Тема: подробности проведения марафона

– Здравствуйте. Для нашей сегодняшней героини бег превратился из простого увлечения в настоящий смысл жизни. Сегодня у нас в гостях основатель клуба «Бег к мечте» и марафона «Бег к мечте-2018» Альбина Попова, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Для начала пару слов о вашем клубе «Бег к мечте». Что он собой представляет?

– В ноябре прошлого года мы зарегистрировали некоммерческую организацию «Бег к мечте», и на сегодняшний день у нас есть официальный статус клуба любителей бега. Наверное, это сообщество людей, которые любят бег или которые хотят познакомиться с бегом, и мы им в этом всячески помогаем.

– А сколько у вас сейчас активных, скажем так, бегунов в клубе?

– Вы знаете, нет такой статистики четкой, потому что есть люди, которые приходят эпизодически, есть люди, которые приходят постоянно. Есть группа в вотсапе, которая сегодня уже приближается к отметке 200. Но там люди проживают не только в Благовещенске, но и в других городах, но они тоже любят бег...

– Сочувствующие, скажем так.

– ...и тоже считают себя «беганутыми», тоже считают, что они члены нашего клуба.

– Как вы сказали, кем считают себя?

– Ну мы в шутку себя называем «беганутые».

– Почему?

– Ну это те, кто любят бег.

– То есть люди, помешанные на беге?

– Что-то типа того.

– Просто с другим русским словом ассоциируется. Возрастной разбег, самому младшему бегуну сколько?

– В прошлом году самой маленькой участнице Еве Аржаевой было пять лет, она преодолела дистанцию 5 километров вместе с мамой и со своей любимой собакой.

– Молодец какая!

– Самый старший участник приезжал к нам из Хабаровска – это Подойницын Станислав, ему больше было 70 лет, в этом году он приедет к нам на полный марафон, на 42 километра.

– Я знаю, что у вас внутри клуба очень теплые отношения, что вы общаетесь. У вас не просто кружок по интересам, вы уже, скажем так, большая беганутая семья. Я знаю, что у вас внутри клуба есть определенные традиции, по поводу километров, которые вы друг другу дарите.

– Клуб молодой, и традиции у нас только зарождаются. И люди действительно настолько креативные, что некоторые идеи сразу находят такой отзыв, отклик, и они принимаются. Например, есть такая традиция дарить друг другу на день рождения беговые километры.

– Это как?

– Например, когда у вас день рождения, участники группы говорят: Альбина, поздравляю с днем рождения, эта пробежка сегодня для тебя.

– То есть, нужно пробежать сколько лет человеку?

– Нет, каждый бежит, наверное, свою тренировку, просто он ее вам дарит, он вам ее посвящает и к вечеру ты можешь складывать: вот 6 марта у меня был день рождения, и вечером я так подсчитала, у меня получилось 184 беговых подарочных километров. Было очень приятно, такой подарок я получала впервые, такой он особенный, и он мне очень дорог.

– Я знаю, что в этом году вы замахнулись на проведение полноценного марафона. В прошлом году был полумарафон, это сколько?

– Полумарафон - это 21,1 километра, полный марафон составляет дистанцию 42 километра 195 метров.

– Это олимпмийский получается?

– Это общепринятый, историческая такая дистанция, там же целая история про марафон.

– Коротко, что собой будет представлять это мероприятие?

– Мероприятие будет проходить в день празднования Дня города, 2 июня. Будет очень ранний забег. В этом году мы готовим 4 дистанции, полный марафон, полумарафон. Можно будет попробовать себя на дистанции 10 километров и на дистанции 5 километров. Все мероприятия пройдут до обеда. Это мероприятие как будто откроет День города, такое вот празднование. У нас больше ста человек зарегистрировалось, и из них, что уже очень приятно, больше 20 человек зарегистрировалось на полный марафон.

– А регистрация до какого числа идет?

– Регистрация заканчивается 25 мая. Это последний день, когда можно успеть зарегистрироваться.

– То есть, вас, теоретически, может быть еще больше?

– Конечно. В том году бежало больше трехсот человек. В этом году мечта организаторов – удвоиться. Мы хотим, чтобы на старт вышло 600 человек.

– Вы сказали, что на полный марафон записалось достаточно больше количество человек. Это какой возраст? Есть люди, например, очень преклонного возраста либо, например, дети?

– Да. Вот я говорю, что хабаровчанину, который собрался приезжать к нам второй раз, под 70. Он зарегистрировался на 42 километра. Мы с ним бежали во Владивостоке полный марафон. Это человек, у которого за плечами огромное количество марафонов и полумарафонов.

– Полумарафон – это что-то такое тоже за гранью фантастики. Физически это тяжело. Но представить себе, как можно пробежать марафон, 42 километра... Насколько я понимаю, это же все без перерыва?

– Да.

– Как такое вообще возможно? Это же и физически тяжело. Понятно, что наш человеческий организм...

– Может все.

– Может все, но может дать и сбой. Какие-то меры предосторожности?

– Подготовка. Если на пять километров условно можно, я так думаю, даже не готовиться, выйти, впечатлиться и побежать, то, конечно, полумарафон и марафон нужно готовить. И по-разному люди готовятся: от полугода на полумарафон до года, до полутора – на полный марафон. У нас все страхи в голове. На самом деле, марафон люди преодолевают в среднем от четырех до пяти часов. Пять часов в хорошей компании не спеша бежишь себе...

