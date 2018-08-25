Сергей Утенбергенов@|@Светлана Боровикова

Тема: Фестиваль танцев «Серебряный возраст»

– Благовещенск ждет большой танцевальный фестиваль. 25 августа на стадионе «Амур» соберется очень много пожилых людей. Ну, это не пожилые люди, а люди активного возраста, которые душой молоды и готовы нести красоту в мир. «Серебряный возраст» – так называется первый областной фестиваль, и сегодня мы поговорим о том, как он пройдет. Сергей Айтуганович Утенбергенов сегодня в студии, председатель ассоциации пожилых людей города Благовещенска.

– Здравствуйте.

С.У.: – Добрый день.

– И Светлана Алексеевна Боровикова – член городского танцевально-оздоровительного клуба «Танцы для здоровья». Здравствуйте.

С.Б.: – Здравствуйте.

– Ну что, сейчас говорят, 50 – это еще молодой возраст. Возраст активности по современным стандартам, поэтому все еще молоды, полны сил и воплощают свои мечты. В любом возрасте это вообще только приветствуется. Ну, что же, насколько масштабным будет фестиваль, насколько он будет зрелищным?

С.У.: – Заявок поступило двадцать, то есть приезжает двадцать команд, вернее приезжает шестнадцать команд, четыре команды будут городские. Расширился масштаб, в общем количестве на танцевальном поле будут участвовать триста восемьдесят два человека.

– Практически рекорд, который вы ставили на российско-китайской ярмарке культуры и искусства, было пятьсот, потом еще как-то было шестьсот. Ну, достаточно большое количество. А насколько зрелищным? Костюмы, атрибутика, музыка?

С.У.: – Мы надеемся, что это будет такая цветная мозаика, потому что я не видел, чтобы были костюмы команд, которые бы повторялись. А на танец произвольный, это вторая программа фестиваля, когда каждая команда будет представлять чисто свой танец. Там, я думаю, как раз палитра костюмов будет еще шире. Мы очень надеемся на эту красивую музыкальную сцену.

– Получается, что программа фестиваля предусматривает отдельные номера сначала?

С.У.: – Она включает в себя две программы: обязательная программа – это два танца, которые танцуют все команды. И после окончания обязательной программы наступает произвольная. В произвольной программе каждая команда выступает только со своим танцем, который не знают ни организаторы, ни другие команды.

– То есть это конкурс по сути, фестиваль-конкурс.

С.У.: – Получается конкурс, да.

– С призами, подарками, все как положено?

С.У.: – Обязательно.

– С дипломами. Светлана Алексеевна, к вам вопрос: как давно вы занимаетесь этим видом спорта или не спорта?

С.Б.: – Танцами я занимаюсь уже в течение трех лет. Пришла, посмотрела, и вы знаете, это такая любовь, это такое настроение!

– А что в жизни поменялось?

С.Б.: – Я сама поменялась. Вы знаете, я чувствую, что я поменялась в положительную сторону. Фильм «Покровские ворота», там один герой говорил: «Пройдет время, и вы увидите, я стану хуже». А я наоборот чувствую, что я становлюсь лучше. Во-первых, здоровье. Вы знаете, это такой прилив энергии, это такое вдохновение, это такое здоровье. Нас Сергей Айтуганович недавно отправлял во вторую поликлинику взрослую, где мы прошли все наши медицинские анализы, обследования, в том числе осмотр специалистов. Многие из нас удивились, что наши показатели стали совершенно положительные. Нас это радует, это нам очень помогает. Во-первых, общение друг с другом, знаете, это такое дополнение, мы любим друг друга. Я вот прихожу домой и сразу вспоминаю наши танцы. Ах, как Танечка Сологубова танцевала, какие у нее прекрасные движения. А как Ирочка Косицына танцевала, это наш кураж, мы равняемся на нее. И тут же я сама получаю замечание от Людочки Терехиной. Светлана, а ты сделай что-то не так. Я ей благодарна, я ей говорю «спасибо, я исправлюсь и буду танцевать еще лучше».

– А скажите, да, кстати, какие движения, как их нужно делать?

