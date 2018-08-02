Тема: арт-терапия в борьбе с раком

– Диагноз «рак» она поставила себе сама по результатам обследования. Пройдя через многие испытания, она теперь помогает другим таким же найти в себе силы. А каким способом? Способом искусства. В области реализуется проект по арт-терапии, которой занимается организация «Навстречу жизни». Мы сегодня поговорим с Ольгой Алексеевной Мажаровой. Врач-рентгенодиагност, УЗИ-диагност, доцент кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии Амурской государственной медицинской академии.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Вы врач, но так случилось однажды, что вы узнали о себе такую неприятную новость. Как это случилось?

– Вы знаете, никто не застрахован от такого заболевания. Абсолютно случайно, обследуя себя, я нашла изменения в своем организме, и подтвердила эти изменения моя дочь. Она у меня тоже врач-диагност. И понаблюдав некоторое время, мы пошли на прием к доктору-маммологу и решились на лечение.

– Скажите, пожалуйста, вы думали о причинах, почему это случилось?

– Да, конечно, я думала и я предполагала, что такое возможно у меня заболевание быть, потому что я более двадцати лет отработала врачом-рентгенологом.

– То есть, профессиональное вредное влияние?

– Да, работала в очень агрессивной среде, помогала людям и никогда не задумывалась о себе. А потом начала заниматься ультразвуковой диагностикой, которая тоже дает возможность развиться такому заболеванию, потому что снижается иммунитет в организме, и такие погрешности в работе различных органов могут быть у таких специалистов.

– Вы в силу работы знаете о том, какова обстановка у нас в области, в России. Скажите пожалуйста какова статистика, динамика.

– К сожалению, у нас сейчас идет эпидемия онкологических заболеваний во всем мире, и в том числе и в России. Не зря наш президент в Послании Федеральному Собранию поднял этот вопрос. У нас уже более пятисот тысяч заболеваний онкологических встречается в стране.

– Это статус эпидемии уже носит?

– Да. И, к сожалению, около трехсот тысяч пациентов уходят из жизни в самые ранние сроки после диагностики этих заболеваний.

– Вы сказали о вредном профессиональном влиянии. Еще какие причины могут привести к такому?

– Конечно, причин очень много. Наверное одна из основных – это экология, которая действует на абсолютно всех людей. Это стрессовые ситуации, в которых мы живем ежедневно, получаем различные виды воздействия. Это неправильное питание, о котором сейчас очень много говорят, и на которое нужно обращать внимание. И есть еще ряд проблем конкретно твоего организма. Это различные генетические моменты, предрасположенности к тому или иному заболеванию.

– То есть, если в роду были случаи онкологии, то должна быть настороженность уже.

– Да, если были заболевания у близких, то конечно, нужно в этом плане быть очень аккуратным. И сейчас есть очень различные способы ранней диагностики, надо это все использовать и претворять в жизнь.

– Вот обязательно хочу спросить: в интернете очень много пишут о диагностике на онкомаркеры. У нас в области есть, развито это, культура эта у населения есть такие обследования проводить?

– Да.

– Есть.

– Есть, и у нас это доступно практически каждому человеку. Это дает определенный результат. Не сказать, что стопроцентный результат, все решается комплексным путем совместно с другими видами диагностики.

– Онкомаркеры на что указывают? Что предрасположенность есть или что уже есть заболевание?

– Что уже, возможно, есть заболевание.

– Вы себя как сейчас чувствуете?

– Я себя чувствую работоспособной.

– То есть, все было вовремя обнаружено?

– Да.

– И поэтому вы вот теперь взялись за такое большое общественное движение. Арт-терапия – это такое вспомогательное явление? Оно действительно имеет результат, когда люди благодаря этому все-таки избавились от болезни?

– Нет, конечно, это вспомогательное воздействие. Это психоэмоциональное воздействие на человека, которое позволяет ему отключиться от тех проблем, которые у него имеются в голове. Дело в том, что диагноз «рак» – это стресс..

– Усугубляющее.

– …это чувство беспомощности, возникающее у человека при постановке этого диагноза, которое полностью парализует его волю и силы в дальнейшей жизни. И поэтому люди, которые получили такой диагноз, часто не идут ни на какие контакты, не хотят никого видеть.

– Они говорят «сколько проживу, столько проживу».

– Да и порой даже не хотят идти на современные методы лечения и диагностики.

