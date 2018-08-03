Тема: как спасать свой огород, если его подтопило

– Здравствуйте. Паводок пришел в Амурскую область в самой середине садово-огородного сезона. Для кого-то это просто катастрофа, потому что затопило уже возделанные участки. А для кого-то просто переувлажненная почва, но проблемы все равно есть. О том, как грамотно с ними справится, нам расскажет наш гость – кандидат сельскохозяйственных наук Павел Александрович Жирнов.

– Здравствуйте, Павел Александрович.

– Здравствуйте.

– Вы – самый главный специалист у нас по спасению огородов, как я понимаю. Ну, во всяком случае грамотный в этом отношении человек. Что происходит на дачных участках сейчас в области?

– Конечно, почва переувлажнена. Были влажные июнь и июль, сейчас август. Очевидно, поэтому, конечно, если все просто пустить на самотек, части урожая придется лишиться. Поэтому, конечно, нужно принимать меры. Сейчас в такую влажную погоду, знаете, как во время социальных потрясений все пороки общества выходят на поверхность, так и тут все болезни возможные проявились.

– То есть, болезни и на почве, и вредители полезли, и чего только нет.

– Да, на обычных растениях можно наблюдать целый спектр болезней. Таких, которых некоторые годы даже и не увидишь. Допустим, на картофеле сейчас альтернариоз развивается, различные виды бактериозов, фитофтороз благодаря влажной погоде. Поэтому нужно предпринимать меры, конечно.

– Какие?

– Это опрыскивание фунгицидами. Для профилактики. Даже если у вас здоровая ботва на картофеле, на томатах, нужно обработать фунгицидами. Они продаются в садоводческих магазинах, просто следует туда прийти и проконсультироваться с продавцом.

– Ну это в том случае, если замечены были какие-то непорядки.

– Да даже для профилактики

– А, даже для профилактики.

– Особенно на картофеле, потому что, если томаты уже начинают собираться, и там огурцы, то до копки картофеля еще рано, и стоит защитить ботву от болезней. Тогда будет выше урожай, она будет долго работать, большее количество клубней.

– Вот эти вещества, которыми опрыскивается картофель, не вредны для человека, для дальнейшего употребления картофеля в пищу?

– При правильном применении, конечно, нет.

– То есть, читать инструкцию.

– Нужно читать инструкцию, и особенно важно соблюсти период ожидания. То есть, с момента обработки этим препаратом и до употребления в пищу. Если там написано десять дней, то в течение десяти дней копать этот картофель нельзя.

– Павел Александрович, ну невозможно же бесконечно вносить химические препараты, это же уже будет не экологически чистый продукт. Сколько раз можно удобрять химией наш урожай?

– Совершенно верно, по всем техническим регламентам обычно внесение химических препаратов рекомендуется не больше двух раз за сезон.

– За лето.

– Да, за лето. Поэтому только тогда остаточное количество их не превысит предельно допустимую норму.

– А разделять как-то это можно? Ну вот, например, вот внесли, потом еще выжидать сколько времени?

– Обычно смотрится по реакции насекомых.

– Это если вредитель не ушел, только тогда?

– Не то, что не ушел. Просто обработали, смотрим, начала гибнуть коровка, пустые кусты стоят, две недели прошло, опять появилась, вот можно второй раз еще раз внести.

– То есть, повторная обработка возможна не раньше, чем через две недели?

– Да, когда препарат уже перестает действовать, и тогда еще раз, и все, больше нельзя.

– Дальше уже опасно для жизни.

– Дальше уже остаточное количество, если третий раз внести или четвертый. Некоторые наши огородники до безобразия доводят число обработок, уже остаточное количество превысит норму, опасную для здоровья.

– В каких районах области больше всего пострадали садовые участки?

– У нас переувлажнение во всех районах. Слава Богу, наводнение уже ушло, вода спадает, но переувлажнение везде наблюдается. Я в силу своих обязанностей профессиональных по полям езжу, практически везде вода хлюпает, где-то по колено, где-то меньше. Воды нет большой, но переувлажнение есть.

