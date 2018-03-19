Тема: хобби, связанное с огнем

– Если перефразировать знаменитое выражение, то в нашем случае можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как работает другой человек и как Алена крутит вокруг себя огненные шары. В ближайшее время в Ярославле пройдет фестиваль огня «Лед и пламя». Наш город будет представлять помощник руководителя театра огня «Одержимые» Алена Муткова.

– Алена, привет!

– Привет!

– Ну, начнем. Откуда появилась любовь к огню?

– Пришла в коллектив – все, поняла, что «загорелась». Было страшно, не спорю. Постоянно страшно для любого новичка. Но, когда берешь огонь в руки, появляется адреналин, понимаешь, что все – влюбился, и больше никогда не покинешь этот коллектив и всегда будешь заниматься этим делом.

– Тебе сейчас 17 лет, начала ты заниматься в 14 лет. И сразу ты взяла огонь в руки?

– Ну, не сразу. Новички должны поработать какое-то время с тренировочным реквизитом чтобы руководитель понял, что человек готов, сможет не побояться огня, сможет точно выполнить все задачи. И тогда уже начинает работать с огнем. Предположительно, это месяц. И там уже зависит от желания родителей, кто как: боится – не боится.

– Кстати, как относятся твои родные и близкие к такому увлечению?

– Мама боится. Раньше без себя не отпускала меня на заказы, была везде со мной. А сейчас уже доверяет, понимает, что я могу, я спокойно работаю с огнем. Уже практически не боится, она уверена, что я смогу постоять за себя в руках с огнем, что спокойно работаю с ним, комфортно себя чувствую.

– Есть китайская поговорка, которая гласит: «Кто играет с огнем, тот обязательно обожжется». Насколько это все-таки опасно? Тем более что ты – девушка.

– Риск, конечно же, есть. Но учитываются всегда погодные условия, владение реквизитом. Ожоги – это самое минимальное. Бывает очень редко, по неосторожности. Особо серьезных ожогов никогда не было и, надеюсь, не будет.

– Какая есть техника, чтобы овладеть огнем? Чтобы не было ожогов, чтобы волосы длинные не поджигались, каре не носили бы.

– Только усердные тренировки. Волосы мы всегда заплетаем туго – это техника безопасности. Чтобы не обжечься самим – это усердные тренировки, упорство, больше ничего.

– Может быть, еще какие-то минусы существуют в увлечении?

– Разве что запах неприятный. Постоянно домой приходишь, родители понимают, что ты дома, что ты с заказа. Но это все выстирывается, и ничего страшного. Особых минусов нет.

– Это для тебя хобби?

– Больше, думаю, чем хобби. Это уже дело жизни. Занимаюсь небольшой срок, но полюбила на всю жизнь. Думаю, никогда не перестану заниматься.

– В 17 лет ты уже являешься помощником руководителя. Что входит в твои обязанности?

– Постановка номеров, поиск музыки, помощь на заказах. Если руководитель отсутствует, всех собрать, всех проинформировать, собрать реквизит. Конечно, это я не одна делаю, мне помогает весь коллектив. У нас нет такого, что главный уехал – я главный. Работаем все вместе, в принципе, ничем не отличается, просто ответственности больше.

– В коллективе девушек больше, либо парни преобладают?

– Девушек больше. Это странное, опасное дело, но у нас девушек намного больше, мальчиков у нас всего сейчас трое. Это очень мало, пытаемся как-то работать. Ждем мальчиков к нам!

– Как ты думаешь, с чем это связано?

– Девочки смелее, наверное. Они всегда ищут адреналин, им интересно, загадочно, я думаю, девочек просто привлекает это больше.

– То есть, в современном мире парни боятся огня?

– Я думаю, что да.

– Получается, сегодня после просмотра нашей программы появится те, кто захочет обучиться этому ремеслу. Что для этого нужно?

– Прийти к нам. Мы находимся в Амурском областном доме народного творчества. Можно в любое время приходить к нам, узнать, где мы находимся и приходить на тренировки. Мы всех ждем. У нас нет какого-то отбора серьезного. Мы всегда рады новым лицам, будем ждать любого.

– Особенно мальчиков.

– Особенно мальчиков, да!

– Что-то с собой иметь нужно? Баночку керосина...

– Сменная одежда и все, больше ничего не требуется. Реквизит мы предоставляем. Огненный реквизит – это уже дело времени. Так что, ничего не нужно.

– В ближайшее время вы отправляетесь в Ярославль на фестиваль огня «Лет и пламя» со своим сольным номером, который вы сами сделали. По каким критериям жюри определяет лучшего?

– Безусловно, это постановка самого номера, сложность элементов, артистизм, подготовка костюмов и диодного реквизита. Мы постарались сделать как можно лучше. Ну, и посмотрим, что получится.

– Просто на первый взгляд все выглядит одинаково. Есть ли у вас какая-то коронная фишечка. Именно твоя, Алена.

– Я подошла более серьезно к хореографии. В фаер-шоу проблема в том, что многие, когда ставят номера, забывают о том, что нужно не только заставить двигаться реквизит, но и самому двигаться. Я подошла к этому вопросу посерьезнее и добавила не только танец реквизитом, но и танец собственным телом.

– А какие шансы на победу в Ярославле?

– Достаточно серьезные соперники, судя по предыдущим годам. Но надеюсь, что все получится.

– Фестиваль будет всероссийского масштаба или международного?

– Насколько знаю, всероссийского масштаба. Но, может быть, кто приедет из других стран. Это, в принципе, возможно.

