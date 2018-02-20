Ольга Лутова

Тема: предложения по модернизации сферы ЖКХ

– Система ЖКХ нуждается в реформировании. Об этом этом говорят давно и везде. Какие меры можно предпринять для улучшения взаимоотношений квартиросъемщиков и управляющих компаний, сегодня мы поговорим с Ольгой Владимировной Лутовой – руководителем одной из управляющих компаний Благовещенска. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– В вашей управляющей компании сколько домов?

– Сто.

– Сто, в Благовещенске?

– Да.

– Это много.

– Я бы не сказала, что это много, но одна из крупных компаний.

– Еще в Свободном.

– В Свободном мы только начали. Там всего три дома.

– Многие говорят о прозрачности. В итоге это выливается в увеличение количества квитанций, в которых все больше становится столбцов и каких-то цифр. В общем, народ, по-моему, все больше путается. Как вы считаете, в правильном направлении мы идем?

– В общем, в правильном. Прозрачность нужна. Правительство реализовывает это, хорошо, это затратно, допустим, хлопотно, но реально. А можно же это уже на уровне заключения договоров реализовывать сейчас. Сейчас управляющая компания сама делает расценки своих затрат, это правильно. Но вопрос: а как она преподносит это своему населению? То есть, есть два вида этой структуры перечня работ и услуг. Допустим, берем систему водоснабжения. Да, в каждом доме есть система водоснабжения внутридомовая. Есть определенный перечень работ и услуг минимальный, которое правительство установило: какие работы необходимо сделать для того, чтобы обеспечивать работу этой системы. Все, перечислили. Есть управляющая компания, которая также перечисляет в этом перечне работы, которые предоставляет собственникам. С этого минимального перечня и указывает стоимость. Там, 2 рубля с квадратного метра стоят все эти работы. Есть другие управляющие компании, которые говорят «а эта работа стоит 0,5 копеечки, вот эта работа стоит столько-то», объединяет все это в один раздел и говорит, это стоит, допустим, один рубль восемьдесят копеек или там два рубля пятьдесят копеек. Но она расписывает каждую работу и каждую стоимость. Что это дает? Это дает как раз вот эту прозрачность. То есть, на начальном этапе собственник видит, какая работа должна быть выполнена, когда заключает договор с управляющей компанией, какая периодичность этой работы, какой объем этой работы и сколько эта работа стоит. И если эта работа не выполняется управляющей компанией, либо выполняется не в том объеме и не с той периодичностью, он уже видит, какую же сумму перерасчета он имеет право требовать.

– Это в договоре прописывается?

– Это все сразу на начальном этапе заключения договора. У нас в городе Благовещенске существуют компании, которые работают в этих двух системах.

– А вы в какой? Ваша управляющая компания как, расписывает?

– Да.

– А люди вот довольны или, мне кажется, это очень сложно разобраться?

– Это очень сложно. Нет, разобраться как раз легко. Сложно управляющей компании. Зачем населению разбираться в этой копейке? А действительно ли эта копейка соответствует затратам управляющей компании? Они должны видеть эту копейку, они должны видеть выполнена эта работа или нет, да? А если она не выполнена, значит акт выполненных работ на эту работу не подписан, вот тебе экономия на доме управляющая компания, вот они денежки, это мои денежки, ты не выполнила работу. Понимаете? Все, это уже на этапе договорных отношений, все прозрачно.

– Сейчас очень много говорят о том, что управляющие компании – это вроде бы как лишнее звено во всей системе ЖКХ и предлагают перейти к прямым платежам. В общем, вроде как посредник уходит, уменьшается стоимость.

– А что такое прямые платежи в вашем понятии? Вот так все говорят: прямые платежи, прямые платежи.

– Производитель тепловой энергии, например, я ему напрямую плачу, а не через управляющую компанию.

– Правильно.

– Ну какое направление? Что это, свет?

– Все вообще. И электроэнергия, и вода, тепло, именно коммунальные услуги. Но, ресурсоснабжающие организации по договору требуют оплату стопроцентную от управляющей компании. Мы знаем же, население не платит сто процентов. Ни для кого это не секрет.

– Долги. Есть долги.

– Да, к примеру, управляющая компания закупила у ресурсоснабжающей организации на 10 миллионов этих услуг: вода, тепло, электроэнергия, поставило населению через договор управления, население уплатило 9 миллионов, миллион, такие вот есть у нас недобросовестные, не оплатили. Ресурсоснабжающая организация подает иск на управляющую компанию, требует с нее стопроцентную оплату. Вне зависимости от того, население оплатило, не оплатило сто процентов. С одного юридического лица требует эту дебиторскую задолженность, вот этот долг.

– Это чем чревато?

– Банкротством управляющей компании, потому что у нее нет этих денежных средств, они у населения, которое не оплатило. Вот, к сожалению, сейчас все, Россия вся наша, в частности город Благовещенск, все управляющие компании в основном – потенциальные банкроты. Чем это страшно? Это страшно тем, что там же еще находятся деньги населения и на управление, на обслуживание. Не дай бог, какая-то ресурсоснабжающая организация вдруг начнет прекращать свою деятельность. Либо ее начнет кто-то банкротить, либо она сама свою деятельность начнет добровольно прекращать, самоликвидироваться. Включается договор о банкротстве, который четко регламентирует сроки, когда должна быть оплачена задолженность. Все, ресурсоснабжающая организация выходит с иском в суд к управляющей компании если идет процесс банкротства или закрытия этой ресурсоснабжающей организации. Она начинает требовать всю задолженность. Управляющая компания, естественно, пока взыщет с населения, это процесс долгий.

