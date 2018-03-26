Алексей Раханский

Тема: продление сроков дачной амнистии

– «Дачную амнистию» продлили до 2022 года. То есть, те, кто построили на своем участке жилой дом, смогут еще два года оформлять такое жилье в упрощенном порядке. Насколько это актуально для Благовещенска и действительно ли упрощает жизнь такая упрощенка, мы сегодня поговорим с начальником управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска. Алексей Вадимович Раханский в студии. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– По прежнему закону «дачная амнистия» завершалась бы 1 марта 2018 года. То есть, те, кто не успел, пошли бы по большому кругу оформления документов. Насколько он тяжелый?

– Круг не столько тяжелый, сколько могут возникнуть проблемы при оформлении именно этих объектов индивидуально-жилищного строительства. Почему? Если сейчас для регистрации, постановки на кадастровый учет и регистрации объекта индивидуально-жилищного строительства требуется всего несколько документов: это разрешение на строительство, документы на земельный участок и технический план объекта, то в случае, если бы с 1 марта все-таки отменили бы эту «дачную амнистию», то тогда бы еще требовалось разрешение на ввод.

– В эксплуатацию?

– Да. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Что такое разрешение на ввод объекта в эксплуатацию? Это документ, который подтверждает, что построенный объект соответствует выданному разрешению на строительство и схеме планировочной организации земельного участка и градостроительному плану земельного участка. То есть, есть большие сомнения, что граждане, которые даже получили разрешение на строительство, при наличии всех других документов, построили объект в точном соответствии с этой схемой и с градостроительным планом. И здесь бы возникли трудности, потому что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается при осмотре. То есть, для того чтобы выдать это разрешение, органам местного самоуправления еще необходимо провести и выезд на место, и освидетельствование этого объекта на соответствие выданным документам.

– То есть, это разрешение на ввод в эксплуатацию получить было сложнее всего?

– Да. Оно не то, что сложнее. Если объект построен в соответствии со всеми документами, сложности никакой нет. В соответствии с законом в 7 рабочих дней орган местного самоуправления выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или дает отказ, если объект построен не в соответствии с выданными документами.

– Так, а зачем тогда этот документ нужен, если его просто так немножечко выкинули вот из этого списка при амнистии?

– Законодатель упростил эту процедуру, потому как было много объектов. Вообще, я так понимаю, что изначально эта процедура была сделана для того, чтобы узаконить объекты, которые были построены ранее. Не те, которые построены сейчас, а те, которые построены ранее, до введения Градостроительного кодекса, то есть до 2005 года еще. Но коллизии такие законодательства, что, по сути дела, этот закон дал право застройщику регистрировать объекты, построенные сегодня. Поэтому эта процедура у нас так затянулась, сначала до 2018 года, до 1 марта, потом она продлилась еще и 2020 года.

– Хорошо, когда происходит регистрация по упрощенной схеме по «дачной амнистии», человек получает право собственности на жилой дом, построенный на дачном участке, например. Объект ставится на кадастровый учет, он становится объектом налогообложения. И человек имеет право, например, прописаться в этом доме, да?

– Ну конечно.

– То есть, в полноценный жилой дом?

– Полноценный жилой дом, да, со всеми документами.

– Хорошо, а разрешение на ввод в эксплуатацию что дает, для чего нужен этот документ вообще? «Дачная амнистия», понятно: человек прошел по упрощенным правилам, впоследствии от него все равно потребуют разрешение на ввод в эксплуатацию?

– Если человек успел, успеет до 2020 года оформить свой индивидуальный жилой дом по упрощенной схеме, то уже других никаких документов ему оформлять не надо.

– И никто не потребует никогда этого разрешения?

– И никто не потребует. Единственное, что может быть какой момент. Объект может быть зарегистрирован, но могут возникнуть, допустим, трения с соседями. То есть, если выдавалось разрешение на основании градостроительного плана и схемы планировочной организации, которая выполняется в любом случае, потому что мы это проверяем в соответствии с законодательством, в части отступов от границ, от объектов границ земельного участка там должно быть три метра. Санитарные такие нормы, санитарные, противопожарные. Три метра с одной стороны, три метра с другой стороны, 6 метров разрыв между двумя жилыми домами. Могут граждане построить этот дом ближе. То есть, несмотря на то, что разрешение было выдано по одним документам, дом посажен, другие размеры этого дома, могут возникнуть трения между соседями. Тогда уже все эти вопросы будут решаться в судебном порядке.

– И тогда нужно будет разрешение на ввод в эксплуатацию?

– Нет. Разрешение на ввод в эксплуатацию надо будет только после 2020 года 1 марта.

– Насколько актуальна, востребована «дачная амнистия» в Благовещенске?

