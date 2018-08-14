Тема: Единая информационная система в здравоохранении

– Здравствуйте. Когда-нибудь наступит то время, когда мы перестанем бегать с медицинской картой в руках из одной больницы в другую и заново рассказывать врачу о всех своих заболеваниях. Все данные будут доступны в Единой информационной системе. Как это будет работать? Об этом нам сегодня расскажет директор Амурского медицинского информационно-аналитического центра Юрий Смирнов.

– Юрий Евгеньевич, здравствуйте.

– Добрый день.

– Давайте сразу расскажем нашим телезрителям, что будет представлять собой эта Единая информационная система. Почему это должно быть интересно каждому?

– То, что сейчас выстраивается (частично выстроено, частично – будет выстраиваться) – это Единая государственная информационная система в целом. Она состоит из трех уровней. Самый высокий – это Единая информационная система на федеральном уровне, куда стекается вся информация из регионов. Второй уровень – это наш, региона. Он будет называться Региональная информационная система здравоохранения. И третий уровень – это медицинская информационная система, которая находится на уровне медицинской организации.

– То есть, конкретной больницы.

– Да.

– Что это? Какие были операции, чем болел, аллергии? Правильно?

– Совершенно верно.

– Вся медицинская информация, которая зафиксирована в медицинских картах сейчас.

– Совершенно верно.

– Получается, я пришла на прием к врачу. Врач сразу внес все, что меня касается, в эту систему. Правильно?

– Да.

– Далее. Сейчас получается, я знаю, по крайней мере, в детской областной больнице сталкивалась с этим – там такая система работает. Мы пришли с ребенком спустя пять лет, они посмотрели: «Ага, вы пять лет назад были у нас на стационаре, на лечении». В каких больницах еще это работает?

– Система стоит во всех больницах, оказывающих медицинскую помощь, в обязательном медицинском страховании. Во всех больницах Амурской области. Но учитывая, что в детской областной больнице эта система работала раньше, у них архив намного больше. В остальных больницах эта система начала работать в 2012 году. Поэтому архив – последние шесть лет, плюс 2012 год – внедрение, где-то не вся информация может быть. Но в целом информация есть в каждой больнице, все зависит от объемов. Где-то больше врачи вносили, где-то меньше.

– Понятно. В больницах есть. Между собой сейчас это есть?

– Между собой чтобы больницы получали всю полную информацию – этого как раз нет. Это наш следующий этап. Чтобы при обращении любого гражданина в любую медицинскую организацию Российской Федерации, принимающий его врач мог увидеть всю информацию, где он болел, как болел, как лечился.

– Будет еще «Личный кабинет». Что это такое?

– «Личный кабинет» «Мое здоровье» уже есть у каждого гражданина, который зарегистрирован на портале госуслуг. Сейчас с помощью этого «Личного кабинета» можно записаться на прием к врачу. Дальнейшая задача на 2019 год – чтобы в этом «Личном кабинете» появилась информация об оказанных медицинских услугах и их стоимости. Также в 2019 году будет реализована услуга «Вызов врача на дом» и «Запись на прохождение диспансеризации». Эти основные задачи, которые стоят на 2019 год в отношении «Личного кабинета».

– То есть, пролежала я в стационаре – мне приходит такое автоматическое извещение о том, что на инъекции столько-то государство на вас потратило…

– Нет. Там будет общее. Случай. Человек пролежал в стационаре с такого-то по такое-то, стоимость лечения для государства составляет такую-то сумму.

– Чтобы пациенты это знали.

– Для информирования.

– Также планируется модернизация «Скорой помощи». Можно поподробнее?

– Да. В настоящее время проходит модернизация, устанавливается соответствующее программное обеспечение, которое разработали в Приморье. Нужно говорит не то, что это для конкретно «скорой» устанавливается. Это единая диспетчерская служба системы «112».

– То есть, экстренных служб.

–Да. Это нужно для того, что когда поступает вызов, все соответствующие службы сразу имели информацию. И более того, эта система должна обязательно интегрироваться с нашей региональной информационной системой. Это стоит задача на 2020 год.

– Для чего это?

– Для того, чтобы когда поступил вызов, врачи «Скорой помощи», фельдшеры, которые едут на вызов, уже имели информацию о том, пациенте, к которому они едут. Мы не говорим, что в 2020 году уже будут иметь всю информацию. Ее еще надо наработать.

– Еще не внесена.

– Но определенное время пройдет, будет накапливаться информация, включая перенос данных из существующих систем. И более менее полный объем информации фельдшеру будет доступен.

– Получается на практике как: поступил вызов, а врач, пока едет к больному, у него должен быть планшет, и он сидит, изучает.

– Совершенно верно.

– Приехал – уже знает о нем.

