Ольга Лещенко

Тема: женское здоровье

– Женщины в наше время стараются стать все более моложе. Это достигается не только косметологическими процедурами, но и лекарственной терапией определенной. Сегодня мы поговорим о гормонах, гормонах молодости. Сегодня в студии Ольга Ярославовна Лещенко, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Научного центра проблем семьи и репродукции человека из Иркутска.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Гормоны молодости – что это за гормоны такие?

– Гормоны молодости... Я хочу сказать, что действительно, сейчас женщина в большей степени в определенном возрасте находится, скажем так в постменопаузе. То есть мы говорим о том, что женщина живет достаточно долго.

– То есть это пятьдесят лет, мы вот об этом говорим сейчас, да?

– Мы говорим о том, что мы не просто живем до пятидесяти лет качественно. Допустим та же женщина приходит «у меня сыплется жизнь, у меня, допустим, резкие приливы, у меня поднимается давление, я не могу спать, я выхожу, допустим, на работу со студентами, меня то в жар, то в холод». То есть эти женщины не знают к кому обратиться.

– Это ужасное состояние. Но об этом не говорят.

– Об этом не говорят.

– Многие боятся, говорят эстрогены провоцируют рак, а контрацептивы в таком возрасте уже пить нельзя, все должно быть естественно, если организм запрограммирован, чтобы женская функция уходила, значит так и нужно, нельзя вмешиваться в природу. Что вы скажете?

– Я хочу сказать, что, это мое мнение, и это мнение очень многих ученых, поскольку все-таки природой запрограммировано, что женщина утрачивает, у нее определенное количество яйцеклеток за всю жизнь, вот она с ними родилась, и это определенное количество яйцеклеток затрачивается. То есть выполнил свою репродуктивную функцию – по сути дела, ты больше природе не нужен. Менопауза и как бы наслаивается, мы сразу сравниваемся по заболеваемости и смертности с мужчинами по инсультам, инфарктам. То есть, наши эстрогены нас охраняли от этого раньше и, так как в любом случае продолжительность жизни увеличивается, мы должны понимать, что эту продолжительность жизни мы должны жить качественно. И тут возникает какой-то, скажем так, диссонанс у населения, потому что мы каждый раз предлагаем, а давайте возместим утрату этих гормонов, тех же самых эстрогенов, которые, в общем-то восполняют нашу молодость, красоту, силу, когнитивные функции, это ментальные функции, память, они действуют на очень многие функции. Это наша страховка в плане сердечно-сосудистых заболеваний, это наша страховка от болезни Альцгеймера, то есть от каких-то возрастных моментов, это наши гормоны красоты, это страховка от переломов...

– Остеопороз...

– Остеопороз, да. Почему? Потому что пить кальций на самом деле не столь эффективно, когда нет эстрогенов, когда идет дефицит, потому что эстроген ответственен именно за то, чтобы кальций попадал именно прямо в кости. Поэтому эстрогены нужны. И, естественно, когда моя бабушка в 70 лет, она была учительницей, с таким юмором, хорошей ментальной функцией, она там делала зарядку. Черт ее понес на эту табуретку, она ломает шейку бедра и человек умирает в течение года, а могла бы жить. И сейчас вот я как внучка такой бабушки, как говорится, всем очень желаю, чтобы этого не было, надо принимать эстрогены.

– Во сколько, кому?

– Во сколько? Как только начинаются симптомы менопаузы, как только мы чувствуем, что вот она менопауза, потому что примерно в популяции менопауза наступает в возрасте 50-51 год, но мы говорим о ранней менопаузе, сейчас это очень часто стало встречаться.

– Ну, каждая женщина знает, когда это наступает.

– Да, то есть как только симптомы наступили и, симптом может быть даже один, ты пришел и у тебя началась бессоница или какие-то нарушения настроения. Ну, как правило, все-таки самый частый маркер – это сбои цикла. Сбои цикла, мы потом видим, что утрачивается овариальный резерв, количество фолликулов, это мы можем увидеть по УЗИ или какой-то очень простой гормональный тест.

– То есть, диагностику можно провести и действительно подтвердить это?

– Да, подтвердить, что у тебя этот процесс не связан с каким-то стрессом или другими отклонениями и уже начать корректировать это состояние. И чем быстрее мы его начинаем, тем отсроченней и лучше будут в будущем эти эффекты.

– То есть, женщина будет выглядеть внешне, сохранять свой возраст, свою молодость. А как же те предубеждения, что эстрогены могут вызвать рак, вот это же есть?

– Это не просто есть. Просто у нас, скажем так, американским обществом, американскими врачами было проведено очень глобальное исследование по исследованию эстрогенов в плане коррекции менопаузы. И вот это исследование, почему вот такие фобии, это внедрилось в сознание масс, поскольку опубликована была критическая статья, что когда женщинам давали эстрогены, действительно увеличилось у такой группы женщин количество рака молочной железы. И соответственно, вот это вот все общество напрягло в какой-то степени и сейчас...

– Ну это же правда?

