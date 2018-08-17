Тема: шестнадцатая «Амурская осень»

– Здравствуйте. Вот вы знаете, мне подумалось: люди часто говорят «зима не за горами», «лето не за горами», а мы в Амурской области говорим «осень не за горами», имея в виду совершенно не время года. «Амурская осень» совсем скоро, и это наш любимый фестиваль. Многие его ждут, и уже сейчас думают, куда сходить, на какие спектакли взять билеты, что будет интересного. Обо всем этом нам расскажет исполнительный директор фестиваля кино и театра «Амурская осень» Ольга Смирнова.

– Здравствуйте, Оля.

– Здравствуйте, Наталья.

– А чем для амурчан уже стала «Амурская осень», как вы думаете?

– Хочется верить, что это стало одним из самых любимых культурных событий в году. Очень хочется в это верить. Для нас, для организаторов, мы тоже амурчане, это большое испытание, большое событие в плане логистики, перемещения и так далее . А для зрителей, я надеюсь, что это большой праздник. Это фестиваль, который посвящен, что очень важно 160-летию Амурской области. И везде на бренде фестиваля этот логотип стоит рядом со всеми учредителями, что очень важно, этот факт. Мы будем закрывать фестиваль под эгидой и всю программу закрытия фестиваля будем посвящать юбилейному году нашей любимой области. А открытие фестиваля будет как раз вот то новое, что вы говорите. Мы посидели, подумали и для себя придумали такой слоган, такой бренд - «фестиваль-подросток». То есть, вроде как пятнадцатилетие отметили, шестнадцатилетие, мы немного пошалим...

– Ну да, уже не тинейджер, еще не юноша.

– Да, еще не юноша, еще вот какая-то такая история, поэтому мы пошалим, мы сделаем абсолютно не стандартную церемонию открытия. У нас будет читать рэп возможно, даже президент, это я уже приоткрываю карты.

– Ну а что, он у нас стихи уже читал и пел.

– Стихи читал, пел. У Сергея Владимировича были даже несколько танцевальных па, поэтому, я думаю, что рэп ему тоже поддастся. Из таких моментов, каким будет фестиваль, с каким настроением проводится, однозначно хотелось бы отметить это. Ну, а что дальше, Наташ, это всегда традиционная история. Это три конкурса в этом году. Это конкурс антрепризных спектаклей, который традиция, и чем отличает наш фестиваль от других фестивалей страны. Это конкурс полного метра и это конкурс короткого метра. Ходили некоторое время назад слухи, информация о том, что вроде 15 фестиваль провели, и теперь все будет гораздо проще и менее масштабно. Нет, принципиальная позиция Правительства Амурской области, принципиальная позиция Министерства культуры и национальной политики Амурской области, что фестиваль, как он был для Амурской области для всей, так он и останется. Поэтому прежде всего перед началом фестиваля, а именно, с 6 по 14 сентября, будет пролог по Амурской области.

– Предвосхитили уже мой вопрос: остается ли пролог.

– Обязательно остается, это очень важно. Мы доедем до всех 28 муниципальных образований именно в период с 6 по 14 сентября, и так складывается логистика, что Селемджинский район будет в рамках фестиваля. Уже 18 сентября мы закроем эту историю 29 муниципальных образований, творческие встречи пройдут обязательно. У нас будут здесь и Наиль Гимадеев, и Светлана Галка, и Оксана Сташенко, которая не доехала до многих территорий, будет Лео Любич, Сергей Барышев, Степан Нестеров, Евгений Кулик. То есть это все «молодежка», поэтому я думаю, что на самом деле так сформированы бригады концертные, а их будет пять по три-четыре человека, что в этом концерте будет в принципе звезда и любимый артист для любого поколения. Чем мы славились, у нас всегда мероприятия по Амурской области, залы битком, и это практически от нуля и до бесконечности.

– Это же здорово, это и привлекает и молодую аудиторию, в том числе в наших городах и районах. А «звездная дорожка» как в этом году будет проходить?

– «Звездная дорожка» – то, что в прошлом году мы испробовали, и получилась, мне кажется, очень хорошая история, мы вернулись к этому формату, она будет проходить на площади ОКЦ непосредственно перед церемонией открытия. Я хочу обратить ваше внимание, что в этом году «звездная дорожка» будет в 17-00, а церемония открытия будет в 18-00, чуть-чуть на час мы сместили, чтобы захватить как можно больше светового дня. Чтобы это было ярче и эмоциональней для наших зрителей.

