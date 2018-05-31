Елена Морева @|@Татьяна Гудзовская

Тема: 5-й благотворительный телемарафон «Крылья»

– Первый вопрос, наверное, о том, как все начиналось, потому что это все-таки пятый телемарафон, если так можно сказать, уже юбилейный.

– Вы знаете, да, идея пришла к нам от наших коллег из Томска, ТВ-2, которого, к сожалению, сейчас нет. Но, тем не менее, идея их жива, и мы продолжаем. Они провели свой благотворительный телемарафон. Мы на их опыте смотрели, расспросили и решили проводить в своем городе такой же благотворительный телемарафон, которому дали только название «Крылья». Так и прошел наш первый телемарафон.

– У них просто телемарафон, мы все-таки говорим о том, что очень много волонтеров, ребят из телекомпании работают на открытых площадках города, в городских торговых центрах, что это, в общем-то, такой марафон, которым охвачен весь город.

– Да, конечно, потому что в прошлом году, мы уже говорили, больше трехсот людей было задействовано в этом телемарафоне. Потому что телемарафон проходит, как правило, не один день. Он проходит в несколько этапов. В этом году мы проводили первый этап в рамках «АмурЭкспоФорума» 19 мая, и был большой благотворительный концерт на площади ОКЦ, где также собирались средства. Ну, и второй этап, который у нас сейчас состоится 3 июня.

– Что за эти годы сделано? Скольким детям удалось помочь? Какая форма общения с семьями, с детьми, с теми, кто нуждается?

– Поскольку оператором финансовых потоков является Амурское отделение Российского детского фонда, я могу сказать, что за эти годы одной из целей была организация кинезиотерапии для детей, страдающих ДЦП. Это лечение движением, можно так сказать. Определенный курс процедур, упражнений физических. Делают это все, естественно, квалифицированные специалисты, врачи, которые проходят обучение именно по этой специальности. С 2014 по 2017 год помощь такую получил 101 ребенок. Причем в 2014 и 2015 году это были небольшие группы по 16 человек, а в 2016 и 2017 году уже было 30 и 39 человек. Отзывы от родителей, естественно, самые положительные, самые благодарные, потому что это очень важно. Это огромное подспорье для тех, у кого есть проблема, но нет возможностей финансовых с ней справляться самостоятельно.

– Если кто-то интересуется проектом «Крылья», вот наши ролики, которые идут, у нас, и в интернете есть, и по телевидению. Ребенок, который, допустим, не может совсем двигаться, и вот с помощью такого курса ребенок делает малейшее движение, то есть он может поднимать руку, он может двигать ногой, он может поворачивать голову, держать ложку, это уже очень и очень важно.

– А почему возникло такое решение приглашать врачей сюда? Можно же было просто, например, адресную помощь какому-то ребенку давать, как это обычно делается, и люди уезжают на лечение.

– Ну это, конечно, экономически выгоднее, и тем самым пролечились больше ста амурских деток. Тем более, каждый родитель может поприсутствовать на занятии. Он видит комплекс тех занятий, которые проводят врачи, которые приезжают и проводят их здесь. Они учатся вместе на протяжении всего этого времени, они с детками занимаются самостоятельно дома. Конечно же, это экономически выгоднее и в том плане, что больше деток проходят этот курс реабилитации.

– Благотворительный телемарафон «Крылья» каждый год оказывает и личную поддержку, адресную поддержку, и в этом году у нас тоже будет двое деток. Одному мальчику у нас 6 лет, второй девочке, Алисе, 2,5 года. Алиса – у нее симптоматическая эпилепсия, и у нее проблемы с тазобедренными суставами. Она сейчас сама не может вообще передвигаться, и им необходимо срочно пройти консультацию. На эту консультацию вообще сложно попасть, записаться. Родители записывались заранее, нужны средства на проезд, осталось собрать денег порядка 80 тысяч. А мальчику Станиславу необходимо собрать около 200 тысяч. Он очень болен эпилепсией. Ребенок родился здоровый. Но в 4 года случилось тяжелая травма головы, после чего ребенок начал болеть эпилепсией, поэтому у него приступы случаются до 40 в день. При этом ребенок практически сам не дышит, и тюменские врачи готовы взять и прооперировать мальчика, но для этого нужно пройти платное обследование. Платное обследование – это порядка 200 тысяч. Мальчик из Свободного.

– То есть, это те дети, которым срочно нужна помощь.

– Срочно нужна помощь, и сейчас благодаря короткому номеру мы хотим призвать и город Свободный поучаствовать в благотворительном телемарафоне и оказать помощь жителю их города.

– Мы постарались сделать так, чтобы любому человеку, который хочет помочь, было удобно это сделать. Будь он дома, будь он на улице, будь он в отъезде и будь он хоть в Москве, помочь возможность есть. Мы действительно зарегистрировали короткий номер, который действует именно для Амурской области, для отделения Российского детского фонда, это номер 34-34. И отправлять на него нужно смс со словом: Амур и через пробел сумму пожертвования.