– А есть эффективное лечение, когда люди действительно избавляются от проблемы?

– Да, есть эффективные современные методы лечения, которые позволяют, выявив заболевание в ранних стадиях (профилактика играет огромное значение), помочь человеку на 90% и выше.

– Ваше движение называется «Навстречу жизни». Это такое федеральное движение против рака с подразделением в Амурской области. Вы являетесь его президентом. Какие занятия проводятся, что это такое?

– Дело в том, что для того, чтобы уменьшить это психоэмоциональное воздействие при получении такого страшного диагноза, мы с самых первых дней лечения пациентов уже в онкодиспансере организовали группу поддержки пациентов методом арт-терапии. Это и рисование, и чтение стихов, и написание стихов, и слушание музыки, музыкотерапия, и очень много других эмоциональных методов, которые позволяют человеку «отключиться» от сегодняшних проблем и совсем по-другому начать жизнь, пройдя наше общение.

– В интернете можно посмотреть, что работы почти профессиональные, если говорить о рисунках, например. Кто преподает это все?

– У нас изумительные люди. Я хочу высказать огромную благодарность всем волонтерам, которые к нам приходят. Потому что это люди с огромным сердцем, это замечательные люди, которые поддерживают нас и которые уже научились поддерживать таких пациентов.

– Это профессиональные художники или это ваши выпускники?

– Есть и профессиональные художники, есть и наши волонтеры, есть просто неравнодушные люди, которые к нам приходят. У нас есть элементы гончарного мастерства, есть элементы рисования на ткани, рисования на бумаге, ну и много других различных методов.

– Сколько времени действует ваш проект и сколько людей в данное время проходят?

– Наша организация была организована в 2014 году. Я как раз активно искала способы восстановления и где бы ни была, везде интересовалась, как люди восстанавливаются. И абсолютно случайно нашла калининградскую организацию, «Вита» называется, которая занимается вот такими проектами. Огромная благодарность Ольге Семеновне Сенченко, которая является душой нашей организации и которая своим художественным талантом двигает эту арт-терапию. Это Николай Романович Левченко, который приходит к нам и тоже с нами рисует и общается.

– Тоже доктор?

– Тоже доктор. Это и Владимир Михайлович Шатковский, который взял на себя музыкальную часть нашей реабилитации и литературную часть. И с ним наши пациенты читают стихи и слушают музыку, и плачут под эту музыку, и радуются, и поют песни, и очень много других людей.

– Сколько людей прошли?

– Нашу реабилитацию прошло более 700 человек, начиная с апреля прошлого года. Потому что мы так вплотную занялись арт-терапией именно с этого времени. И с сентября прошлого года мы начали такое движение в городе Благовещенск. Ленина 97 – нам такое помещение предоставляют, по субботам с 9-00 до 14-00 мы занимаемся: мы рисуем, мы поем, мы рассказываем стихи. Они порой вообще никогда не рисовали, а тут сами удивляются. И когда уезжают домой с нашими рисунками, потом пишут нам, что дома даже не верят, что это их творчество.

– В общем, можно обращаться, если есть желающие.

– Да, мы двигаем сейчас наше движение. У нас самая главная проблема – как достучаться до людей, как рассказать им, что приходите, у нас все это очень строго интимно.

– А я знаю, как вы сейчас скажете, почему сейчас вам поверят. Вот скажите, вы же как врач-исследователь как-то сравнивали результаты ремиссии у тех, кто не занимался арт-терапией и кто занимался?

– Да, естественно, процесс восстановления идет намного быстрее, более качественно, и люди чувствуют себя намного лучше, начинают общаться, это очень и очень здорово.

– Есть такое понятие «психосоматика», да?

– Психосоматитка, да.

– Работает?

– Да. Она работает в данном случае.

– Мысли излечивают болезнь.

– Да очень помогает в этом.

– Спасибо, что вы это делаете. На самом деле, общение, помощь, откуда брать силы, брать советы для таких людей – очень важно. Ольга Алексеевна Мажарова сегодня была в студии, врач-рентгенолог, врач УЗИ-диагност, доцент кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии Амурской государственной медицинской академии и самое главное – президент Амурского регионального отделения общественного движения против рака «Навстречу жизни». Эта организация помогает людям найти силы встать на ноги, побороть болезнь и жить качественно и здорово. Спасибо.