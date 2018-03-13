Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13марта
Предыдущий материал
сегодня, 16:34 0

Павел Мычко - художественный руководитель, продюсер Flexx ballet

Павел Мычко

Тема: необычное танцевальное шоу

Ведущий: Наталья Наделяева

Просмотров всего: 22

распечатать

Фотогалерея
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культпросвет

В Благовещенске Тарзан совершенствовался в соблазнении женщин
Культпросвет

Презентация журнала «Багажник»: в библиотеку закатили мотоцикл, а Женя Бровкин дал совет про «каменную пятую точку»
Культпросвет

Заслуженный художник России Владислав Афанасьев: надо или на олимпе быть, или совсем не быть
Культпросвет

12 ноября Леонид Каневский, Клара Новикова и Даниил Спиваковский покажут «Позднюю любовь»

11 ноября 2017, 13:53