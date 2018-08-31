Наталья Саблук

Тема: качество товаров для школьников

– Здравствуйте. Подозрительную школьную форму изъяли в нескольких торговых центрах Благовещенска. На ней не было маркировок, а у продавцов – сертификатов качества. Конечно, накануне учебного года, практически завтра уже первое сентября, родителей эта информация насторожила. О том, какой должна быть школьная форма и не только форма, мы поговорим сегодня с помощником руководителя Управления Роспортебнадзора по Амурской области Натальей Рауфовной Саблук.

– Здравствуйте, Наталья Рауфовна.

– Добрый день.

– Смотрите, как взволновала эта новость о ненадлежащей школьной форме родителей как раз в такое время, уже вот-вот начинается учебный год новый. Что произошло? Откуда взялись эти нарушения? Часто ли это бывает?

– Знаете, мы традиционно к началу учебного года проводим «горячую линию», посвященную качеству и безопасности товаров для детей. Просим родителей сообщать нам о всех фактах нарушения, которые они заметят. И вот к нам поступила информация на «горячую линию» о том, что действительно вот там-то и там-то реализуют форму. Даже скажем так, не просто стопроцентную школьную форму, а одежду, которую покупают детям именно для школы. Это белые блузки, юбки, это школьные платья и фартуки из нашей старой школьной формы.

– Да, такие гипюровые фартуки.

– Да-да, и никакой информации нет о составе, о том, кто является изготовителем данной одежды, о способах ухода и, естественно, не показали документы. Поэтому эта информация послужила нам основанием для проведения проверок. И вот результат этих проверок. Я все-таки хотела бы обратить внимание на другое. У нас в принципе существует масса торговых предприятий, которые реализуют качественную, хорошую одежду для школьников. Требования довольно простые, их может запомнить каждый родитель. Вот если мы выбираем одежду для детей, то самое первое что нужно – попросить документы, которые подтверждают соответствие установленным требованиям безопасности. Ознакомьтесь с маркировкой. Должен быть обязательно ярлык, он может быть бумажный, на котором написано, как называется данное изделие, кто является изготовителем, его юридический адрес. Если это импортное изделие – то адрес импортера и кто является импортером. Соотношение массовой доли синтетических тканей и натуральных тканей. Потому что требования установлены определенные к одежде. Допустим, если вы покупаете платье, костюм, то максимальное количество синтетических тканей не должно превышать 55%.

– Мы-то раньше вообще носили школьную форму только шерстяную, чтобы была чистая шерсть.

– Мы носили шерстяную, и по большому, счету самая оптимальная – это шерстяная. Это натуральные волокна, в которых будет комфортно телу ребенка. Рубашечка...

– Стопроцентный хлопок?

– Это хорошо, что стопроцентный хлопок, но все же в ней допускается наличие синтетических волокон не более 35% в составе. Но мы понимаем, что, конечно, очень хорошо – натуральная шерсть. Только она мнется, не совсем иногда удобно, может быть жарковато, поэтому такие есть возможные допущения, допускаются синтетические волокна. Школьная форма, когда вы меряете, не должна быть узкая и не должна быть большая, широкая. Если вы выбрали какую-то синтетическую одежду для ребенка, вы же понимаете, что он целый день сидит в классе.

– В помещении.

– Ему в помещении душно, он вспотел, он вышел, дальше эта синтетическая одежда не греет.

– Насколько я знаю, еще краски, которые добавляются в эту одежду, очень вредят.

– Конечно, это устойчивость красителя, это гигроскопичность, воздухопроницаемость, там масса показателей, которые регламентируются техническим регламентом. И вот когда изделие полностью исследовано, выдается документ, что оно соответствует требованиям безопасности, и на ярлыке ставится еще и маркировка единым знаком обращения на рынке. Такой знак – «ЕАС». Поэтому обязательно перед тем, как купить, посмотрите наличие документов, маркировки. Вот требования к обуви, насколько они важны и существенны. Наши дети сейчас говорят: вот я хочу вот на такой негнущейся подошве высокой.

– Вот эти кеды, кроссовки.

– Да, насколько вы понимаете, какие последствия могут быть дальше. Все хорошо, это очень модно может быть какое-то короткое время. Но отсутствие каблука на обуви, негнущаяся плоская подошва, что она за собой влечет? Деформацию стопы, а как следствие потом – деформацию позвоночника. И маркировка должна быть на обуви нанесена. То же самое, документы, подтверждающие безопасность обуви, требуйте. Маркировка должна быть нанесена на материале верха, низа и подклада. И подклад внимательно смотрите, все-таки, давайте будем любить своих детей. Обувь должна быть хорошей, качественной, кожаной.

– Действительно ли ваши сотрудники, я слышала такую информацию, прям находятся на этих школьных ярмарках, школьных рынках, в этих торговых центрах, и могут проконсультировать.

– К сожалению, у нас не так много сотрудников, поэтому мы выбрали для себя одно место на котором мы постоянно: вторник и пятница с 12-00 до 14-00 наши специалисты консультируют на школьной ярмарке около торгового центра «Большой Хуафу», можно подойти.

– Самая активная.

– Да, мы посчитали, что там самое активное место, потому что рядом автовокзал, рядом рынок и там и приезжие, и наши жители города Благовещенска, поэтому наши специалисты консультируют, раздают памятки.

