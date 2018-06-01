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Артем Першков - старший дома по адресу: ул. Шевченко, 121/1

Артем Першков

Тема: что делать жильцам дома, признанного незаконным

Ведущий: Наталья Наделяева

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