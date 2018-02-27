Елена Терентьева - мать Евгения Кувайцева, погибшего в в/ч 98671 г. Белогорска
Тема: расследование гибели Евгения
Ведущий: Наталья Наделяева
– Нет страшнее горя, чем потерять матери своего ребенка. Она отправляла его на Дальний Восток живым и здоровым, а получила назад в гробу. 25 февраля в Челябинской области похоронили призывника Евгения Кувайцева, который служил в войсковой части в Белогорске. По факту возбуждено уголовное дело – покушение на доведение до самоубийства. Но у матери погибшего много вопросов к следствию. Сейчас на связи по скайпу из Челябинской области с нами находится Елена Алексеевна Терентьева, мать погибшего.
– Здравствуйте, Елена Алексеевна.
– Здравствуйте.
– У вас четверо детей, Евгений был самый младший?
– Да.
– Ему было 18 лет?
– Да, с 19 на 20 марта, ему бы исполнилось 19.
– 19...Он хотел служить в армии?
– Очень хотел.
– А в какие войска хотел попасть, в какой регион?
– Вообще, мечтал в «горячие точки».
– Как-то выясняли про Белогорск, про эту войсковую часть, куда он поехал?
– В интернете набирала. Сразу этот случай, когда был случай пятерых расстреляли солдат. Я естественно звоню сыну и говорю «это правда в вашей части это было?», когда он был поставлен в эту воинскую часть. Он говорит «да, мам». Потом позвонил и говорит «После этого случая мы впервые поедем на полигон, на стрельбище». Естественно я переживала, что это за часть такая, что там такие расстрелы происходят.
– Там же был расстрел с участием людей определенной национальности, да? То есть межнациональные конфликты, уже он говорил об этом?
– Да, межнациональный конфликт. Когда он приехал (в учебке или где там это находится), еще до присяги, он мне позвонил и сказал: «Мам, я сегодня закусился с дагом». Я говорю «а что это такое?» Он говорит, ну дагестанец». Я сразу расстроилась и говорю: «а что случилось?» Он мне говорит: «да я ним подрался». Я говорю: «он тебя набил»? Он говорит: «нет, мам, я его». Я говорю: «сынок, миленький». А он мне: «мама, успокойся, все будет нормально, мы сдружились, и теперь у нас хорошие отношения».
– Какое число это было, вот если рассматривать до смерти?
– Это было, сейчас скажу, в конце где-то ноября.
– Последний раз когда вы общались, и что это был за разговор?
– 20 января мы общались с ним в последний раз. Я ему говорю: «сынок, ты что стал так редко звонить?» И сначала, когда он мне позвонил, я была на работе, у него голос был такой грустный. Я говорю: сынок, а что голос такой грустный? Он мне говорит: «мам, я что-то так соскучился очень сильно по тебе, прям такая тоска, так охота тебя обнять». Я говорю: «сынок, да я тоже очень скучаю по тебе. Потерпи сынок, уже десять месяцев осталось».
– Как вы узнали, что произошло это ранение, эта трагедия?
– 26 января, у нас было утро, по нашему времени это было 7 часов утра, мне раздается телефонный звонок с неизвестным номером. Я беру трубку, представляется командир батальона без фамилии, имени и отчества и говорит: «сын Евгений находится в больнице с травмой головы средней степени». Я говорю: «что случилось, что произошло? Он упал, либо его избили»? Он говорит: «Я ничего не знаю, идет разбирательство. Вы, пожалуйста, скажите, у вас же еще есть трое детей?» Я говорю: «да». Он говорит: «сын и две дочери?» Я говорю: «да». «Вы, говорит, пожалуйста их номера мне скиньте смской». Я говорю: «а зачем? Надо еще с ними поговорить». Я, естественно, расстроилась, я быстро эти телефоны списала на бумажку и ему смской послала. И тут же звоню дочери. Говорю: «Валюша, так-то и так-то», что вот этот был телефонный звонок, она говорит: «мам, я тебе перезвоню». Я тогда в компьютере набираю: «травма головы средней степени», и мне там показало, что это сотрясение головного мозга.
– То есть, вам про ранение не говорили?
– Нет, не говорили. Потом он звонит моей дочери. Мне дочь перезванивает и говорит: «мам, это не какой-то командир батальона, а какой-то дознаватель. Он спрашивал о твоем благополучии, о твоем обеспечении, о твоих доходах спрашивал. Спрашивал, почему у него умер отец. На мои вопросы, что случилось, он мне так же сказал: я ничего не знаю, идет разбирательство».
– Вы сами поехали в Белогорск или вас вызвали?
– Нет, мы сами поехали.
– Вы когда в Белогорск приехали, вас там сразу же запустили, везде пустили?
