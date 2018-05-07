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сегодня, 13:00 3

Сергей Пузиков - бизнесмен

Сергей Пузиков

Тема: как остановить отток людей из региона

Ведущий: Оксана Руденко

Здравствуйте. Он один из немногих известных амурских бизнесменов, кто не боится публично говорить то, что он думает. Вернее, не совсем уже и амурских, потому что год назад Сергей Пузиков уехал из Благовещенска и сейчас живет в Екатеринбурге. Но в Благовещенске остался бизнес, остались дети. На несколько дней он приехал сюда, и мы пригласили его в студию. Сергей Алексеевич, здравствуйте.

– Здравствуйте.

Скажите, пожалуйста, вы планируете вернуться в Благовещенск? С того времени, как вы переехали жить в Екатеринбург.

– Нет, жить в Благовещенск я не планирую возвращаться.

Уже точно и категорично?

– Уже точно и категорично. Я объясню просто. То, что я уехал из Благовещенска, это связано с поиском, скажем, более лучшего качества жизни.

Вы его нашли?

– Ну, пока нет, я в поиске. Проблема в том, что в Благовещенске мне по здоровью просто не очень комфортно жить. Вот сейчас мне в Екатеринбурге комфортное состояние, не болит голова. Это связано, в первую очередь, с уровнем атмосферного давления. Поэтому жить в Благовещенск я уже не вернусь. А вот ментально я все равно нахожусь в Благовещенске, потому что у меня здесь бизнес, у меня здесь какие-то перспективы развития его, у меня здесь, в конце концов, порядка ста пятидесяти человек работает в тех структурах, которые так или иначе со мной связаны.

То есть, окончательно вы с Благовещенском не прощаетесь?

– Нет, и сегодняшние телекоммуникации, способы общения, позволяют вполне спокойно управлять бизнесом удаленно.

Хорошо, Екатеринбург. Понятно, что город-миллионник, сравнивать, наверное, глупо, но я знаю, что вы проехали на машине по всей стране до Калининграда, заезжали в Финляндию, заезжали в Прибалтику. Вот если мы говорим о России, какое впечатление осталось?

– Я вам скажу просто по-другому. Представьте себе ситуацию: 7 дней в Финляндии дождь, сухо, дождь, сухо – машина чистая.

И этим все сказано.

– Да, другого не надо. Безусловно, есть где-то свои плюсы, свои минусы. Финляндия очень дорогая страна, реально очень дорогая страна. Зато пока я ехал от Екатеринбурга до Анапы и до Санкт-Петербурга я набрал штрафов на 20 000 рублей. За две недели пребывания в Европе ни одного.

Да?

– Представляете, и полицейских нет.

Интересно, может быть, там более дисциплинированно ездили?

– Нет, там просто немножко другие дороги, немножко другие условия.

Но если вот о России мы говорим, всю страну посмотрели.

– В принципе, она вся одинаковая.

Хорошо, про Благовещенск поговорим. Что я вижу? Я вижу, что очень много людей грамотных, толковых людей уезжает из региона. При том, что судя по отчетам правительства, у нас все бурно развивается, у нас стройки, когда-то же это все построится, заработает. У нас ТОРы, у нас Свободный превратится в город-сад, а население медленно, но верно убывает. Как вы думаете, почему? Люди не верят?

– Я вам скажу. Во-первых, это, наверное, все-таки касается уровня горизонтов планирования. То есть, в нормальном бизнесе у нас есть три горизонта планирования: первый – это тактический, один-два года, второй – это стратегический, 5 лет, и третий уровень планирования – это вообще 10-20 лет. В последние годы в России даже стратегическим планированием никто не занимается.

То есть, уже даже на пятилетку нельзя спланировать.

– В принципе, вот все решается, нам вот этот год продержаться. Кто-нибудь определял куда будет развиваться область, куда будет развиваться Благовещенск через пять лет?

Нет, ну есть же какие-то долгосрочные планы, у нас бюджет трехлетний.

– Хорошо, а что вы слышали про цели, которые следует достичь через три года?

У нас построится ГПЗ, уже начнет работать, пойдут налоги.

– Это не наш проект, это проект федеральный.

Пойдут налоги в бюджет, опять же говорят о чем – что налоговая база...

– А дальше? Федеральные проекты ГПЗ, федеральный проект космодром какие-то копеечки будут в бюджет нам, ну мост построят, и что еще? То есть качество жизни каким образом мы сейчас прогнозируем, чтобы его увеличивать? Для того чтобы люди оставались здесь, главное, чтобы им было хорошо жить, и чтобы у их детей была перспектива. Кто-нибудь думает над этим, есть ли сегодня внятные программы достижения увеличения качества жизни в Амурской области и в Благовещенске? То есть, понимаете, было бы идеально, если бы мы каким-то образом имели бы перед собой некую цель, которую необходимо достигнуть. Цель действующей власти – удержаться у этой власти и угодить сами знаете кому...

Москве.

– ...чтобы, не дай бог, не сняли. Я помню 90-е, когда мы сидели и думали, как вокруг себя сделать город-сад. Причем, мы понимали, что мы можем влиять на ситуацию...

И мы можем сделать это на местах, правильно?

– Да, а потом это все сузилось, сузилось, сузилось и сейчас я думаю о том, как сделать вокруг себя насколько возможно комфортную зону обитания. Друзья, хобби, что-то еще, то есть я уже не думаю о том, как сделать какой-нибудь наукоград в Благовещенске.

А почему вы не думаете?

– А как я могу на это повлиять? Я готов думать в этом направлении, у меня соответственные мысли есть, которые я мог бы высказать, но кому это надо? С удовольствием, если б был такой орган, который мог бы мое мнение учитывать, я б с удовольствием в нем бы принял участие.