– Все-таки решили при солнечном свете это все сделать, не при свете прожекторов, как это было...

– Это было два года назад, ну тогда так складывалась логистика, так летали самолеты. В этом году, слава Богу, дай Бог, что все случится вовремя, самолеты приземлятся в девять и в восемь утра, поэтому «звездная дорожка» запланирована на 17-00.

– Будет ли зрительское жюри в этом году?

– Да.

– Как у нас активно принимают зрители участие в фестивале?

– Очень активно принимают зрители, и зрительское жюри у нас будет. Это тоже история, в которую мы вернулись в пятнадцатилетие фестиваля, и будем, естественно, ее продолжать, потому что очень много желающих людей увидеть и почувствовать, что такое фестиваль изнутри. Это однозначно будет.

– А в состав жюри обычно приезжают очень именитые актеры, режиссеры, легендарные совершенно имена. Известны ли уже члены жюри будущего фестиваля?

– Вот вы немного раньше задали вопрос, на который я вам готова буду ответить после того, как окончательно утвердится жюри, мы объявим его 25 августа. То есть, у нас будет полный состав жюри. Мы сейчас занимаемся буквально финальными штрихами в подборе членов жюри, и 25 августа будет объявлено и жюри короткого метра, и полного метра, и, естественно, жюри антрепризных спектаклей.

– Ольга Николаевна сохраняет традиции президента фестиваля Сергея Владимировича Новожилова, который всегда сохраняет интригу для журналистов, для публики, чтобы мы с вами ждали всегда новостей фестиваля. Чем ближе фестиваль, тем больше таинственности.

– На самом деле, это часто оправдано. Потому что не хочется вводить в заблуждение, не хочется потом делать какие-то опровергающие пресс-релизы. Потому что как только стали известны все спектакли, мы сразу же их анонсировали. Сразу же рассказали, и если вы хотите какую-то интригу и хотите что-то нового и необычного, то хочу вам подтвердить один факт. Мы 5 августа вышли в продажи, и уже на сегодняшний день есть два спектакля на которые невозможно купит билет. Они полностью проданы.

– Это какие?

– Первый спектакль – «Там же тогда же» с Максимом Авериным, который будет вне конкурса 14 сентября.

– Известный любимец зрительский Максим Аверин, который бежал когда-то по звездной дорожке раскинув руки к своим зрителям.

– И в этом году побежит тоже, потому что он будет здесь с самого начала, с самого старта фестиваля. И второй спектакль – это «Невеста напрокат». К сожалению, мы уже тоже не сможем реализовать билеты, уже все билеты проданы. Но из приятных новостей, я вот вам это анонсирую здесь и прямо сейчас, достигнута договоренность с продюсером фестиваля и с продюсером Максима Аверина о том, что второй спектакль «Там же, тогда же» у нас пройдет 15 сентября в день открытия фестиваля.

– То есть, «Там же, тогда же» покажут дважды 14 и 15 числа?

– 15 числа в 15-00 сделан будет спектакль. Поэтому, пожалуйста, я прошу уже всех обращаться в кассы, с пятницы будут реализовываться билеты. Мы сделаем все так, чтобы 15-го как раз прошел спектакль. После этого Максим появился бы на «звездной дорожке» и после этого появился на церемонии открытия фестиваля.

– Потрясающе. Видимо, Максим Аверин – это единственный актер, который будет дважды выходить на сцену «Амурской осени» в спектакле. Такого по-моему еще не было.

– Такого прецедента не было. Вот оно и новое.

– Чтобы спектакль показывали дважды.

– Да.

– Просто потому что он безумно востребован. В прошлом году была потрясающая задумка организаторов фестиваля, я считаю, потрясающая, потому что я практически не пропускала это мероприятие. Это встречи в шатре. Шатер располагался возле гостиницы «Юбилейная» – там, где проживало большинство актеров, и любой желающий мог прийти вечером, взять себе чашечку кофе и пообщаться с той или иной персоной фестиваля, с тем или иным именитым гостем. В этом году будет все то же самое?

