Тема: как остановить отток людей из региона

– Здравствуйте. Он один из немногих известных амурских бизнесменов, кто не боится публично говорить то, что он думает. Вернее, не совсем уже и амурских, потому что год назад Сергей Пузиков уехал из Благовещенска и сейчас живет в Екатеринбурге. Но в Благовещенске остался бизнес, остались дети. На несколько дней он приехал сюда, и мы пригласили его в студию. Сергей Алексеевич, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Скажите, пожалуйста, вы планируете вернуться в Благовещенск? С того времени, как вы переехали жить в Екатеринбург.

– Нет, жить в Благовещенск я не планирую возвращаться.

– Уже точно и категорично?

– Уже точно и категорично. Я объясню просто. То, что я уехал из Благовещенска, это связано с поиском, скажем, более лучшего качества жизни.

– Вы его нашли?

– Ну, пока нет, я в поиске. Проблема в том, что в Благовещенске мне по здоровью просто не очень комфортно жить. Вот сейчас мне в Екатеринбурге комфортное состояние, не болит голова. Это связано, в первую очередь, с уровнем атмосферного давления. Поэтому жить в Благовещенск я уже не вернусь. А вот ментально я все равно нахожусь в Благовещенске, потому что у меня здесь бизнес, у меня здесь какие-то перспективы развития его, у меня здесь, в конце концов, порядка ста пятидесяти человек работает в тех структурах, которые так или иначе со мной связаны.

– То есть, окончательно вы с Благовещенском не прощаетесь?

– Нет, и сегодняшние телекоммуникации, способы общения, позволяют вполне спокойно управлять бизнесом удаленно.

– Хорошо, Екатеринбург. Понятно, что город-миллионник, сравнивать, наверное, глупо, но я знаю, что вы проехали на машине по всей стране до Калининграда, заезжали в Финляндию, заезжали в Прибалтику. Вот если мы говорим о России, какое впечатление осталось?

– Я вам скажу просто по-другому. Представьте себе ситуацию: 7 дней в Финляндии дождь, сухо, дождь, сухо – машина чистая.

– И этим все сказано.

– Да, другого не надо. Безусловно, есть где-то свои плюсы, свои минусы. Финляндия очень дорогая страна, реально очень дорогая страна. Зато пока я ехал от Екатеринбурга до Анапы и до Санкт-Петербурга я набрал штрафов на 20 000 рублей. За две недели пребывания в Европе ни одного.

– Да?

– Представляете, и полицейских нет.

– Интересно, может быть, там более дисциплинированно ездили?

– Нет, там просто немножко другие дороги, немножко другие условия.

– Но если вот о России мы говорим, всю страну посмотрели.

– В принципе, она вся одинаковая.

– Хорошо, про Благовещенск поговорим. Что я вижу? Я вижу, что очень много людей грамотных, толковых людей уезжает из региона. При том, что судя по отчетам правительства, у нас все бурно развивается, у нас стройки, когда-то же это все построится, заработает. У нас ТОРы, у нас Свободный превратится в город-сад, а население медленно, но верно убывает. Как вы думаете, почему? Люди не верят?

– Я вам скажу. Во-первых, это, наверное, все-таки касается уровня горизонтов планирования. То есть, в нормальном бизнесе у нас есть три горизонта планирования: первый – это тактический, один-два года, второй – это стратегический, 5 лет, и третий уровень планирования – это вообще 10-20 лет. В последние годы в России даже стратегическим планированием никто не занимается.

– То есть, уже даже на пятилетку нельзя спланировать.

– В принципе, вот все решается, нам вот этот год продержаться. Кто-нибудь определял куда будет развиваться область, куда будет развиваться Благовещенск через пять лет?

– Нет, ну есть же какие-то долгосрочные планы, у нас бюджет трехлетний.

– Хорошо, а что вы слышали про цели, которые следует достичь через три года?

– У нас построится ГПЗ, уже начнет работать, пойдут налоги.

– Это не наш проект, это проект федеральный.

– Пойдут налоги в бюджет, опять же говорят о чем – что налоговая база...

– А дальше? Федеральные проекты ГПЗ, федеральный проект космодром какие-то копеечки будут в бюджет нам, ну мост построят, и что еще? То есть качество жизни каким образом мы сейчас прогнозируем, чтобы его увеличивать? Для того чтобы люди оставались здесь, главное, чтобы им было хорошо жить, и чтобы у их детей была перспектива. Кто-нибудь думает над этим, есть ли сегодня внятные программы достижения увеличения качества жизни в Амурской области и в Благовещенске? То есть, понимаете, было бы идеально, если бы мы каким-то образом имели бы перед собой некую цель, которую необходимо достигнуть. Цель действующей власти – удержаться у этой власти и угодить сами знаете кому...

– Москве.

– ...чтобы, не дай бог, не сняли. Я помню 90-е, когда мы сидели и думали, как вокруг себя сделать город-сад. Причем, мы понимали, что мы можем влиять на ситуацию...

– И мы можем сделать это на местах, правильно?

– Да, а потом это все сузилось, сузилось, сузилось и сейчас я думаю о том, как сделать вокруг себя насколько возможно комфортную зону обитания. Друзья, хобби, что-то еще, то есть я уже не думаю о том, как сделать какой-нибудь наукоград в Благовещенске.

– А почему вы не думаете?

– А как я могу на это повлиять? Я готов думать в этом направлении, у меня соответственные мысли есть, которые я мог бы высказать, но кому это надо? С удовольствием, если б был такой орган, который мог бы мое мнение учитывать, я б с удовольствием в нем бы принял участие.

