Виктория Мясникова

– Здравствуйте! Сегодня в студии у нас учительница из села Муравьевка Тамбовского района, которая в апреле этого года сопровождала своего ученика на всероссийский конкурс в Москву. А вернувшись, получила строгий выговор за отсутствие на рабочем месте. Сегодня в «Простых вопросах» будем разбираться с этой странной ситуацией.

– Виктория Михайловна, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Виктория Михайловна, вы являетесь научным руководителем работы, с которой ваш ученик Дмитрий Снежков победил во всероссийском водном конкурсе в номинации «Моря и океаны». Он получил стипендию из президентского фонда в размере 20 тысяч рублей ежемесячно на весь период обучения в вузе. И, внимание, занесен в список одаренных детей России. Между тем, вся эта поездка в Москву, насколько я знаю, была у вас под большим вопросом. Почему?

– Да, все верно. Поездка была под большим вопросом. Потому что мы с Дмитрием, чтобы предпринялась эта поездка, прошли очень большой путь. Во-первых, нам сразу сказали, что денег нет.

– Как обычно.

– Да. И мы начали искать. Привлекать спонсоров.

– Вы сами искали?

– Да, сама искала.

– В итоге нашли? Деньги на поездку и на проживание в Москве?

– Деньги перечислены на счет школы. И с этого момент все началось. Хочется отметить, что в тот период, когда все начиналось, был у нас начальником отдела образования Виталий Владимирович Булыгин. Этот человек, я ему очень благодарна, очень заинтересован в успехе каждого ребенка. Он жил детьми. И я рада за Свободненский район, что он туда уехал. Очень переживаю за нас. И когда Дмитрий готовился к поездке, мы искали деньги, он всячески нам способствовал и помогал. На тот момент, когда деньги были перечислены, исполняющим обязанности начальника образования стала Фризоргер Ольга Владиславовна. Вот здесь начались подводные камни.

– Какие?

– Деньги перечислены на счет школы 1 апреля. Нам сказали «Извините, мы вам денег выдать не можем, потому что нам не на что вас отправить в командировку».

– То есть?

– Для меня это было очень удивительно. Я очень часто езжу с детьми, и меня никогда не отправляли в командировки. Единственная командировка, которую нам оплачивали, это когда мы ездили на курсы повышения квалификации. Остальное говорили «вы едете за свой счет, за вами сохраняется средняя заработная плата, так как вы едете работать».

– Командировочных как таковых не было?

– Никогда не было. Пишите заявление в отпуск за свой счет. Я говорю «это противозаконно. Я же еду туда работать». В итоге под всяческими предлогами – то смета не так составлена, то еще что-то, удерживали деньги. Деньги удерживали до тех пор, пока билеты не подорожали. Вот как только билеты подорожали, на следующий день пришли деньги. Естественно, этих средств нам уже было недостаточно. Я позвонила Ольге Владиславовне, спросила, что нам теперь делать, как Диму отправить? Денег не хватает. Она говорит, ничего страшного пусть Дима не едет.

– Вот так вот. Работа же велась не один год?

– Конечно. Мы шли к этому целенаправленно. Ребенок очень много работал чтобы прийти к таким результатам. Дирекция конкурса нам оплачивала гостиницу. Они, естественно, ждали даты, когда мы купим билеты. Они звонят, я им говорю, что извините, мы не едем. Они: как так? Понимаете, они очень заинтересованы в ребенке, они видят работу. Я им объясняю всю ситуацию, Москва в шоке. Они говорят: мы вам оплачиваем недостающие средства, разницу в билетах и высылаем на счет школы. Билеты они купили, выслали на счет школы, директор об этом прекрасно знала.

– Все, вы купили билеты?

– Да.

– И что дальше?

– И все, нас на какое-то время оставили в покое.

– В итоге вы поехали все-таки?

– В итоге мы поехали.

– Вы поехали на конкурс. Там Дима выиграл, о чем мы сказали. Он занял первое место, все хорошо. Вы возвращаетесь в родную школу победителями. И как вас встречает руководство вашей школы?

– Руководство школы на тот момент ушло на больничный. Вместо нее был исполняющий обязанности директора, наш завуч. Он приходит говорит: «Виктория Михайловна, вы должны написать объяснительную, где вы были все это время».

– То есть, вот так: «никто не знал» в школе, где вы были?

– Я говорю, что я объяснительную писать не буду, потому что все знали, где я была. Он говорит, что позвонила ему вчера Фризоргер Ольга Владиславовна, сказала: «завтра приезжает Мясникова, с нее объяснительную с дисциплинарным взысканием». Он сказал, что я этого делать не буду. Потому что это противозаконно, и вообще, какие-то моральные, человеческие вещи должны соблюдаться.

– А за что дисциплинарное взыскание?

– За то, что прогуляла работу.

– Вас не было сколько дней?

– Не было неделю.

– Неделю? Они посчитали то, что вы возили ребенка на конкурс, прогулом.

– Да, прогулом.

– Насколько я знаю, когда куда-то едет ученик, его сопровождает учитель, издается приказ, согласно которому все происходит. Приказ был издан?

