Светлана Никонова - организатор Недели детской моды
Тема: показы, мастер-классы, конкурсы в рамках фестиваля
Ведущий: Наталья Наделяева
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