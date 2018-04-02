Тема: о творчестве и семье

– Она одна из немногих артисток, которые привозят на Дальний Восток полноценные шоу, при этом не повышая цен на билеты. Потому что для многих сходить на ее концерт – настоящая мечта. Она вообще любит исполнять мечты. Она уже 20 лет на сцене и она успешна. Сегодня «Простые вопросы» для Аниты Цой.

– Здравствуйте!

– Классно!

– Очень приятно вас видеть, тем более с такой регулярностью. Тем более, как мы сказали, на концерты в Благовещенск доезжают уже не все участники гастрольных туров. Как чувствуется себя сегодня шоу-бизнес?

– Конечно, так же, как и вся страна, как и все россияне. Есть свои сложности, есть свои проблемы. Например, мы уже не можем приезжать во все подряд города. Потому что в каких-то городах у людей по три-четыре месяца зарплаты нет, и им сейчас не до веселья. Поэтому такие города туровики сейчас пропускают. Шоу «10/20» увидели уже 74 города. 75-й был вчера, сегодня 76-й. И путь сюда неблизкий, дорогостоящий. И я изначально сразу знала, что мы не будем поднимать билеты выше 3 тысяч рублей, что я ни в коем случае не позволю пропустить город Благовещенск, в котором еще 2012 году мы собирали полный аншлаг. И должна вам сказать, что мне кажется, служение людям в этом и заключается. Вне зависимости от того, какая экономическая ситуация и вне зависимости от сборов артист должен приезжать. Он должен дарить свет, надежду, уверенность в завтрашнем дне. По-другому никак.

– В Благовещенск три артиста привозят шоу. Это Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев и вы. Как вы пришли вообще к этому формату? Потому что не многие артисты это делают.

– Я этим занимаюсь 20 лет. Как только я пришла на сцену и увидела «Рождественские встречи Аллы Борисовны Пугачевой, я сразу загорелась и поняла, что посвящу часть своей творческой жизни именно режиссуре. Потому что сама пишу песни, есть, что сказать. И, самое главное, есть, что сказать в режиссерском плане.

– Если посмотреть вашу биографию, ваши интервью почитать, можно сказать, что все не «благодаря», а «вопреки». И вообще, вы всю жизнь делаете себя сама. Правда ли, что чтобы заработать на первые записи своих песен, вы просили своего супруга устроить вас секретаршей?

– Нет, ну не секретарем, конечно. Я была молодая девчонка, вышла замуж, мне было тесно в четырех стенах дома. И попросила устроить на работу. Как-то расти, развиваться надо было, себя найти хотелось. Конечно, супруг, больше, наверное, приветствовал бы мое участие дома. Но этого не случилось. Я его попросила, подождала. Смотрю – лед не трогается и пошла сама, нашла себе дело по душе: стала торговать на рынке.

– В «Лужниках» торговали?

– Ну да, у меня компания была среднеоптовая, мы торговали в «Коньково», в «Лужниках» и на Черкизовском рынке. Много всяких историй было: когда спасали свой товар от рэкета, когда старались понять, провести первые исследования маркетинговые – что нужно нашему покупателю. Это все было очень непросто.

– Почему не вмешивался? Или он давал вам возможность саморазвиться?

– Знаете, я так скажу. Наверное, с одной стороны, был очень сильно занят. Поэтому он не всегда успевал посмотреть и проследить за своей супругой. А когда уже замечал, что происходит что-то не так, было уже поздно. С другой стороны, мне кажется, что он все-таки внутри даже в те еще годы был достаточно мудрым человеком. Мудрость была какая-то врожденная. Он видел, что я все равно хочу самореализовываться. Он не ставил палки в колеса, он не помогал, он как очень опытный тренер, а он сам у меня спортсмен, каратист, внимательно смотрел – выкарабкаюсь я или не выкарабкаюсь из той ямки, которую я сама себе выкопала.

– Для вас это было ценно?

– Знаете, я это стала понимать намного позже. Надо было повзрослеть, чтобы это понять. Вначале мне казалось, что хуже мужа нет. Он нигде не помогал, никак не реагировал на мои слезы, мое желание двигаться быстрее, гореть ярче. А сейчас я понимаю, что он сделал все правильно. Иначе из меня не выросла бы та личность, которая сейчас стоит на сцене и действительно светит.

– Вы все это вселяете в зрителей, которые приходят на ваши концерты. Где вы берете эту энергетику?

– Ну как, где? Вокруг же есть другие люди, которые своим примером показывают. Например, мы сегодня нашли героиню нашего шоу «10/20». Уникальная женщина!

– Марина Гайдай.

– Совершенно верно.

– Председатель общественной организации инвалидов.

