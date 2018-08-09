Тема: проблемы обманутых дольщиков и пути их решения

– Рассчитывали на новое, современное жилье, но получили недострой. Такие ситуации в Амурской области стали появляться с 2013 года. Дольщики действуют разными методами чтобы получить жилье или компенсацию. Доходит даже до пикетов и голодовок. Но помощь оказывается. Сегодня мы об этом поговорим с первым заместителем министра транспорта и строительства Амурской области Александр Валентинович Плешкевич.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, Наталья.

– Проблема обманутых дольщиков не нова. Первые истории начались в Благовещенске с 2013 года. Но таких ситуаций стало больше появляться. Они уходят, появляются новые. Эти истории чем-то похожи между собой?

– Действительно, проблема обманутых дольщиков не возникла вчера. Она началась где-то с 2013 года, когда появились первые три компании, которые просрочили сроки сдачи и ввода объектов в эксплуатацию и нарушили свои обязательства перед участниками долевого строительства. На сегодняшний день у нас семь проблемных компаний, которые не выполнили свои обязательства. Все они находятся в стадии банкротства.

– И строительство на разных этапах?

– Да, я на этом чуть позже остановлюсь, потому механизмы реализации поддержки участникам долевого строительства разные. В августе 2017 года правительство Амурской области разработало «дорожную карту» по реализации мер поддержки участникам долевого строительства. В эту «дорожную карту» попали все семь проблемных застройщика и четырнадцать объектов, которые они возводили. Учитывая разную степень готовности этих объектов, было выбрано несколько вариантов решения этой проблемы. Первый вариант – это достройка объектов, которые имеют высокую степень готовности. Таких было четыре. И я думаю, что в этом году количество проблемных застройщиков сократится до четырех. Привлекаются для этого как силы инвесторов, так и средства самих учредителей и подрядчиков, которые осуществляли строительство. Десять объектов из четырнадцати имеют степень готовности очень низкую. Поэтому правительством Амурской области был разработан порядок мер оказания мер государственной поддержки участникам долевого строительства в виде денежной выплаты из областного бюджета. Что подразумевается под этим? Участнику долевого строительства выплачивается сумма только по одному жилому помещению независимо от того, сколько договоров долевого участия у него. В рамках суммы договора долевого участия.

– Если он взял две-три квартиры в этом доме, ему компенсируют одну?

–Да. Это же мера социальной поддержки, как вы понимаете. Правительство не готово взять на себя коммерческие риски граждан. У нас есть один дольщик, который имеет более 40 квартир. Коммерческие риски, понятно, мы не покрываем. Социальная направленность этих выплат обозначена. Мы должны закрыть тех дольщиков, которые не защищены. Это ипотечники, не имеющие жилья, инвалиды и участники войны, которые не тоже имеют жилья. В «Порядке» эта очередность так и прописана. Первые четыре очереди – это граждане – участники долевого строительства, не имеющие жилых помещений. На сегодняшний день составлен реестр на основании заявлений граждан – участников долевого строительства. Было подано 373 заявления. В настоящее время уже 166 человекам осуществлены денежные выплаты.

– Половине примерно.

– Да. Это в пределах 165 миллионов рублей. Программа осуществления государственной поддержки в виде выплат рассчитана на три года: 2017-2019.

– В этом году закрыть…

– …всех не удастся, однозначно. Но губернатор и правительство прикладывают все усилия, чтобы сократить нагрузку на бюджет. Врио губернатора уже выделил 28 миллионов дополнительных средств для выплаты и погашения частично пятой очереди того реестра, который мы ведем.

– Скажите, пожалуйста, в этот реестр попали все, кто являются обманутыми дольщиками?

– Нет, в реестр попали, к сожалению, не все. Часть граждан отказались от оказания такой помощи. Это по большей части те, кто имеет по две и более квартиры. Часть граждан не обращались к нам совершенно по иным причинам. Есть категория граждан, которые не могут доказать полную сумму выплаты, которые они, как говорят, вносили компаниям-застройщикам. Решением арбитражных судов подтверждается определенная сумма, которую мы готовы им оплатить. Они не согласны с этой суммой и говорят, что гораздо больше вносили средств для строительства своих жилых помещений, но подтвердить это, к сожалению, не могут. Поэтому эта категория тоже присутствует, и она не вошла в этот реестр.

– Есть какие-то альтернативные способы помощи этим людям?

