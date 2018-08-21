Тема: укрепление иммунитета ребенка

– Здравствуйте. Многие родители жалуются на то, что их дети часто болеют. Особенно, когда начинают ходить в детский сад. В детской городской больнице действует реабилитационная программа для часто болеющих детей. Что она в себя включает? Об этом сегодня поговорим в «Простых вопросах». Моя гостья – заведующая педиатрическим отделением больницы Елена Сабирова.

– Елена Александровна, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Хочу сразу оговориться, что программа действует для всех детей, которые имеют полис обязательного медицинского страхования. Она бесплатная.

– Совершенно верно. В нашей детской городской больнице проводится иммунореабилитация часто болеющих детей.

– Давайте определимся, что такое «часто болеющие дети»? Как часто ребенок должен болеть, чтобы попасть в программу?

– Действительно, детки должны болеть. Когда ребенок после трех лет идет в детский сад и сталкивается с инфекциями, он должен болеть, чтобы у него вырабатывался иммунитет. Но если ребенок болеет часто и тяжело, тогда он относится к группе часто болеющих детей.

– Сколько раз?

– Более шести раз в год.

– Более шести раз в год – это уже часто болеющий ребенок?

– Да.

– И направление выписывает участковый педиатр?

– Да. Если вы считаете, что ваш ребенок болеет больше шести раз, что он болеет тяжело или средней степени тяжести, то вы можете просто пойти к вашему участковому врачу в вашу поликлинику и попросить направление на иммунореабилитацию в детскую городскую больницу. Все это бесплатно.

– Отказать не могут?

– Нет.

– Очередь есть?

– В принципе, мы записываем, что это плановая идет госпитализация. Поэтому мы записываем детишек в течение двух недель, месяца. Вообще, очереди нет. Записываем сразу. Просто чтобы было время, когда ребенок сдаст анализы необходимые для поступления в стационар.

– То есть, полгода ждать не надо?

– Нет, конечно.

– Какие процедуры включает в себя эта программа?

– Когда ребенок поступает к нам, ему нужен хотя бы минимум обследования. Это клинические анализы крови, мочи, кала, ЭКГ, мазки из зева и носа. И лечение: лечебная гимнастика, лечебные тренажеры специальные, вибромассажи, если нужно – ручной массаж. И также очень большой спектр физиолечения. У нас очень физиоотделение – на весь этаж. И там детки проходят различные процедуры, начиная от электрофореза всех видов, магнитотерапия, светолечение.

– Соляная пещера?

– Да, обязательно. Что очень любят наши родители – это соляная пещера, у нас оборудована большая. И также проходят ультрафиолетовое облучение. То есть, весь спектр физиотерапевтических процедур.

– Получается, львиная доля процедур – это физиопроцедуры в этой программе?

– Нет, также лечебная гимнастика и массаж.

– Медикаментозной терапии нет?

– Медикаментозная терапия есть, если это положено.

– Возраст детей ограничен?

– Мы детишек принимаем с года.

– И до скольки?

– К нам приходят и в 13 лет, и в 15 лет...

– То есть, не только для малышей?

– Да. …которые в течение года перенесли несколько раз пневмонию, бронхиты – бывает и такое. Даже у взрослых детей резкое ослабление иммунитета, и они приходят к нам на иммунореаблитацию. В основном это, конечно, младший школьный и дошкольный возраст.

– Вы же наблюдаете за детками потом?

– Конечно.

– Они прошли этот курс реабилитации. Он длится 14 дней. Есть ли какие-то показатели эффективности, насколько снижается заболеваемость у ребенка, который прошел эту программу?

– Конечно, мы отслеживаем этих детишек. И у нас есть преемственность с поликлиникой. Мы передаем этих детей. Пишем наблюдение у ЛОР-врача, если нужно, у педиатра. Обязательно пишем сдавать контрольные анализы – пролечились, не пролечились дети. Может быть еще курс лечения им проведут амбулаторно. И когда детки приходят, мы им, допустим, пишем, что повторная госпитализация через полгода. И они если приходят, то говорят «да, мы стали меньше болеть». Где-то примерно в половине процентов у нас есть такое наблюдение.

– А было такое, что ребенок пролечился, но ничего не изменилось, иммунитет не улучшился?

– Бывает и такое, конечно. Но тут нужно заниматься, подключать иммунолога, он в поликлинике есть. Есть даже такие заболевания наследственные, где резкое снижение иммунитета.

– Елена Александровна, у вас большой опыт работы в больнице. 30 лет, как мы выяснили. Через вас прошли тысячи, если не миллионы детей. Естественно, вы наблюдаете картину, как она меняется с годами. Можете сказать, что дети стали болеть чаще?

– Конечно. Дети стали болеть чаще. Общеизвестные причины: ухудшается экология, питание. Когда пациенты спрашивают, что нам кушать, из наших магазинов я не могу посоветовать, что кушать. Потому что чистого, хорошего питания без добавок, без красителей, без консервантов купить проблематично. И, конечно, все это ухудшает состояние иммунитета. И будущих родителей. И потом – их деток. Конечно, ситуация плачевная, детишек становится все больше и больше. Потому что если взять холодное время года, практически каждый второй обращается с респираторной инфекцией к педиатру.

