы. Спасибо.

– Спасибо, до свидания.