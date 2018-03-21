Сергей Храмых

Тема: премьера полнометражного фильма в Благовещенске

– Здравствуйте. Герой нашей сегодняшней программы снял полнометражный художественный фильм «Кто есть кто, или Ограбление по...» На съемки этого фильма у него ушло почти шесть лет. О том, насколько сложно заниматься кинопроизводством в Благовещенске и есть ли вообще шанс у любительского кино в нашем городе, поговорим сегодня с режиссером Сергеем Храмых. Сергей, здравствуй.

– Здравствуй.

– И первый вопрос: кто ты по образованию? У тебя профильное образование?

– Профильное в каком плане? С кинематографом связанное?

– Да.

– Нет, я по образованию инженер-строитель, окончил ДальГАУ по специальности «промышленное и гражданское строительство».

– А как тогда получилось, что тебя кривая привела в кинематограф?

– О, это долгая история, на самом деле. Увлечение у меня пошло такое: монтаж, видеосъемка, и как-то все завертелось, закрутилось.

– Когда ты начинал снимать свой первый фильм, это у тебя была осознанная мысль или это было просто – как любитель?

– Это было просто как выйти с друзьями погулять, например. Вот некоторые ходят, играют в футбол, некоторые ходят, играют в баскетбол. А мы выходим и снимаем фильмы для развлечения.

– Как так получилось, что любительский фильм постепенно, постепенно перерос в нечто большее?

– Когда шесть лет на него потратили, сидишь вот с такой головой, столько сил и времени потрачено, начали задумываться, почему бы это как-то хотя бы приблизительно не приблизить к профессиональному уровню.

– Я посмотрел фильм, и он не выглядит как любительский. Звук, игра актеров... игра актеров ладно, но звук, эффекты, общее впечатление от картинки – все достаточно на высоком уровне. Откуда такие познания в кинематографе?

– Это вы просто рассуждаете сидя здесь, в Благовещенске, в провинциальном городе. И вы смотрите, потому что на нашем местном уровне это более-менее сделано качественно. На самом деле, это любительское кино. Если сравнивать с московскими профессиональными, видно сильно отличия. Будем объективны. Вот просто не знаю, как-то, наверное, с опытом все приходит. Я до этого снимал как-то... Снимаешь что-то, смотришь свои ошибки, вспоминаешь, где ты налажал, потом пытаешься этого не повторять. Смотришь уроки в интернете, в ютьюбе эти все правила кинематографа и пытаешься их воссоздать.

– Жанр – криминальная комедия. Почему такой выбор?

– Сложно сказать, меня всегда привлекало, когда криминал смешиваешь с юмором, очень такое интересное блюдо получается.

– А оно сочетается: криминал с юмором?

– Я думаю, очень. Это наоборот – высмеивать людей, которые пытаются незаконным образом нажить себе денежные средства, очень смешно и забавно. Очень большое поле, чтобы развить комичные ситуации.

– А есть какие-то режиссеры, на творчество которых ты ориентируешься?

– Есть. И меня, наверное, в этом не раз будут упрекать в каком-то там плагиате, подражании, Гаю Ричи. Я очень люблю его нестандартное повествование в фильмах, и чувство юмора у него очень прекрасное, на мой взгляд.

– Съемки фильма заняли шесть лет, если я не ошибаюсь?

– В мае этого года будет шесть.

– Почему так долго?

– Тоже от разных факторов зависит. Во-первых, мы когда писали сценарий, хотели, наоборот, к минимуму все свести, чтобы быстро это сделать. Хотели, чтобы основная сцена развивалась в одной локации, а по итогу все это разрослось в очень масштабные съемки по времени, и очень сложно собрать людей, поскольку мы сейчас все работаем, все семейные.

– То есть съемки занимали не шесть лет, если так разобраться.

– Нет, съемки года три, может, четыре отнимали. Плюс у нас появлялись такие форс-мажоры, что некоторые ребята уезжали в другие города, например, на ПМЖ. Приходилось ждать, когда они приезжают в отпуск сюда. Кто-то уходил в армию, ждали год одного актера из армии.

– Какие-то курьезные случаи были на съемках?

– У нас была там сцена, где герой-любовник должен был с балкона от любовницы сбегать, и мы искали балкон второго этажа. Оказалось среди знакомых нигде ни у кого нет. Пошли на дураке, так сказать, в один из районов, высматривали балкон второго этажа. Нам приглянулось несколько вариантов. В пять или шесть квартир мы постучались, нам ответили отказом. Когда мы услышали: «Какое кино вы там снимаете, идите лесом». Ну и мы были вынуждены представиться сотрудниками «Альфа-канала». Мол, что мы снимаем «Инструкцию по применению» и даже чуть-чуть вам заплатим за это, и нас впустили без проблем. Мы приехали, два часа отснимали, и люди, наверное, до сих пор ждут выпуска «Инструкции по применению» с этим эпизодом.