– Да мы в Белогорск приехали, нас встретили военные. Мы приехали – к доктору прилетели, 31 января, нас сразу повезли в госпиталь. Я изначально не поверила этой записке. У меня сын писал безграмотно, он в одном слове мог допустить три ошибки, оборот речи вообще не его.
– То есть вы до сих пор не верите, что это он писал?
– Нет, не верю и никогда не поверю.
– Оценка экспертов была тоже, что это он писал, и вы тоже им не верите?
– Да, я первую записку, когда он показал мне в блокноте, я одевала очки, я каждое слово, я просто его фиксировала. Я сожалею о том, что я эту записку не сфотографировала. И нам бы ее не разрешили сфотографировать. А когда я ему сказала: это не его записка, и оборот речи и его эта безграмотность. Он потом после экспертизы мне дает эту бумагу, что якобы это Женя писал, и там совершенно другая записка. После «привет» нет восклицательного знака, в этой записке уже есть ошибки. Я говорю: «так это не его записка, уже другая записка написана». Он мне: «Елена Алексеевна, да о чем вы говорите?» Я говорю, покажи мне ту записку, дай мне тот блокнот. Он мне: «она опечатана, она лежит уже в материалах дела».
– То есть изначально вы не верили, что это самострел. Самострел – это самоубийство, по сути.
– Я следователю сказала, он меня вызвал и говорит, что он был там... про телефон. Я говорю: «это у вас получается, как купи-продай, что ли, и иди никому не мешай?» Ну да говорит, сейчас к сожалению, в армии сейчас вот этим всем военнослужащие занимаются. Я говорю: «ты понимаешь, что телефон – это громоотвод, дальше копай». Он меня потом вызывает и якобы 25 числом открылись новые факты, что он на Жене отработал бойцовский прием, его бросил на пол, пытаясь унизить его достоинство солдата, два раза ударил его по голове и при этом отобрал у него телефон. Я также ему сказала, что это громоотвод, я говорю копай дальше, потому что не может быть. Я ходила на место происшествия, они все следы там подчистую вылизали. Они там до такой степени все мыли – площадки, лесенки, все перемыли.
– Но вы задавали вопросы, военные, наверное, не объясняют ничего?
– Ничего не объясняли, они все пытаются замести вот эти следы. Я ему только единственное сказала следователю: «25 случился этот конфликт, 26 его ставят в наряд. Как вы говорите по версии, он украл четыре патрона». Я говорю, если бы ему дали в руки автомат, я вам гарантию даю, он бы их перестрелял и он бы не подумал, что с ним будет дальше.
– Вы готовы теперь сами проводить собственное, независимое расследование?
– Я уже провела.
– Что вы сделали? Эксперты какие-то?
– Я сделала независимую экспертизу, когда я встретила сына в этом ящике цинковом. Они его даже не соизволили его положить в гроб. Ему даже не дали никаких сопровождающих, ничего ему не дали. Меня этот командир батальона обманывал. Он изначально сказал, что все похороны вплоть до вскопки могилы, включая похороны, включая какие-то вот эти салюты, все это якобы будет за их счет. Этого ничего не произошло. Он меня просто привез тогда в Челябинск, я уже была на родине, я просто мотала головой: «хорошо, хорошо». Но у меня уже был свой план: я сделала независимую экспертизу. После чего этот командир батальона удрал до военного комиссариата, отдал документы и оттуда смылся.
– Вы хоронили за свой счет?
– Да, хоронила за свой счет.
– Хотя вам обещали, что выделят деньги.
– Да.
– Что за экспертиза, это медицинская экспертиза?
– Да, судебно-медицинская экспертиза.
– На предмет чего?
– Например того, с какого расстояния стреляли...
– А результаты уже вам известны?
– Нет, неизвестны, они только будут у меня готовы месяц.
– Что вы намерены с ними делать?
– Идти дальше.
– Кто вам помогает в этом?
– Добрые люди.
– То есть,у вас есть адвокат?
– У меня никого нет. От адвоката, своего защитника я отказалась.
– Ну, вы пойдете в военную прокуратуру, куда?
– Сейчас не могу сказать, потом меня выведет на тот путь, который мне надо будет. Сейчас я на родине, я у себя дома, сына я похоронила. Просто осталось боль и камень, пока я эту правду не докажу, я не успокоюсь.
– Я желаю вам найти эту правду. Спасибо большое, примите соболезнования. Елена Алексеевна Тереньтьева, мы сегодня с ней разговаривали, она была по видеосвязи скайп из Челябинской области, мать погибшего в воинской части Белогорска Евгения Кувайцева, которая намерена провести собственное расследование о причине гибели ее сына.
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