Юрий Качан

Тема: о современных видах мошенничества

– Здравствуйте. У Остапа Бендера было четыреста относительно честных способов отъема денег у населения. Сам великий комбинатор называл их «относительно честными», но мы-то знаем, что все они были мошенническими. О современных мошенниках мы сегодня поговорим с начальником отделения межрайонного отдела управления уголовного розыска МВД России по Амурской области Юрием Качаном.

– Здравствуйте, Юрий Владимирович.

– Здравствуйте.

– Какие самые основные способы мошенничества на сегодняшний день можем отметить?

– Мы их подразделяем по видам на разные способы совершения. В первую очередь, это телефонное мошенничество, которое является бесконтактным, когда потерпевший непосредственно не контактирует с подозреваемым лицом. И когда преступник звонит по сотовому телефону, например, и вводит в заблуждение потерпевшего различными способами. Но все они сводятся к одному – заставить потерпевшего поверить в то, что необходимо ему.

– Перечислить деньги куда-то?

– Перечислить деньги, да, или дать какие-либо данные свои, чтобы впоследствии сам преступник мог спокойно эти деньги похитить, перевести на свой счет.

– С появлением у нас в жизни гаджетов, каких-то электронных устройств, мошенники стали действовать изощреннее и изобретательнее, можно так сказать?

– Можно так сказать, потому что не стоит же на месте у нас прогресс в мире, в государстве. Чем больше появляется электронных каких-то гаджетов, удобство тоже имеет другую сторону медали. Удобнее, например, с помощью телефона пользоваться своими счетами, картами, денежными средствами на этих счетах. Это в то же время и дает возможность другим людям, преступникам пользоваться этим же.

– Ну например, я знаю есть, когда звонят кому-то и говорят, что там я ваш родственник, я попал в беду, срочно перечислите мне деньги или там, допустим, ой я нечаянно перевел вам деньги, а нужно отправить их моей бабушке, такие вот вещи были. Это считается мошеннической схемой?

– Да, считается. Здесь непосредственно преступники выполняют объективную сторону, вводят в заблуждение потерпевшего и похищают деньги обманным путем.

– Так, что делать в таком случае? Вот я получила смс: переведите пожалуйста деньги моей бабушке, я нечаянно перевела вам. Сразу обращаться в полицию или удалять это все?

– В первую очередь нужно проверить, действительно ли это ваш родственник, либо знакомый, либо друг прислал это сообщение. Но ни в коем случае не проверять тем способом, которым желает преступник. Чаще всего в сообщении указан номер телефона, «перезвони мне на этот номер», а вы номер этот не знаете. Нужно либо звонить на тот номер, который у вашего родственника или знакомого, который вы знаете, либо каким-то другим способом добиться, действительно ли это он. Если какие-то сомнения появляются, ни в коем случае не поддаваться на обман.

– А в каком случае обращаться в полицию? Когда вы явно уже поняли, что деньги ушли, либо какая-то кража с банковских карт, да?

– Вообще, обратиться в полицию можете в любой момент. Пришло вам сообщение, вы можете обратиться в полицию. Вас уже обманули точно так же. То есть, это право ваше, это не обязанность. Вы можете воспользоваться своим правом в любой момент. А уже мы, исходя из того, какую вы нам информацию предоставите...

– Насколько тяжелый случай.

– Да, мы уже будем давать правовую оценку и принимать решение, имеется ли в действиях преступников, которые пытались вас обмануть, а может быть и не пытались, может быть это действительно родственник ваш позвонил, попросил денег у вас.

– Кражи с банковских карт, мне кажется, сейчас наиболее серьезные. Одно дело, когда там сто или двести рублей ты перечислишь куда-то, а другое дело, когда человек может накопления свои потерять с банковской карты. Как такие вещи происходят, каким образом действуют мошенники и что делать в таком случае?

– Таких преступлений действительно в последнее время много. И, как я уже говорил, чаще всего преступники пытаются обманным путем получить доступ к вашим картам, к вашим деньгам. На примере конкретного случая если брать, не так давно у нас была командировка в Тюменскую область. Там мы раскрыли ряд преступлений, где преступники, их группа, по сотовому телефону находили объявления в интернете на различных интернет-ресурсах, и по этим объявлениям, по номерам телефонов, указанных в объявлениях, звонили лицам, которые давали эти объявления, и говорили, что мы согласны приобрести у вас товар, мы посмотрели, он нас устраивает. Но для этого вам нужно дать нам номер карты, чтобы внести предоплату. Потерпевший тут же дает номер карты. Потом они говорят, тут у нас что-то не получается, давайте попробуем по-другому, вы назовите все цифры, которые у вас на карте с обратной стороны назовите, срок действия...