– Да. В этот проект мы собирали все самое лучшее, что у нас получилось. Этот проект действительно зарекомендовал себя как очень востребованный, очень интересный, такое очень неформальное место, чего нам и хотелось. Да есть формальный, когда ты приходишь в зрительный зал, покупаешь билет и смотришь. А есть то место, где ты можешь абсолютно спокойно подойти к артисту и сидеть рядом с артистом, потому что вы, Наталья, если мне не изменяет память, со многими рядом пересидели, потому что вас я видела в первом, втором и пятом ряду.

– Не так, чтобы рядом, рядом сидели модераторы, мы сидели напротив.

– Но очень близко были и сами артисты. Этот проект называется «Персона дня», и мы его заявляем и продолжаем. Каждый день в 22-00, кроме 15 и 23 сентября мы сможем пообщаться с кем-то из артистов. Мы отдельно его анонсируем, но настолько шатер стал востребованным местом, что мы расширяем его границы, и сейчас позиционируем его работу начиная с 18-00, потому что у нас появилось много новых партнеров фестиваля и какие-то очень интересные истории, начиная от интеллектуальных игр и заканчивая, допустим, мастер-классом по блогерству и так далее. И опять же, возвращаясь к вашему вопросу, будем ли мы продолжать традицию мастер-классов по актерскому мастерству. Да, будем. Будем продолжать и для кинолюбителей, и для любителей театрального творчества. Например, для детей уже подтвердила свое участие в мастер-классе (очень интересный мастер-класс, называется «Путь к слову»), будет проводить Алиса Гребенщикова.

– Замечательно.

– Опять же, в формате нашего шатра юбилейного, который будет возле гостиницы «Юбилейная». Очень много интересного.

– Масса мероприятий, насколько я знаю, около 80 мероприятий в течение всей фестивальной недели, будут проходить самых разных. И мы говорить, конечно, можем очень много. Всего все равно не скажешь в наших «Простых вопросах». Ответьте мне на другой вопрос: кроме того, что вы исполнительный директор фестиваля, вы, Ольга Николаевна, и директор Амурской филармонии. И всегда Амурская областная филармония – это главный партнер фестиваля с точки зрения организации, и вся филармония всегда работает на фестивале. Зачем вообще это нужно этому чудесному творческому коллективу? То есть, все зрители знают, что сезон мы открываем с «Амурской осенью» со спектакля, который проходит в филармонии.

– Потому что это наша работа. Начнем с того, что оргкомитет фестиваля возглавляет председатель оргкомитета, заместитель председателя Правительства по социальным вопросам Ольга Викторовна Лысенко. А далее потом идет в организаторах министерство культуры. Соответственно, учреждение, которое является подведомственным министерству культуры, и становится исполнительной дирекцией фестиваля. В данном конкретном случае – фестиваль кино и театра, исполнительная дирекция – это Амурская областная филармония. Вы знаете, если вы сейчас скажете и подойдете к любому сотруднику Амурской областной филармонии и скажете: у вас есть вариант пойти в отпуск в сентябре месяце или стать участником и быть в событиях фестиваля «Амурская осень», вот поверьте вы не найдете ни одного человека, который откажется от этой суеты, от этого драйва, от этих эмоций, от этих событий...

– От этой усталости...

– Усталость, на самом деле, это так... Я и не скрываю, на самом деле, мы очень много работаем, мы уходим в два часа ночи, приходим в восемь часов на планерки. Но настолько ты находишься в этом режиме, находишься и понимаешь, и чувствуешь, что это нужно тем людям, которые приезжают, артистам. А больше всего мы работаем – это нужно нашим зрителям. И когда мы видим этот отклик и понимаем, что мы работаем не зря, наверное это судьба, это так здорово, что нам доверяют одно из главных событий Амурской области.

– Это замечательно. Я тоже думаю, что для зрителей это большой праздник. Дорогие друзья, в городе Перми на Урале есть замечательный слоган: «счастье не за горами». Это я к тому, о чем начала: у нас не за горами «Амурская осень». Для любителей театра и кино это тоже большое счастье, большой праздник, о котором мы говорили с исполнительным директором фестиваля Ольгой Смирновой. Я желаю вам хороших фестивальных дней, интересных спектаклей и замечательных встреч. Всего доброго. Это были «Простые вопросы». До свидания.