– Что касаемо денег, я видел этот фильм, видел знакомые лица. Очень много известных людей города Благовещенска в нем играет. Это Владас Дедонис, Макс Радман. Игорь Булатов, наш замечательный актер. Платить приходилось?

– Никому ни копейки не заплатил, вообще никому. Все бесплатно. Я сам был удивлен, но все бесплатно согласились и ввязались в эту авантюру.

– Никого не пришлось уговаривать?

– С Булатовым, наверное, с подхода третьего мне удалось его уговорить.

– А что было не так? Ему не нравилась его роль?

– Понимаете, человек – артист по профессии. Это мы тут все непрофессиональные актеры. Он артист, он понимает, что кино – это очень серьезная тема. Надо с душой туда во все это погружаться, основательно, чтобы что-то на выходе серьезное получилось. И он, видать, думал, что это такая авантюра...

– ...любительская, чего уж скрывать.

– ...что смысла нет ввязываться. Я там раз с ним встретился, случайно пересеклись где-то, поговорил, второй раз написал ему в соцсети, он опять примерно теми же словами аргументировал. Потом, когда я уже сказал, что роль небольшая, но очень интересная, серьезная, он согласился. Когда я начал давить на то, что времени на это много не уйдет.

– Подкупил в общем. Насколько я знаю, фильм готов на сегодня. Дальнейшая судьба? Что, на полочку, пусть лежит в компьютере, на жестком диске хранится? Или все-таки прокат?

– Сейчас мы работаем над этим, но не факт, что получится. Сейчас я связался с московской фирмой, которая помогает оформлять все эти документы.

– Прокатные документы.

– ...прокатные удостоверения, да. И, в общем, сейчас я готовлю все документы, они мне присылают, какие документы нужны, я все это оформляю, отправляю им, и они уже занимаются. Но кино, как не крути, любительское, там очень много юридических, технических аспектов по которым мы можем не пройти, по требованиям Госфильмофонда, но будем надеяться, что все пройдет.

– Что касаемо наших кинотеатров города Благовещенска, ты встречался уже с прокатчиками?

– Да, тут я уже все мосты навел, договорился. Сказали, что, возможно, неделю по одному сеансу в день выделят.

– Какие-то претензии, когда они отсматривали твой фильм, были? Они что-то тебе выговаривали, над чем стоит поработать?

– Единственная претензия, когда мы устроили закрытый показ, что фильм затянутый.

– Сколько общая продолжительность?

– Без малого два часа.

– Солидно.

– Так получилось. Я понимаю, что наш хронометраж – это полтора часа, но на данный момент я просто не могу что-то еще вырезать оттуда. Не только из-за того, что там какие-то эпизоды несут некую смысловую нагрузку, но это тоже, в меньшей степени. Но я заложник любительского кино, понимаете, люди все бесплатно снимались, я там понимаю, что есть некоторые сцены, которые вообще можно убрать. Но поскольку я ответственен перед людьми, которые потратили свое время, когда приходили на съемки, я не могу просто вырезать их.

– Хорошо, а если прокатчик тебе скажет: или выбирай либо ты сокращаешь фильм, вырезаешь...

– Нет, но скрипя зубами мне бы пришлось вырезать, если бы там ультиматум был бы...Понимаете у фильма должна быть какая-то своя судьба.

– Абсолютно согласен.

– Для меня неважно, провалится ли он в прокате, или его захэйтят. Главное, чтобы была какая-то судьба.

– Ты готов к тому, что, не будем каркать, но мало ли...

– Я к критике адекватно отношусь.

– Нет, не к критике, а к тому, что фильм не соберет кассы, не соберет большого количества зрителей, ну, не выстрелит никак. Скажем, посмотрят человек двадцать-тридцать друзей, знакомых и он канет в Лету.

– Не исключено, вполне возможно, что так и будет. Но я планку себе не задираю, я понимаю, что это любительское кино, я корону на голову не надел, я понимаю, что такое может быть. Я, в принципе, готов к этому, ничего страшного.

– Сергей, большое спасибо за разговор. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был благовещенский режиссер Сергей Храмых, и мы говорили про его полнометражный художественный фильм «Кто есть кто, или Ограбление по...» и о том, насколько сложно заниматься любительским кинопроизводством у нас, в городе Благовещенске. Надеюсь, что с прокатом все у тебя получится. Всего доброго, до свидания.