С.Б.: – Вот одно из последних наших движений, что нам показал Сергей Айтуганович. Зарядка: один, два, три, четыре, один, два, три, четыре и поворот на 180 градусов.

– И это под музыку, да? Как в советское время, начинаем утреннюю зарядку?

С.Б.: – Совершенно верно, и звучит вот эта прекрасная музыка, которую нам тоже Сергей Айтуганович предложил.

– Так. А вы это придумываете, эти движения?

С.У.: – Да, я сам придумываю, и многие члены нашего клуба придумывают. Я знаю уже точно, что уже и на других районах, в других городах нашей области тоже есть люди, которые придумывают движения. Хорошая музыка, хорошая песня, ноги прямо тянут танцевать. Надо только придумать движения, чтобы они были не сложные, не быстрые слишком, и потом танцевать синхронно. Но кроме этих движений мы обязательно используем элементы из наших танцев: бальных танцев, народных танцев, которые танцевали наши дедушки, бабушки: кадриль, блюз, краковяк, падеграс и так далее. Ведь если потанцевать хорошо на площадке, например вальс или блюз и тот же краковяк, то почувствуешь себя таким очень и очень возбужденным.

– В тонусе.

С.У.: – Да, в тонусе. А тем более еще танцуешь с партнером рядом, с улыбками и так далее. Вот на это как раз и рассчитан наш проект «Танцы для здоровья».

– Ну вот эти классические элементы вы где-то берете, преподаватель есть профессионал-хореограф?

С.У.: – Да. У нас группа из членов нашей команды всей занимается еще и в танцевально-спортивном клубе «Альтаир». Я сам ходил туда три года подряд, времени просто нет больше туда ходить.

– У них называется синьоры, вот эта категория, да?

С.У.: – Да, синьоры. Они выходят, танцуют как на сцене.

– Очень красиво.

С.У.: – ...прямо на конкурсе участвуют. Ну, там они одевают бальные платья, танцуют. Конечно, когда мы прошли обучение там, то стало легче и проще уже выходить на улицу и готовить такие наши танцы, которые в основном направлены на укрепление здоровья. Поэтому, когда на нас смотрят жители и гости города и улыбаются, и потом после танца еще и аплодируют, то здесь нам сразу становится понятно, что мы не просто вышли на набережную города Благовещенска заниматься спортивными танцами, а мы уже вышли на сцену. Потому что есть музыка, есть исполнители и есть зрители.

– Кстати, где посмотреть, как увидеть, вы занимаетесь на набережной, в каком районе, по каким дням?

С.У.: – Это улица Калинина, 1, можно так назвать.

– Ротонда.

С.У.: – Ротонда, да, площадка. Два раза в неделю: среда, пятница с 18-00 полтора часа.

– Можно записаться, да? Вы же не закрыты?

С.У.: – Да, у нас уже есть группа новичков, которые пришли и начали заниматься. Им отдельно делаем занятия, чтоб они подтянулись.

– Светлана Алексеевна, скажите пожалуйста, вопрос житейский. Чего вы не могли делать, например, раньше до танцев, а сейчас можете? Суставы же разминаются, организм весь гибкий становится.

С.Б.: – Конечно, в обязательном порядке, я сама чувствую, что здоровье мое намного лучше стало. Я больше стала двигаться, и, как говорится, я успеваю и на работе, и дома что-то делать. Ведь мы же все хозяюшки, а сейчас идет процесс заготовок. Мы все успеваем, все творим, все делаем, меняемся и рецептами, кто-то принесет зелень, кто-то принесет кабачок. И вот знаете, это понятие, общение друг с другом нам это очень помогает, это прибавляет нам, конечно, здоровья. И всегда же говорят как, у человека три сердца: первое сердце – это само сердце, второе сердце – это наши сосуды, а третье сердце – это наши мышцы. Если мышцы не будут нам помогать, наше сердечко никогда не придет в нормальное здоровое положение. Так что, двигаться надо, танцевать надо, пусть к нам приходят, танцуйте вместе с нами. Это очень нам помогает в жизни и в здоровье.

