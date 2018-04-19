сегодня, 14:54 1
Григорий Куксин - руководитель противопожарной программы «Гринпис России»
Тема: борьба с лесными пожарами
Ведущий: Наталья Наделяева
Просмотров всего: 25
Просмотров всего: 25
По всей грубости закона
ЦЭВД грандиозно отметил 85-летие и в 2018 году получит оздоровительный лагерь «Огонёк» (фото)
«Ледяное сердце» растопил аншлаг (фото)
Городской дом культуры приглашает в лето с Дедом Морозом
Диванный аналитик
34 минуты назад
На территории РФ действует какое то формирование заграничное? Есть у нее противопожарная служба..начальнику которой даже деньги платят? Унифору выдают..спецзвания?