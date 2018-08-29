Максим Шейхот@|@Александра Шейхот

Тема: когда заработает горнолыжный центр

– Здравствуйте. В Амурской области опять начали строить горнолыжный центр. Но теперь не возле Натальина, а в Белогорье. Планируется, что объект заработает в 2019 году. Насколько этим планам суждено будет реализоваться? Сегодня поговорим в «Простых вопросах». Мои гости – представители инвестора Максим и Александра Шейхот.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Вы приехали к нам из Владивостока. И решили нашу жизнь украсить, создав здесь горнолыжный центр.

М.Ш.: – Да, все верно.

– У нас, амурчан, у многих еще свежа в памяти история с Натальино, когда несколько лет эту базу строили. Потом выяснилось, что ее там вообще делать нельзя, потому что и склон южный, и градус наклона невысокий. Выяснилось, что там ничего не будет. Очень много «но» было в Натальино. Как выбирали место в Белогорье, чтобы не получилось потом так же, как с Натальино?

М.Ш.: – Это был сложный процесс. Мы приезжали несколько раз. Тут есть определенные ограничения, потому что равнинная местность. Фактически, вершин с соответствующим перепадом – по пальцам одной руки пересчитать. И где-то существуют ограничения. Есть определенные требования к удачному месту расположения. Требований главных три. Это должен быть склон. Должна быть вода для системы снижения. Должен быть населенный пункт, транспортная доступность – доступность для потребителей и для спортсменов. Потому что мы не забываем, что мы строим спортивный комплекс и, соответственно, спортивную школу. Мы очертили географически несколько вершин и прошли их пешком – сами приехали, взяли GPS и прошли все склоны. Потому что нельзя сказать, что здесь можно построить «горнолыжку», если ты не поднялся на вершину, не спустился с нее пешком, не посмотрел перепад, не убедился.

– Вы профессиональные спортсмены, вы горнолыжники, и этот вид спорта вы знаете профессионально.

М.Ш.: – Совершенно верно.

– Вы нашли эти склоны. Какой там будет перепад высот, какие там будут трассы: для новичков, для профессионалов? Может быть, Александра нам расскажет?

А.Ш.: – Трассы будут самые разнообразные. Это будет «зеленый склон» для новичков в обязательном порядке, потому что горнолыжный спорт и сноуборд в Амурской области не так сильно развит.

– У нас большинство новичков будет.

А.Ш.: – Да. Думаю, конечно для большинства новичков будет интересно, с очень длинным выкатом, с хорошим интересным рельефом склон. И будут склоны для профессионалов – «синий» и «красный».

– «Черные» будут? «Черный» – это самый опасный.

М.Ш.: – Перепад высоты немного ограничивает длину трасс. Она будет «черной», но не такой длинной, как в европейских горах.

А.Ш.: – Мы предусмотрели несколько смычек, которые мы сможем для тренировок спортсменов закрывать, хорошие участки уклона, на которых можно ставить трассу слалома и не мешать при этом туристам. Даже в выходной день можно там спортсменам тренироваться, а туристы будут кататься и даже нас не замечать.

– Заявлялось официально о том, что это будет не только горнолыжный центр. Предполагается, что он будет работать круглый год. Что он будет вообще собой представлять?

М.Ш.: – Чтобы смотреть в перспективу, надо начать с истории этого проекта. Она началась в прошлом году, когда нас пригласил Александр Козлов. Дело в том, что у нас есть успешный проект в Приморском крае – горнолыжная база «Синяя сопка». Там на базе государственно-частного партнерства создан уникальный горнолыжный центр.

– Вы его тоже создавали?

М.Ш.: – Мы его тоже создавали, мы – его идейные вдохновители. Мы достучались до администрации, достучались до частных инвесторов. И на каком-то синергетическом эффекте между государством и частной компанией мы построили этот центр. Он был возведен буквально за один год. Наши партнеры, которые нас поддерживают, встречались на форуме с Александром Александровичем случайно, и поделились своими успехами. Он посмотрел, ему понравилось, и Козлов пригласил нас сюда, чтобы мы посмотрели обстановку и создали нечто похожее. Прошел год, мы создали проект, провели изыскания, выработали концепцию. И приехали сюда уже с реализацией, имея на руках материал. Сейчас нас встретил уже Василий Орлов, который горячо поддержал наш проект. Оказалось, что он тоже горнолыжник заядлый, понимает, о чем речь. Ему не нужно объяснять, насколько зимний досуг важен для того, чтобы человек жил счастливым. Зима кому-то нравится, а кому-то нет. А горные лыжи позволяют полюбить зиму. Я знаю людей, которые пришли в лыжи, большинство говорят: «раньше я ждал, когда наступит лето, а сейчас я жду, когда наступит зима». И Василий Александрович нас уже официально поддержал. Проект официально получил статус социально значимого регионального проекта. И был дан «зеленый свет» на его реализацию.

–Все-таки, это будет не только горнолыжный центр. Предполагается, что будет работать круглый год?

М.Ш.: – Да. Концепция выросла из просто спортивной школы, небольшого склона, до полноценного горнолыжного курорта. Сейчас мы первый этап строим (мы строим подъемник, спортивную школу, кафе, каток). А вообще, планируется полноценный кластер: сеть отелей, летние развлечения – практически весь спектр горнолыжных и зимних развлечений, которые доступны в мире. Соответственно, планов – громадье.