– Будут ли какие-то мастер-классы, спикеры, те, кто будет показывать, учить?

– Да, мастер-классы там будут проходить каждый день. Нам уже показывали программу, что с обеда и до самого вечера будут проходить мастер-классы по различным реквизитам, по различным техникам. Будут нам показываться, может быть, где-то азы, где-то уже более высокий уровень.

– Есть ли какие-то фигуры, которые ты мечтаешь научиться делать?

– Это такой, хороший вопрос. Я стараюсь схватиться за каждый реквизит. Поэтому каждый реквизит потихоньку осваиваю. Нет такого, что «только этим заниматься», я стараюсь заняться абсолютно всем реквизитом, чтобы быть более широким специалистом в моем деле.

– Расскажи, какой реквизит есть, какие направления?

– Вообще, реквизит делится на три отдельных группы. Сейчас пойдут странные названия. Есть стафф, есть дабл-стафф, драгон. Стафф, как я объясняю людям, – палочка и два горящих конца.

– Это как у черепашки...

– Да, а дабл-стафф – это две… палочки. Также есть веера – сугубо женский реквизит. Он напоминает кольцо и несколько спиц. Также на концах горят фитили. Самый габаритный реквизит для девушек, именно он самый изящный. Можно посмотреть, это есть эти самые веера. Есть самый простой реквизит и такой: обычная петелечка, цепь и горящий фитиль. С ним начинают работать абсолютно все. Это самый базовый реквизит. Есть еще различные разновидности: бугенги – это такие, S-образные фигуры. Они рассчитаны, чаще всего, на диодный реквизит. Потому что с огнем трудно представить работу. И также можно использовать обруч, как огненный, так и диодный. В принципе, сейчас придумывают различные реквизиты. Есть и реквизиты как геометрические фигуры, различные пирамиды, кубы, если они огненные, смотрятся прямо шикарно. Достаточно эффектный реквизит для зрителей, очень красиво смотрится. И они чаще всего завораживают именно большими фигурами, чем маленьким, обычным реквизитом.

– В этом году вашему театру исполняется десять лет. Юбилей. Есть ли какая-то цель на этот юбилейный год у тебя как помощника руководителя?

– Безусловно, есть. Мы готовим собственный фаерный фестиваль, в планах он у нас точно есть.

– Когда он пройдет?

– Предположительно, летом. Точной пока даты у нас нет. Мы хотим собрать как можно больше файерщиков с Дальнего Востока, наших друзей. Мы знакомимся на различных фестивалях. Надеемся, что и к нам они тоже заедут, подготовят различные номера, новые постановки для зрителей нашего города, чтобы было как можно больше нового для них.

– Слушай, затратно ли заниматься таким увлечением, или есть какие-то прибыль, подработка?

– В основном, не затратно. Для нас пока что то, в что мы вкладываемся – костюмы, реквизит и аренда за помещение, где мы занимаемся. Больше ничего не требуется. Различные заказы нам позволяют оплатить костюмы и реквизит. Так что, круговорот такой идет, и это не затратно.

– В Ярославль на свои едете?

– Да, на свои. Коллективом где-то собирали, где-то с родителями.

– Дорого?

– Достаточно, да, потому что перелеты, как-никак, через всю страну лететь. Проживание тоже. Но ничего.

– Как коллектив отнесся к тому, что именно ты едешь?

– Честно, не знаю. Прямо так не спрашивала. Но я надеюсь, что они понимают, что это нужно. Я не единственная, кто ездил на фестиваль. В прошлом году у нас тоже участник от нашего коллектива ездил также в Ярославль, только на другой фестиваль. Мы, в принципе, отнеслись все с понимаем, потому что тот парень занимался действительно долго, почти с открытия коллектива. Я тоже немалый срок занимаюсь. Думаю, все понимают. И для коллектива, безусловно, есть польза, что будут проводиться мастер-классы. Те знания, что я почерпну, привезу в коллектив, думаю, помогут в развитии коллектива.

– Сейчас уровень благовещенского фаер-шоу и дальневосточного ниже западного или на уровне регион?

– Я думаю, что чуть-чуть ниже. Все-таки, Запад позволяет общаться с другими странами, где это более развито. На Западе проще изготовить реквизит, там больше мастерских, которые готовят диодный реквизит, огненный реквизит. У нас на Дальнем Востоке чуть-чуть ниже уровень. Но думаю, посоревноваться спокойно можем.

– Есть у тебя тот идол, к которому ты стремишься, на которого хочешь быть похожей? Может быть, у нас в городе, может быть, у вас в коллективе, может быть, в России, может быть, в мире?

– Такого конкретного человека нет. Всегда стремлюсь к иностранным файерщикам. У них какая-то особая своя техника. Постоянно видеоуроки почему-то только у иностранцев нахожу. Они достаточно развиты в этом плане. Их больше, они придумывают сами по себе реквизит, различные элементы. И учусь чаще всего у иностранцев.

– Раз ты говоришь, только иностранные видеоуроки есть, может быть, стоит свои завести видеоуроки? Учить молодежь, учить взрослых, учить россиян.

– Думаю, может быть, и можно будет, если что-то свое. Пока нужно освоить тот материал, который есть во всем мире. Думаю, это не скоро произойдет.

– В гостях у нас была Алена Муткова, которая представляет театр огня «Одержимые». Алена, желаем вам удачи в Ярославле, обязательно победы. Пусть жюри и зрители увидят, что огонь у вас не только в руках, но и в сердце.

– Спасибо большое!