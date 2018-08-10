Тема: о том, как реализуется проект маркировки меховых изделий и как правильно выбрать шубу

– Правительство России утвердило большой перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. В их список вошли парфюмерия, одежда, обувь и другие товары. Все это произойдет в 2019 году. Такой проект по маркировке уже работает на рынке меховых изделий. У нас в студии руководитель салона Екатерина Александровна Молочная. Мы поинтересуемся, как этот проект уже отработал два года.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Как можете сказать: положительный опыт или не очень у вас сложился?

– Тот опыт, которым я могу поделиться, как мы проходили всю эту процедуру. Официально чипирование введено по каким-то источникам с 12 августа, кто-то считает, что он с декабря вступил в силу. Судебная практика показывает, что предпринимателей начали наказывать раньше. В чем у нас основная сложность была: мы были первыми, кто ходил и спрашивал, как сделать. Мы ходили в Роспотребнадзор. И они нам чем могли помогали. Как всегда это происходит, инструкции приходили в последний момент. На нас, по сути, эта система отрабатывалась. И так получилось, что КиЗы (контрольные (идентификационные) знаки) мы заказали в свое время в апреле, и к августу все должно было готово. А Гознак, который их изготавливал, изготовил их значительно позже. Плюс нам самим пришлось ехать в Пермь, забирать их.

– КиЗы – это чипы?

– Да. КиЗ – это контрольный (идентификационный) знак. Это штучка, на которую нанесен штрих-код. Сам КиЗ – это просто информация об этой шубе. И уже задача потребителя быть достаточно грамотным и правильно читать эту информацию.

– Эти меры были направлены на борьбу с теневым сектором экономики в сфере меховых изделий. Какие изменения произошли, когда ввели эти КиЗы?

– Самые главные изменения, конечно, коснулись импортных шуб. Если до этого у нас было довольно-таки много Гонконга в ассортименте, то мы, как только узнали об этой системе, весь его распродали и перешли на Россию. Потому что сейчас для того, чтобы прочипировать, если ввозить с Китая, с Гонконга, с Италии, весь иностранный товар, это декларирование, это очень сложная процедура. Чипы должна вешать, насколько я понимаю, фабрика еще при растаможке. И мы сразу стали искать поставщиков. И очень многие поставщики, с которыми мы лет 20 работали на мутоновых шубах (они отшивали другой мех: норковая была отделка, а основная шуба была из мутона), перешли на норковые шубы. И стали конкурировать наконец-то с Западом, потому что до этого с Китаем никто не мог конкурировать по цене.

– Главный вопрос. Все говорили, когда вводились эти КиЗы, чипы, что это приведет к большому удорожанию меховых изделий. Произошло ли это?

– Сам чип стоит 12-36 рублей. Это, в общем-то, не те расходы. Что произошло: конечно, тем, кто ввозил нелегально иностранные шубы, пришлось либо отказаться, либо перейти, либо что-то как-то с этим делать. Потому что одна ситуация была: прочипировать остатки, показать документы, как сделали мы. На остатки у нас были документы. А заново ввозить – это была уже совсем другая история. И вот этот сегмент или ушел в тень, или стал дороже. Но в то же время меха, тут такая история, например, мы в этом году пробили условно исторический минимум. У нас те позиции, которые мы в свое время завозили из Гонконга, они у нас стоили при хороших условиях, летом, например, 95 тысяч рублей, сейчас в салоне есть на уровне 90 тысяч рублей российского производства. Потому что цены на мех складываются не только из части, которая касается растаможки, налоговых, еще каких-то вещей. Она складывается из себестоимости на мех. Она складывается из спроса. Количество игроков на рынке действительно очень сильно уменьшилось. Очень многие люди, которые занимались мехами, особенно мелкие, просто не выстояли.

– Давайте про ответственность. Здесь предусмотрена и материальная ответственность, и даже уголовное наказание. Насколько это велико?

– Продажа нечипированных шуб повлекает полную конфискацию и штраф в размере до 1,5 миллиона рублей в особо крупных размерах.

– Покупатель будет нести ответственность за то, что приобрел шубу без чипа?

– Вообще, по закону у нас конфискация и штраф не только за продажу нечипированных шуб предусмотрены, но и за транспортировку в том числе. Поэтому как именно эта норма права инкриминируется, я не знаю.

– То есть, возможно?

– Вообще, в законе прописано, а как это будет на практике – я не знаю. Я не юрист, я с этим никогда не сталкивалась. Покупателю, конечно же, логичнее смотреть, чтобы были минимальные риски. Покупать в каком-то месте, которое находится на одном месте, люди, которых можно найти. Не просто какая-то страница в соцсетях.

– Потому что это же налоговая служба в дальнейшем занимается. Собственно, для чего это было установлено. Чтобы прослеживать от производителя до покупателя. Теперь главный вопрос, который важен в приграничном регионе, когда люди ездили покупать шубы в Китай. Здесь теперь есть какие-то опасности, что ты купишь шубу, а там чипа нет?

– Там, мне кажется, гораздо больше опасность, на что она будет похожа через пару месяцев. Потому что там ни гарантий, ни условий для продажи меховых изделий.

– Бывают и подделки плохо сшитые.

