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9апреля
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сегодня, 15:16 0

Инесса Фролова - мама ребенка-инвалида

Инесса Фролова

Тема: как добиться квартиры от государства

Ведущий: Оксана Руденко

Здравствуйте. В течение двух лет жительница Завитинска, мама двух детей, один из которых инвалид, вынуждена была доказывать, что ее ребенку необходимо жить в областном центре. Он нуждается в лечении и реабилитации, которые может пройти, только проживая в Благовещенске. Ей удалось выбить у государства квартиру, именно выбить. Как это она сделала и каких усилий ей это стоило, у нас сегодня расскажет в «Простых вопросах» Инесса Фролова.

Инесса, здравствуйте.

– Здравствуйте.

Инесса, вот вы сейчас полноправная жительница Благовещенска. Вы квартиру покупали или государство вам эту квартиру выделило?

– Начну разговор с того, что нам по диагнозу положена была квартира, отдельная жилплощадь по установленным квадратам. 18 квадратных метров плюс отдельная комната не меньше 15 квадратных метров, потому что мы с сыном разнополые. У меня ребенок-инвалид один, но детей у меня двое. Поэтому квартира у нас должна была быть двухкомнатная.

Так вы ее все-таки покупали или вам выделили?

– Получается, должны были дать квартиру. Я очень долгое время пыталась ее выбить, но так как нам предлагали в очень отдаленных районах...

В каких, где?

– Предлагали Белогорье. Это очень далеко, потому что у нас садики только здесь, такие специализированные группы, два садика всего. Я приводила доводы нашей администрации, кому я только ни излагала свою мысль, что это просто невозможно добираться с двумя детьми – одного в школу, другого в садик. Но меня никто не услышал. Но в благовещенском жилищном центре мне подсказали, что можно написать заявление и поменять на денежный эквивалент. То есть...

Получить деньги, проще говоря.

– Да, получить деньги и уже самим купить квартиру...

В том районе, где вы уже считаете нужным.

– Да, где нам удобно. Но это было очень нелегко сделать, потому что очень много инстанций пришлось пройти.

Какие инстанции вы проходили?

– Я прошла ОПНД.

Это что такое?

– Это где у нас сидят психиатры и ставят диагнозы.

Психоневрологический диспансер?

– Да. Сначала нужно было обратиться туда, чтобы получить справку, выписку по диагнозу.

А вот скажите, пожалуйста, какой диагноз у вашего ребенка?

– На тот момент у нас был диагноз «грубая задержка психоречевого развития», «аутический синдром», «умственная отсталость» – очень много было написанного.

Это беременность так протекала или роды так прошли?

– Это роды так прошли, беременность более-менее была нормальная.

А сколько лет сейчас вашему ребеночку?

– Сейчас нам уже будет 23 февраля восемь, мы ходим еще в садик последний год, потом в школу.

И какое лечение, реабилитация необходимы вашему ребенку?

– Постоянные реабилитации в неврологии, плюс здесь квалифицированные врачи, в Завитинске их нет. Ну, либо они есть, но не хотят работать. Я не столкнулась с нормальными врачами. Ну, соответственно, здесь квалифицированная помощь, садик, развитие, дефектологи, логопеды. На тот момент этого не было в Завитинске.

Я думаю, что и сейчас этого нет.

– Я приняла решение переехать сюда. Когда я сюда переехала, я, конечно же, еще не знала, что нам будет что-то положено. Узнала я случайно от такой же мамочки. Мы проходили реабилитацию в Бардагоне, это реабилитация для детей-инвалидов.

Центр там в Свободненском районе, да?

– Да, мы там каждый год проходим реабилитацию.

И вот так вам мамочки сказали?

– Да, и случайно я узнала. Мне одна мамочка посоветовала узнать, проконсультироваться, что есть перечень диагнозов, по которым можно получить отдельную жилплощадь. Соответственно, я начала бегать по инстанциям, взяла эту распечатку диагнозов. Сейчас это не новость, это можно найти в интернете. Большой перечень заболеваний. Я вычитала, ознакомилась, сходила к психиатру, нам поставили диагноз, и я нашла его в перечне этого списка. И, соответственно, начала дальше двигаться.

Дальше ваши следующие шаги после того, как вы получили эту справку о диагнозе?

– Следующий мой шаг – я пошла в благовещенский жилищный центр. Он на тот момент находился по улице Богдана Хмельницкого, 8. Пришла туда, показала бумаги. Говорю, вот я узнала, что мне положено. Мне сказали: собирайте такой и такой-то пакет документов, это очень большой, отсветки личных документов, потом справки о составе, о доходах.

Ну, как обычно.

– Чтобы нас признали для начала малоимущими.

Вы пришли, все принесли. Все собраны документы, и что дальше?

– Ну, тишина, тишина, тишина, тишина. Потом я сама регулярно, наверное, раз в две недели ходила, узнавала.

Каждые две недели ходили?

– Да, наверное, каждые две недели я ходила.

То есть вы приезжали из Завитинска сюда в Благовещенск?

– Нет, мы уже жили здесь.

Вы просто здесь снимали квартиру?

– Да. Потом мне это порядком надоело.

А что они вам говорили, когда вы приходили?

– Ждите, мы вас поставим на очередь, миллионные очереди.

Понятно, «приходите завтра».