– Амурчане очень давно слышать о разных планах. Я думаю, что вы в курсе, у нас есть грандиозные проекты, которые до сих пор находятся в стадии планов. Поэтому, конечно, думаю, что следующий вопрос вам будет понятен. Финансирование – это вопрос важный. Официально было заявлено, что весь этот центр стоит миллиард рублей, а инвесторы готовы вложить 50 миллионов. И сейчас правительство планирует выставлять этот проект на ВЭФе, чтобы найти инвесторов. Это была официальная информации, и у меня вопрос: 50 миллионов будут вложены, они закончатся, а на ВЭФе, например, инвестора не найдут. И что дальше? Просто мы это столько раз проходили с различными проектами.

А.Ш.: – Проект очень интересный. Я думаю, 50 миллионами наш инвестор не ограничится. Просто прежде чем обещать о вложении каких-то больших сумм нужно сначала на что-то опираться. Мы должны построить базу, подключить центр к электричеству, подвести к нему дорогу, увидеть, что это востребовано среди населения…

М.Ш.: – Показать потенциальным инвесторам, что это востребовано.

– То есть, сейчас на 50 миллионов будет построена трасса, подъемник, дорога, кафе, гостиица.

А.Ш.: – …Несколько зданий.

– То есть, основа будет?

М.Ш.: – Получается, на 50 миллионов мы запускаем основу курорта, которую потом мы будем наполнять дальнейшим развитием.

– То есть, миллиард – это если сделать все?

М.Ш.: – Да, все, что мы планируем – это миллиард. А тех 50 миллионов, что у нас есть, достаточно, чтобы запустить, и люди начали кататься, дети начали заниматься спортом.

– Почему вам это интересно?

А.Ш.: – Мы – заядлые горнолыжники.

– Это понятно. А почему интересно инвестору, которого вы представляете? Ведь сказать, что этот вид спорта у нас популярен… он только зарождается. У нас не каждый второй – горнолыжник. Наверняка есть опасения, что будут ездить два-три десятка человек, которые сейчас на «Снежинку» ездят – и все. Наверняка же такие мысли есть?

М.Ш.: – Опасения, на самом деле, существуют. Потому что для инвестора, все-таки, это с точки зрения бизнеса интересно.

– Окупаемость.

М.Ш.: – Да. Но с другой стороны у нас достаточно социально ответственные люди. Горнолыжный курорт – не основной их бизнес, они занимаются и другими вопросами. И они нас уже поддержали на «Синей сопке», в принципе. Хотя понятно, там объект спортивный, и об окупаемости пока говорить рано. Но это не смущает, потому что понимают социальную значимость и отдаленные последствия. Развитие горнолыжного туризма хоть и плавно, но неотвратимо. Мы уверены, что количество населения, которое будет кататься, будет расти. Потому что на хорошем горнолыжном курорте невозможно не кататься, невозможно не полюбить лыжи. Так и будет развиваться въездной туризм.

– На китайцев расчет идет?

М.Ш.: – Да.

– Построили – это одно. А в чьей собственности будет этот центр? Потому что одно построить, а другое дело – он должен нормально функционировать. Все эти подъемники должны работать, там должен быть большой ассортимент инвентаря. Мы тоже понимаем, что кто-то будет со своими лыжами, но большинство новичков будут брать напрокат.

М.Ш.: – Центр планируется частный.

А.Ш.: – Обязательно будет все оборудование: шлемы, ботинки, лыжи, палки, в том числе для маленьких деток.

– Вы наверняка уже думали, с какого возраста будут принимать в школы?

А.Ш.: – Вы знаете, мы уже опытные в этом деле. У нас функционирует детская спортивная школа в городе Артеме и Владивостоке. Обучаются более 70 детей. Детей мы принимаем самых разных. У нас и дети-инвалиды занимаются, и дети-пятилетки, и четырехлетки. Все зависит от того, как ребенок развит. У нас тренер есть, и самым маленьким у нас есть программа «Снеговичок». Для малышей.

М.Ш.: – Это все будет внедрено и здесь.

А.Ш.: – Будут реализованы все наши программы. Более того, у нас есть своя концепция успешного развития спортивной составляющей на горнолыжных курортах. Вы не зря задали этот вопрос: если курорт частный, где здесь спортсмены? На самом деле мы затеяли все наши горнолыжные курорты в первую очередь для развития спортивной составляющей. Здесь предполагается так, что спортивная федерация, дети-спортсмены, обучающиеся в школе, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться инфраструктурой не только в часы своей секции. Потому что говорить высоких результатах, когда ребенок три месяца сезона три часа в неделю проводит на склоне, нельзя. У ребенка должна быть возможность, если он проживает в селе Белогорье, в непосредственной близости от курорта, как школа закончилась, у него есть ски-пасс без ограничений.

М.Ш.: – Катается сколько хочет.

– То есть, какие-то социальные моменты…

А.Ш.: – Обязательно. Дети будут пользоваться инфраструктурой без ограничений. У него появилась возможность покататься на лыжах – он даже без тренера может прийти и покататься.

– Последний вопрос. Когда база заработает? Когда все будет построено?

М.Ш.: – Нам хочется поскорее, и основная часть работ будет выполнена уже в этом году. Мы уже подходим к началу работ, идут подготовительные работы на строительной площадке. И в этом году мы основу сделаем. Успеем ли мы запустить в этом году – это еще вопрос. Что можно сказать точно – в декабре следующего года жители Амурской области смогут кататься.

– Мы сегодня говорили о горнолыжном центре в Белогорье, который в следующем году уже точно заработает в Амурской области. Это были «Простые вопросы». Желаю всего хорошего. До свидания.