– Любыми буквами слово Амур – и русскими, и английскими можно?

– Можно кириллицей, можно латинскими буквами, главное что это слово Амур пробел и сумма пожертвования. Но есть такие нюансы. Перед тем как человек хочет сделать взнос, ему нужно убедиться, во-первых, в том, что номер не находится на корпоративном тарифе, потому что на корпоративных тарифах отправка смс на короткие номера запрещена. Кроме того, нужно убедиться, что на телефоне достаточно средств. Существуют требования мобильных операторов при отправке смс на короткие номера: должен быть неснижаемый остаток средств. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, то вы должны убедиться, что у вас на балансе телефона должно быть не менее 150 рублей, иначе смс будет отклонено.

– Ну да, чтобы хотя бы 50 рублей было на остатке.

– Это хоть и незначительный, но все-таки нюанс важный, на который нужно обратить внимание. Кроме того, после отправки смс на короткий номер в ответ придет смс о подтверждении. То есть просто отправить смс недостаточно, нужно дождаться ответного смс, где у вас уточнят, действительно ли вы хотите отправить эту сумму на вот этот номер и в ответ нужно отправить смс о подтверждении. Сейчас у нас и в соцсетях, и «Альфа-канал» распространяет информацию об этом номере, и платежи уже идут, мы видим. Мы можем видеть не только те, которые прошли, но и те, которые отклонены.

– Где были допущены ошибки какие-то.

– Да, поэтому хочется сказать: люди, имейте терпение, сделайте все правильно, потому что это очень и очень важно.

– Как будет проводится сбор средств на этом телемарафоне - давайте еще раз напомним, как проходит он.

– У нас начнет работать прямой эфир. С 13:00 будут приходить гости в студию, где будут делать свои пожертвования, с которыми будут беседовать на тему благотворительности. Мы всем благодарны, кто отзывается и приходит к нам в студию и оказывает помощь. Также с 13:00 начнут работать точки сбора в торговых центрах. Это «Перекресток», «Острова» и «Флагман» . Уважаемые горожане, не проходите мимо, когда вам непосредственно будут вручать вот такие вот листовочки, на этих листовочках описано, как вы можете мобильно, если у вас нет с собой денег или ваши деньги все находятся на карте, вы можете мобильно перевести за минуту свои деньги либо в «Сбербанк онлайн» либо смс на короткий номер. Не выбрасывайте, пожалуйста, не проходите мимо. Также начнет работать у нас точка сбора около Триумфальной арки. Там будет проходить благотворительный концерт с участием всех коллективов нашего города, в том числе и филармония, и студия танца «Траффик» окажет нам поддержку, будут устроены интерактивные точки, все они начнут работать с 15:00 до 17:00. Поэтому родители с детьми, приходите к нам, участвуйте в наших интерактивных точках, поднимайте себе настроение и помогайте деткам, которые нуждаются в вашей помощи. Вашей и нашей помощи.

– Если кто-то не успеет, не сможет принять участие в этот день в телемарафоне, можно ли отправлять средства, приносить их и перечислять еще дальше?

– Конечно, вся информация находится у нас на сайте. Вы заходите на сайт Амур.инфо, набираете хэштег «Телемарафон «Крылья» и вся информация у вас появляется. Также, если вы зайдете на главную страницу, то на шапке вы увидите баннер.

– Интернет-баннер, по которому вы можете перейти на страничку «Крылья» и узнать всю подробную информацию, куда вы можете перечислить деньги, как вы можете это перечислить. Также напоминаю, что короткий номер, он действует всегда. На протяжении всего года вы теперь можете оказывать благотворительную помощь.

– И в том числе и на сайте Российского детского фонда.

– И еще я хотела добавить, что в том числе и на сайте Амурского отделения Российского детского фонда www.amurdetfond.ru также есть раздел с подробной инструкцией по отправке смс на короткий номер, и также есть раздел, форма, где можно отправить деньги либо через «Яндекс.деньги», либо с карты. Кроме того, там есть реквизиты Амурского отделения Российского детского фонда. То есть можно отправить платежным поручением.

– Спасибо вам большое за то, что пришли в студию, за то, что обо всем рассказали, за то, что вы делаете такое великое, очень нужное, нужное дело. Сегодня мы говорили о пятом благотворительном телемарафоне «Крылья». У нас в студии были исполнительный директор телекомпании «Альфа-канал» Елена Морева и член попечительского совета Амурского отделения Российского детского фонда Татьяна Гудзовская. И, пожалуйста, не забывайте, что даже самая малая толика, самое малое ваше вложение в фонд марафона обязательно помогут. Мы желаем здоровья вам и вашим близким, всего доброго.