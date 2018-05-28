Александр Сорокин

Тема: развитие местного туризма

– Очень много и часто говорят о развитии туризма в Амурской области. Но как оно все происходит на самом деле, мы сегодня узнаем у инструктора некоммерческой организации «Туристы Амура» Александра Сорокина. Добрый вечер, Александр.

– Добрый, Алексей, вечер.

– Скажите, почему невзирая на развитие Дальнего Востока, у нас, прямо говоря, не все очень хорошо с туризмом?

– Наверное, потому что это не так разрекламировано. Не все даже знают, что в Амурской области есть места, куда можно сходить, и достаточно интересные.

– Что касаемо инфраструктуры: думаете, она у нас позволяет принимать туристов откуда-нибудь из других регионов, например?

– Я тебе больше скажу. К нам ездят не только из других регионов. Из других стран!

– Даже так? Из каких, например?

– Из Польши...

– Прямо к нам сюда приезжают и путешествуют?

– Да.

– Я так понимаю, что вы занимаетесь именно туризмом внутри Амурской области?

– Если есть желание, мы можем сводить вас и за пределы Амурской области.

– Хорошо. В двух словах: что именно вы предлагаете, какие туры?

– Пешие, водные маршруты, альпинизм, ориентирование также в области есть – «Азимут» не так давно проходил.

– Какое сейчас положение у вашей организации, чем занимаетесь сейчас, куда направляете все свои силы?

– Направляем все свои силы на реализацию президентского гранта, который не так давно выиграли. Пытаемся реализовать его. И буквально неделю назад выиграли еще один муниципальный.

– У вас два гранта в данный момент: президентский и городской. А президентский как будете использовать?

– Будем водить людей в походы. В основном это дети. Дети с синдромом Дауна, дети из детских домов, просто желающие дети, родители их. Почему нет?

– То есть, дети вместе со своими родителями могут бесплатно сходить поход?

– Да.

– А городской грант на что?

– Городской грант направлен на детей-инвалидов, синдром Дауна и так далее.

– Вы в основном пытаетесь привлечь какой-то интерес к туризму по Амурской области, в первую очередь, у детей?

– Да, потому что, когда они станут взрослыми, их дети будут, и так далее, преемственность поколений.

– И любой ребенок может приехать бесплатно?

– Не могу сказать, что любой. Потому что если тур будет далеко, дорога будет ощутимо стоить.

– Это достаточно недешевое удовольствие?

– Да, конечно, это достаточно дорого. Поэтому создаем партнерство, пишем гранты на оборудование.

– Чтобы хоть как-то компенсировать затраты и было подешевле для детей?

– Да.

– А можно поехать в отдельный тур, где только взрослые? Какие-то серьезные сплавы, покорение гор, где детям будет достаточно тяжело...

– Да, конечно. В первую очередь, это будет платно для взрослых. И насколько это будет дорого, я смогу ответить только конкретному человеку, потому что это будет индивидуальная программа. Подбираем туры в зависимости от того, что ты хочешь. Если ты хочешь на Эверест, то это будет тебе круглую сумму стоить. Если ты хочешь в Зейский заповедник съездить на 1 500 метров, то это будет намного дешевле.

– Сколько минимально времени занимает один тур?

– Один день.

– А максимум, который у вас был?

– Я, наверное, даже не вспомню сходу. Более месяца точно.

– Ого, серьезно. Вот ты говорил, что к вам приезжали польские туристы и путешествовали по Амурской области.

– Да, у них был сплав по реке.

– Это у них была какая-то программа, или они сами захотели этого?

– Сами захотели. Причем, они даже несколько лет подряд приезжали.

– Был ли у вас опыт работы туристами из других регионов?

– Достаточно плотно работаем с федерацией Хабаровского края. На прошедшем семинаре познакомились с туристами с Камчатки, Сахалина и других регионов Дальнего Востока. Я думаю, что в ближайшее время наладим сотрудничество и будем работать плотно.

