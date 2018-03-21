Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21марта
Предыдущий материал
сегодня, 00:20 0

Сергей Храмых - режиссер-любитель

Сергей Храмых

Тема: премьера полнометражного фильма в Благовещенске

Ведущий: Андрей Молев

Здравствуйте. Герой нашей сегодняшней программы снял полнометражный художественный фильм «Кто есть кто, или Ограбление по...» На съемки этого фильма у него ушло почти шесть лет. О том, насколько сложно заниматься кинопроизводством в Благовещенске и есть ли вообще шанс у любительского кино в нашем городе, поговорим сегодня с режиссером Сергеем Храмых. Сергей, здравствуй.

– Здравствуй.

И первый вопрос: кто ты по образованию? У тебя профильное образование?

– Профильное в каком плане? С кинематографом связанное?

Да.

– Нет, я по образованию инженер-строитель, окончил ДальГАУ по специальности «промышленное и гражданское строительство».

А как тогда получилось, что тебя кривая привела в кинематограф?

– О, это долгая история, на самом деле. Увлечение у меня пошло такое: монтаж, видеосъемка, и как-то все завертелось, закрутилось.

Когда ты начинал снимать свой первый фильм, это у тебя была осознанная мысль или это было просто – как любитель?

– Это было просто как выйти с друзьями погулять, например. Вот некоторые ходят, играют в футбол, некоторые ходят, играют в баскетбол. А мы выходим и снимаем фильмы для развлечения.

Как так получилось, что любительский фильм постепенно, постепенно перерос в нечто большее?

– Когда шесть лет на него потратили, сидишь вот с такой головой, столько сил и времени потрачено, начали задумываться, почему бы это как-то хотя бы приблизительно не приблизить к профессиональному уровню.

Я посмотрел фильм, и он не выглядит как любительский. Звук, игра актеров... игра актеров ладно, но звук, эффекты, общее впечатление от картинки – все достаточно на высоком уровне. Откуда такие познания в кинематографе?

– Это вы просто рассуждаете сидя здесь, в Благовещенске, в провинциальном городе. И вы смотрите, потому что на нашем местном уровне это более-менее сделано качественно. На самом деле, это любительское кино. Если сравнивать с московскими профессиональными, видно сильно отличия. Будем объективны. Вот просто не знаю, как-то, наверное, с опытом все приходит. Я до этого снимал как-то... Снимаешь что-то, смотришь свои ошибки, вспоминаешь, где ты налажал, потом пытаешься этого не повторять. Смотришь уроки в интернете, в ютьюбе эти все правила кинематографа и пытаешься их воссоздать.

Жанр – криминальная комедия. Почему такой выбор?

– Сложно сказать, меня всегда привлекало, когда криминал смешиваешь с юмором, очень такое интересное блюдо получается.

А оно сочетается: криминал с юмором?

– Я думаю, очень. Это наоборот – высмеивать людей, которые пытаются незаконным образом нажить себе денежные средства, очень смешно и забавно. Очень большое поле, чтобы развить комичные ситуации.

А есть какие-то режиссеры, на творчество которых ты ориентируешься?

– Есть. И меня, наверное, в этом не раз будут упрекать в каком-то там плагиате, подражании, Гаю Ричи. Я очень люблю его нестандартное повествование в фильмах, и чувство юмора у него очень прекрасное, на мой взгляд.

Съемки фильма заняли шесть лет, если я не ошибаюсь?

– В мае этого года будет шесть.

Почему так долго?

– Тоже от разных факторов зависит. Во-первых, мы когда писали сценарий, хотели, наоборот, к минимуму все свести, чтобы быстро это сделать. Хотели, чтобы основная сцена развивалась в одной локации, а по итогу все это разрослось в очень масштабные съемки по времени, и очень сложно собрать людей, поскольку мы сейчас все работаем, все семейные.

То есть съемки занимали не шесть лет, если так разобраться.

– Нет, съемки года три, может, четыре отнимали. Плюс у нас появлялись такие форс-мажоры, что некоторые ребята уезжали в другие города, например, на ПМЖ. Приходилось ждать, когда они приезжают в отпуск сюда. Кто-то уходил в армию, ждали год одного актера из армии.

Какие-то курьезные случаи были на съемках?

– У нас была там сцена, где герой-любовник должен был с балкона от любовницы сбегать, и мы искали балкон второго этажа. Оказалось среди знакомых нигде ни у кого нет. Пошли на дураке, так сказать, в один из районов, высматривали балкон второго этажа. Нам приглянулось несколько вариантов. В пять или шесть квартир мы постучались, нам ответили отказом. Когда мы услышали: «Какое кино вы там снимаете, идите лесом». Ну и мы были вынуждены представиться сотрудниками «Альфа-канала». Мол, что мы снимаем «Инструкцию по применению» и даже чуть-чуть вам заплатим за это, и нас впустили без проблем. Мы приехали, два часа отснимали, и люди, наверное, до сих пор ждут выпуска «Инструкции по применению» с этим эпизодом.