– Да. Мне подсказали обратиться в прокуратуру. Я пошла, обратилась в прокуратуру на Ленина, 45. Тоже предоставила документы, что тянут, мне положено, сколько можно ждать.

Это сколько вы уже прождали месяцев или год, сколько прошло времени?

– Честно, толком не помню, но полгода, наверное.

Полгода у вас ничего не двигалось, не шевелилось вообще никак. Так, написали заявление в прокуратуру...

– ...написала заявление в прокуратуру. Прокуратура представляла мои интересы в суде. К сожалению, я не смогла присутствовать на суде, были личные причины. Мне пришло извещение, пришло постановление о том, что, да, суд на моей стороне...

...и вам положена квартира.

– Да, положена жилплощадь такая-то по квадратам. Я беру постановление, иду В БГЖЦ, все это показываю. Они: «Ну все, ждите».

Опять «ждите».

– Поставили на очередь.

После этого вас поставили на очередь?

– Да, поставили на очередь на специализированную для инвалидов.

Понятно.

– То есть, там для малоимущих одна очередь, для инвалидов она немножечко поменьше. Потом я получаю исполнительный лист, потом с этим листом я иду к…

Судебным приставам?

– Да, к судебным приставам. На Ленина, точный адрес не помню, где кафе «Кит-Чен». И там очень все это долго затянулось, потому что у меня был пристав, которому просто безразлично было. Так же: «Приходите завтра, приходите через неделю, мне некогда, у меня там куча работы своей».

Прямо так и говорил – «мне некогда»?

– Да, были такие фразы. В общем, я потом узнала, что можно поменять исполнительный лист на денежный эквивалент, то есть подать снова в суд и получить новый исполнительный лист.

То есть, не квартиру, а деньги?

– Да. Я решила его забрать. Прихожу к приставу, а он мне говорит: нужно, чтобы начальство подписало, начальства нет и нет. В общем, приходите завтра.

И сколько вы так ходили?

– Я, наверное, ходила месяца четыре.

Чтобы забрать исполнительный лист? Начальства хронически не было на работе. Так, что ли, получается?

– А у них была там пертурбация, и начальство сменялось.

Все понятно. Вы попали как раз в эту смену. Кто-то же был уполномочен в любом случае ставить подпись?

– Ну мне отказали.

Так. И что?

– В итоге, когда уже сменился начальник, я к нему попала, он мне все подписал и сказал, что тот пристав, который у вас был, как-то недобросовестно вел свою работу.

И что, он работает до сих пор?

– Нет.

То есть его уволили?

– Да. Все, я забираю лист, обращаюсь снова в суд, пишу заявление, соответственно, написала заявление в БГЖЦ.

В итоге, чем закончилась ваша судебная тяжба?

– Судебные тяжбы закончились тем, что новая оценка дала стоимость – 56 тысяч квадратный метр и мне положено 1 865 714 рублей.

Так. Эти деньги вы когда получили?

– Ну все, я получаю исполнительный лист, и в течение трех месяцев я, по идее, узнаю, что я должна получить деньги. Но мне говорят опять нести к приставам.

Так.

– Я говорю: «Господи, ну как же обойти этих приставов, потому что там опять полгода, реально ждать полгода». То есть они сами так прогнозировали. Мне попался знакомый юрист, я с ним проконсультировалась, и можно, оказывается, исполнительный лист отнести сразу в финансовый отдел нашей администрации.

Вы туда пошли, и деньги вам когда выплатили?

– Конечно же, в самый последний месяц мне их выдали.

В самый последний день последнего месяца, да?

– Да, счастью моему не было предела. Но это еще не все. Чтобы деньги снять, нужно, чтобы органы опеки одобрили. Соответственно, мы собирали опять же пакет документов, нашли квартиру, нашли трехкомнатную...

В каком районе?

– В центре.

За миллион восемьсот?

– Нет, сейчас расскажу. Нашли мы, получается, на Чайковского – Амурской – 2 миллиона 100 тысяч. Соответственно, я добавила.

У вас было триста тысяч?

– Да. Я насобирала триста тысяч. И, конечно же, это хороший вариант трехкомнатная квартира, второй этаж, для разнополых детей. Это отличный вариант. Ну все, органы опеки нам одобрили, и мы купили квартиру, и на этом вроде бы наши мучения закончились.

– Но знаете, у меня вопрос о том, что вам положена квартира, вам кто-то из социальных служб, из врачей из государственных органов, об этом говорил? Вас просвещали, на что вы, мамочка ребенка-инвалида, имеете право?

Конечно же, нет. Никто ничего такого не говорил.

Только вот между собой, в общении, «сарафанное радио» – вот так вот это все работает?

– Да. Потому что будет невыгодно администрации, если все побегут решать свои вопросы.

Скажите мне, последний вопрос. После того как вы прошли, два года длились эти мучения ваши, какие выводы вы сейчас можете сделать?

– Нужно не опускать руки, нужно консультироваться обязательно не только с юристами, но еще и с такими же мамочками, потому что у нас порой наши мамочки знают больше, чем наши врачи, юристы и тому подобное. Открывать интернет, заходить на сайты, где действительно можно найти информацию. Не опускать руки. Это самое главное.

– Может быть, эта история станет примером для других мам. Что надо бороться, и, к сожалению, в некоторых случаях у нас в государстве по-другому не получается. Это были «Простые вопросы». Желаем вам всего хорошего. До свидания.

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