Татьяна Приезжих

Тема: декларационная кампания

– До 30 апреля необходимо традиционно подать декларации о доходах, полученных от сделок купли-продажи и сдачи имущества в аренду и других поступлений, полученных помимо дохода по месту работы. И кого коснулась налоговая амнистия, которую объявил президент Владимир Путин, об этом мы сегодня поговорим с Татьяной Владимировной Приезжих – начальником отдела по работе с налогоплательщиками Управления федеральной налоговой службы России по Амурской области. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– 30 апреля – это последний день подачи декларации. В этом году сдвигается, да?

– Да, совершенно верно, потому что с учетом переноса праздничных дней мы определяем крайний срок представления налоговых деклараций о доходах за 2017 год – это 3 мая.

– Но, наверное, откладывать не стоит?

– Да, это так, тем более что, по данным регистрирующих органов, у нас есть статистика порядка 22 тысяч физических лиц, жителей Амурской области, должны исполнить обязанности по декларированию доходов, полученных в прошлом году. Но на сегодняшний день мы констатируем факт, что наши жители Амурской области не спешат декларировать свои доходы. порядка трех тысяч пока только исполнили свои обязанность, а всех остальных мы приглашаем в налоговую инспекцию Амурской области.

– Штраф большой за несвоевременную сдачу?

– Все зависит от того, есть ли сумма налога к уплате в этой декларации. Если суммы налога к уплате нет, то тогда минимальный штраф – это тысяча рублей. Если же в налоговой декларации исчислен налог к уплате, то в этом случае штраф от 5 до 30 % от суммы неуплаченного налога.

– Я так понимаю, что подать декларацию можно не только лично, но и через интернет?

– Да, действительно, это так. Сегодня у нас многие физические лица используют возможность предоставлять декларации через личный кабинет налогоплательщика. Для физических лиц сделать это также можно через портал госуслуг, имея соответствующие реквизиты доступа к порталу. В крайнем случае можно отправить декларацию по почте и прийти лично, если есть такая необходимость.

– Ваши сотрудники как-то помогают оформлять эти вещи?

– Наши сотрудники обязаны разъяснить порядок заполнения налоговых деклараций. Все необходимые образцы заполнения документов есть в операционных залах налоговых органов. Но в помощь налогоплательщикам в этом году у нас организована акция «Дни открытых дверей» – это 23, 24 марта, 23, 24 апреля, когда мы будем готовы оказать всестороннюю помощь в заполнении налоговых деклараций. То есть, будут проводиться открытые классы, мы планируем сгруппировать наших налогоплательщиков по интересам. То есть те, кто продал машины, это одна будет группа, те, кто продал имущество – другая. И тогда, уже работая с целевой аудиторией, мы сможем в минимально короткое время подсказать, как правильно заполнить налоговую декларацию.

– То есть, нужно захватить исходные документы и с этим прийти поработать?

– Да, это так.

– Кому стоит поторопиться с подачей декларации в этом году?

– Поторопиться с декларированием доходов должны те, кто владел имуществом меньше минимального установленного срока. Что это значит. Если имущество было приобретено в собственность до 1 января 2016 года, то декларировать доход не надо, если имущество находилось в собственности больше трех лет. Если же имущество было приобретено в собственность после первого января 2016 года, то тогда собственники имущества могут продать его, не декларируя доход только спустя пять лет.

– Если человек выиграл в 2017 году какой-то приз или какую-то денежную сумму в лотерее, что нужно делать? Ему нужно подавать декларацию?

– Это очень интересный вопрос, с которым к нам сейчас достаточно часто обращаются физические лица, которые выиграли в лотерею к примеру сто рублей, и соответственно суммы выигрыша больше. Декларировать такой доход нужно обязательно, он подлежит декларированию. Здесь есть различия в ставке, по которой будет рассчитываться налог на доход физических лиц, который будет отражаться в налоговой декларации. Если это обычная стимулирующая лотерея, то ставка налога на доходы физических лиц – 13 %. Если это какая-то лотерея или акция, которая проводится в целях рекламы товара, то ставка налога в этом случае будет 35 %. Но в любом случае наши граждане должны помнить о том, что если они получили выигрыш в лотерею в прошлом году, либо другие призы, они обязаны их задекларировать не позднее 3 мая текущего года.

– Организаторы таких лотерей обязаны сообщать, все-таки.

– Да, совершенно верно. Есть такая обязанность.

– Сейчас мы поговорим про налоговые вычеты. В этом году с 1 января действует новое правило по расчету земельного налога.

– Я бы сначала хотела уточнить вот какой момент. Текущая декларационная компания, когда граждане декларируют полученные доходы, предполагает не только исполнение физическими лицами обязанности по декларированию доходов, но и возможность реализации ими своих прав на имущественные и социальные налоговые вычеты. То есть, они могут заявить право на вычет в случае приобретения квартиры, допустим, либо если они тратили свои собственные средства на лечение, обучение свое и членов своей семьи.