Что касаемо денег, я видел этот фильм, видел знакомые лица. Очень много известных людей города Благовещенска в нем играет. Это Владас Дедонис, Макс Радман. Игорь Булатов, наш замечательный актер. Платить приходилось?

– Никому ни копейки не заплатил, вообще никому. Все бесплатно. Я сам был удивлен, но все бесплатно согласились и ввязались в эту авантюру.

Никого не пришлось уговаривать?

– С Булатовым, наверное, с подхода третьего мне удалось его уговорить.

А что было не так? Ему не нравилась его роль?

– Понимаете, человек – артист по профессии. Это мы тут все непрофессиональные актеры. Он артист, он понимает, что кино – это очень серьезная тема. Надо с душой туда во все это погружаться, основательно, чтобы что-то на выходе серьезное получилось. И он, видать, думал, что это такая авантюра...

...любительская, чего уж скрывать.

– ...что смысла нет ввязываться. Я там раз с ним встретился, случайно пересеклись где-то, поговорил, второй раз написал ему в соцсети, он опять примерно теми же словами аргументировал. Потом, когда я уже сказал, что роль небольшая, но очень интересная, серьезная, он согласился. Когда я начал давить на то, что времени на это много не уйдет.

Подкупил в общем. Насколько я знаю, фильм готов на сегодня. Дальнейшая судьба? Что, на полочку, пусть лежит в компьютере, на жестком диске хранится? Или все-таки прокат?

– Сейчас мы работаем над этим, но не факт, что получится. Сейчас я связался с московской фирмой, которая помогает оформлять все эти документы.

Прокатные документы.

– ...прокатные удостоверения, да. И, в общем, сейчас я готовлю все документы, они мне присылают, какие документы нужны, я все это оформляю, отправляю им, и они уже занимаются. Но кино, как не крути, любительское, там очень много юридических, технических аспектов по которым мы можем не пройти, по требованиям Госфильмофонда, но будем надеяться, что все пройдет.

Что касаемо наших кинотеатров города Благовещенска, ты встречался уже с прокатчиками?

– Да, тут я уже все мосты навел, договорился. Сказали, что, возможно, неделю по одному сеансу в день выделят.

Какие-то претензии, когда они отсматривали твой фильм, были? Они что-то тебе выговаривали, над чем стоит поработать?

– Единственная претензия, когда мы устроили закрытый показ, что фильм затянутый.

Сколько общая продолжительность?

– Без малого два часа.

Солидно.

– Так получилось. Я понимаю, что наш хронометраж – это полтора часа, но на данный момент я просто не могу что-то еще вырезать оттуда. Не только из-за того, что там какие-то эпизоды несут некую смысловую нагрузку, но это тоже, в меньшей степени. Но я заложник любительского кино, понимаете, люди все бесплатно снимались, я там понимаю, что есть некоторые сцены, которые вообще можно убрать. Но поскольку я ответственен перед людьми, которые потратили свое время, когда приходили на съемки, я не могу просто вырезать их.

Хорошо, а если прокатчик тебе скажет: или выбирай либо ты сокращаешь фильм, вырезаешь...

– Нет, но скрипя зубами мне бы пришлось вырезать, если бы там ультиматум был бы...Понимаете у фильма должна быть какая-то своя судьба.

Абсолютно согласен.

– Для меня неважно, провалится ли он в прокате, или его захэйтят. Главное, чтобы была какая-то судьба.

Ты готов к тому, что, не будем каркать, но мало ли...

– Я к критике адекватно отношусь.

Нет, не к критике, а к тому, что фильм не соберет кассы, не соберет большого количества зрителей, ну, не выстрелит никак. Скажем, посмотрят человек двадцать-тридцать друзей, знакомых и он канет в Лету.

– Не исключено, вполне возможно, что так и будет. Но я планку себе не задираю, я понимаю, что это любительское кино, я корону на голову не надел, я понимаю, что такое может быть. Я, в принципе, готов к этому, ничего страшного.

Сергей, большое спасибо за разговор. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был благовещенский режиссер Сергей Храмых, и мы говорили про его полнометражный художественный фильм «Кто есть кто, или Ограбление по...» и о том, насколько сложно заниматься любительским кинопроизводством у нас, в городе Благовещенске. Надеюсь, что с прокатом все у тебя получится. Всего доброго, до свидания.

Просмотров всего: 20

распечатать

Фотогалерея
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культпросвет 1

Хабаровский квартет «Триумф»: Благовещенск принёс нам удачу
Культпросвет

18 ноября: билеты на «Дискотеку 80-х» и другие призы можно выиграть в радиоэфире, Интернете и ТРЦ «Острова»

18 ноября 2017, 13:03
Михаил Митрофанов 8

Мы должны вам сообщить, что мы вам ничего не должны

20 ноября 2017, 09:47
Культпросвет

«Дискотека 80-х» от «Авторадио-Благовещенск»: «На-На» учила крушить гитары, а «Маленький принц» выступал против любви за деньги