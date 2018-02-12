Юрий Печевистый, Алена Живлюк

Тема: мягкое наказание для виновника ДТП

– Здравствуйте. 17 февраля 2013 года на трассе Чита – Хабаровск произошла страшная авария. Джип вылетел на встречную полосу и лоб в лоб. В «витце» было три человека, все они погибли на месте. Это девятнадцатилетняя девушка и молодые супруги, у которых остался маленький ребенок. Потом были суды, и виновницу аварии осудили на пять лет колонии-поселения. Но все оказалось не так просто. Сегодня у нас в студии родственники погибших Юрий Иванович Печевистый и его дочь Алена. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Первый вопрос. Скажите, кем приходились вам погибшие?

Ю. П.: – Катя приходилась мне дочерью, Аня – племянницей, а Юра – зятем.

– Сколько им было лет всем? Вот 19 лет, это Катя, ваша дочь?

Ю. П.: – Кате 19 лет, Ане...

А. Ж.: – Ане на тот момент было 24 года.

– А ее мужу?

А.Ж.: – 29.

– И вот у них, у Ани и у Юры, остался ребеночек, которому тогда было сколько?

А. Ж.: – Тогда, ему исполнилось два годика.

– Два годика. А куда они ехали? Что это была за ситуация, расскажите?

Ю. П.: – Они ехали из Магдагачи домой. Кате надо было сдавать экзамены в институте, родители ехали, само собой их ребенок был с бабушкой. Родители торопились к ребенку, а Катя ехала сдавать экзамены.

– То есть они ехали из Магдагачи в Благовещенск?

Ю. П.: – Да. Мы выехали где-то через часа полтора за ними.

– Тоже по этой же трассе поехали за ними?

Ю. П.: – Тоже по этой же трассе. И увидели картину сгоревшей машины, люди в машине. Подъехали, там была машина наших детей и сгоревшие в машине люди.

– Вы сразу узнали, что это ваша машина? Там, потому что, судя по видео, от машины ничего и не осталось...

Ю. П.: – Лежал номер там...

А. Ж.: – Изначально мы проехали мимо, потому что не сразу сообразишь, что это с вами произошло...Мы проехали мимо и потом по дороге начали им звонить, но не дозвонились ни до кого из них. И мы вернулись, решили вернуться, а когда подъехали, то отец с моим мужем они пошли и убедились, что, да, это действительно наша машина...

Ю. П.: – ...наши дети...

– Скорая уже была там на тот момент?

Ю. П.: – Нет, скорая позже подъехала.

– То есть, вы фактически видели, как ваши родные люди горят в автомобиле?

А. Ж.: – Уже потушили.

Ю. П.: – Уже сгорели, машину уже потушили по приезде.

– Ну, это страшно.

Ю. П.: – Конечно, страшно.

А. Ж.: – Там просто пыль была уже, кости и пыль, все, больше ничего...

– Что произошло на трассе?

Ю. П.: – Мы это потом узнали. Маренич Наталья Олеговна выехала на встречную полосу...

– Это водитель джипа?

Ю. П.: – Да, водитель джипа. И притерла их к бордюру. Отбойники эти идут вдоль трассы, им деваться некуда было. Они, может быть, и в кювет бы улетели.

– Да, если бы не было вот этого леерного ограждения, да?

Ю. П.: – Да, леерное ограждение. Она буквально их протаранила и протащила метров на двадцать вдоль леерного ограждения, такой силы удар был. На спидометре у нее была зафиксирована скорость 115 километров в час.

– Хотя это уже, я так понимаю, это она тормозила.

Ю. П.: – Да, это она тормозила. Хотя по суду прошла версия, что она ехала не 115, а 90 километров в час всего-навсего.

– То есть суд не признал. Вы сфотографировали, а суд не признал?

Ю. П.: – Нет, не признал.

– А как она объяснила, что произошло, почему она выехала на встречную полосу?

Ю. П.: – Приняли ее версию, что она обгоняла фуру, хотя были свидетели, которые говорили, что фуры никакой не было в течение двух часов в этом месте. Обгоняла фуру и потеряла дорогу, ничего не поняла, как выскочила на встречную полосу. Вот и все.

– Вы не верите, что она обгоняла фуру и что это был несчастный случай?

Ю. П.: – Я – нет.

– Почему?

Ю. П.: – А потому что была девочка, свидетель, из Соловьевска. Она в этот момент проезжала мимо и говорит, что навстречу перед тем, как было столкновение, не было никакой фуры от самой станции Талдан. Она ехала больше двух часов в своей машине.

– Так, а кроме фуры что еще?