– Если вдруг огороды залила? Допустим, ситуация в Марково, где шестьдесят дворов пострадали, и там просто уже болото вместо огорода. Там вообще что-то можно будет восстановить? Или практически ничего, кода уйдет вода?

– Нужно смотреть по ситуации. Если картофель полностью оказался под водой в течении нескольких дней, конечно его лучше выкопать. Что осталось, то и выбрать.

– То есть, вода ушла, даже если сырой огород, все равно вытаскивать его из этого болота, да?

– Клубни-то уже сформировались, что-то уже есть. Вытащить, просушить, и их еще можно пустить. По крайней мере, ущерб будет меньше. Если частично пострадал картофель, то тут что можно рекомендовать: подокучить его. То есть проделать различные канальцы для воды, чтобы лишняя уходила. Дожди и дальше же будут же. И посмотреть по ситуации. Если он начнет сильно гнить, портиться, конечно, лучше его выкопать. Если будет отходить, то все нормально. Тогда, конечно, эти каналы спасут в дальнейшем от будущих осадков. Ну, и обработать фунгицидами.

– Павел Александрович, но влажная почва – для кого-то это и хорошо. Для тех людей, где, допустим, участки были засушливые. Поливать не надо огород, есть же какие-то и положительные вещи, которые принесли наши дождики?

– Конечно, плюсов даже больше оказалось в этом году. То, что не нужно было поливать. Люди сэкономили средства на завоз воды, там, где воды нет, силы свои не тратить на полив. В этом году шикарный лук, шикарный чеснок. Обычно они у нас страдают из-за недостатка влаги, тут влаги достаточно. Малина, земляника хорошая была, влаги было достаточно.

– Во всяком случае там, где огороды не залило окончательно, так будем говорить.

– Да, поэтому всегда есть хорошие стороны и плохие.

– Хорошо, хоть что-то хорошее, что-то радует огородников. А вот вредители – хорошо им: лето, то тепленько, то дождик, то солнышко?

– Опять же, к счастью для садоводов, влажная погода, дождливая обычно отрицательно сказывается на численности вредителей. Та же медведка, допустим, во влажную погоду гибнет от бактериозов массово. В этом году проблема медведки не стоит, потому что влажная погода. Медведка очень много погибла из-за природных причин. Другие насекомые также страдают от влажной погоды. Тут грибам раздолье для поражения растений, а насекомым наоборот – нет.

– СМИ сообщали, что появилась такая божья коровка интересная, или она всегда у нас была?

– Двадцативосьмиточечная коровка или эпиляхна.

– Да-да, она.

– Она абориген Дальнего Востока

– Ежик такой маленький.

– Да, она жила до нас и будет жить вечно, я думаю. В этом году, что получилось, она вышла с мест зимовки в начале июня, но так как июнь был очень холодный, она опять впала в анабиоз. И в июне она картофелю не вредила. С началом июля, с повышением температуры она вышла вдруг резко начала картофель есть, почему и началась паника. У нее вредящие жуки, взрослые особи и личинки, так называемые «ежики», которые на листьях сидят и поедают поверхность, съедают листья (нет листьев – нет урожая) и разносят болезнетворный вирус. Потому что жук, поев на одном растении зараженном, перелетает на другое и заражает слюной следующее здоровое растение. Поэтому бороться с ней, конечно же, нужно. Каких-то чудодейственных способов нет. Обычно эффективен только химический способ.

– То есть, собирать ходить вообще бесполезно?

