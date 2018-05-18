Борис Белобородов

Тема: Неделя амурского бизнеса

– Амурским предпринимателям расскажут, где брать деньги. В субботу, 19 мая в рамках «Недели амурского бизнеса» в Благовещенске пройдет V Ежегодная практическая выставка-конференция для предпринимателей «Деньги для малого бизнеса». Что будет обсуждаться на этой конференции, кто ее участники и где брать деньги малому бизнесу, мы сегодня поговорим с Борисом Леонидовичем Белобородовым, председателем амурского регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Здравствуйте.

– Добрый день.

– Первый вопрос: кто участники этой конференции?

– Участниками нашего мероприятия, выставки-конференции... Она не зря так называется, сначала скажем об этом. Она проходит в дух форматах. Первая часть – выставка, где будут в основном присутствовать ключевые банки, действующие в Амурской области, которые расскажут предпринимателю о своих продуктах, услугах, особенностях и так далее. Это начинается в 11 часов 19 мая в областном Доме народного творчества, бывший ДОРА, Ленина, 167.

– В зале?

– Нет, в фойе выставочная часть. Конференция начинается на час позже, в 12, и длится до 16 часов с перерывом на кофе-брейк. В рамках конференции будут выступать как представители правительства, которые расскажут о существующих государственных программах поддержки малого бизнеса, так и банки и клиенты банков, сами предприниматели, которые поделятся своим положительным опытом взаимодействия с банками. У нас будет ключевые министры выступать, которые курируют экономическую сферу Амурской области. Есть возможность напрямую задать вопрос и услышать ответ.

– Если предприниматель не получил приглашения, но хочет прийти на эту выставку?

– Дело в том, что специального персонального приглашения нет. Мы постарались по максимуму широко информацию об мероприятии распространить: и в социальных сетях, и в СМИ. Любым предпринимателям вход бесплатный, свободный. Приглашаем, пожалуйста, приходите. Единственное, нужно зарегистрироваться. Можно зарегистрироваться непосредственно до 11 часов, с 10:30 регистрация открыта на месте. А можно зайти онлайн: на сайте opora-amur.ru красный баннер «Финансовая выставка-конференция», кликнуть на него и перейти в раздел регистрации.

– Чего не знают сегодня предприниматели? О чем конкретно хотите им рассказать? Какие проблемы они испытывают?

– Вы правильно вопрос ставите: «чего не знают». По опыту можно сказать, что половина проблем – это отсутствие точной и верной своевременной информации. А именно: куда пойти, где взять сколько взять. Есть ряд программ, ряд направлений. Часть финансов направляются на организационную сторону, на тренинги, на обучение, на брендирование – защиту прав интеллектуальной собственности предпринимателей, часть – на прямую поддержку. Например, гранты начинающим предпринимателям. Гранты – это то, что дается безвозмездно. Если раньше периодически в разном объеме до 300 тысяч на человека или больше давали, в этом году решили, во-первых разбить на этапы для того, чтобы начинающий предприниматель более бережно относился к получаемым безвозмездно денежным средствам от государства. Например, первый транш, условно, 100 тысяч. Запустил свой бизнес, поработал месяца три, четыре, пять. Отчитался, показал, что у него растут показатели, растет доход, у него работают люди. Ему еще дали некоторую сумму. Он еще поработал несколько месяцев, опять отчитался, и уже третий транш для того, чтобы деньги использовались рачительно и эффективно. Это гранты. А есть еще субсидии – компенсации части затрат. Например, затраты на приобретение оборудования. Потому что в первую очередь поддерживается производственное направление. Производство чего угодно: это могут быть продукты питания, одежда, какие-то строительные материалы. Далее, транспорт. Если предприниматель занимается грузовыми или автомобильными перевозками, у него есть возможность в лизинг оборудование свое и транспортные средства.

– Да, есть такая программа.

– Это тоже очень удобно. Кроме того, те, кто занимается бизнесом в медицинской сфере... Переработка я уже сказал... Появилась интересная сфера – переработка отходов. То, чего не было раньше. Теперь и по другим направлениям поддерживается, не только малый бизнес. Это тоже перспективное направление. И те предприниматели, которые смотрят далеко, на несколько лет вперед, уже давно строят себе программы. Потому что мусора, к сожалению, у нас очень много, экологию надо защищать, и государство готово вкладывать в это деньги.

– Но у нас пока нет ни одного такого на слуху предприятия, которое бы этим занималось, да?

– Я думаю, что есть проекты в стадии развития. Нет готового законченного перерабатывающего комплекса. Но в процессе строительства – есть.

– Это было бы интересно, потому что в прошлом году уже была такая первая ласточка, когда на «Амурэкспофоруме» представили комплекс: на дворовой площадке устанавливается специальная утилизационная коробка для раздельного сбора мусора с подземными контейнерами.

