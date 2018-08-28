Тема: каким человеком и журналистом была Варвара Сиянова

– Она была невероятной. Сходу могла увидеть корень проблемы и решить ее. Ее боялись заматеревшие чиновники и были бесконечно благодарны простые люди за восстановленную справедливость, а порой – за спасенные судьбы. Но ее саму спасти не смог никто. 24 августа не стало Человека с большой буквы – Варвары Сияновой, журналиста и обозревателя «Амурской правды». 28 августа Варины похороны. И сегодня эта программа посвящена этому важному человеку. Сегодня в студии Елена Павлова – редактор газеты «Амурская правда».

– Добрый день.

– Добрый день, Наташ.

– Лен, как думаешь, что бы сказала Варя, если бы узнала, что мы затеяли такое дело – говорить о ней по телевизору?

– Я думаю, что должна на этом месте сидеть, конечно, Варя, в студии популярного телеканала, и рассказывать о том, кому она помогла и чего она добилась. Она бы не поверила, что сегодня мы сидим. Потому что еще месяц назад буквально она жила, она работала, строила планы, собиралась в очередные командировки.

– Я думаю, она сказала бы «что вы там думали вообще»… Своим голосом…

– Варя любила внимание. Она такая яркая, красивая. Любила интервью. Поэтому, я думаю, что там ей приятно, что столько людей… что она не ушла незамеченной. Что столько людей, коллег, читателей ее знают.

– Это новость стала для всех шоком. Я – не исключение. Я думаю, люди в узком кругу, в коллективе, знали об этом. Но никто не верил. Потому что даже последние ее посты в соцсетях были полны жизни. Как это произошло? Она на Тукурингру недавно поднялась.

– Наташа, мы и сейчас не верим. Мы сидим, говорим о Варе, а мне кажется, что Варя где-то вот собирается свой рюкзак, кроссовки, что она опять куда-то едет, кого спасает, кого-то вытягивает с какого-то дна. Это все было очень быстро. Да, мы знали, что Варя борется с диагнозом очень тяжелым. Это было почти три года. Все понимали, помогали и поддерживали. И она после лечения длительного вернулась в редакцию, в коллектив. Она сама говорила, что работа спасает от этих мыслей, от болячек.

– А что, поздно обнаружили?

– Да, слишком поздно поставлен диагноз. И при том, что это было очень поздно, Варя не верила, она не давала никому себя жалеть, не давала унывать. Глядя на нее, мы думали, что она победила, что она прорвалась, что все прекрасно. Потому что с Варей по-другому бы не могло. Варя – это сама жизнь. Поэтому до сих пор мы разговариваем, обложка лежит с ней, ее памяти… Но нет понимания, что это случилось.

– Как Варя оказалась в «Амурской правде»? Откуда она пришла?

– Варя пришла из газеты «Самовар». Это было приложение к «Амурской правде», еженедельник.

– Хорошая газета была.

– Да, семейная газета была, «толстушка». И Варя там – идеально. Был такой формат: истории, люди. Была серьезная «Амурская правда», и к ней такое приложение. Потом были очередные политические перемены, и было решено газету закрыть, а коллектив перевести в «Амурскую правду». И вот Варя первое время боялась – как, в «Амурской правде»?..

– Она была очень скромная.

– Да. Она переживала, как впишется в формат серьезной газеты. И в итоге с ее появлением, еще девчонки тоже пришли, наоборот стало интереснее. Они стали писать реально про людей. У нас была политика, экономика – такое все очень важное.

– Кого она спасала? Люди, судьбы…

– Наташа, самое яркое, я просто поражаюсь Варе – это была такая история, когда она нашла беременную женщину без определенного места жительства. Она была беременна двойней. Варя ее вытащила из какой-то канализации, из люка. Она подняла на уши все соцслужбы, которые не хотели помогать. Отвезла ее в приют в Белогорск к Кайзеру. Мы дали деньги, она отправилась в парикмахерскую, в баню. Отмыли. Она ей дала свои вещи, пальто подарила. Она сама отвезла ее в этот приют. Она следила за ее судьбой. Потом за судьбой детей – двойня родилась. Мы немножко не такие, как варя. Мы считаем –написал материал, поднял проблему, и пусть работают чиновники, службы, правоохранительные органы.

– Она до конца.

– Пока Варя не добьется, что человек в надежных руках, что все хорошо, она не успокоится. Она будет тратить личное время, рабочее. Мы говорим «Варя, уже же все нормально». Она говорит «Нет». Она будет… просто как за своего…

–А «Золотой гонг» она получила за эту историю?

– Нет «Золотой гонг» она получила это то, что помогла «выбить» жилье сироте. Девушка жила в бараке замерзающем. Не было ни окон, ни дверей. Она с маленьким ребенком, сирота. И после ее статьи вообще у нас… Это сейчас соцсети – кинул клич, все откликнулись, помогли. В то время не было, только-только «Одноклассники» появлялись. Вышла статья, и нам звонили люди – бизнесмены, семьи обычные. В тот же день этой женщине нашли комнату, бизнесмен оплатил аренду. Откликнулись всем миром, и в итоге «выбили» ей квартиру в Белогорском районе. Варя, естественно, выбила микроавтобус, и Варя ее везла на новую квартиру. Проверяла, нормальное ли жилье. И потом она перезванивалась, следила. Вот это Варя.