– Ну так всегда было.

– Да, так было всегда, но тот вопрос, который вы мне задали, относительно вычета по земельному налогу, конечно, имеет больше отношение к кампании по уплате имущественных налогов. И о нем желательно говорить, когда мы будем рассчитывать имущественные налоги. Что это значит? То есть если мы говорим о определенной категории физических лиц: это пенсионеры, инвалиды первой, второй групп, герои различных степеней, то эти люди сейчас имеют право, на федеральном уровне утверждена и сейчас закреплена федеральная льгота, когда у нас из кадастровой стоимости земельного участка, который находится в собственности перечисленных физических лиц, будет отниматься кадастровая стоимость шести соток. И уже с оставшейся суммы кадастровой стоимости будет рассчитываться земельный налог. Такой возможности раньше у наших льготных категорий физических лиц не было. Все льготы устанавливались на местном уровне. О них можно узнать на сайте федеральной налоговой службы в соответствующем электронном сервисе.

– А есть изменения по льготе вообще по имущественным налогам другим?

– Да, по имущественным налогам есть изменения в части льготы. Связаны они с тем, что сейчас упростился порядок предоставления документов для получения льгот. Что это значит? Сейчас требуется представить в налоговую инспекцию только лишь заявление. Пакет подтверждающих документов налоговые органы самостоятельно запросят у тех, кто выдал соответствующие документы.

– То есть, этот путь сокращается для людей?

– Да, совершенно верно. В рамках системы межведомственного взаимодействия налоговые органы уточнят, действительно ли тот документ, который физическое лицо отразил в своем заявлении, есть у него и который предоставляет право на льготу по одному из имущественных налогов.

– Есть также нововведение, когда жители, например, не заплатили налог вовремя по имуществу, будет начисляться пеня и срок перенесен.

– Да, это так, но только относительно налога на имущество с физических лиц. Его мы рассчитываем уже два года по-новому исходя из кадастровой стоимости объектов имущества, и именно в связи с этим у нас на региональном уровне было принято решение о том, что пени за несвоевременную оплату налога на имущество с физических лиц рассчитываться будут только начиная с 1 июля 2018 года. Мы сейчас говорим о налоге на имущество с физических лиц за 2016 год. Два других налога: транспортный налог и земельный налог, те, которые не были уплачены физическими лицами вовремя, по этим налогам пени начали рассчитываться с 2 декабря 2017 года. Но, опять же, мы все-таки призываем наших физических лиц, собственников имущества, не затягивать с этим процессом, потому что чем дальше, тем размер пени увеличивается каждый день.

– Ну эти налоги, транспортный, имущественный, можно также платить не до 1 ноября, а до 1 декабря.

– Да, вообще у нас сейчас на территории Российской Федерации установлен единый срок уплаты имущественных налогов физических лиц – это 1 декабря.

– Теперь так и будет?

– Да, так теперь и будет.

– Вот последний вопрос, самый интересный, он касается налоговой амнистии, которая была широко объявлена в конце прошлого года. Кого коснулась эта амнистия?

– На сегодняшний день налоговые органы Амурской области уже завершили без участия физических лиц, индивидуальных предпринимателей, списание долгов, которые образовались у них по состоянию на 1 января 2015 года. Есть еще категория индивидуальных предпринимателей, которые являются страхователями во внебюджетных фондах. По ним работа еще продолжается.

– То есть, которые имеют наемную рабочую силу, да?

– Да, совершенно верно. По таким индивидуальным предпринимателям работа продолжается, поскольку здесь затрагиваются интересы двух ведомств. И после того, когда Пенсионным фондом будут проанализирована информация, переданная налоговыми органами для возможности списания задолженности, которая образовалась у предпринимателя на 1 января 2017 года, мы будем проводить данную работу.

– Сроки пока еще неизвестны?

– Нет, окончательные сроки неизвестны пока, но ориентировочно это к маю.

– А много подверглось списанию?

– По физическим лицам: порядка ста тысячам физических лиц были списаны имущественные налоги, по которым образовалась задолженность на 1 января 2015 года.

– Сумма большая?

– Где-то в пределах 237 миллионов рублей.

– Ясно. Но теперь у вас следующий этап по страхователям, очень интересно будет услышать, что там дальше.

– Спасибо большое, я так понимаю, что помощь по оформлению декларации будет, акции проводятся, все можно узнать на сайте налоговой службы, в принципе, и до 3 мая нужно поторопиться сдать декларации по форме 3НДФЛ, чтобы не получить штраф. Спасибо, что вы пришли, разъяснили. Татьяна Владимировна Приезжих – начальник отдела по работе с налогоплательщиками УФНС России по Амурской области. Мы сегодня говорили о декларационной кампании и налоговой амнистии. Спасибо.