– И на следующей неделе это тоже еще будет продолжаться?

– Конечно, до четвертого сентября мы работаем. Наша «горячая линия»: 8 (4162) 20-20-20, звонок на нее бесплатный. Работает каждый день. В рабочие дни – с 9 до 18, в субботу-воскресенье – с 10 до 17 часов. Звонок на нее бесплатный, можно получить консультацию, но если вдруг специалист не ответит на ваши вопросы, оставьте свой телефон, вам перезвонят.

– Автоответчик, может, там есть какой-то?

– Нет, не автоответчик, может быть просто кто сидит в воскресенье на «горячей линии», просто специалист, который дежурит, и он не сможет почему-то ответить. Вдруг такое случится, вам все равно перезвонят на следующий день и ответят на ваш вопрос, помогут разрешить ситуацию.

– Наталья Рауфовна, еще чтобы нам успеть очень важное, мне кажется. Очень важная для ребенка вещь – это ранец, который он носит, портфель школьный. Сколько времени уж бьемся, я, как мама школьницы, когда поднимаю ее портфель, мне становится очень грустно. Я очень сочувствую своему ребенку, и помочь-то ничем не могу, потому что она его носит по школе весь день. Как избежать такого? Может быть, с учителями как-то разговаривать, избежать того, что такие тяжелые у них портфели? И какие нормы есть?

– Даже сам ранец весит, есть у него какой-то вес...

– Вот смотрите, если ранец легкий, то это неудобно, потому что спина напрягается, а если вот этот, который правильный, то он и дорогой и тяжелый.

– Ну вот смотрите, требования к ранцам, тоже у нас зарегламентированы, и спинка должна быть все равно жесткой, ортопедической, и когда подбирается ранец, верхний край ранца не должен выходить за плечи, а нижний должен лежать на пояснице. Это регулируемые лямки, и вы их тогда подбираете. Но если он очень большой, представляете вот маленький первоклашка идет...

– Да я представляю, они как муравьи, идут и несут на себе все это.

– Для первоклашки пустой ранец не должен превышать 700 грамм.

– Ясно, с контариком надо ходить.

– Да, вот все-таки с контариком ходить. Дальше – с полным комплектом учебников он не должен превышать полтора килограмма для первоклашки. Есть много вариантов, и они, наверное, все-таки разрешимые варианты – это иметь два комплекта учебников: для школы и для дома.

– Вы имеете в виду, один оставлять в школе, а один дома. Это сложно.

– Но, все-таки, это можно проговаривать с педагогами, особенно для младших классов. Когда они занимаются в одном классе и не ходят особо по школе. Со старшеклассниками, конечно, сложнее, где это оставить.

– Там кабинеты разные.

– Да, на одном из эфиров, на радиоэфире нам школьники предложили, а мы вот носим вместе с подругой за одной партой, делим учебники пополам, и нам их легко носить, потому что одна берет такие-то, физику, математику, я беру русский, литературу и вполне нормально нам, не совсем тяжело.

– Это очень важные вопросы, мне кажется, те, которые мы сегодня с вами обсуждали. Но еще самое важное – советы родителям, накануне нового учебного года, за чем пристально они должны следить, чтобы вот ребенок соблюдал какие-то правила?

– Вы знаете, одно из основных правил – это питание. Это пятиразовое питание, желательно пятиразовое питание. Где-то три, три с половиной часа – и ваш ребенок должен кушать. Это очень важно, и питание должно быть сбалансированным, обязательно должно быть горячее питание, не булка, а желательно супчик какой-то, это второе, это тепленькая еда, которая полезна. Предпочтение нужно отдавать еде, которая приготовлена способом варки, на пару.

– В идеале опять же это все.

– Это все в идеале, но давайте мы будем следить за своими детьми. Дальше, все-таки, очень внимательно следить необходимо за рабочим днем вашего ребенка. Сколько ребенок спит, как он спит, в хорошо проветриваемом помещении. Откройте форточку, проветрите, девять часов – положили спать. Не надо, чтобы он у вас бегал до 12 часов, потому что ребенок потом не успевает отдохнуть. Он нервный, он возбужденный, перевозбужденный, в школе он невнимательный из-за этого. Поэтому соблюдение режима дня, режима питания обязательно. Но сейчас в школах, по-моему, уже нет проблем, чтобы организовать горячее питание ребенка. Конечно, хочется ему какие-то чипсы и прочее, но это еда, которая ведет к гастриту и потом в дальнейшем к таким серьезным заболеваниям, как язва желудка. Но вы же понимаете, что...

– Ну, мне кажется, питание – это уже отдельная тема.

– Отдельная тема, но тем не менее, все-таки следите еще и за питанием.

– Спасибо большое. Мы сегодня говорили об очень важных вещах. Завтра первое сентября. Уважаемые родители, вспомните, что каникулы закончились, и вам нужно больше, пристальней уделить внимание своему ребенку. Мы говорили сегодня о правильной школьной форме, о том, что нужно соблюдать режим и помогать нашим детям плавно войти в новый учебный год. У нас в студии сегодня была помощник руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области Наталья Рауфовна Саблук. Спасибо вам большое. Это были «Простые вопросы». До свидания.