– Да, мы, к сожалению, здесь не впереди планеты всей. Давно это уже везде используется, мы только сейчас подходим. Поэтому надо быстрее переключаться. Надо сказать, что это наше мероприятие проводится не само по себе. Несмотря на то, что мы уже пятый год подряд его организуем, тем не менее в этом году было решено объединить несколько такого рода мероприятий в «Неделю амурского бизнеса». Эта «Неделя амурского бизнеса» пройдет с 18 по 26 мая. Несколько мероприятий, в том числе, наше – 19-го. В чем смысл государственной поддержки? В том, что по разным каналам государство через банки, которые действуют сегодня, работает на снижение ставки банковского процента. Есть несколько программ льготного кредитования предпринимателей, где ставка, например, в агропромышленном комплексе, от 1 до 5 %. Вообще, о таких процентах мечтают только предприниматели. В агропромышленном комплексе это достаточно реальное дело. Для неагропромышленной сферы начинается от 6,5. Мы все знаем, что свыше 10 % – это уже достаточно часто встречаемое явление. Но до 10 % – очень хорошие проценты. Брать или не брать? Конечно, есть требования по ведению отчетности. Невозможно взять деньги и не отчитаться за них. Это неправильно. Поэтому если у предпринимателя бухгалтерия, налоговая отчетность, финансовая отчетность, управленческая отчетность ведется прозрачно, правильно, если он не сам придумывает цифры, а они реально отражают его состояние, то все будет нормально, и можно будет отчитаться.

– 140 миллионов поддержки – это много или мало?

– Как посмотреть. Если сравнить с прошлым годом – это крайне много. Потому что в прошлом году не было практически ничего. Но если сравнить с другими регионами, например, с Хабаровским краем, 2-3 года назад у них была цифра 700 миллионов. Если взять Татарстан, боюсь ошибиться, у них еще лет 5 назад было 4 миллиарда. Нам есть на кого равняться и есть, к чему стремиться. Тем не менее эти 140 миллионов – это тоже реальные деньги. Из них 90 миллионов идут по программе софинансирования областного и федерального бюджетов, и 50 миллионов добавлены руководством области дополнительно именно для того, чтобы помочь бизнесу, особенно начинающему, вести свое дело. И надо сказать, что направление использования этих 50 миллионов, программы, по которым они будут направляться бизнесу, обсуждались напрямую с предпринимательским сообществом.

– Они ждут этих денег?

– Да. Достаточно открыто было организовано это обсуждение вариантов использование этих денег. И был достигнут консенсус между малым бизнесом и нашим правительством. Теперь осталось только их получить, запустить в дело и получить отдачу.

– Например, какие проекты обсуждались?

– Обсуждались не конкретные проекты какого-то конкретного предпринимателя, а направления поддержки. Например, некоторые из них, это, прежде всего, поддержка производственного бизнеса, производство любых товаров в любых отраслях. Это компенсация части затрат на приобретение нового оборудования. То есть, на перевооружение. Это тот же лизинг транспортных средств. Это брендирование. Мы немножко в этой сфере, в защите прав интеллектуальной собственности, отстали, немножко забыли о том, что интеллектуальная собственность должна быть защищена. Потому что наша марка, наш бренд – это тоже товар. Есть много случаев, когда негативные последствия наступают. В том числе, в результате копирования некоторыми нашими зарубежными коллегами.

– А такое было в Амурской области?

– Конечно. Конфеты одной достаточно известной кондитерской фабрики, шоколад и даже мед.

– В Китае?

– Да, естественно. Не говоря уже о яблоках, бренды которых еще лет 15-20 назад, когда хорошо у нас экспорт развивался, были копированы. Поэтому надо об этом думать. Государство предложило, предприниматели согласились. Там не очень большие деньги. Тем не менее, допустим, регистрация товарного знака, регистрация знаков обслуживания, можно практически 100 % затрат от государства получить компенсацию.

– Конференция будет проходить как долго?

– 19 мая в 11 часов начало. Регистрация открыта с 10:30. Выставочная часть с 11 до 15. Там будут выставлены банки, чтобы предприниматели могли пообщаться, узнать о продуктах, условиях работы с банками. С 12 до 16 – конференция, которая пройдет в два этапа. Первая часть – общая, где выступят как министры нашего правительства, так и представитель Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства – специально из Москвы приезжает человек. Выступит представитель управления Центрального банка по Амурской области. Затем, во второй части будут две секции. Первая секция – это финансовая поддержка агропромышленного комплекса, и другая секция – несельскохозяйственных отраслей, то есть, всего остального. Там выступят, в том числе, предприниматели, расскажут о своем положительном опыте сотрудничества с банками. Будет интересно, мы даже поговорим о том, как использовать криптовалюты для финансирования своего бизнеса.

– Очень интересно. Я думаю, это тема для следующей программы, потому что тема действительно на слуху. Спасибо большое. Мы сегодня разговаривали с председателем Амурского регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Борис Леонидович Белобородов был в студии. И 19 мая в рамках «Недели амурского бизнеса» в Благовещенске пройдет V Ежегодная практическая конференция для предпринимателей «Деньги для малого бизнеса». Спасибо.

– Спасибо.