– Бывает, классы лежат.

– Да.

– У нас осень не за горами. Опять начнется период простудных заболеваний. В последнее время слышала такое мнение, что родители, которые дают детям противовирусные препараты, так же, как и антибиотиками, губят иммунитет ребенка. Сейчас вылечили, но это кратковременных эффект. А потом организм просто перестает бороться сам. Я знаю, что некоторые врачи даже отказываются от того, чтобы назначать противовирусные препараты. Ваше мнение?

– Я вам отвечу так. Прежде всего, начинается осень, и начинается время прививок. Я хочу обратиться ко всем родителям, что прививки делать надо.

– От гриппа вы имеете в виду прививки?

–Да, в том числе. Нужно или не нужно? Нужно. Но если ваш ребенок больной, ослабленный, то нужно именно с врачом решать. Есть прививки, которые ослабленные, они не действуют очень агрессивно. Противовирусные препараты: конечно же, родитель не может выбрать правильный препарат. Кто-то сказал «помогло», или прочитал, или в интернете, как сейчас распространено. Так, конечно, назначать препараты не надо. Доктора, которые знают, могут назначить ребенку и профилактику противовирусным препаратом. Нужно знать каким и когда. И какой именно препарат, потому что их очень много, чтобы они не оказывали побочного действия на ребенка или меньше побочных действий. Есть более легкие препараты, более тяжелые. Это все может знать только врач.

– Но вы – не противник противовирусных препаратов?

– Нет, ни в коем случае не противник. Я применяю, в том числе и как профилактику, и как лечение. Просто это должен решать врач, а не родитель самостоятельно или кто-то ему посоветует. Конечно, так нельзя.

– Еще такое мнение бытует, особенно, это касается деток, которые пошли в детский сад, –л ечи, не лечи, пока не пройдет какой-то период времени, пока организм ребенка не выработает собственный иммунитет к вирусам – бесполезно. Проходи курс реабилитации, не проходи… Просто должно пройти время. Вы что скажете?

– Здесь можно ответить так. Конечно, каждый ребенок должен болеть. Потому что так формируется его иммунитет. Но если ваш ребенок болеет чаще, чем это положено, то есть, от шести раз в год, и если он болеет тяжело и тяжело выходит, то даже иногда я даже рекомендую не ходить в детский сад какое-то время. Чтобы ребенок больше восстановился.

– Окреп, да?

– Да, окреп. Может быть, больше его обследовать, больше провести лечение. Но сказать, что ребенок совсем не должен болеть, такого нет. Он должен болеть, но он должен болеть не так тяжело и не так часто. Но болеть он должен – так формируется его иммунитет.

– Можете ли вы дать какие-то советы, как можно укрепить иммунитет детей самостоятельно в домашних условиях?

– Конечно же, есть очень много советов. Нужно начинать еще с лета. Когда начинаются теплые деньки еще в мае, нужно думать продумать обязательно хороший отдых ребенку на лето. Желательно море. И желательно, не меньше месяца, чтобы была адаптация.

– Десять дней – это не та история?

– Это очень мало. Но я всегда рекомендую вывозить детей только после двух лет куда-то, особенно за границу. Потому что обычно это плачевно заканчивается. Или же хотя бы в деревню к бабушке. Солнце, воздух, вода, ближе к природе – это никто не отменял, это остается.

– Это действительно работает?

– Конечно. Дети укрепляются, становятся загорелые, бодрые, питание более натуральное. Поэтому, конечно, очень хороший эффект. Второе – обязательно приучить ребенка мыть руки. Когда начинается период эпидемий, ребенок именно с руками наносит на лицо, в нос, в рот все эти вирусы. Поэтому нужно обязательно приучить ребенка руки с мылом как можно чаще. Несколько раз в день, перед едой.

– Чтобы уже привычка такая была.

– Да. Обязательно нужно провести и витаминопрофилактику. Хоть как критикуют витамины, мол, искусственное, тем не менее, в России практически все население страдает от дефицита всех групп витаминов. Поэтому нужно проходить витаминопрофилактику. И еще можно проводить профилактику именно часто болеющим, не всем детям, если начинается эпидемия, то можно оксолиновую мазь, бонафтон – это можно в нос перед тем, как ребенок идет в детский коллектив.

– Они помогают? Иногда бывает такое ощущение, что они не помогают.

– Помогают. Просто, конечно, бороться с вирусом тяжело, но какие-то вирусы они предупреждают.

– Спасибо большое за то, что все пояснили. Вам, что называется, «не болейте»! Сегодня мы говорили о том, делать родителям, у которых дети часто болеют. У нас в гостях была Елена Александровна Сабирова – заведующая педиатрическим отделением детской городской больницы. Спасибо большое!

– Спасибо вам!

– Это были «Простые вопросы». До свидания!