Тема: как добиться квартиры от государства

– Здравствуйте. В течение двух лет жительница Завитинска, мама двух детей, один из которых инвалид, вынуждена была доказывать, что ее ребенку необходимо жить в областном центре. Он нуждается в лечении и реабилитации, которые может пройти, только проживая в Благовещенске. Ей удалось выбить у государства квартиру, именно выбить. Как это она сделала и каких усилий ей это стоило, у нас сегодня расскажет в «Простых вопросах» Инесса Фролова.

– Инесса, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Инесса, вот вы сейчас полноправная жительница Благовещенска. Вы квартиру покупали или государство вам эту квартиру выделило?

– Начну разговор с того, что нам по диагнозу положена была квартира, отдельная жилплощадь по установленным квадратам. 18 квадратных метров плюс отдельная комната не меньше 15 квадратных метров, потому что мы с сыном разнополые. У меня ребенок-инвалид один, но детей у меня двое. Поэтому квартира у нас должна была быть двухкомнатная.

– Так вы ее все-таки покупали или вам выделили?

– Получается, должны были дать квартиру. Я очень долгое время пыталась ее выбить, но так как нам предлагали в очень отдаленных районах...

– В каких, где?

– Предлагали Белогорье. Это очень далеко, потому что у нас садики только здесь, такие специализированные группы, два садика всего. Я приводила доводы нашей администрации, кому я только ни излагала свою мысль, что это просто невозможно добираться с двумя детьми – одного в школу, другого в садик. Но меня никто не услышал. Но в благовещенском жилищном центре мне подсказали, что можно написать заявление и поменять на денежный эквивалент. То есть...

– Получить деньги, проще говоря.

– Да, получить деньги и уже самим купить квартиру...

– В том районе, где вы уже считаете нужным.

– Да, где нам удобно. Но это было очень нелегко сделать, потому что очень много инстанций пришлось пройти.

– Какие инстанции вы проходили?

– Я прошла ОПНД.

– Это что такое?

– Это где у нас сидят психиатры и ставят диагнозы.

– Психоневрологический диспансер?

– Да. Сначала нужно было обратиться туда, чтобы получить справку, выписку по диагнозу.

– А вот скажите, пожалуйста, какой диагноз у вашего ребенка?

– На тот момент у нас был диагноз «грубая задержка психоречевого развития», «аутический синдром», «умственная отсталость» – очень много было написанного.

– Это беременность так протекала или роды так прошли?

– Это роды так прошли, беременность более-менее была нормальная.

– А сколько лет сейчас вашему ребеночку?

– Сейчас нам уже будет 23 февраля восемь, мы ходим еще в садик последний год, потом в школу.

– И какое лечение, реабилитация необходимы вашему ребенку?

– Постоянные реабилитации в неврологии, плюс здесь квалифицированные врачи, в Завитинске их нет. Ну, либо они есть, но не хотят работать. Я не столкнулась с нормальными врачами. Ну, соответственно, здесь квалифицированная помощь, садик, развитие, дефектологи, логопеды. На тот момент этого не было в Завитинске.

– Я думаю, что и сейчас этого нет.

– Я приняла решение переехать сюда. Когда я сюда переехала, я, конечно же, еще не знала, что нам будет что-то положено. Узнала я случайно от такой же мамочки. Мы проходили реабилитацию в Бардагоне, это реабилитация для детей-инвалидов.

– Центр там в Свободненском районе, да?

– Да, мы там каждый год проходим реабилитацию.

– И вот так вам мамочки сказали?

– Да, и случайно я узнала. Мне одна мамочка посоветовала узнать, проконсультироваться, что есть перечень диагнозов, по которым можно получить отдельную жилплощадь. Соответственно, я начала бегать по инстанциям, взяла эту распечатку диагнозов. Сейчас это не новость, это можно найти в интернете. Большой перечень заболеваний. Я вычитала, ознакомилась, сходила к психиатру, нам поставили диагноз, и я нашла его в перечне этого списка. И, соответственно, начала дальше двигаться.

– Дальше ваши следующие шаги после того, как вы получили эту справку о диагнозе?

– Следующий мой шаг – я пошла в благовещенский жилищный центр. Он на тот момент находился по улице Богдана Хмельницкого, 8. Пришла туда, показала бумаги. Говорю, вот я узнала, что мне положено. Мне сказали: собирайте такой и такой-то пакет документов, это очень большой, отсветки личных документов, потом справки о составе, о доходах.

– Ну, как обычно.

– Чтобы нас признали для начала малоимущими.

– Вы пришли, все принесли. Все собраны документы, и что дальше?

– Ну, тишина, тишина, тишина, тишина. Потом я сама регулярно, наверное, раз в две недели ходила, узнавала.

– Каждые две недели ходили?

– Да, наверное, каждые две недели я ходила.

– То есть вы приезжали из Завитинска сюда в Благовещенск?

– Нет, мы уже жили здесь.

– Вы просто здесь снимали квартиру?

– Да. Потом мне это порядком надоело.

– А что они вам говорили, когда вы приходили?

– Ждите, мы вас поставим на очередь, миллионные очереди.

– Понятно, «приходите завтра».

– Да. Мне подсказали обратиться в прокуратуру. Я пошла, обратилась в прокуратуру на Ленина, 45. Тоже предоставила документы, что тянут, мне положено, сколько можно ждать.

