Владимир Константинов

Тема: доступная среда

– Здравствуйте. Мы все хотим жить в удобном и красивом городе, но для каждого понятие удобства разное. Кому-то нужны цветники и газоны, а кому-то – удобные парковки. В идеале хотелось бы, чтобы все это существовало гармонично. Сегодня о комфортной городской среде мы поговорим с первым заместителем мэра города Благовещенска Владимиром Константиновым. Здравствуйте, Владимир Александрович.

– Здравствуйте.

– Давайте сначала поговорим о том голосовании, которое сейчас идет в городе. К чему мы готовимся, чтобы выбрать то общественное пространство, которое будет благоустраивать город. Расскажите немного об этом проекте. В этом году у нас изменения, и даже в последние дни буквально у нас больше пунктов для голосования появилось.

– Мы второй год участвуем в программе «Благоустройство городской среды». В прошлом году в результате активного участия наших жителей была выбрана общественная территория – это набережная реки Амур от переулка Святителя Иннокентия до улицы Пионерской. Она была благоустроена, устроена детская площадка, и сегодня это территория пользуется большим спросом у горожан. В этом году несколько изменилось федеральное законодательство в порядке участия в этой программе: необходимо провести рейтинговое голосование. Поэтому мы 15 января на территории города разместили четыре пункта по сбору предложений в бюллетени рейтингового голосования. Впоследствии проследили, что нам этого недостаточно, потому что жители активны, и нужно добавить и мы добавили еще 16 стационарных пунктов по сбору предложений и два передвижных пункта.

– Зачем так много этих пунктов, активно очень люди голосуют?

– Чем больше мы охватим жителей города, тем более достоверно будет их желание.

– Первоначально мы предполагали, что у нас будет где-то 25-30 общественных пространств. Сегодня мы уже имеем более 40 предложений. То есть, жители города предлагают даже те участки или те районы города, где раньше был просто сквер зеленый с деревьями. А они предлагают его благоустроить для того, чтобы они там могли активно отдыхать или просто проводить свое свободное время.

– Ну это же так сложно. Каждый выглянул в окно и понял, что именно его двор нужно благоустроить, и это будут сотни пожеланий.

– Результат-то будет один. Те общественные пространства, которые наберут наибольшее количество предложений, войдут в бюллетень для рейтингового голосования. Сегодня мы видим, что предложений большое количество, и поэтому мы рассмотрели вопрос о семи территориях. Та территория, которая наберет наибольшее количество голосов в рейтинговом голосовании, будет первая, меньше – второе, третье, четвертое. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин продлил действие программы до 2025 года. Поэтому с 2017 года по 2025-й у нас семь территорий. Каждый год у нас будет благоустраиваться одна из территорий города.

– В этом году мы выбираем все вот эти семь и все? На следующий год мы выбирать не будем и потом по очереди будем благоустраивать?

– Да, мы в этом году выбираем, рейтинговое голосование проводим и потом по очереди благоустраиваем.

– Сколько денег выделяется в этом году на благоустройство именно в Благовещенске ?

– Вы знаете, сегодня нам нужно выбрать эту территорию, и от того, какая эта территория будет, мы будем видеть необходимые нам на это затраты.

– То есть, вы потом просчитываете и делаете эскиз?

– Для рейтингового голосования мы готовим эскизные проекты, и по этим эскизным проектам будет оцениваться весь объем той работы, которую необходимо провести.

– Владимир Александрович, тот участок набережной, который сделали. Я считаю прекрасно, что его благоустроили, потому что все было там грустно и уныло, но очень много претензий у горожан к самой детской площадке. Говорили, что она должна быть антивандальной все-таки, что она должна была бы быть прочнее. Я, конечно, понимаю, что сейчас уже ничего не переделаешь. В общем-то, всегда так, делаешь – критикуют. Это нормальный процесс, но с учетом каких-то ошибок, которые все-таки были допущены, дальше как планируете работать?

– Я хотел бы сразу поправиться. Ошибок не было. Проект детской площадки сделан достаточно качественно, и применены достаточно передовые, достаточно крепкие материалы. Но даже возьмем этот куб. Куб не подлежит бросанию с верхней площадки лестницы детской горки. Его же бросают. Олень – это арт-фигура, которая просто стоит на газоне для красоты. Можно подойти сфотографироваться, но рога отламывать не надо. А их отламывают.

– Я очень хотела, чтобы мы перешли с вами к вопросу о том, как горожане относятся к своему городу. Как вы считаете, какие самые болевые точки в Благовещенске?

– Самая главная задача — это воспитание. Если наше городское общество или наше городское общество само...

– ...будет беречь свой город...

– ...будет беречь и относится к городу, как к своему дому, то ситуация будет изменена кардинально. Мы гораздо больше денег сможем тратить на именно приведение в порядок и благоустройство и обустройство других площадок, нежели тратить на наведение чистоты и порядка. Это самое главное.

– Есть приоритетные территории у вас для благоустройства?

– Я считаю, что сегодня у нас развивается очень сильно 800 квартал.

– Это что?

– 800 квартал – это район Тайваня, наш так называемый Северный городок, где мы под переселение ветхого аварийного строим. Где у нас там два дома ФСБ, там, по-моему, дом для сирот, пенсионерам военным у нас там дома строят. В общем, он развивается, и быстро развивается. И на сегодня это уже полноценный микрорайон города. Но там нет площадок для отдыха. Вот я считаю, что, наверное, должно быть больше внимания уделено сейчас именно этой территории.

– В любом доме, наверное, если центр квартиры убран, это еще не значит, что там порядок. А вот когда там все углы почищены, тогда – да. Наверное, мы всегда говорим: у нас центр Благовещенска красивый, а окраины оставляют желать лучшего.

