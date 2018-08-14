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14 августа 2018, 20:48 0

Юрий Смирнов - Директор Амурского медицинского информационно-аналитического центра

Тема: Единая информационная система в здравоохранении

Ведущий: Оксана Руденко

Здравствуйте. Когда-нибудь наступит то время, когда мы перестанем бегать с медицинской картой в руках из одной больницы в другую и заново рассказывать врачу о всех своих заболеваниях. Все данные будут доступны в Единой информационной системе. Как это будет работать? Об этом нам сегодня расскажет директор Амурского медицинского информационно-аналитического центра Юрий Смирнов.

Юрий Евгеньевич, здравствуйте.

– Добрый день.

Давайте сразу расскажем нашим телезрителям, что будет представлять собой эта Единая информационная система. Почему это должно быть интересно каждому?

– То, что сейчас выстраивается (частично выстроено, частично – будет выстраиваться) – это Единая государственная информационная система в целом. Она состоит из трех уровней. Самый высокий – это Единая информационная система на федеральном уровне, куда стекается вся информация из регионов. Второй уровень – это наш, региона. Он будет называться Региональная информационная система здравоохранения. И третий уровень – это медицинская информационная система, которая находится на уровне медицинской организации.

То есть, конкретной больницы.

– Да.

Что это? Какие были операции, чем болел, аллергии? Правильно?

– Совершенно верно.

Вся медицинская информация, которая зафиксирована в медицинских картах сейчас.

– Совершенно верно.

Получается, я пришла на прием к врачу. Врач сразу внес все, что меня касается, в эту систему. Правильно?

– Да.

Далее. Сейчас получается, я знаю, по крайней мере, в детской областной больнице сталкивалась с этим – там такая система работает. Мы пришли с ребенком спустя пять лет, они посмотрели: «Ага, вы пять лет назад были у нас на стационаре, на лечении». В каких больницах еще это работает?

– Система стоит во всех больницах, оказывающих медицинскую помощь, в обязательном медицинском страховании. Во всех больницах Амурской области. Но учитывая, что в детской областной больнице эта система работала раньше, у них архив намного больше. В остальных больницах эта система начала работать в 2012 году. Поэтому архив – последние шесть лет, плюс 2012 год – внедрение, где-то не вся информация может быть. Но в целом информация есть в каждой больнице, все зависит от объемов. Где-то больше врачи вносили, где-то меньше.

Понятно. В больницах есть. Между собой сейчас это есть?

– Между собой чтобы больницы получали всю полную информацию – этого как раз нет. Это наш следующий этап. Чтобы при обращении любого гражданина в любую медицинскую организацию Российской Федерации, принимающий его врач мог увидеть всю информацию, где он болел, как болел, как лечился.

Будет еще «Личный кабинет». Что это такое?

– «Личный кабинет» «Мое здоровье» уже есть у каждого гражданина, который зарегистрирован на портале госуслуг. Сейчас с помощью этого «Личного кабинета» можно записаться на прием к врачу. Дальнейшая задача на 2019 год – чтобы в этом «Личном кабинете» появилась информация об оказанных медицинских услугах и их стоимости. Также в 2019 году будет реализована услуга «Вызов врача на дом» и «Запись на прохождение диспансеризации». Эти основные задачи, которые стоят на 2019 год в отношении «Личного кабинета».

То есть, пролежала я в стационаре – мне приходит такое автоматическое извещение о том, что на инъекции столько-то государство на вас потратило…

– Нет. Там будет общее. Случай. Человек пролежал в стационаре с такого-то по такое-то, стоимость лечения для государства составляет такую-то сумму.

Чтобы пациенты это знали.

– Для информирования.

Также планируется модернизация «Скорой помощи». Можно поподробнее?

– Да. В настоящее время проходит модернизация, устанавливается соответствующее программное обеспечение, которое разработали в Приморье. Нужно говорит не то, что это для конкретно «скорой» устанавливается. Это единая диспетчерская служба системы «112».

То есть, экстренных служб.

–Да. Это нужно для того, что когда поступает вызов, все соответствующие службы сразу имели информацию. И более того, эта система должна обязательно интегрироваться с нашей региональной информационной системой. Это стоит задача на 2020 год.

Для чего это?

– Для того, чтобы когда поступил вызов, врачи «Скорой помощи», фельдшеры, которые едут на вызов, уже имели информацию о том, пациенте, к которому они едут. Мы не говорим, что в 2020 году уже будут иметь всю информацию. Ее еще надо наработать.

Еще не внесена.

– Но определенное время пройдет, будет накапливаться информация, включая перенос данных из существующих систем. И более менее полный объем информации фельдшеру будет доступен.

Получается на практике как: поступил вызов, а врач, пока едет к больному, у него должен быть планшет, и он сидит, изучает.

– Совершенно верно.

Приехал – уже знает о нем.