– Это сколько вы уже прождали месяцев или год, сколько прошло времени?

– Честно, толком не помню, но полгода, наверное.

– Полгода у вас ничего не двигалось, не шевелилось вообще никак. Так, написали заявление в прокуратуру...

– ...написала заявление в прокуратуру. Прокуратура представляла мои интересы в суде. К сожалению, я не смогла присутствовать на суде, были личные причины. Мне пришло извещение, пришло постановление о том, что, да, суд на моей стороне...

– ...и вам положена квартира.

– Да, положена жилплощадь такая-то по квадратам. Я беру постановление, иду В БГЖЦ, все это показываю. Они: «Ну все, ждите».

– Опять «ждите».

– Поставили на очередь.

– После этого вас поставили на очередь?

– Да, поставили на очередь на специализированную для инвалидов.

– Понятно.

– То есть, там для малоимущих одна очередь, для инвалидов она немножечко поменьше. Потом я получаю исполнительный лист, потом с этим листом я иду к…

– Судебным приставам?

– Да, к судебным приставам. На Ленина, точный адрес не помню, где кафе «Кит-Чен». И там очень все это долго затянулось, потому что у меня был пристав, которому просто безразлично было. Так же: «Приходите завтра, приходите через неделю, мне некогда, у меня там куча работы своей».

– Прямо так и говорил – «мне некогда»?

– Да, были такие фразы. В общем, я потом узнала, что можно поменять исполнительный лист на денежный эквивалент, то есть подать снова в суд и получить новый исполнительный лист.

– То есть, не квартиру, а деньги?

– Да. Я решила его забрать. Прихожу к приставу, а он мне говорит: нужно, чтобы начальство подписало, начальства нет и нет. В общем, приходите завтра.

– И сколько вы так ходили?

– Я, наверное, ходила месяца четыре.

– Чтобы забрать исполнительный лист? Начальства хронически не было на работе. Так, что ли, получается?

– А у них была там пертурбация, и начальство сменялось.

– Все понятно. Вы попали как раз в эту смену. Кто-то же был уполномочен в любом случае ставить подпись?

– Ну мне отказали.

– Так. И что?

– В итоге, когда уже сменился начальник, я к нему попала, он мне все подписал и сказал, что тот пристав, который у вас был, как-то недобросовестно вел свою работу.

– И что, он работает до сих пор?

– Нет.

– То есть его уволили?

– Да. Все, я забираю лист, обращаюсь снова в суд, пишу заявление, соответственно, написала заявление в БГЖЦ.

– В итоге, чем закончилась ваша судебная тяжба?

– Судебные тяжбы закончились тем, что новая оценка дала стоимость – 56 тысяч квадратный метр и мне положено 1 865 714 рублей.

– Так. Эти деньги вы когда получили?

– Ну все, я получаю исполнительный лист, и в течение трех месяцев я, по идее, узнаю, что я должна получить деньги. Но мне говорят опять нести к приставам.

– Так.

– Я говорю: «Господи, ну как же обойти этих приставов, потому что там опять полгода, реально ждать полгода». То есть они сами так прогнозировали. Мне попался знакомый юрист, я с ним проконсультировалась, и можно, оказывается, исполнительный лист отнести сразу в финансовый отдел нашей администрации.

– Вы туда пошли, и деньги вам когда выплатили?

– Конечно же, в самый последний месяц мне их выдали.

– В самый последний день последнего месяца, да?

– Да, счастью моему не было предела. Но это еще не все. Чтобы деньги снять, нужно, чтобы органы опеки одобрили. Соответственно, мы собирали опять же пакет документов, нашли квартиру, нашли трехкомнатную...

– В каком районе?

– В центре.

– За миллион восемьсот?

– Нет, сейчас расскажу. Нашли мы, получается, на Чайковского – Амурской – 2 миллиона 100 тысяч. Соответственно, я добавила.

– У вас было триста тысяч?

– Да. Я насобирала триста тысяч. И, конечно же, это хороший вариант – трехкомнатная квартира, второй этаж, для разнополых детей. Это отличный вариант. Ну все, органы опеки нам одобрили, и мы купили квартиру, и на этом вроде бы наши мучения закончились.

– Но знаете, у меня вопрос о том, что вам положена квартира, вам кто-то из социальных служб, из врачей из государственных органов, об этом говорил? Вас просвещали, на что вы, мамочка ребенка-инвалида, имеете право?

– Конечно же, нет. Никто ничего такого не говорил.

– Только вот между собой, в общении, «сарафанное радио» – вот так вот это все работает?

– Да. Потому что будет невыгодно администрации, если все побегут решать свои вопросы.

– Скажите мне, последний вопрос. После того как вы прошли, два года длились эти мучения ваши, какие выводы вы сейчас можете сделать?

– Нужно не опускать руки, нужно консультироваться обязательно не только с юристами, но еще и с такими же мамочками, потому что у нас порой наши мамочки знают больше, чем наши врачи, юристы и тому подобное. Открывать интернет, заходить на сайты, где действительно можно найти информацию. Не опускать руки. Это самое главное.

– Может быть, эта история станет примером для других мам. Что надо бороться, и, к сожалению, в некоторых случаях у нас в государстве по-другому не получается. Это были «Простые вопросы». Желаем вам всего хорошего. До свидания.