– Сколько статей у нее вышло за десять лет?

– По предварительным подсчетам, мы вчера посмотрели по сайту – около 1400 статей. Это только под своим именем, а еще у нее были псевдонимы. Какие-то истории бывают, говорит «не хочу я свою фамилию писать». Были такие моменты. Я думаю, под 2 тысячи точно.

– При этом статьи у нее всегда были глубокие. Это не заметочки в три абзаца.

– Варя могла писать обо всем. Она могла писать прекрасно о каком-то детском, культурном мероприятии, а могла вгрызться в какую-то тему…

– И подать то, что вроде «ни о чем», очень интересно.

– Да.

– А как ей удавалось конструктивно разговаривать с властью?

– Не удавалось это. Варя была – танк. Она шла напролом. Видно, что тема острая, резонансная. Ей говоришь «Варя, пожалуйста, очень сдержанно, давай разберемся». Она шла в кабинет, она снимала трубку… И мне говорят – Варя на весь этаж уже кого-то отчитывает, кричит, критикует. Варя не могла договариваться. Напропалую шла.

– Но при этом ее уважали.

– Конечно, за это ее и уважали. Где-то она могла перегнуть. Понятно, очень эмоциональный человек. Поэтому ее уважали и боялись. За ее принципиальность, настырность, прямоту.

– Первые лица области выразили свои соболезнования. Очень много требовала работа. Как Варя с семьей в это время жила?

– Знаешь, Наташа, мне кажется, она делала выбор в пользу работы. Это, наверное, неправильно, но она реально жила на работе. Газету сдали в девять часов, а Варя сидит, пишет материал.

– Дома не писала?

– Нет. Она посидит до двенадцати. Утром придешь, смотришь – текст сдан в первом часу ночи. Варя все сдала, спокойно пошла домой, утром она на работе.

– Очень много путешествовала при этом.

– Да. Она такая неутомимая. Даже болезнь не мешала. Она в перерывах между лечением тяжелым мы смотрим… она на больничном была год. И мы смотрим в «Фейсбуке»: сегодня она на коньках, завтра она на лыжах. На следующие выходные она где-то на пикнике. Где-то там она едет на Сахалин, катается на лыжах. Это было ее спасением, мне кажется. Поэтому она и прожила с таким диагнозом очень долго и, я считаю, счастливо, сильно, активно. В этом было ее спасение и отдушина.

– И даже в последние дни она собиралась поехать на конкурс. Вот у нас есть на экране фотография с призом.

– Да, она в этом году, это была ее мечта, победила в дальневосточном конкурсе «Живая тайга», природоохранная журналистика. У нее были сильные материалы, проблемные репортажи по экологии.

– По-моему, 25 статей.

– Да, она просто «убила» там жюри своими статьями. Но она не количеством взяла.

– Они детальные, с указанием названий всех растений. Это просто по ботанике нужно было изучить учебник.

– Да, она очень въедливая. Приятно было читать комментарий председателю жюри. Известный был журналист из Приморья. Он говорит, что каждый материал хотелось дочитать до конца. Это была Варя. Она победила, ей полагалась зарубежная стажировка. Мы с ней разговаривали, она говорила «не знаю, что выбрать – Китай или Японию». Планы были на стажировку ехать. У нее были билеты во Владивосток. Ребята амурчане все поехали, а она не поехала. И позавчера жюри конкурса передали из Владивостока приз. И его вручили уже Вариным родственникам.

– Она до конца не сдавала билеты?

– Надеялась, что поедет.

– Варя многое не успела. Что вы можете как коллектив «Амурской правды» реализовать?

– Я думаю, что Варя последние годы жила темами экологии, природы. Понятно, люди у нее всегда были в публикациях. Заповедники, заказники, браконьерство – она все подавала через людей, через истории. Я думаю, мы не оставим эти темы. И тоже будем пропадать по Вариным маршрутам в командировках и поднимать эти темы. И участвовать в конкурсах. Потому что Варя Сиянова – это бренд наш на уровне Дальнего Востока и России. Мне журналисты из Москвы писали, которые благодаря Варе знают Амурскую область, нашу жизнь. Я думаю, что своим трудом, своими статьями мы будем держать этот бренд.

– У Вари две дочери…

– И двое внуков.

– Но это вообще невероятно, потому что все думали, что она молодая: елейный голос, который успокаивал любых зарвавшихся чиновников, артистов, которые совершенно не хотели общаться, а через пять минут они рассказывали всю свою подноготную. У Варвары осталась семья. Дочь младшая только закончила школу. Она не пойдет по пути журналистики?

– Мы разговаривали буквально недавно, когда она поступала, ЕГЭ сдавала, Варя переживала, как нее Лиза поступит. Она пошла чуть-чуть по маминым стопам. Она поступила в ДальГАУ как раз на специализацию, связанную с природопользованием, экологией. Она говорит «мама мне сказала сюда поступить». Поэтому я думаю, что журналистика – это вряд ли, но она будет по этому направлению, по Вариному любимому – природа Амурской области. Я думаю, что Варя свою волю реализовала в Лизе.