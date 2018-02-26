Валерий Булах

Тема: выросла ли популярность баскетбола после х/ф «Движение вверх»

– Здравствуйте! Фильм «Движение вверх» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Его посмотрело почти 7 миллионов зрителей. Фильм основан на реальном событии, когда советская сборная по баскетболу обыграла американцев, до этого считавшихся непобедимыми. Все это было на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. А как сегодня обстоят дела с баскетболом? Сегодня мы поговорим об этом в «Простых вопросах». Мой гости – Валерий Сергеевич Булах, директор и тренер детско-юношеского спортивного клуба «Восточный Ураган».

– Валерий Сергеевич, здравствуйте!

– Здравствуйте.

– Валерий Сергеевич, я – человек далекий от баскетбола, сразу скажу. На меня этот фильм произвел очень сильное впечатление. Просто шквал эмоций. А как вы восприняли эту картину?

– Я картину ходил смотреть один. Меня приглашали дети – пойти вместе, командой посмотреть. Я отказался. Я говорю: «Я пойду посмотрю один, потому что я хочу посмотреть ее под другой точкой зрения». Я заранее догадывался, что это «чумовой» фильм. По этому фильму я понял, что это будет «бомба» в прямом понимании этого слова.

– И что вы увидели?

– Я смотрел его и как простой зритель, и как профессионал. И если смотреть его как простой зритель, то это просто «бомба». Если его смотреть с точки зрения профессионала, то там резануло сразу с первых кадров.

– Он неправдоподобный по-вашему, с точки зрения профессионала?

– Первое, что бросилось в глаза – сама идея фильма была основана на том, что мы впервые победили американцев. И сама суть этого фильма говорила, что мы никогда не побеждали американцев и мы единожды должны их победить.

– А что, это неправда?

– Это неправда. Сейчас доступно везде почитать историю. Найдете сразу – 1963 год, когда наши стали бронзовыми призерами чемпионата мира. Они по ходу турнира обыграли американцев 75:74.

– Девять лет назад это было, все еще помнят.

– А в 1967 году, когда наши впервые выиграли чемпионат мира по баскетболу, наши по ходу турнира проиграли американцам 55:54. Это одно очко всегда присутствовало.

– Мы не были настолько слабы, как было показано в фильме?

– И до этого мы несколько раз стали чемпионами Европы. Поэтому, по большому счету, никто американцев не боялся.

– А с точки зрения поколений, с точки зрения реальности? Все остальное в фильме было верно? И впечатление у вас осталось хорошее?

– Нет, о самом фильме хорошее впечатление осталось. По сюжету.

– О баскетболе, который там показан?

– Если взять чисто баскетбол, то мне хотелось встать и уйти из кинотеатра с того момента, когда Белов через ногу забивает сверху.

– Так не делали в то время?

– В то время еще понятия данка не было.

– Что такое данк?

– Это забивание двумя или одной рукой сверху в прыжке.

– Раньше так не делали?

– Тогда даже в НБА и в студенческой лиге было запрещено забивать сверху двумя руками. Это считалось неуважением к сопернику.

– А сейчас все можно?

– А сейчас без этого баскетбол даже в Амурской области не будет смотреться. Очень много игроков забивают сверху. Я понимаю, почему это сделано.

– Для зрелищности.

– Да. По-другому, возможно, фильм не зашел бы.

– Валерий Сергеевич, в 2011 году Иван Едешко, автор того знаменитого паса Александру Белову, который в итоге и решил исход встречи, приезжал в Благовещенск со своими хабаровскими спортсменами на сборы. Я знаю, что вы общаетесь. И он тогда заявил, что уровень баскетбола в России очень низкий. Нет детей, нет студенческих команд. Это было семь лет назад. На ваш взгляд, за семь лет что-то поменялось в России?

– Конечно, в лучшую сторону поменялось. На сказать, что что-то кардинальное, что выросли новые Едешко, новые Беловы. Это штучные товары. Сейчас в НБА один российский игрок играет. На мой взгляд, до сих пор не выстроена четкая пирамида роста игроков. Поверьте мне, в каждом возрасте очень много талантливых пацанов. Мы своим клубом участвуем и в первенствах России, и в международных турнирах. И на каждом турнире видно, что есть в каждом возрасте очень талантливые парни. Но, доходя где-то до 18 лет, они пропадают. Вроде бы, все выстроено. Существует Высшая лига, существует Суперлига, существует Лига ВТБ, существует Детско-юношеская баскетбольная лига, существуют дублирующие составы, но это минимальный охват детей. И существует очень мощная лига АСБ – Ассоциация студенческого баскетбола. На мой взгляд, это одно из самых слабых звеньев сегодня. У нас нет топовых клубов АСБ, где уже талантливые парни не отслеживаются. Следующий момент – очень тяжело совместить и желание тренера, и желание менеджера приобрести того или иного мальчика, и желание родителей. Этим трем составляющим очень тяжело совпасть. Как раз здесь и говорится о каком-то патриотизме, о каком-то желании воспитать новых Беловых и Едешко. Следующий момент – это приход нового тренерского состава. У нас, по большому счету, очень слабый тренерский состав.

