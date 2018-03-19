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19марта
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сегодня, 07:32 0

Алена Муткова - помощник руководителя театра огня «Одержимые»

Алена Муткова

Тема: хобби, связанное с огнем

Ведущий: Станислав Леонов

– Если перефразировать знаменитое выражение, то в нашем случае можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как работает другой человек и как Алена крутит вокруг себя огненные шары. В ближайшее время в Ярославле пройдет фестиваль огня «Лед и пламя». Наш город будет представлять помощник руководителя театра огня «Одержимые» Алена Муткова.

– Алена, привет!

– Привет!

– Ну, начнем. Откуда появилась любовь к огню?

– Пришла в коллектив – все, поняла, что «загорелась». Было страшно, не спорю. Постоянно страшно для любого новичка. Но, когда берешь огонь в руки, появляется адреналин, понимаешь, что все – влюбился, и больше никогда не покинешь этот коллектив и всегда будешь заниматься этим делом.

– Тебе сейчас 17 лет, начала ты заниматься в 14 лет. И сразу ты взяла огонь в руки?

– Ну, не сразу. Новички должны поработать какое-то время с тренировочным реквизитом чтобы руководитель понял, что человек готов, сможет не побояться огня, сможет точно выполнить все задачи. И тогда уже начинает работать с огнем. Предположительно, это месяц. И там уже зависит от желания родителей, кто как: боится – не боится.

– Кстати, как относятся твои родные и близкие к такому увлечению?

– Мама боится. Раньше без себя не отпускала меня на заказы, была везде со мной. А сейчас уже доверяет, понимает, что я могу, я спокойно работаю с огнем. Уже практически не боится, она уверена, что я смогу постоять за себя в руках с огнем, что спокойно работаю с ним, комфортно себя чувствую.

– Есть китайская поговорка, которая гласит: «Кто играет с огнем, тот обязательно обожжется». Насколько это все-таки опасно? Тем более что ты – девушка.

– Риск, конечно же, есть. Но учитываются всегда погодные условия, владение реквизитом. Ожоги – это самое минимальное. Бывает очень редко, по неосторожности. Особо серьезных ожогов никогда не было и, надеюсь, не будет.

Какая есть техника, чтобы овладеть огнем? Чтобы не было ожогов, чтобы волосы длинные не поджигались, каре не носили бы.

Только усердные тренировки. Волосы мы всегда заплетаем туго – это техника безопасности. Чтобы не обжечься самим – это усердные тренировки, упорство, больше ничего.

– Может быть, еще какие-то минусы существуют в увлечении?

– Разве что запах неприятный. Постоянно домой приходишь, родители понимают, что ты дома, что ты с заказа. Но это все выстирывается, и ничего страшного. Особых минусов нет.

– Это для тебя хобби?

Больше, думаю, чем хобби. Это уже дело жизни. Занимаюсь небольшой срок, но полюбила на всю жизнь. Думаю, никогда не перестану заниматься.

– В 17 лет ты уже являешься помощником руководителя. Что входит в твои обязанности?

– Постановка номеров, поиск музыки, помощь на заказах. Если руководитель отсутствует, всех собрать, всех проинформировать, собрать реквизит. Конечно, это я не одна делаю, мне помогает весь коллектив. У нас нет такого, что главный уехал – я главный. Работаем все вместе, в принципе, ничем не отличается, просто ответственности больше.

– В коллективе девушек больше, либо парни преобладают?

– Девушек больше. Это странное, опасное дело, но у нас девушек намного больше, мальчиков у нас всего сейчас трое. Это очень мало, пытаемся как-то работать. Ждем мальчиков к нам!

– Как ты думаешь, с чем это связано?

– Девочки смелее, наверное. Они всегда ищут адреналин, им интересно, загадочно, я думаю, девочек просто привлекает это больше.

– То есть, в современном мире парни боятся огня?

– Я думаю, что да.

– Получается, сегодня после просмотра нашей программы появится те, кто захочет обучиться этому ремеслу. Что для этого нужно?

– Прийти к нам. Мы находимся в Амурском областном доме народного творчества. Можно в любое время приходить к нам, узнать, где мы находимся и приходить на тренировки. Мы всех ждем. У нас нет какого-то отбора серьезного. Мы всегда рады новым лицам, будем ждать любого.

– Особенно мальчиков.

– Особенно мальчиков, да!

– Что-то с собой иметь нужно? Баночку керосина...

– Сменная одежда и все, больше ничего не требуется. Реквизит мы предоставляем. Огненный реквизит – это уже дело времени. Так что, ничего не нужно.

– В ближайшее время вы отправляетесь в Ярославль на фестиваль огня «Лет и пламя» со своим сольным номером, который вы сами сделали. По каким критериям жюри определяет лучшего?

Безусловно, это постановка самого номера, сложность элементов, артистизм, подготовка костюмов и диодного реквизита. Мы постарались сделать как можно лучше. Ну, и посмотрим, что получится.

– Просто на первый взгляд все выглядит одинаково. Есть ли у вас какая-то коронная фишечка. Именно твоя, Алена.

Я подошла более серьезно к хореографии. В фаер-шоу проблема в том, что многие, когда ставят номера, забывают о том, что нужно не только заставить двигаться реквизит, но и самому двигаться. Я подошла к этому вопросу посерьезнее и добавила не только танец реквизитом, но и танец собственным телом.

– А какие шансы на победу в Ярославле?

– Достаточно серьезные соперники, судя по предыдущим годам. Но надеюсь, что все получится.

– Фестиваль будет всероссийского масштаба или международного?