То есть, не хватает демократии?

– Да дело не в демократии, дело в том, я думаю, что очень многие, которые уезжают, как раз уезжают от того, что их экспертное мнение не востребовано. То есть, они вроде как и говорят сначала всем, мы хотим. А потом получается, что их мнение никому не нужно. То есть это как-то строится по каким-то неведомым нам законам.

Но вся эта система во всей стране, я так понимаю.

– Да, конечно. То есть это все связано с централизацией. По большому счету, если бы было местное самоуправление действующее, реально действующее, как Яшин в Красносельском округе, наверное, ситуация бы изменилась. А у нас, мало того, что местное самоуправление лишено ресурсов практически и зон влияния, так у нас даже уровень губернатора, уровень правительства области – это уровень исполнителя сейчас. Поэтому ярких личностей собственно сейчас и на губернаторских позициях, я уж не говорю про мэрские позиции, вы не увидите.

У вас в Екатеринбурге был Ройзман.

– Уже теперь нет, нет пока есть.

Пока есть, да, но выборы прямые мэра отменили. Хорошо, с такими перспективами нерадужными, нет местного самоуправления, у власти стоят исполнители, что ждет Благовещенск, например, через 10-15 лет? Все равно какие-то прогнозы вы можете сделать?

– Так и будем существовать, абсолютно ничего не изменится. Вот в таком режиме, когда каждый выживает сам по себе. Мы же в Советском Союзе с вами воспитывались, честно говоря, мы можем выжить в любой ситуации, то же самое и будет. То есть, ровным счетом ничего не изменится.

То есть, пока не изменится вся система управления?

– Я думаю, что да.

А вы верите, что у нас вообще в России может быть такая система управления?

– Я не просто верю, я уверен в этом.

Что она будет?

– По той простой причине, что развитие общества всегда циклично.

Хорошо, когда это будет?

– Вот этого я не знаю.

Нескоро.

– Лет через 10-15, наверное.

А как вы думаете, что сейчас может удержать людей в регионе? Живем же мы здесь и сейчас.

– Нет, честно говоря, если бы не проблемы, связанные с тем, что я уже старенький и нездоровый, я бы, наверное, не уехал. Потому что я сегодня прошелся по набережной практически от Берега удачи до речного порта и я поймал себя на мысли, понимаете, что у меня два любимых места на самом деле, где я всегда хожу пешком. Это Невский, когда я прилетаю в Питер, приезжаю. Я от Площади Восстания иду либо до Дворцовой площади, либо на стрелку Васильевского острова по Невскому. И вот, оказывается, второе место – это набережная Благовещенска.

Как оказалось, да?

– Как оказалось, настолько красиво. Не знаю, я думаю, что уезжать отсюда перспективная молодежь, которая себе не находит места. Она будет уезжать. Но в то же время тут остаются люди, которые здесь все-таки что-то сделали. Предприниматели, которым, в принципе, неинтересен переезд в регион, потому что они здесь чего-то достигают. И, безусловно, город интересен с точки зрения, будем говорить так, пенсионеров. Он спокойный, размеренный, нет суеты.

У нас недавно был известный блогер Илья Варламов. Так вот он назвал Благовещенск никаким, ничем не отличается от любого другого российского города. В Благовещенске нечего делать, не на что смотреть, по нему не хочется гулять. А набережную нашу, по которой вы любите гулять, он вообще сравнил с мемориальным комплексом в Америке. Гранит, бетон, ничего живого и нет пляжа.

– Варламову простительно, он достаточно много посетил мест.

Ему есть с чем сравнивать.

– Да, а я, все-таки, худо-бедно с 1983 года амурчанин, и что-то в душе...

То есть вы с ним не согласны, что Благовещенск никакой?

– Я с ним согласен в том, что он сильно не отличается от других городов России, никакой действительно. Но у меня еще к этому добавляется, скажем так, некое преклонение перед Благовещенском, как перед малой родиной, поэтому Благовещенск для меня что-то значит.

Родные чувства есть.

– Да.

Хорошо, последний вопрос. Я знаю, что Екатеринбург – это не ваша конечная цель, вы планируете уехать из страны и даже сейчас подыскиваете страну, где бы вы хотели жить.

– Я не знаю, насколько я хочу уехать именно из страны. У меня сейчас стадия, когда я подбираю не место для работы, а место для жизни. Допустим, осенью ездил, проехали десять тысяч километров, три моря, пять стран, искали все себе место для жизни. Мне очень, например, понравился Калининград.

Говорят, один из самых криминальных городов страны.

– Я с этой точки зрения туда пока не заглядывал, я же не собираюсь там бизнес делать, я заведу большую собаку, построю дом на Курской косе и буду там в море купаться.

То есть, Калининград?

– Не факт, потому что еще предстоят мне поездки по Европе. Я думаю, что ближе к лету я снова дальше поеду. Мы просто пока выбираем место, где нам бы было комфортно остановиться. Но бизнес остается в Благовещенске. А это значит, что я заинтересован в том, чтобы население Благовещенска не уменьшалось, а наоборот росло и богатело.

Хорошо, на этой оптимистичной ноте мы и закончим программу. Спасибо, что вы к нам пришли сегодня, разговор получился правдивым. Это были «Простые вопросы». Желаю вам всего хорошего, до свидания.

– Спасибо, до свидания.

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    3 недели назад

    Насчет набережной-в точку. Ни одного деревца, чтобы летом была тень. Один гранит.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    Вот выйдет Мигуля, в мэры его и тогда заживём)))

  • Пещеход

    Пещеход
    1 час назад

    " Для того чтобы люди оставались здесь, главное, чтобы им было хорошо жить, и чтобы у их детей была перспектива" - прям добавить нечего.

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