– Да. Тут видите, как. Система внедряется поэтапно. Сначала, допустим, двадцать медицинских организаций в 2019 году, потом остальные. Но 100% мы должны охватить к 2021 году, «закрыть» все больницы области.

– Получается, все интересное у нас будет храниться в интернете. Соответственно, сразу возникает вопрос о безопасности. Как-то: взлом, утечка данных. Как это будет защищаться? Тут такие данные, что не каждый хочет, чтобы об этом знали.

– Совершенно верно. По вопросам безопасности у нас есть 152 Федеральный закон «О персональных данных». Согласно ему мы не храним информацию в интернете. Она хранится в наших защищенных каналах. У нас есть защищенный канал для каждой больницы. У нас есть защищенный канал для федерального ЦОДа. Он защищен криптооборудованием. И информация в федеральном центре обработки данных разделяется: разделяется паспортная часть и все, что касается пациента. И связь между ними не идет через фамилию, она идет через идентификатор. Поэтому для того, чтобы злоумышленники получили полный объем, нужно взять одну часть информации и соединить ее со второй. Иначе они абсолютно бессмысленны. Более того, можно сказать, что вопросы безопасности только процентов на 50% составляют техническую сторону. В основном это человеческий фактор. Сейчас мы знаем, во всех почтовых сервисах есть двухфакторная идентификация, когда прежде чем зайти в почту, приходит смс-ка на телефон. Но многие ли из нас этим пользуются? Мы сами порой не хотим защищать свои данные. Поэтому работы проводятся масштабные, защищается информация достаточно надежно. Периодически проверяет нас регулятор, и поэтому больших вопросов нет.

– Можно ли будет в этих электронных картах переписать диагноз, подправить что-то?

– Нет, потому что требования, по которым мы сейчас работаем, говорят прямо для разработчиков, что любое изменение информации должно записываться в журнал. Понятно, что разработчик может написать все, что угодно. Технически, конечно, можно переписать. Но можно написать так, что любое действие, которое происходит с электронными записями будет фиксироваться. Мы же идем к электронному обороту, и любой случай заболевания заканчивается тем, что врач своей электронной цифровой подписью подписывает. И когда электронный документ подписан, больше в него внести изменений нельзя.

– Это прописано программой?

– Да, это прописано в требованиях, это прописано законом. Поэтому, я думаю, что все будет нормально.

– Получается, что сейчас только начнут вносить данные пациентов. Предположим, человеку 60 лет, у него достаточно длинный список болезней. Кто-то будет это архивировать и заносить, либо с сегодняшнего дня обратилась, и только с сегодняшнего дня пойдет моя электронная история болезни.

– Как я уже говорил, не с сегодняшнего дня, а с 2012 года.

– А до этого?

– До этого пока пользуемся пользуемся бумажными архивами.

– Юрий Евгеньевич, не так давно в СМИ активно обсуждалась информация с региональной информационной системой здравоохранения. Как сообщалось, она должна была с 1 мая 2017 года стать частью единой всероссийской системы, но не стала. Одна из версий была: Минздрав приобрел программное обеспечение, которое было некачественным. Хотела у вас узнать, что было. Знаю, что Минздрав сейчас судится с компанией-разработчиком.

– По региональной информационной системе было обломано очень много копий. На самом деле ситуация не плачевная. Система работает. Мы говорим, не произошла интеграция с федеральной системой, но если гражданин заходит на портал госуслуг, то он записывается именно через региональную систему здравоохранения. То есть, связь между федеральной системой и нашей, региональной, есть.

– А в чем проблема?

– Сейчас идут вопросы о том, чтобы интегрироваться, чтобы электронная медицинская карта, сами документы о посещениях, о случаях заболевания передавались в федеральную систему. Это происходит. Не так быстро, как бы нам хотелось. На самом деле, вопрос и все судебные тяжбы идут не вокруг работоспособности или неработоспособности. Все вопросы возникают об отдельных модулях этой системы. Допустим, модуль «Лаборатория» какие-то там нюансы.

– То есть, лаборатория не может внести данные?

– Как раз внести данные она может, но где-то хотелось бы, чтобы данные вносились автоматически. Ведь сейчас все лабораторные анализаторы цифровые. Раз, и сразу «прыгнули» данные, минуя человеческий фактор внесения данных. Не со всем оборудованием получается сынтегрироваться. Плюс интеграция требует дополнительных денег, которые с 2012 года на это дело не выделялись. Самое главное, с 2012 года прошло шесть лет.

– Уже устарела.

– Да, она устарела, и нужно проводить дальнейшие работы по ее модернизации. Возможна замена.

– Суды еще идут?

– Суды идут. Вопрос в том, что там ошибка, там ошибка. И разработчики должны исправить эти ошибки.

– За свой счет?

– Естественно.