– Вы про Благовещенск говорите?

– Не только. Я больше знаком с дальневосточным регионом. У нас очень много хороших, талантливых тренеров. Но их рост замедляется. Очень мало поездок, семинаров, очень мало контактов между тренерским составом. Мы между собой не пересекаемся, не учимся друг у друга. Это огромная проблема обучения тренерского состава.

– Сколько стоит вывезти команду в тот же Хабаровск на соревнования?

– 1-5 марта мы выезжаем на большой турнир в Хабаровск мальчиками 2005 года рождения на Дальний Восток. Я купил билеты и заплатил за гостиницу. Самая дешевая гостиница в Хабаровске мне обошлась в 34 тысячи рублей, а поездка 13 человек вместе со мной – в 35,5 тысячи рублей.

– Почти 70 тысяч.

– Да. Плюс Хабаровск – достаточно недешевый город в плане питания. Я так думаю, дети еще должны по 5 тысяч сброситься. Вот и считайте. И эта поездка в Хабаровск обойдется нам в 120 тысяч.

– Это одно соревнование только.

– Да, одно соревнование на пять дней. Владивосток будет еще дороже. А если ты выигрываешь первенство Дальневосточного федерального округа...

– Получаешь путевку на Россию.

– Да. Попадаешь там в полуфинал, если не сразу в финал. В зависимости от количества команд. Это сразу можно на три смело умножать. Иркутск – в лучшем случае. В худшем – Казань или Екатеринбург. И билеты там сразу по 30 тысяч. И ты очень сильно задумываешься.

– А сколько раз в год вы выезжаете за пределы области?

– Я считаю, мало выезжаем. Каждой возрастной группой – по два раза, в лучшем случае – три. Нужно, чтобы в каждой возрастной группе процесс обучения совпадал с приобретением игровых навыков, нужно 35-40 официальных игр. А мы в лучшем случае получаем 12-14.

– Так это у вас еще есть спонсор – банк «Восточный». А сколько клубов, которые вообще здесь сидят?

– У нас в Амурской области 11 детско-юношеских спортивных школ. И только мой клуб и, в лучшем случае, ДЮСШ № 3 города Благовещенска участвуют в первенстве России. И то, может быть, одной какой-то возрастной группе. А все остальные просто сидят.

– А спортзалы? У нас есть спортзалы, которые отвечают всем требованиям?

– Если мы говорим про город Благовещенск, то сейчас единственный спортзал, который отвечает практически всем требованиям тренировочного спортивного зала.

– Это который «Сибур» оборудовал?

– Да, который в политехническом колледже сделали. Да, этот зал отвечает всем современным требованиям на сегодняшний день. Но я его считаю только тренировочным спортивным залом. Он не подходит для соревнований, потому что там разместить зрителей просто невозможно. 30-40, максимум 50 человек. И если собрать 500 человек – они просто не влезут.

– Можно сказать, что у нас залов хотя бы хватает в Благовещенске?

– Нет, конечно.

– Сколько нужно тогда? Вот сейчас один.

– Как минимум, еще пять залов в городе Благовещенске не хватает. Хотя бы залов 40 на 20.

– Валерий Сергеевич, сейчас, как вы думаете, этот фильм повлиял на популярность баскетбола? Была «Легенда № 17». Все загорелись хоккеем. А вот сейчас прошел «Движение вверх». Вы видите, что больше к вам стало приходить мальчишек? Или вы не ощущаете этого?

– Нет, больше не стало приходить. Я вот что хочу на эту тему сказать. Этот фильм с точки зрения патриотизма очень классный. Но в каждом из нас сидит так называемый потухший патриотизм. И мы любим посидеть возле телевизора или сходить в кинотеатр, ощутить себя частью какого-то великого события. И на этом все заканчивается. Похлопать, поорать, поплакать после фильма, сказать «круто, бомба», а после этого прийти и забыть. Ко мне после фильма пришли шесть человек, и то – это уже достаточно взрослые парни 2001 года рождения. Под впечатлением от этого фильма они сказали «Хочу играть в баскетбол». Следующий момент, почему не будет улучшения и большого бума баскетбола. Посмотрел мальчик этот фильм, и если он в течение 15 минут не нашел, куда ему пойти, первый порыв... Я открываю «гугл», начинаю листать где мне заниматься баскетболом. И он в течение первых 15 минут ничего не находит. И все. Выдыхает. А если он в первые 15-20 минут находит, где и у кого заниматься, то он, естественно, туда идет. Это психология.

– То есть, должны быть возможности.

– Конечно.

– Спасибо вам огромное! Еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях был директор и тренер детско-юношеского спортивного клуба «Восточный Ураган» Валерий Сергеевич Булах. Мы говорили о фильме «Движение вверх» и о том, что нужно сделать для того, чтобы красивый баскетбол мы видели не только в кинотеатрах. Это были «Простые вопросы». Желаю всего хорошего. До свидания!