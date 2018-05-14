Лолита Милявская

Тема: об открытости в жизни, о трагедии в Кемерове и о профессии

— Это программа одна самых необычных которая выходила вообще в эфире Альфа-канала, потому что мы пишем и в необычных, практически боевых условиях, но наши гости считают, что это правда жизни и нужно ее показывать. Здравствуйте, Лолита.

— Здравствуйте, я не считаю, что интервью должно быть рейтинговым — должно быть правдивым, в том смысле, что мне кажется, если бы я смотрела телевизор и все время видела бы артистов каких-то, выходящих со сцены с правильным мейкапом. Я вышла со сцены ничего не поправляла, тут размазано, тут уже ресницы отклеиваются, тут морщинки. Я этим горжусь. С другой стороны, люди должны понимать ещё немножко изнанку.

— А какая изнанка у артиста?

— Изнанка очень классная. Изнанка – это гримерка, это сцена. Здесь ничего не убиралось, все как есть, видите. Вот стоит рабочий чемодан наш.

— Кастрюльки вы не возите. Было модно раньше — кастрюлька и плиточка.

— А в бачке унитазном варить яйца? Кипятильник, унитазный бачок. От чего вообще бачки трескались? От чего перегорал свет?

— Вы такая открытая, как будто мы разговариваем с соседкой по площадке, дома. Откуда такая открытость? Она изначальна была?

— Изначально или нет… Мне за нее всегда доставалось. Мама считала, что я себя неправильно веду. Значит, такая я была с детства. Не задумываясь, говорила, и мама меня ругала. Открытость – я выбрала такой способ жизни. Психологи заметили, что все подавленные эмоции приводят к онкологии. Я с этим сталкивалась у друзей, у коллег. И получалось так, что, начиная жить совершенно открыто, говоря все, что ты думаешь, проговаривая обязательно вслух, и, если ты не прав, также скажи вслух. Высказался — и тебя это не жрет. Эти подавленные эмоции, они сгорают.

— Муж одобряет вашу открытость?

— Он сначала смотрел на меня, как на что-то диковинное, а сейчас, мне кажется, он меня любит еще больше. Мне очень повезло… с четвертого раза.

— Мне нравится ваша позиция, что после кемеровской трагедии вы не стали отменять концерты, а объявили о сборе средств.

— Я сказала, что свои деньги.

— Вы контролировали, дошли ли деньги?

— А я вам скажу, по какой причине я еще не отправила, и говорю честно. Мне ряд моих коллег позвонили, и мы вместе это будем делать. Смотрите, за чем я сейчас наблюдаю. Я пересмотрела все интервью разных родственников погибших детей. Они все есть в интернете. Я посмотрела — кто и как. Вы меня простите, я увидела вещи, после которых мне не хочется добавлять свою сумму. Я приняла решение — для меня самое верное. Я видела интервью директора школы — мужик… Он мне так понравился. И когда я договорилась с редакторами ток-шоу, потому что мы все 18 лет уже вместе на телевидении, и я знаю всех, что сейчас они закончат снимать все передачи про трагедии — там достаточно денег выделили. Нет, это не актёры я вижу, что происходит, и меня это пугает, а вот этот мужик, которому я хочу позвонить и перечислить на школу, я это сделаю. Я хочу, чтобы он нам — счёт, мы ему — на счет Он выписывает — это вот пластилин, столько-то компьютеров, то-то и то-то. И это деньги на эту школу, понимаете?! Я решила, что это будет гораздо правильнее. Потому что сейчас все кинулись помогать, и я понимаю, что сейчас у семей деньги будут. А вот мне хочется для тех, кто остался жить, чтобы они получили образование, чтобы в этой школе было что-то.