– Но разговаривать же нельзя.

– Как это нельзя?

– Но дыхание сбивается.

– Ну, не знаю, у кого сбивается...

– Это я про себя. Я так понимаю, человек, который хочет принять участие в марафоне, должен пройти обязательный медосмотр?

– Обязательно. Эта мера предосторожности, с которой надо начать, посмотреть свое исходное, стартовое здоровье.

– Я, рядовой житель города Благовещенска, хочу принять участие в полумарафоне... Нет, хотя бы пять километров. Что мне нужно принести кроме справки о здоровье?

– Вы должны, да, озаботиться медосмотром в первую очередь. Если у вас нулевые познания в беге, я приглашаю вас в клуб любителей бега, где мы протестируем вас, подскажем по технике бега, что нужно делать, подскажем экипировку. Я всегда говорю: мне все равно, в какой маечке, шортиках вы побежите, но я буду настаивать, чтобы кроссовки были беговые. Потому что это здоровье даже не ваших ног, а позвоночника. Потому что сегодня индустрия спорта, высокотехнологичная обувь помогает гасить этот удар. Мы же бежим по твердым поверхностям. И марафон тоже будет по асфальту. И чтобы нагрузку снизить на позвоночник, мы надеваем высокопрофессиональную обувь. Это очень важный момент.

– То есть, экипировка, справка о здоровье и, я так понимаю, нужно какой-то взнос...

– … и три раза в неделю у нас тренировки. Впереди два месяца, можно прекрасно подготовить и пять километров, и десять. Если у вас есть какой-то беговой опыт, то, наверное, можно попробовать и 21.

– Но еще нужен взнос, насколько я знаю.

– Конечно, марафоны – это очень дорогостоящее мероприятие. И во всем мире есть понятие «регистрационный взнос». Я сегодня пришла не с пустыми руками. На столе лежит стартовый пакет прошлого года. Это на что идут деньги участников. Мешок для обуви, который потом вам очень пригодится класть те же самые кроссовки. Из спортивной ткани сделанная футболка.

– Все такое достаточно стильное.

– Да, дышащее.

– Медали очень красивые.

– Это изготовлено специально для мероприятия. И каждый человек, который финишировал, получает вот такую медаль финишера. Неважно, первый ты или последний. Дистанции будут разные и медали будут разные. Именно это впечатляет, потому что люди, как правило, бегают в одиночестве. Ты тренируешься, ты растешь. И очень часто тебе не с кем разделить радость твоих успехов. И для этого есть очень красивые, эмоциональные, позитивные мероприятия, в которых ты попадаешь в общество единомышленников. Музыка, адреналин, стартовый пистолет, все побежали, потом медаль. Шикарный спортивный праздник.

– По какому маршруту будет проходить?

– Мы выбрали самые красивые улицы города: улицы Ленина и Краснофлотскую. И позиционируем, что наши гости, которые приедут в Благовещенск, могут пробежать марафон в километре от Китая. Такое уникальное предложение. Я знаю, что профессиональные спортсмены и даже непрофессиональные любители многие коллекционируют марафоны и полумарафоны.

– Будет разделение: возрастная группа или люди с разной степенью физической подготовки? Либо все сразу, дружно?

– Старты разделаются по времени, потому что марафонцам лимит шесть часов, а те, кто выходят на пять километров, успеют за 30-40 минут справиться с дистанцией даже самые неподготовленные участники. Нам же нужно, чтобы было единое награждение, красивый праздник. Поэтому мы разведем старты. Раньше всех стартуют марафонцы, им придется очень рано подняться. Потом, попозже, побегут полумарафонцы. И еще позже побегут участники на пять и на десять километров. И выбегают спортсмены все вместе. В награждении у нас участвуют люди разных возрастных категорий. Конечно, мы делаем не только абсолютку, первый, второй, третий среди мужчин и женщин, у нас есть по возрастам. И в прошлом году было награждено порядка семидесяти человек. У нас есть еще отдельные номинации: самый юный участник, самый возрастной – очень много. Семьи мы награждали. Принимали участие целой семьей, три поколения. Это тоже здоровые традиции. Сам марафон – это, возможно, не цель. Марафон – это как подведение итогов, приобщение людей к здоровому образу жизни посредством бега и с проведением таких праздничных мероприятий.

– Я надеюсь, что все получится и марафон пройдет успешно. В дальнейшем есть планы провести что-то более грандиозное? Может быть, на международном уровне?

– Международным у нас получился полумарафон в прошлом году. У нас было семь стран. И здесь задача только расти. Например, гонконгский марафон проходит ежегодно. Когда-то, много лет назад, в первый марафон они набрали тысячу участников. В этом году в январе там участвовало 75 тысяч человек. Представляете?

– Это сложно представить даже.

– Это сложно представить. Это движение набирает популярность во всем мире. И очень здорово, что мы, областная столица, имеем возможность проводить такие мероприятия.

– Надеюсь, что марафон станет очень хорошей ежегодной традицией для нашего города. Вас, наши телезрители, мы приглашаем принять участие в этом марафоне. И всю информацию можно узнать на сайте begkmechte.ru. А вам успехов и спасибо большое за беседу.