– Нет, в нашем случае приказ не был издан.

– Почему?

– Потому что когда я обратилась по этому поводу к директору, она говорит: «Я не могу написать приказ, потому что у меня нет оснований».

– То есть, вызов от дирекции, а насколько я знаю, вызов был на Дмитрия я на вас, не является основанием?

– Не является основанием, а основание – это приказ отдела образования. На основании приказа отдела образования она может издать свой приказ.

– А отдел образования приказ никакой не издал?

– Не издал, хотя на них тоже приходил вызов и от дирекции конкурса, и от Института развития образования с просьбой оказать содействие в отправке.

– Но никаких бумаг официально оформлено не было?

– Не было.

– Когда вы вернулись, какие санкции против вас были применены?

– Сразу же удержали заработную плату за эти дни.

– Вам посчитали, как будто вы прогуляли?

– Да, прогулы и вычли. И на днях вынесли дисциплинарное взыскание в виде выговора за то, что прогуляла работу.

– Насколько знаю, еще коллектив собирали.

– Да, еще собирали коллектив. И обвинили меня в том, что пока я «гуляла по Москве», учителя вели уроки. Не мои уроки. Мои уроки никто не вел.

– Ваши уроки никто не замещал?

– Нет, никто не замещал.

– А почему? Это же нормальная практика, когда уроки замещаются, делаются совмещенные уроки.

– Да, действительно. Но здесь, видать, был совсем другой приказ.

– Насколько я знаю, еще и спонсорские деньги из вашей зарплаты вычитают или будут вычитать. Что это за история такая странная?

– После того, собрали коллектив, меня поставили в известность, что с меня высчитают спонсорские деньги потому, что меня никто в командировку не не отправлял. И перечислят их обратно на счет спонсора.

– А уже начали вычитать?

– Еще нет.

– Сказали, что вычтут?

– Да.

– А спонсоры знают, что из вашей зарплаты будут вычитать деньги чтобы им вернуть?

– Вообще, нет, конечно. Я считаю, что они будут в шоке.

– Получается, что такие товарищи, которые деньги взяли, а потом возвращают назад.

– Понимаете, они искренне хотели поддержать ребенка.

– А сколько у вас зарплата, если не секрет?

– Я получила зарплату 32 тысячи, из них вычли 10 тысяч.

– 10 тысяч за неделю у вас вычли. Называется «без комментариев». А как отреагировали в школе ученики, учителя? Наверняка вся школа это бурно обсуждает.

– Конечно, бурно обсуждает. Во-первых, возмущение. Как такое вообще могло произойти? Мы никогда не отказываемся ни за кого вести уроки и замещать. И все очень рады за Дмитрия, все очень рады за нас. Собрали линейку, поздравили Дмитрия, вручили ему в торжественной обстановке все его грамоты.

– Далеко не каждая школа может похвастаться такими детьми.

– Конечно.

– Школа несет не только образовательную функцию, но и воспитательную, как мне всегда казалось. И сейчас дети видят, что вот такое в коллективе учительском происходит.

– И не только в учительском коллективе, понимаете? Это отношение к детям. Сейчас ребенок – в центре образования. Неважно, чего я учитель – физики, информатики. С детьми изучаю вместе экологию. Главное – выявить, поддержать детей и вести их дальше. И идти в ногу с ними, сотрудничать. И как только будут ясны потребности детей, мы должны на эти потребности откликаться. Школа сейчас направлена на то, чтобы в центре был ребенок. Все ради ребенка. А когда происходят такие вещи, это очень страшно. У меня было такое ощущение, что я вообще не в образовании.

– На ваш взгляд в чем корень всего этого конфликта? Почему все это произошло?

– Корень этого конфликта, я думаю, уязвленное самолюбие... или больное самолюбие.

– «Не высовывайся. Сиди, как все»?

– «Как все», да. «Я ставлю себя выше других» – вот так хорошо сказать. Я не сделала так, как хотят они, когда они заставляли меня извиняться перед коллективом.

– За что?

– За то, что, как они сказали, «пока я гуляла по Москве, учителя вели уроки». При этом учителя не понимали, за что я должна извиняться. Они возмущались прямо на собрании. И я вышла и сказала «да, действительно, я виновата. Я виновата в том, что уехала без приказа».

– Виктория Михайловна, я вам желаю моральных сил. Я очень хочу, чтобы ваше стремление помогать одаренным детям... да вообще – всем детям после всех этих дрязг (по-другому я назвать это не могу) у вас не пропало. И тот блеск, который есть в ваших глазах, точно так же сохранился. А со своей стороны ведущие в конце программы не делают никаких выводов. Но я здесь не могу удержаться. Потому что на мой взгляд все это напоминает один большой абсурд. Я надеюсь, что все эти люди, которым по должности положено разбираться в ситуации, все-таки проведут разбор и накажут виновных. Потому что очень не хочется чтобы успехи детей потом превращались вот в такие некрасивые школьные разборки. Это были «Простые вопросы». Желаю всего хорошего. До свидания.