– Да, есть альтернативная помощь. В апреле текущего года решением губернатора был утвержден областной закон 204-й, который позволяет применить такой механизм: инвестору, желающему построить жилье и отдать часть жилых помещений бесплатно пострадавшим участникам долевого строительства предоставляются земельные участки из земель муниципальной собственности или госсобственности, которая не разграничена. В этом случае застройщик берет на себя обязательство 10% жилой площади, построенной в жилом доме, передать бесплатно дольщикам. В настоящее время правительством разрабатываются порядок и условия реализации этого механизма. Мы обсуждали этот механизм с инициативной группой участников долевого строительства. Мы приняли часть их предложений. Какие-то не приняли, какие-то приняли. Обговорили это все. Я думаю, что буквально в течение двух недель условия и порядок появятся, и этот механизм начнет работать. Опережая события, мы уже направили запросы в органы местного самоуправления, где имеются проблемные объекты долевого строительства для того, чтобы муниципалитеты подготовили нам список свободных земельных участков, на которых, возможно, будут размещать эти жилые дома с последующей передачей квартир участникам долевого строительства.

– Как думаете, будет пользоваться спросом такая форма?

– Я не знаю, насколько это будет эффективно. Если земельные участки, которые нам представят органы местного самоуправления, будут востребованы среди застройщиков, то, конечно, этот механизм начнет работать, и эффект от него будет.

– Это в черте города?

– У нас два муниципальных образования, в которых имеются проблемные объекты: Благовещенский район (село Чигири) и город Благовещенск. Поэтому запросы направлены именно в эти муниципальные образования.

– Если говорить о рынке долевого строительства, как он сейчас выглядит?

– На сегодняшний день 18 компаний ведут строительство с привлечением средств участников долевого строительства. Это более 33 объектов. Если по сумме говорить, то это более 3 миллиардов привлеченных средств.

– Как строят: больше долевку или готовое жилье?

– Конечно, для строителей это был удобный механизм привлечения средств, потому что живые деньги поступали.

– Это не заемные, не кредитные.

– Да. И он мог их использовать для строительства объектов. Сейчас в связи с внесением изменений в 214-й Федеральный закон законодатель несколько ужесточил требования к застройщикам и пытается обезопасить тем самым участников долевого строительства. В том числе, будет создавать компенсационный фонд, куда каждый застройщик будет перечислять средства в размере 1,2% для того, чтобы этот фонд создавался на случай, если кто-то из застройщиков попадет в неприятную ситуацию.

– История длится с 2013 года. По вашим наблюдениям, людей, которые видят, что появляется новый, очередной застройщик, у которого не получилось построить дом по разным причинам, это не отпугивает?

– Начиная с 2016 года количество проблемных компаний (семь компаний, о которых я озвучил) так и остается. Иных компаний, которые обманули бы дольщиков, не появилось. По распоряжению губернатора была создана рабочая группа, в которую вошли представители правительства, органов местного самоуправления, конкурсные управляющие, которые проводят конкурсное наблюдение или банкротство в компаниях, а также инициативные группы дольщиков. Помимо этого туда вошли силовые структуры. Эта рабочая группа работает в постоянном режиме. Более того, у нас постоянном режиме происходят встречи с дольщиками. Раз в неделю мы встречались с дольщиками и обсуждали те вопросы, которые у них возникали, либо в рамках законодательства, которое мы принимали, мы обсуждали с ними.

– А результат какой?

– В спорах рождается истина. Не во всем дольщики с нами соглашались. Но мы выбирали «золотую середину» для того, чтобы обеспечить по максимуму всех участников долевого строительства, которым мы можем помочь.

– Если говорить о развитии ситуации, что в этом году проблема с обманутыми дольщиками этих семи компаний не будет закрыта, но в следующем году уже вступает новый закон, поправки о том, что долевое строительство будет в другом виде. Если можно, коротко: как это будет выглядеть.

– 214-й закон очень сложный. Какие-то давать комментарии я не готов. Для застройщика, конечно, отягощаются условия. Участники долевого строительства становятся более защищенные. Потому что появляются счета эскроу, на которые будут дольщики перечислять, и этими счетами застройщик не сможет воспользоваться, пока не построит объект и не передаст дольщику жилое помещение. Там очень много моментов и механизмов.

– То есть, гарантийные средства будут формироваться.

– Застройщик будет знать, что эти средства лежат на счете, но воспользоваться он ими не сможет до того момента, пока он не построит и не передаст.

– Обманутых дольщиков вообще не будет?

– Мы надеемся на это.

– Если сравнивать с другими регионами Дальнего Востока, интересно, на каком месте мы находимся по работе с дольщиками?

– Как сказать, «место»? Проблемы долевого строительства, конечно, присутствуют в каждом регионе. Механизмы оказания помощи разные в разных регионах. Кто-то применяет механизм, как в рамках нашего 204-го закона о выделении земельных участков. Но такого механизма, как оказание государственной помощи в виде выплаты участникам долевого строительства я по ДФО я ни у кого не знаю.

– Никто не выплачивает деньги?

– В таком виде, как мы – нет. Из бюджета никто не платит.

– Будем следить за развитием ситуации. Спасибо за интервью. Александр Валентинович Плешкевич был в студии, первый заместитель министр транспорта и строительства Амурской области. Мы говорили о проблемах обманутых дольщиков и о том, как они решаются. Спасибо.