– Я хочу сказать, что граждане, наши уважаемые жители города, узнав о том, что, как бы мы эту работу проводили в течение последнего времени. С 2017 года говорили, что необходимо это сделать, потому как 1 марта 2018 года это все заканчивается...

– Был стимул такой.

– Был стимул. Немного цифр, Если за первое полугодие 2017 года было введено в эксплуатацию, вернее, зарегистрировано, индивидуальных жилых домов примерно где-то три тысячи квадратных метров. То уже за девять месяцев, когда уже активно у нас пошла работа, информация и от нас, и от СМИ о том, что заканчивается уже амнистия, резко увеличилось количество зарегистрированных домов. Уже по результатам девяти месяцев примерно где-то семь с лишним тысяч квадратных метров. И я думаю, что по результатам 2017 года, за год цифры мы эти пока не знаем, потому что статистика нам их дает уже в марте месяце, и получается где-то примерно, я думаю, не меньше десяти тысяч квадратных метров, это сопоставимо с многоквартирным многоэтажным жилым домом.

– Как вы думаете, много осталось тех, кто не дошел?

– Много. Я думаю, что много.

– А почему?

– Потому что разрешение на строительство индивидуального жилого дома выдается сроком на десять лет при том, что оно может быть еще и продлено при условии... там есть еще условия: если начал строительство и гражданин обратился не менее чем за 60 дней до срока окончания разрешения. И поэтому люди просто забывают о их обязанностях, что они должны построить и зарегистрировать.

– А кто-то им напомнит потом об этом?

– Напомнит, а потом, когда они столкнутся со всякими трудностями, тогда...

– Например, что?

– Допустим, есть такие случаи, когда даже не получали разрешение или получали разрешение еще, допустим, в 90-х годах, и они сейчас, когда идут регистрировать, уже законы изменились. А им говорят, что нет, идите и получайте новое разрешение. Приходят к нам за новым разрешением, а там выясняется, мало того, что обратились, то разрешение уже закончилось. У нас с 2008 года на территории города Благовещенска действуют Правила землепользования и застройки, где уже обозначены зоны, где можно строить индивидуальное жилое жилье, обозначены зоны с особыми условиями использования, санитарно-защитные зоны. То есть, участок вообще может попасть в санитарно-защитную зону, где строительство индивидуального жилья вообще запрещено.

– А дом уже давно-давно построен.

– А дом уже или построен или начат и недостроен. То есть много сейчас таких моментов.

– А что будет в этом случае?

– А в этом случае – в судебном порядке, и не факт что даже судом будет признано право гражданина за этим объектом.

– Могут и снести?

– Да. У нас есть 22 статья Гражданского кодекса о самовольных постройках. Там все расписано.

– Понятно. А когда вот этот план формировался, как-то учитывалось, что уже построено, а что нет?

– Ну нет, конечно. Правила землепользования и застройки – это несколько другой документ. Там каждый дом не совсем учитывается, это зоны: где у нас зоны промышленности, многоквартирных жилых домов. Правила землепользования и застройки – это документ, который идет в развитие генерального плана развития города.

– Как вы думаете не проще ли продлить эту амнистию бессрочно? Потому что это все равно как-то стимулирует людей или наоборот это не будет стимулировать людей?

– Я так понимаю, что сейчас продлили амнистию для чего? В том числе и для того, чтобы стимулировать индивидуальное жилищное строительство. Вот так, по большому счету. Чтобы уменьшить количество каких-то административных препятствий к этому строительству. И поэтому продлили эту амнистию для того, чтобы граждане могли строится спокойнее. Три документа получить, это не так сложно.

– А как долго, сколько стоит вся эта процедура получить три документа?

– Градостроительный план выдает орган местного самоуправления бесплатно буквально в течение двадцати дней по регламентам, разрешение выдается бесплатно. Единственное, за что может гражданин заплатить, это за схему планировочной организации, которую делают специально обученные люди, архитекторы. Ну я не думаю, что это дорого стоит.

– В разных местах или в МФЦ можно все сделать?

– Схема планировочной организации делается не в МФЦ, это гражданин делает самостоятельно. В МФЦ могут быть поданы документы на получение градостроительного плана и на выдачу разрешения на строительство.

– В общем, до 2020 года, всех кто не оформился, в их интересах это все сделать.

– В их интересах это все сделать. Вы правильно говорите.

– Спасибо большое. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Благовещенска сегодня был в студии, Алексей Вадимович Раханский. Мы напоминали о том, что амнистия снова продлена до 2020 года. И все те, кто построил жилые дома на участках дачных могут еще два года в упрощенном порядке оформлять эти жилищные объекты. Спасибо.