– Я о ней узнала через Интернет. Я могу сказать, что просто низко снимаю шляпу. Я просто была в ситуации, когда я не могла ходить. Был перелом позвоночника компрессионный. Наверняка более легких форм, чем у Марины. На волоске все висело, было страшно, реально страшно. Я не представляла себе, что буду делать, если навсегда останусь инвалидом. Мысли о суициде – в общем, вся ерунда, которая могла прийти в голову, была у меня в голове. Просто мне тогда еще раз попала книга о Маресьеве. Помните, Маресьев – «Повесть о настоящем человеке». И я ее перечитала. Хотя это детская книжка, школьного периода. Я ее прочила, и Маресьев стал для меня примером номер один. Но сегодня я посмотрела на Марину и поняла, что, господи, не надо ничего бояться. Надо показывать эту женщину как главный пример Благовещенска, потому что я уверена, что есть семьи, в которых сейчас льются слезы рекой, родители не знают, что делать, дети не знают, каким будет их будущее. Надо идти в этот театр «Крылья» к Марине, надо заниматься, надо впитывать в себя эту удивительную энергетику. Энергетику уверенности, с которой никто не рождается из нас.

– Зал-то встал.

– Зал встал потому, что все прекрасно понимают, в чем заключается подвиг этой женщины.

– А мечта ее о поездке в Пхукет в спортивный центр для инвалидов – как она, интересно, исполнится? Механизм какой?

– Знаете, иногда люди говорят «ой, я даже не мечтала». Я обращусь в свой старый дайв-клуб. Это известный по всему миру бадди дайв клуб, все дайверы зарегистрированы там, и все проходят там школу, практику. У них наверняка есть не только на Пхукете дайверские школы для людей, имеющих инвалидность. Конечно, Марина еще не готова к большим глубинам. У нее всего пять погружений. Но я думаю, что при хорошем занятии, плюс с врачами, с адекватным тренером она сможет погрузиться уже в следующие десять занятий на 15 метров и увидеть уже подводную красоту в настоящей, неподдельной, естественной среде. Это очнеь важно, потому что у нее проснутся совершенно другие эмоции. Она забудет о том, что не может ходить. Потому что она будет плыть, она будет свободна.

– Но речь идет о Пхукете?

– Вы знаете, это могут быть Мальдивы, это может быть Пхукет, это может быть любая другая страна мира, где есть прекрасное море, куда сможет полететь наша героиня. Я думаю, что надо посоветоваться, конечно, с бадди-дайверами, потому что наверняка у них есть именно специализированные места, куда ездят дайверы, имеющие инвалидность. И у них там свой круг общения. Я думаю, что неровен час, и еще что-то хорошее произойдет в ее жизни, потому что там собираются очень умные, красивые, интеллигентные люди со всего света.

– Я думаю, что вашей мечтой было побывать в Пхенчхане.

– Я была в Пхенчхане месяц назад. Я несла заветный олимпийский огонь в тот день, когда, к сожалению, МОК объявил о том, что мы будем выступать под белым флагом. И чувства были разные. Вплоть до того, что хотелось просто развернуться и улететь и не нести никакой флаг. Потому что нет ничего страшнее оскорбленных чувств реальных болельщиков.

– Вот смотрите, в прошлом году наши паралимпийцев отстранили. В этом году история продолжается. Что будет дальше, как вы думаете, с олимпийским движением?

– Просто так МОК, конечно, не сдастся. Это большая политика. Все будет продолжаться. Единственное, что хочется пожелать нашим спортсменам – ни в коем случае не сдаваться, двигаться, идти дальше вперед.

– Если говорить о мечтах, о чем мы говорим, в принципе, всю программу, у Аниты Цой какая мечта?

– Вы знаете, есть разные мечты. Например, из бытовых, личных, «домашних»: у меня сыну двадцать пять. Наступает тот возраст, когда мы с папой ожидаем каких-то изменений в его личной жизни, очень хочется, чтобы он нашел прекрасную девушку. Пусть самую простую, но которая будет его любить. Любить так, как, например, любит меня мой муж или я его. Еще из одних таких мечт остается желание родить девочку. Мальчик уже выпорхнул из гнезда, практически.

– Какие большие мечты!

– Сейчас был бы самый прекрасный, мне кажется, период. Мне кажется, мы бы избаловали ее с удовольствием. Потому что какие-то вершины определенные в профессиональном плане уже завоеваны. Уже амбиций больше в человеческом, личном плане.

– Человек, который исполняет мечты, достоин того, чтобы его мечты исполнились. Спасибо большое! Я вас благодарю за участие в программе. Я напоминаю, что у нас была Анита Цой. Приезжайте к нам еще обязательно.

– Спасибо.