– Я вот и говорю об этом. Сейчас любые исследования подвергаются критике. И когда это исследование разобрали на части и поняли, что оно было проведено не совсем правильно, то есть давали эти эстрогены уже бабушкам в возрасте 70 лет, и это было проведено достаточно давно, то есть тип эстрогена был старый. У нас в России уже давно не употребляются такие конъюгированно лошадиные эстрогены, натуральные эстрогены. Но, тем не менее, исторически эта фобия осталась. И когда сейчас провели очень многие исследования новые и была критическая рецензия того исследования, мы понимаем, что, например, рак молочной железы у женщин, которые пьют гормоны, и женщин, которые не пьют гормоны, то есть это плюс очень, очень небольшой процент. Но, допустим, это те же самые риски, если ты пьешь бокал вина на ночь, то это равняется еще большему риску, чем если ты пьешь эстрогены.

– То есть, там дозированные все.

– Рисков, их на самом деле очень много, а мы стали говорить только вот об одном этом риске. Еще есть такая дискуссионная тема, что все опухоли в молочной железе закладываются очень длительно, и чтобы от какого-то момента до визуализации этой опухоли должно пройти не менее десяти лет. И когда, допустим, какой-то человек, это же возрастоассоциируемая ситуация, когда как говорится каждый человек может дожить до своего рака и понятно, что рак молочной железы он в какой-то степени молодеет, и мы понимаем, что это возможно тоже связано с совершенно другими вещами, что у нас женщины стали мало рожать...

– Поздно рожать.

– Поздно рожать, мало кормить и так далее, потому что эстрогена как раз очень много и они, скажем так, не работают по адресу, то есть бесконечная холостая овуляция, то и есть микротравма яичника. Микротравма яичника – это риск рака яичника. Почему столько много рака яичника, потому что женщины не рожают.

– Сейчас просто очень во многих семьях есть наследственный рак, так называемый, когда вот тети, дяди, бабушки, дедушки, мамы. Вот для этих людей, таких людей очень много и они все боятся, вот для них это возможно, прием таких препаратов?

– Знаете, все-таки мы говорим о том, что, да, в какой-то степени риск этот приравнен ко многим рискам, но понятно, что никакой врач не возьмет на себя ответственность, когда ты приходишь и говоришь, что у меня в анамнезе рак молочной железы. Если у женщины все-таки наследственный рак, мама, бабушка и так далее, есть такие вот тесты, скажем так, вы знаете этот пример с Анджелиной Джоли, у которой RBCA1 и RBCA2 это наследственный рак яичников и молочной железы, то есть вот эти два гена мутированны. То есть, американцы вообще предлагают, когда женщина выполнила свою репродуктивную функцию с таким выраженным раком, что это точно будет в будущем, то есть проводить превентивную, удаление молочных желез, яичников, а потом садить эту женщину на заместительную гормонотерапию, у нас общество еще к этому не готово.

– А вы как считаете, правильно Анджелина Джоли сделала?

– Вы знаете, просто, скажем так, она сделала, женщина решительная, то есть она для себя выбрала именно тот способ, который ее в конечном итоге избавит от тех самых...

– От опасений.

– От опасений. И вот эти опасения, так как это перекрестный анализ, он очень повышает, в разы повышает риск вот этой онкологии, то есть он достаточно оправдан, и она рассудила сама как научный исследователь.

– Эти анализы на онкомаркеры можно делать в любом городе?

– Да, в любой лаборатории, это сейчас достаточно доступно и очень здорово, что это есть, ну еще, естественно, скрининг на рак шейки матки у гинеколога бывать раз в год, маммография после сорока и УЗИ молочных желез, если у женщины есть жалобы на масталгию – это болезненность молочных желез. Кстати говоря, болезненность молочных желез – тоже является сейчас очень большим фактором риска развития рака молочной железы. Поэтому отмахиваться от этого точно не нужно и очень многие врачи этого не понимают, ну что это значит грудь у тебя заболела перед месячными, ну пройдет, попей там что-то, витамины какие-нибудь. Отмахиваться от этой ситуации точно не нужно.

– Считаете ли вы, что все болезни от нервов, все-таки настрой какой-то, влияет это на женские органы?

– Да, я так считаю, потому что женский организм очень лабильный к стрессам и понятно, что наше перенапряжение, в том числе и эмоциональное, стрессовый фактор, он влияет в том числе и на гормональный фон и на эмоциональный фон, а эмоционально-гормональный фон на нашу и репродуктивную функцию, красоту. Точно так же, когда женщина начинает на стрессе худеть или полнеть, функция менструальная отключается, как вот у нас женщины с ожирением, у них проблема бывает с деторождением, проблема с овуляцией, точно так же как женщина в анорексии, когда мало жировой ткани, эстрогенов мало, точно также нет репродуктивной функции.

– Спасибо большое. Ну что же, чтобы глаза блестели, чтобы гормоны молодости, гормоны счастья были постоянно в нашей крови. Спасибо большое. Ольга Ярославовна Лещенко, главный научный сотрудник Научного центра проблем семьи и репродукции человека из Иркутска, специалист рекомендует женщинам, как быть здоровыми и молодыми очень долго. Спасибо.

– Спасибо.