– Да. Тут видите, как. Система внедряется поэтапно. Сначала, допустим, двадцать медицинских организаций в 2019 году, потом остальные. Но 100% мы должны охватить к 2021 году, «закрыть» все больницы области.

Получается, все интересное у нас будет храниться в интернете. Соответственно, сразу возникает вопрос о безопасности. Как-то: взлом, утечка данных. Как это будет защищаться? Тут такие данные, что не каждый хочет, чтобы об этом знали.

– Совершенно верно. По вопросам безопасности у нас есть 152 Федеральный закон «О персональных данных». Согласно ему мы не храним информацию в интернете. Она хранится в наших защищенных каналах. У нас есть защищенный канал для каждой больницы. У нас есть защищенный канал для федерального ЦОДа. Он защищен криптооборудованием. И информация в федеральном центре обработки данных разделяется: разделяется паспортная часть и все, что касается пациента. И связь между ними не идет через фамилию, она идет через идентификатор. Поэтому для того, чтобы злоумышленники получили полный объем, нужно взять одну часть информации и соединить ее со второй. Иначе они абсолютно бессмысленны. Более того, можно сказать, что вопросы безопасности только процентов на 50% составляют техническую сторону. В основном это человеческий фактор. Сейчас мы знаем, во всех почтовых сервисах есть двухфакторная идентификация, когда прежде чем зайти в почту, приходит смс-ка на телефон. Но многие ли из нас этим пользуются? Мы сами порой не хотим защищать свои данные. Поэтому работы проводятся масштабные, защищается информация достаточно надежно. Периодически проверяет нас регулятор, и поэтому больших вопросов нет.

Можно ли будет в этих электронных картах переписать диагноз, подправить что-то?

– Нет, потому что требования, по которым мы сейчас работаем, говорят прямо для разработчиков, что любое изменение информации должно записываться в журнал. Понятно, что разработчик может написать все, что угодно. Технически, конечно, можно переписать. Но можно написать так, что любое действие, которое происходит с электронными записями будет фиксироваться. Мы же идем к электронному обороту, и любой случай заболевания заканчивается тем, что врач своей электронной цифровой подписью подписывает. И когда электронный документ подписан, больше в него внести изменений нельзя.

Это прописано программой?

– Да, это прописано в требованиях, это прописано законом. Поэтому, я думаю, что все будет нормально.

Получается, что сейчас только начнут вносить данные пациентов. Предположим, человеку 60 лет, у него достаточно длинный список болезней. Кто-то будет это архивировать и заносить, либо с сегодняшнего дня обратилась, и только с сегодняшнего дня пойдет моя электронная история болезни.

– Как я уже говорил, не с сегодняшнего дня, а с 2012 года.

А до этого?

– До этого пока пользуемся пользуемся бумажными архивами.

Юрий Евгеньевич, не так давно в СМИ активно обсуждалась информация с региональной информационной системой здравоохранения. Как сообщалось, она должна была с 1 мая 2017 года стать частью единой всероссийской системы, но не стала. Одна из версий была: Минздрав приобрел программное обеспечение, которое было некачественным. Хотела у вас узнать, что было. Знаю, что Минздрав сейчас судится с компанией-разработчиком.

– По региональной информационной системе было обломано очень много копий. На самом деле ситуация не плачевная. Система работает. Мы говорим, не произошла интеграция с федеральной системой, но если гражданин заходит на портал госуслуг, то он записывается именно через региональную систему здравоохранения. То есть, связь между федеральной системой и нашей, региональной, есть.

А в чем проблема?

– Сейчас идут вопросы о том, чтобы интегрироваться, чтобы электронная медицинская карта, сами документы о посещениях, о случаях заболевания передавались в федеральную систему. Это происходит. Не так быстро, как бы нам хотелось. На самом деле, вопрос и все судебные тяжбы идут не вокруг работоспособности или неработоспособности. Все вопросы возникают об отдельных модулях этой системы. Допустим, модуль «Лаборатория» какие-то там нюансы.

То есть, лаборатория не может внести данные?

– Как раз внести данные она может, но где-то хотелось бы, чтобы данные вносились автоматически. Ведь сейчас все лабораторные анализаторы цифровые. Раз, и сразу «прыгнули» данные, минуя человеческий фактор внесения данных. Не со всем оборудованием получается сынтегрироваться. Плюс интеграция требует дополнительных денег, которые с 2012 года на это дело не выделялись. Самое главное, с 2012 года прошло шесть лет.

Уже устарела.

– Да, она устарела, и нужно проводить дальнейшие работы по ее модернизации. Возможна замена.

Суды еще идут?

– Суды идут. Вопрос в том, что там ошибка, там ошибка. И разработчики должны исправить эти ошибки.

За свой счет?

– Естественно.

Спасибо, что пришли, все разъяснили. Сегодня мы говорили о том, совсем скоро в области заработает Единая информационная система. И она должна существенно улучшить качество медицинской помощи. Это были «Простые вопросы». Желаю вам всего хорошего. До свидания.

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