– То есть, не хватает демократии?

– Да дело не в демократии, дело в том, я думаю, что очень многие, которые уезжают, как раз уезжают от того, что их экспертное мнение не востребовано. То есть, они вроде как и говорят сначала всем, мы хотим. А потом получается, что их мнение никому не нужно. То есть это как-то строится по каким-то неведомым нам законам.

– Но вся эта система во всей стране, я так понимаю.

– Да, конечно. То есть это все связано с централизацией. По большому счету, если бы было местное самоуправление действующее, реально действующее, как Яшин в Красносельском округе, наверное, ситуация бы изменилась. А у нас, мало того, что местное самоуправление лишено ресурсов практически и зон влияния, так у нас даже уровень губернатора, уровень правительства области – это уровень исполнителя сейчас. Поэтому ярких личностей собственно сейчас и на губернаторских позициях, я уж не говорю про мэрские позиции, вы не увидите.

– У вас в Екатеринбурге был Ройзман.

– Уже теперь нет, нет пока есть.

– Пока есть, да, но выборы прямые мэра отменили. Хорошо, с такими перспективами нерадужными, нет местного самоуправления, у власти стоят исполнители, что ждет Благовещенск, например, через 10-15 лет? Все равно какие-то прогнозы вы можете сделать?

– Так и будем существовать, абсолютно ничего не изменится. Вот в таком режиме, когда каждый выживает сам по себе. Мы же в Советском Союзе с вами воспитывались, честно говоря, мы можем выжить в любой ситуации, то же самое и будет. То есть, ровным счетом ничего не изменится.

– То есть, пока не изменится вся система управления?

– Я думаю, что да.

– А вы верите, что у нас вообще в России может быть такая система управления?

– Я не просто верю, я уверен в этом.

– Что она будет?

– По той простой причине, что развитие общества всегда циклично.

– Хорошо, когда это будет?

– Вот этого я не знаю.

– Нескоро.

– Лет через 10-15, наверное.

– А как вы думаете, что сейчас может удержать людей в регионе? Живем же мы здесь и сейчас.

– Нет, честно говоря, если бы не проблемы, связанные с тем, что я уже старенький и нездоровый, я бы, наверное, не уехал. Потому что я сегодня прошелся по набережной практически от Берега удачи до речного порта и я поймал себя на мысли, понимаете, что у меня два любимых места на самом деле, где я всегда хожу пешком. Это Невский, когда я прилетаю в Питер, приезжаю. Я от Площади Восстания иду либо до Дворцовой площади, либо на стрелку Васильевского острова по Невскому. И вот, оказывается, второе место – это набережная Благовещенска.

– Как оказалось, да?

– Как оказалось, настолько красиво. Не знаю, я думаю, что уезжать отсюда перспективная молодежь, которая себе не находит места. Она будет уезжать. Но в то же время тут остаются люди, которые здесь все-таки что-то сделали. Предприниматели, которым, в принципе, неинтересен переезд в регион, потому что они здесь чего-то достигают. И, безусловно, город интересен с точки зрения, будем говорить так, пенсионеров. Он спокойный, размеренный, нет суеты.

– У нас недавно был известный блогер Илья Варламов. Так вот он назвал Благовещенск никаким, ничем не отличается от любого другого российского города. В Благовещенске нечего делать, не на что смотреть, по нему не хочется гулять. А набережную нашу, по которой вы любите гулять, он вообще сравнил с мемориальным комплексом в Америке. Гранит, бетон, ничего живого и нет пляжа.

– Варламову простительно, он достаточно много посетил мест.

– Ему есть с чем сравнивать.

– Да, а я, все-таки, худо-бедно с 1983 года амурчанин, и что-то в душе...

– То есть вы с ним не согласны, что Благовещенск никакой?

– Я с ним согласен в том, что он сильно не отличается от других городов России, никакой действительно. Но у меня еще к этому добавляется, скажем так, некое преклонение перед Благовещенском, как перед малой родиной, поэтому Благовещенск для меня что-то значит.

– Родные чувства есть.

– Да.

– Хорошо, последний вопрос. Я знаю, что Екатеринбург – это не ваша конечная цель, вы планируете уехать из страны и даже сейчас подыскиваете страну, где бы вы хотели жить.

– Я не знаю, насколько я хочу уехать именно из страны. У меня сейчас стадия, когда я подбираю не место для работы, а место для жизни. Допустим, осенью ездил, проехали десять тысяч километров, три моря, пять стран, искали все себе место для жизни. Мне очень, например, понравился Калининград.

– Говорят, один из самых криминальных городов страны.

– Я с этой точки зрения туда пока не заглядывал, я же не собираюсь там бизнес делать, я заведу большую собаку, построю дом на Курской косе и буду там в море купаться.

– То есть, Калининград?

– Не факт, потому что еще предстоят мне поездки по Европе. Я думаю, что ближе к лету я снова дальше поеду. Мы просто пока выбираем место, где нам бы было комфортно остановиться. Но бизнес остается в Благовещенске. А это значит, что я заинтересован в том, чтобы население Благовещенска не уменьшалось, а наоборот росло и богатело.

– Хорошо, на этой оптимистичной ноте мы и закончим программу. Спасибо, что вы к нам пришли сегодня, разговор получился правдивым. Это были «Простые вопросы». Желаю вам всего хорошего, до свидания.

– Спасибо, до свидания.