– В общем, все свои персональные данные.

– Да, и похищали деньги. И также они, когда не называли им все реквизиты карты, то предлагали подойти к банкомату и произвести под их диктовку определенные действия, то есть в дальнейшем они подключали мобильный банк...

– И сколько людей по этой схеме пострадали? Раз вы ездили в Тюмень, это был серьезный какой-то случай.

– Сейчас в настоящее время проводится расследование, еще в процессе, поэтому мы еще, я думаю, установим потерпевших, в дальнейшем, я думаю сообщим СМИ.

– Я не знаю, какая профилактическая работа должна вестись, когда мы об этом говорим и в СМИ, и вы постоянно говорите на всех пресс-конференциях и ведете работу с людьми, и все равно люди, выражаясь таким языком, ведутся на эти все вещи, все равно люди поддаются обману. Почему так происходит? Что, у нас все такие сердобольные?

– Наверное, потому что русские люди склонны доверять больше. Если про западных людей говорить, то там меньше доверяют. Если про дальневосточников, то мы более открыты, доверчивы, и вот этим и пользуются преступники.

– Люди перечисляют деньги на какие-то чужие счета, и сложно найти потом таких преступников или нет? Ну, тут я понимаю, с банковскими какими-то крупными операциями может быть и полегче, а вот этих мелких воришек?

– Сложности всегда присутствуют в работе, но мы для того и нужны, чтобы устанавливать этих людей. Мы проводим оперативно-разыскные мероприятия, которые дают результат. Но другое дело, что это не быстро происходит, потому что сложности в сроках. Например, запросы отправляем в организации, опять же ответы, все это отнимает большой промежуток времени. Процентов 90 преступников находятся в других регионах. Местных преступников, которые в Амурской области, мы быстро устанавливаем и раскрываем преступления, направляем дела в суд. А вот в других субъектах сложнее, приходится взаимодействовать с другими подразделениями других территориальных органов, и опять же это отнимает время.

– Смотрите, перечислите деньги на счет, я попал в беду, я не туда отправил деньги, какие еще схемы есть? Что новенького придумали за последнее время, на что нам надо обратить внимание?

– В последнее время, если говорить о посленовогоднем периоде, у нас участились случаи, когда на телефон приходит сообщение о том, что ваш счет банковский заблокирован.

– О, было такое.

– Причем не указывают, ни какой банк, просто что ваш счет заблокирован. И чаще всего потерпевшие обеспокоены, перезванивают на указанный в сообщении номер и сами называют тот банк, чьи карты у них есть и уже этим пользуются сами злоумышленники.

– А еще «перейдите по ссылке». Что с этим делать?

– «Перейдите по ссылке» – это немного другой вид преступления, потому что это кража. Здесь непосредственно используется вредоносное программное обеспечение, которое преступники используют. То есть, когда человек переходит по ссылке, в его телефон внедряется это вредоносное программное обеспечение, в котором запрограммировано, если привязаны карты к телефону, производить списание с этих карт на заранее запрограммированные преступные карты. Деньги прям сразу же похищаются. Начинает телефон плохо работать, даже отключается.

– Все, по ссылкам, вообще ни по каким ни в коем случае не переходить.

– Ни в коем случае не переходить. Вообще, не сообщать никому свои паспортные данные, установочные данные, номер телефона. То есть, бывает, что представляются работником банка, говорят: нам нужно вам произвести перерасчет, вы нам пожалуйста скажите ваше имя, отчество. Если это сотрудник банка, он в любом случае знает ваш телефон. Знает ваши данные, раз он вам позвонил, поэтому ему сообщать это не нужно. Даже во всех кредитных учреждениях, если звонит сотрудник кредитного учреждения, он никогда у вас не спросит ни ваши паспортные данные, ни дополнительно какие у вас есть номера телефонов, номера карт, потому что все это он знает. То есть, нельзя поддаваться на это.

– Спасибо, что вы еще раз нас просветили и научили, как быть достаточно бдительными, нашли время прийти в нашу студию. Бесплатным, как мы знаем, бывает только сыр в мышеловке. Не ведитесь на слишком выгодные предложения, доверяйте, но все-таки проверяйте. На «Простые вопросы» о непростых ситуациях сегодня отвечал начальник отделения межрайонного отдела управления уголовного розыска МВД России по Амурской области Юрий Качан. Это были «Простые вопросы». До свидания.