– Насколько знаю, всероссийского масштаба. Но, может быть, кто приедет из других стран. Это, в принципе, возможно.

– Будут ли какие-то мастер-классы, спикеры, те, кто будет показывать, учить?

Да, мастер-классы там будут проходить каждый день. Нам уже показывали программу, что с обеда и до самого вечера будут проходить мастер-классы по различным реквизитам, по различным техникам. Будут нам показываться, может быть, где-то азы, где-то уже более высокий уровень.

– Есть ли какие-то фигуры, которые ты мечтаешь научиться делать?

Это такой, хороший вопрос. Я стараюсь схватиться за каждый реквизит. Поэтому каждый реквизит потихоньку осваиваю. Нет такого, что «только этим заниматься», я стараюсь заняться абсолютно всем реквизитом, чтобы быть более широким специалистом в моем деле.

– Расскажи, какой реквизит есть, какие направления?

Вообще, реквизит делится на три отдельных группы. Сейчас пойдут странные названия. Есть стафф, есть дабл-стафф, драгон. Стафф, как я объясняю людям, – палочка и два горящих конца.

– Это как у черепашки...

– Да, а дабл-стафф – это две… палочки. Также есть веера – сугубо женский реквизит. Он напоминает кольцо и несколько спиц. Также на концах горят фитили. Самый габаритный реквизит для девушек, именно он самый изящный. Можно посмотреть, это есть эти самые веера. Есть самый простой реквизит и такой: обычная петелечка, цепь и горящий фитиль. С ним начинают работать абсолютно все. Это самый базовый реквизит. Есть еще различные разновидности: бугенги – это такие, S-образные фигуры. Они рассчитаны, чаще всего, на диодный реквизит. Потому что с огнем трудно представить работу. И также можно использовать обруч, как огненный, так и диодный. В принципе, сейчас придумывают различные реквизиты. Есть и реквизиты как геометрические фигуры, различные пирамиды, кубы, если они огненные, смотрятся прямо шикарно. Достаточно эффектный реквизит для зрителей, очень красиво смотрится. И они чаще всего завораживают именно большими фигурами, чем маленьким, обычным реквизитом.

– В этом году вашему театру исполняется десять лет. Юбилей. Есть ли какая-то цель на этот юбилейный год у тебя как помощника руководителя?

– Безусловно, есть. Мы готовим собственный фаерный фестиваль, в планах он у нас точно есть.

– Когда он пройдет?

– Предположительно, летом. Точной пока даты у нас нет. Мы хотим собрать как можно больше файерщиков с Дальнего Востока, наших друзей. Мы знакомимся на различных фестивалях. Надеемся, что и к нам они тоже заедут, подготовят различные номера, новые постановки для зрителей нашего города, чтобы было как можно больше нового для них.

– Слушай, затратно ли заниматься таким увлечением, или есть какие-то прибыль, подработка?

– В основном, не затратно. Для нас пока что то, в что мы вкладываемся – костюмы, реквизит и аренда за помещение, где мы занимаемся. Больше ничего не требуется. Различные заказы нам позволяют оплатить костюмы и реквизит. Так что, круговорот такой идет, и это не затратно.

– В Ярославль на свои едете?

– Да, на свои. Коллективом где-то собирали, где-то с родителями.

– Дорого?

Достаточно, да, потому что перелеты, как-никак, через всю страну лететь. Проживание тоже. Но ничего.

– Как коллектив отнесся к тому, что именно ты едешь?

Честно, не знаю. Прямо так не спрашивала. Но я надеюсь, что они понимают, что это нужно. Я не единственная, кто ездил на фестиваль. В прошлом году у нас тоже участник от нашего коллектива ездил также в Ярославль, только на другой фестиваль. Мы, в принципе, отнеслись все с понимаем, потому что тот парень занимался действительно долго, почти с открытия коллектива. Я тоже немалый срок занимаюсь. Думаю, все понимают. И для коллектива, безусловно, есть польза, что будут проводиться мастер-классы. Те знания, что я почерпну, привезу в коллектив, думаю, помогут в развитии коллектива.

– Сейчас уровень благовещенского фаер-шоу и дальневосточного ниже западного или на уровне регион?

Я думаю, что чуть-чуть ниже. Все-таки, Запад позволяет общаться с другими странами, где это более развито. На Западе проще изготовить реквизит, там больше мастерских, которые готовят диодный реквизит, огненный реквизит. У нас на Дальнем Востоке чуть-чуть ниже уровень. Но думаю, посоревноваться спокойно можем.

– Есть у тебя тот идол, к которому ты стремишься, на которого хочешь быть похожей? Может быть, у нас в городе, может быть, у вас в коллективе, может быть, в России, может быть, в мире?

– Такого конкретного человека нет. Всегда стремлюсь к иностранным файерщикам. У них какая-то особая своя техника. Постоянно видеоуроки почему-то только у иностранцев нахожу. Они достаточно развиты в этом плане. Их больше, они придумывают сами по себе реквизит, различные элементы. И учусь чаще всего у иностранцев.

– Раз ты говоришь, только иностранные видеоуроки есть, может быть, стоит свои завести видеоуроки? Учить молодежь, учить взрослых, учить россиян.

Думаю, может быть, и можно будет, если что-то свое. Пока нужно освоить тот материал, который есть во всем мире. Думаю, это не скоро произойдет.

– В гостях у нас была Алена Муткова, которая представляет театр огня «Одержимые». Алена, желаем вам удачи в Ярославле, обязательно победы. Пусть жюри и зрители увидят, что огонь у вас не только в руках, но и в сердце.

– Спасибо большое!

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