– Смотрите, мех очень чувствителен к условиям хранения. Мало кто задумывается на эту тему. Например, для меха нельзя естественного освещения от слова «совсем». Если шуба будет висеть, на нее будет попадать прямой солнечный свет, либо свет от люминесцентных ламп, либо свет от ламп накаливания – как правило, именно эти источники освещения в непрофессиональных местах находятся. Представьте, она висит и выгорает какой-то частью. Например, рукав. Вы ее покупаете, и, может быть, внешне все нормально. Но почему-то через месяц эта часть становится зеленой. А все очень просто. Потому что ворс – это тот же коллаген, что в волосах. Там тот же краситель. И под действием ультрафиолета он разрушается. И при неправильных условиях продажи или хранения он разрушается неравномерно. Плюс если в Петербурге 28 солнечных дней в году, то у нас 300. Солярность очень большая. Риск, что шуба поменяет цвет либо станет более матовой, выше. А если еще перед этим она висела где-то в не очень благоприятных условиях. Полностью отсутствие солнечного света вообще, полностью перекрыты окна. В связи с этим можете понимать, в каких местах категорически не стоит покупать шубы, где они будут зеленеть буквально в конце месяца первого-второго, а где они будут носиться нормально.

– Готовь сани летом, а шубу... тоже летом. На что еще нужно обратить внимание? Сейчас как раз сезон такой.

– В первую очередь стоит обратить внимание на то, как она сидит. Многие об этом не думают. На соответствие размера. И это, опять же, профессионализм продавца. Чтобы вам не продали малую шубу, чтобы вам не продали шубу, которая лопнет впоследствии по пройме. Иногда человек надевает – «мне хорошо, мне удобно». А у вас, возможно, повышенная нагрузка. Профессионал всегда увидит, где у вас повышенная нагрузка на швы. Она у вас либо растянется, начнет обсыпаться, либо просто лопнет. Всегда обращайте внимание на то, как изделие на вас сидит. Второе: обращайте внимание на то, как вообще все это висит. Шубе нужен простор. 8-10 сантиметров расстояние между вешалками. Оно не должно быть напихано ни в коем случае. Нужна определенная температура, потому что не всегда же в салоне... вы знаете, сегодня шуба пришла, а завтра ушла. Меха – это дорогостоящие изделия, они могут продавать полгода, год. И если она висит под прямыми солнечными лучами на правый рукав, под люминесцентной лампой на правую сторону капюшона... Тут все логично, на самом деле. И, наверное, стоит обращать внимание на цену, потому что когда слишком дешево должен возникать вопрос. В среднем по рынку шуба стоит 100 тысяч рублей, а здесь она почему-то стоит 40 или 50. В норме должна сработать логика из чего же она. Потому что у нас есть такая категория покупателей, мы их называем «подснежники». Это люди, которые приходят в декабре, в ноябре со слезами на глазах очень часто, взявшие в других местах. И нас спрашивают «девочки, что нам делать? Мы там взяли, и у нас все... Норковая шуба превратилась в кожаную куртку». Что делать? Все, что может предложить – взять новую.

– Очень много объявлений «куплю норковую шубу». Зачем они покупают? Перешивают?

– Скорее всего. А что с ними еще делать? Перешивают, меняют подклады. Потом у нас получается странная история из рубрики «все то же самое, но почему-то цена немного другая». Все места, которые принимают эти шубы, что-то с ними должны потом делать.

– Тоже без чипов, получается, реализовываются?

– Вы знаете, я же не ходила, не смотрела, что у них там.

– Интересно, как вы думаете.

– Вообще, можно повесить чип на шубу и написать на нем «принято от покупателя». Есть такая возможность. И это будет совсем не то же самое, что новая шуба.

– В общем, покупать в проверенных местах.

– Скорее, да. Сейчас же у нас цифровой век. Можно зайти в соцсети, помотреть отзывы. Можно зайти на flamp, 2gis, можно поспрашивать знакомых. Можно посмотреть судебную практику, если уж на то пошло. И посмотреть, кто судится с покупателем бесконечно, а у кого нет таких проблем. У всех своя модель монетизации. Но город маленький. Слава Богу, можно расспросить пять своих знакомых, посмотреть на позитивный опыт. Причем, желательно не неделю назад купивших, а относивших хотя бы год, два, три. И тогда уже более-менее понятно. Потому что еще одно отличие, например, российских шуб от зарубежных: за рубежом норковые шубы не принято носить каждый день. Там это предмет роскоши.

– На выход.

– Конечно. Италия... Норковую шубу там надевают раз в две недели куда-то выйти красиво. Поэтому у людей очень часто разочарование. Они просто не предусмотрены. Могут они носиться годами? Могут. Но изначально у них нет задачи сшить шубу, в которой человек будет ходить, условно, четыре месяца в году и не один сезон. В то время, как российские фабрики работают в наших реалиях. И им приходится подстраиваться. Они понимают, что явно в ней будут не один раз в год ходить куда-то на выход. И уже стараются сделать так, чтобы она носилась максимально долго. Это уже их работа и работа тех, кто выбирает у них.

– Спасибо, что пришли. Екатерина Александровна Молочная, руководитель салона меховых изделий сегодня была в студии. Мы говорили о том, как реализуется проект маркировки в этой сфере. Ему уже два года. И том, как правильно выбрать шубу сейчас. Спасибо.