– Я с вами абсолютно не соглашусь, почему? Мы последние годы больше внимания уделяем окраинам, чем центру. Вот тот же 800 квартал: мы обустроили улицу Муравьева-Амурского, обустроили улицу Зеленую. Сейчас это полноценные транспортные магистрали, которые могут сравниться с например, 50-летия Октября, Калинина, Ленина. Да, они небольшие по протяженности, но это магистрали, и они будут иметь свое развитие. В 2017 году мы обустроили улицу Пограничную, мы полностью там все поменяли. Ну, представляете, Пограничная улица – это Сплавконтора. Положили новый асфальт, сделали освещение, сделали тротуар, автобусные остановки. Нам осталось там буквально год, может быть, два, и эта территория будет благоустроена.

– А это все делается на деньги городского бюджета, и никаких федеральных денег мы для этого не ждем?

– Это делается на деньги городского бюджета при помощи губернатора Александра Александровича Козлова, который каждый год нам выделяет по 300 миллионов рублей для города, чтобы мы проводили ремонт дорог и благоустраивали пешеходные тротуары, обустраивали перекрестки. Мы модернизировали свою городскую сеть для того, чтобы водителям было комфортно ездить, пешеходам было комфортно ходить.

– Владимир Александрович, вот мы в одном из разговоров наших журналистских обсуждали городские проблемы и говорили о том, что многие общественники видят проблему. Это вывески, баннеры рекламные, рекламные щиты, которые очень засоряют город. Парковки. Очень мало парковочных мест, город сейчас замусорен машинами. И все-таки детские площадки, которые бы хотелось видеть во дворах. И, может быть, во всем этом большая роль и общественности, и самих горожан.

– У нас до 9 числа примерно осталась неделя, и я призываю всех жителей и горожан прийти поучаствовать, предложить какую бы общественную территорию вы хотели, чтобы мы обустроили, оставить свои контактные телефоны, фамилию, имя, отчество, контактный телефон, чтобы мы могли связаться и понять что вы хотите, чтобы мы сделали на этой территории. Тогда мы придем, но, может, не в 2018 году, может, в 2019, может, в 2020 придем и сделаем для того, чтобы можно было там жить, для того, чтобы там можно было выйти, сесть на лавочку, отдохнуть, почитать книжку, для того, чтобы можно было выйти погулять по пешеходным дорожкам с ребенком. По дворовым территориям. На сегодня мы приняли 156 заявок, куда входит 175 дворов. Почему так? Потому что некоторые заявки предполагают благоустройство сразу четырех-пяти дворов. То есть, мы говорили о том, что нужно заходить комплексно. Не делать очагово один двор, а заходим комплексно, делаем там три двора сразу. Потому что сделал этот двор – утонул другой. Жители одного дома смотрят, как благоустроен двор по соседству, и появляется сразу негатив. Нет – зашли и сделали это, но это предусматривает и участие жителей, собственников, проживающих в этих домах.

– Именно то, о чем мы и говорим: будьте активнее.

– Приложил свои силы – человек это бережет. Если ему это сделали, то о бережливости может речи не идти вообще. Поэтому мы говорим, что мы заходим и делаем. Самые дорогие работы – это обустройство бордюрным камнем, это укладка асфальта, это проведение наружного освещения. А вы делаете более дешевые работы, но не менее значимые. Это посадка газонов, посадка деревьев, обустройство цветников, обустройство детской площадки. То есть, и вы сюда уже вкладываете свою душу. И когда выводите ребенка, то не позволяете ему там выдирать из клумбы цветы. Это все предполагает комплексную работу совместно жителей, собственников многоквартирного дома и администрации.

– Ну, а что касается парковочных мест и этой дикой, мне кажется, рекламы, которая в городе существует?

– Есть Жилищный кодекс, который говорит о том, что никто не имеет права на доме повесить рекламу без согласия собственников многоквартирного жилого дома. Если собственники приняли такое решение, то они должны это решение согласовать с комитетом по управлению имуществом. О том, что она совершенно может не вписываться ни в ландшафт, ни в дизайн, ни в архитектурный облик этого здания, поэтому это все согласовывается. Если это не согласовано, значит, это подлежит снятию. То есть, выдаются предписания, все остальное. У нас есть места, где размещается реклама как социальная, так и коммерческая. Эти места закреплены за подразделениями, то есть они выполняются. Но больше всего наносит вред незаконная реклама, та реклама, которая размещается как попало, где попало, когда попало. То есть наше предприятие ГСТК, наверное, уже потратило достаточно большие деньги для того, чтобы почистить столбы, опоры наружного освещения от рекламы. АКС чистит опоры электролиний.

– А горожане активные чистят деревья от рекламы.

– Собственники многоквартирных домов чистят цоколи свои совместно с управляющей компанией. Предприятия, которые имеют свои объекты на территории города, чистят свои объекты. Те, кто размещают рекламу, ставят ее на газонах, и мы вынуждены специально пускать бригады для того, чтобы эту рекламу собирать, иначе город превращается в рекламную помойку. Ну, очень некрасиво. Поэтому мы с этим боремся, мы это организуем в какой-то степени, но бывают всплески такие, что приходится всю неделю чистить город от незаконно расклеенной рекламы.

– Спасибо вам большое, Владимир Александрович. Конечно, тема благоустройства города, в общем-то, безграничная. Бесконечно говорить можно, я думаю, это не последняя встреча у нас в студии. Спасибо вам. О «Комфортной городской среде» мы сегодня говорили с первым заместителем мэра города Благовещенска Владимиром Константиновым.