– Она прилетит с соседних участков. Поэтому труд ваш окажется просто бессмысленным. Поэтому если картофель вы не собираетесь копать в силу переувлажнения в ближайшее время и планируете, что он у вас дорастет до сентября или хотя бы до конца августа, можно сейчас внести препараты химические и зачистить коровки. Опять же, если коровка у вас есть. Такие участки находятся вблизи леса. В степи коровки нет, за Зеей с ней никто не борется, потому что в степи она не перезимовывает, численность ее нулевая почти. А вот участки, где дубняки, березняки – там, к сожалению, она очень сильно вредит. Поэтому хотите экологически чистую картошку выращивать, выращивайте ее за Зеей, во Владимирских лугах, либо других степных районах. Кому не повезло с дачей, у кого около леса — химические препараты, их много в садоводческих магазинах. Это «Командор», «Актара», «Искра». Их много, в принципе, по эффективности они одинаковы. Вносим препараты, но опять же, соблюдаем срок ожидания. Для химических препаратов это обычно тридцать дней. То есть, если сейчас в начале августа обработать, то раньше, чем в начале сентября употреблять в пищу нельзя категорически. Поэтому оставьте два-три рядка необработанными, которые вы будете подкапывать в течении августа и в пищу, а основную массу обработаете. Тогда ваш урожай, опять же, сохранится.

– Слушайте, интересно, у меня сразу возникла сейчас мысль: насколько честно фермерские хозяйства будут подходить к сбыту картофеля обработанного уже. То есть, вот вы говорите, что сегодня обработали, очень многие ведь могут поторопиться и выложить на рынок уже в конце августа тот картофель, который обработан.

– 90% фермерских хозяйств, выращивающих картофель, у нас находится за Зеей. То есть, в степных районах, коровки там нет. Я езжу в силу обязанностей, обследую посевы, ни одной коровки не видел.

– Опасений нет?

– Вся коровка у нас обычно на фермерских полях – это Свободненский район, там у нас большие фермерские картофельные плантации. Там да, там, конечно, химическая обработка ведется. Раньше сентября ее, конечно, в пищу нельзя употреблять.

– Не должны, во всяком случае, будем надеяться на порядочность фермеров.

– А от наших зазейских фермеров картофель идет без инсиктицидов, потому что они просто не применяются. Смысла тратить на них деньги нет, коровки там нет.

– Вот у нас сейчас работает ярмарка сельскохозяйственная по субботам. Вы выходите туда, смотрите?

– Да, периодически, конечно, хожу.

– Очень много вопросов даже у наших телезрителей. Есть ли там какие-то привозные, так скажем, овощи, фрукты, которые выращиваются на самом деле не на своих подворьях, а перекупаются? Это видно и как в таком случае к этому относиться, и как отличать, допустим, помидор, сорванный с куста и тот, который выращен теми же китайцами?

– Конечно они проскакивают. Китайцы их выращивают здесь же на амурской земле, поэтому их трудно уже упрекнуть, что это не наш помидор. Там яблоки продают, сам видел, перцы такие большие, упругие, которые у нас здесь обычно не выращивают. То есть, проскальзывает продукция, но это уже, наверное, задача администрации города отсекать таких торговцев с продукцией не амурской.

– То есть, если помидор сильно красивый, то это, скорее всего, не выращенный на собственном участке, или как?

– Он может быть и на собственном участке.

– А как отличить?

– Обычно красивая продукция без единого изъяна получается, когда прошло применение химии – и инсектицидов, и фунгицидов. Потому что своя продукция огородная, выращенная обычным путем, всегда корявенькая, с какими-то повреждениями, с зажившими ранками от насекомых. А когда она идеальная, лучше ее не брать, потому что вы только подумайте, сколько нужно туда внести препаратов, чтобы он имел такой вид, просто произведение искусства. Я всегда от такой продукции воздерживаюсь. Нашенку брать – пусть она неказистая какая-то, но она зато здоровая, в ней будет гарантированно минимум химии. Ну, а если продукция завозная, тоже брать стоит, конечно, но попросите сертификат соответствия или декларацию соответствия на эту продукцию. Если она завозная. Если продукция качественная, должен быть документ, причем документ не за прошлый год какой-то или пятилетней давности, а вот именно на этот вид продукции и свежий. Только документ и будет свидетельствовать о качестве.

– Спасибо большое. Давайте пожелаем нашим всем огородникам хорошего урожая. Сегодня о том, как спасать свой огород, если его подтопило, о том, какие продукты нужно выбирать на утренних рынках, мы разговаривали с кандидатом сельскохозяйственных наук Павлом Александровичем Жирновым. Всего доброго! Это были «Простые вопросы». До свидания.