– А почему тогда есть интерес такой, открываются же новые управляющие компании? Все-таки, наверное, есть какая-то прибыль в этом? Мы платим большие деньги.

– Говорить о прибыли в управляющей компании, нет. А у нас где в системе ЖКХ вы видели прибыль? У ресурсоснабжающей организации точно также масса долгов. Говорить о прибыли не получается, это я вам серьезно говорю. Потому что ее нет. Она вроде бы по балансу и есть, но это все складывается, допустим, дебиторская задолженность у населения это же доход как бы считается, она в баланс падает как доходная часть, а на самом деле живых-то денежных средств этих же нет, они же не оплачены. Это ты когда-то там взыщешь, когда-то, а нужно сейчас тратить денежные средства.

– Проблема в долгах населения.

– Ну, она всегда была.

– Она всегда была, тенденция какая?

– Чтобы, допустим, всем системам из этой цепочки «ресурсоснабжающая организация, управляющая компания, население» какие-то были гарантии в завтрашнем дне, есть выход и сейчас есть это выход. И на уровне даже не внесения изменений в законодательную базу нашего правительства федерального.

– Какой же выход?

– Выход – это заключение договоров в переуступке права требования этой задолженности населения сразу ресурсоснабжающей организации. Законодатель дал это право ресурсоснабжающим организациям.

– Им же это не выгодно?

– Правильно, им это не выгодно, поэтому он дал право всего лишь, не обязал, а дал право. Ресурсоснабжающая организация – хочу пользуюсь, хочу не пользуюсь этим правом. Что у нас в городе происходит. Знаете сколько обращались управляющие компании и в правительство области, и в администрацию города, и в общественные объединения, и в прокуратуру, чтобы они помогли реализовать это. Но воз и ныне там. Получили все отказы от ресурсоснавбжающей организации, как вы правильно говорите – невыгодно.

– Ну потому что нужно будет носиться с каждым конкретным квартиросъемщиком.

– Или когда ты начинаешь закрывать свою деятельность, ты можешь взыскать в любое время с юридического лица, это же проще. Правильно? И доказывать ничего не надо, все подписано, все хорошо. Взыскивай свою задолженность с юридического лица, а юридическое лицо тогда обязано будет банкротиться, у него нет таких денежных средств.

– Ну, а как же показательный случай выселения с приставами?

– Я вас умоляю.

– То есть, это единичный случай?

– Единичный случай, это так, честно скажу, напугать население, чтобы оно платило. Потому что ну где вы видели стабильность в этом, одного-двух выселили и все, зато прокричим хорошо.

– Объясните три шага, которые нужно сделать для того, чтобы мы жили в своих домах хорошо, чтобы у нас тепло, уютно было, светло и не такие большие тарифы были?

– Может быть, мы все-таки начнем с того, что минимальный перечень работ и услуг, которое утвердило наше правительство 290-м постановлением. Наши органы местного самоуправления могли бы рассчитывать хотя бы стоимость этих работ, чтобы вот этот большой пласт убрать от управляющих компаний и убрать от населения. Чтобы населению только оставить решать вопрос по текущему ремонту, стоимости, объемов. Согласны? Вот это все можно расценить. Но, нашим органам местного самоуправления не даны эти полномочия, но они могут инициировать эти полномочия, чтобы внесли изменения в Жилищный кодекс и наделили их полномочиями устанавливать хотя бы базовые расценки на вот этот минимальный перечень работ и услуг, утвержденный правительством. Это уже что дает? Во-первых, упрощает взаимоотношения между управляющими компаниями и населением, это стирает грань недоверия населения к управляющим компаниям, у них остается только текущий ремонт.

– Так, это первый момент.

– Да, и хотелось бы, чтобы люди уже обращали внимание именно на структуру тарифа. Что если не расценены работы, то подумайте, а как вы будете контролировать, а как вы будете требовать перерасчета, это уже можно сейчас сделать. Это уже можно зайти в систему «ГИС ЖКХ», зайти в систему «Реформа ЖКХ.ру», там все раскрыты тарифы, посмотреть, а какая компания это расценивает, а какая компания не расценивает, и что это дает? А не так просто смотреть на конечную цифру, это компания, смотри такой же перечень, а она за 19 рублей все сделает. О, а эта сделает за 22. Они даже не смотрят.

– Мне кажется, это очень сложно, люди сейчас...

– Это проще. Сейчас людям сравнивать не с чем. Где-то там услышали: а у них же в том доме хорошая управляющая компания. А я всегда спрашиваю: а как вы оцениваете? А почему она хорошая на ваш взгляд? Ой, да там сразу видно, там евроокна вставили в подъездах, там цоколя покрасили, да там вообще...

– И квартплата не такая большая, как у вас.

– Вы понимаете? А заходишь в подъезд, а там канализацией пахнет, но зато видимость, да?

– При этом, если власти не хотят ничего менять, не боятся ли они банкротства компаний управляющих, о чем вы сказали?

– Я за власти не могу говорить, боятся они или не боятся, но зачем лишние проблемы для тех же властей, правильно? Нужна стабильность, когда будут нормальные стабильные компании работать в городе, на территориях, тогда и власти будут находится в более спокойном положении, правильно?

– Спасибо большое. Ольга Владимировна Лутова, руководитель управляющей компании, которая работает в Благовещенске, в одной из управляющих компаний. Спасибо за интервью.