– У вас очень тесная дружба с китайскими танцорами. Благовещенцы не раз видели эти совместные танцы. Вы ездите по обменным каким-то гастролям. Что перенимаете?

С.У.: – Сразу первое. Познакомились мы в Хэйхэ, тут рядом совсем у нас два города.

– Через дорогу практически.

С.У.: – И мы уже практически пять лет взаимодействуем. Они приезжают в сентябре к нам. Мы ездим к ним летом, проводим такие совместные фестивали, выступления. И, кстати, 25-го они у нас будут выступать на стадионе с показательными танцами. А когда харбинские пенсионеры объединенной ассоциацией харбинской приехали к нам в рамках ярмарок культур в 2016 году, мы познакомились и сними. И вот уже два года подряд, в этом году и в прошлом году, по их приглашениям мы приезжали, участвовали в конкурсе и в фестивале в городе Харбине. Мы посмотрели их танцы, станцевали совместно наши танцы. Дружба продолжается, и мы уверены, что эта дружба будет на долгие годы вперед, потому что они очень хотят встречаться с нами на площадках танцевальных. А мы тоже это хотим.

– Вы их чему-нибудь учите? И сами учитесь?

С.У.: – Обязательно. Мы отправляем им танец по их просьбе, наш танец.

– По видео?

С.У.: – Да. На русскую песню, на русскую мелодию.

– По интернету?

С.У.: – Да-да, все по интернету. А они отправляют нам свой танец китайский, китайская мелодия звучит. Мы разучили, они разучили, мы встречаемся и танцуем уже два танца: и русский танец, и китайский танец совместно.

– Да, то есть вот такая жизненная активность, и в интернете, чтобы уметь, и на площадке танцевать.

С.У.: – А не было бы интернета и если бы не умели пользоваться, как бы мы им отправили?

– Да, действительно. А китайские элементы вы выучили? Может показать что-то можете?

С.Б.: – Сидя, конечно, это очень сложно, ну вот такое одно из последних движений: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.

– О. Ну да, это китайский элемент.

С.Б.: – Ну, конечно, сидя очень сложно, Наташенька. Это движение присутствует в том танце, который нам китайцы преподнесли.

– А китайцам какой танец наш нравится?

С.У.: – Китайцам нравится, мы в прошлом году преподнесли танец под песню, которую поют «Бурановские бабушки», звучит «Мне 18».

– Ну, она такая бодрая.

С.У.: – Да, бабушка поет, что ей 18, что она хочет быть невестушкой и так далее. И вот мы под эту мелодию такую бодрую сделали несколько таких движений, подвижных движений, им очень понравилось. Потому что в этом году, когда приезжали люди, они опять вспомнили про этот танец и включили его, и с нами вместе танцевали. И вот танец, который мы теперь под песню «Замечательный сосед», ее исполняет Эдита Пьеха, им тоже понравился. Движения активные, подвижные – поэтому. Когда они присылают свои танцы, мы тоже смотрим, мы тоже выбираем.

– Не все подходит, да?

С.У.: – Да, они нам прислали однажды очень быстрые движения, мы просто сказали, что это мы не в состоянии, они с этим согласились, прислали другое сразу.

– Но вы все равно, вам все под силу. Ну что же, получается, что такое большое мероприятие, где можно будет увидеть и благовещенских и амурских людей, которые танцуют, несмотря на возраст, и китайских гостей тоже. 25 августа на стадионе «Амур» в 11 часов стартует первый областной фестиваль «Серебряный возраст». Будет он продолжаться до трех часов дня, то есть, такая большая, обширная программа с сюрпризами?

С.У.: – Да, конечно.

– Вход бесплатный, так что добро пожаловать, можно записать себе в план на выходные.

С.У.: – Да, просто приходите.

– Спасибо большое. Боровикова Светлана Алексеевна была сегодня в студии, член городского танцевально-оздоровительного клуба «Танцы для здоровья», и Сергей Айтуганович Утенбергенов – председатель Ассоциации пожилых людей города Благовещенска. Мы говорили о первом областном фестивале «Серебряный возраст». Спасибо.