– Они будут приезжать к вам, а вы – к ним?

– Да.

– И, может быть, детей будете возить?

– Конечно же.

– Смотрите, а как стать членом вашей организации? Откуда можно узнать о ближайших турах, стать инструктором, как ты?

– Инструктором стать достаточно сложно, потому что обучение в Новосибирске. Даже если учиться как мы, дистанционно, это все равно платный курс. Как нас найти? Гуглить.

– У вас есть какие-то туры? Допустим, «Через неделю мы собираемся пойти на сплав по реке Зея. Набираем желающих». Какие-то такие информационные блоки. Или вы сами ждете, что приходит какая-то группа, вы говорите – классно, давайте парочку человек найдем?

– Как правило, минимальная группа – это восемь человек, из них как минимум два инструктора для двух катамаранов, если мы говорим про воду. То есть, шесть человек туристов. Как давно ты с компанией из шести человек куда-то отправлялся? У тебя это четыре, пять человек, это всегда так. Двух-трех нам всегда не хватает. Мы выкидываем в социальные сети, ищем этих двух-трех человек. И уже получившейся группой идем.

– Есть ли у вас какой-то распорядок вашего путешествия? Питание, ночлег – как это все прописывается?

– В первую очередь стоит сказать, что все оговаривается до выезда, в городе. Чтобы потом не было эксцессов. Как, например, девушка говорит, что не хочет спать в палатке. А домик мне построить не из чего, да и некогда. Поэтому мы все обговариваем. Да, аренда палаток, аренда спальников, аренда спасжилетов, если это необходимо, и другого оборудования, конечно же, войдет в счет.

– Какие ближайшие планы, мероприятия, цели?

– Буквально после нашего с тобой интервью я иду готовить соревнования. А дальнейшие планы – реализовать грант, приучить детей, что туризм – это хорошо. Все-таки, как часто мы выезжаем в природу? Я даже не говорю, в дикую природу, просто на Мухинку? В Первомайский парк как часто мы ходим?

– Чем наш регион может быть привлекательным? К примеру, на Дальнем Востоке есть то же Приморье, где есть обалденное, классное, теплое море.

– Многие благовещенцы знают про такой список, как «Семь чудес земли Амурской». Одним из них являются Горящие горы, на Амуре, выше Благовещенска. Кто из амурчан был на них?

– Я даже не знал о них.

– Это те, кто в городе живут, а те, кто за пределами региона? Еще меньше людей. А ты, например, знал, что у нас есть писаницы – древние письмена древних людей?

– Нет, мне даже немного стыдно.

– А кто их видел?

– Я думаю, из присутствующих в студии людей только ты.

– Мы с тобой говорим только про амурчан. Возьми Дальний Восток, сколько людей.

– То есть, на самом деле, много чего есть, но об этом не все знают?

– Да.

– Но знаете вы, и вы готовы поделиться этими знаниями?

– Конечно же. Прикоснуться к доисторической письменности – это многого стоит, мне кажется.

– Я знаю, что у нас в области есть эвенкийская деревня. Но она находится под Тындой. И чтобы туда добраться, чтобы там провести полноценные десять дней, стандартная путевка в другую страну, выйдет по стоимости примерно столько же. Вопрос – почему так и почему люди туда не едут?

– Как ты уже сказал, добраться проблема. И инфраструктура у них там не очень. Это севера, холоднее даже. Наверное, у них до сих пор лежит снег, я не удивлюсь. Еще следует отметить тот факт, что ехать за тридевять земель чтобы просто посмотреть на оленя... Насколько я знаю, они пытаются решить эту проблему. Пишут точно так же на гранты...

– Чтобы снизить цену?

– Снизить цену, построить инфраструктуру и решить все их проблемы.

– Я надеюсь, что всех целей, которые вы себе поставили, вы обязательно добьетесь. Огромное спасибо за это интервью. У нас сегодня в гостях был инструктор некоммерческой организации «Туристы Амура» Александр Сорокин. Спасибо большое.