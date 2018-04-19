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сегодня, 14:54 1

Григорий Куксин - руководитель противопожарной программы «Гринпис России»

Григорий Куксин

Тема: борьба с лесными пожарами

Ведущий: Наталья Наделяева

Просмотров всего: 25

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    34 минуты назад

    На территории РФ действует какое то формирование заграничное? Есть у нее противопожарная служба..начальнику которой даже деньги платят? Унифору выдают..спецзвания?

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