Ю. П.: – Не было никаких фур, это просто версию принял адвокат вместе с Маренич...

– А зачем она выехала на встречную полосу, просто так, что ли?

Ю. П.: – У нас есть свидетели, которые видели, как она по этой дороге соревновалась с каким-то джипом черным. И говорит «когда она нас обогнала, мы ехали 130 километров в час, мы решили посмотреть, она нас сделала, как будто мы стоим на месте».

– Алена, извинилась перед вашей семьей виновница аварии?

А. Ж.: – Никаких извинений от нее не поступало, мало того, в судах она вела себя неподобающе. Она просто ухмылялась сидела, не было ни капли сожаления, она не считает себя виновной, она не признала до сих пор это. Как она сама объясняет, – ее версия с адвокатом – это был несчастный случай, все.

– Даже если несчастный случай, ну морально, на тебе же все равно вина в гибели трех человек.

А. Ж.: – Она это не признает. Ничем не помогает. Ребенок, который остался на тот момент в два годика без родителей, никакой помощи за столько лет она никакой не дала. Ребенок живет в деревне, хотя мог жить с родителями в городе, он лишен полностью своего детства.

– А кто воспитывает сейчас ребенка?

А. Ж.: – Он находится у родителей отца.

– Бабушка и дедушка оформили опекунство?

А. Ж.: – Они его даже усыновили.

– Смотрите, виновнице дали пять лет колонии-поселения, но она отсидела два с половиной года, и сейчас она уже на свободе, да?

Ю. П.: – Если считать, суд дал ей пять лет 17 сентября 2014 года, а в колонии она появилась 27 февраля 2015 года...

– То есть полгода она не приезжала?

А. Ж.: – Можно заметить при этом, чтобы она появилась в феврале, нам пришлось приложить усилия. Нам сообщили, что она спокойно гуляет по городу.

– То есть, вы интересовались, отправляли запрос в колонию, а прибыла ли она туда, да?

А. Ж.: – Да, потом просто вообще чужие люди нам писали, нам кто-то даже звонил. Суд ее приговорил к колонии, но она туда не спешила, и никто туда ее, собственно, не помещал.

А. Ж.: – И вот мы тогда начали бить тревогу, мы пошли стучать везде, где можно было постучать. И только после этого она явилась наконец-то в феврале. А с сентября по февраль она спокойно жила.

– Но в любом случае, 2,5 года она отсидела вместо пяти, сейчас она вышла, правильно?

А. Ж.: – Да.

– Почему?

А. Ж.: – По УДО, наши законы.

Ю. П.: – Причем это второе УДО. На первое УДО она подала чуть больше года, в прошлом году. В декабре состоялось первое УДО, но мы тогда вообще были возмущены.

– Тот есть, отсидела совсем ничего и вышла.

Ю. П.: – Да. Отсидела чуть больше года. И почему-то, интересно, прокурор Ивановского суда встал на сторону подсудимой. Он или дела не читал, или ему было все равно, сколько погибло человек. Получается, на тот момент она отсидела, даже на этот момент 13 декабря 2017 года ее отпустили по УДО, она отсидела за каждого погибшего всего- навсего по восемь месяцев. Это нас, родственников погибших, возмущает.

– Сейчас вы написали жалобу в районный суд и считаете, что ее несправедливо выпустили?

А. Ж.: – Мы считаем, что это недостаточно, тот срок, который она отсидела, мы не удовлетворены.

Ю. П.: – Все потерпевшие против того, чтобы ее сейчас отпустили.

– Когда будет рассмотрение вашей жалобы?

Ю. П.: – Понятия не имеем, потому что нам решение из Ивановского суда так и не пришло еще.

– А когда вы написали жалобу?

А. Ж.: – 26 декабря.

– И пока ни слуху ни духу, ничего?

А. Ж.: – Ничего. Ни решения суда нам не пришло еще, что ее отпустили, то есть мы не имеем этих документов на руках на данный момент.

– Ясно, опять же по решению суда четверым, признанным потерпевшими, виновница аварии должна была выплатить по 700 тысяч рублей каждому. Сколько-нибудь она выплатила кому-нибудь?

Ю. П.: – В этом году она где-то в районе пяти тысяч выплатила.

– Каждому по пять тысяч?

Ю. П.: – Да.

А. Ж.: – Плюс еще в приговоре было написано, что мама Юрия, которая оформила опекунство над ребенком, имеет право подать, чтобы она ей платила за потерю кормильца.

­– Ежемесячно там какие-то выплаты должны быть.

А. Ж.: – Она является разведенной женщиной, не имеющей работы. То есть у нее вообще ничего нет, с нее нечего взять вообще.

– Это официально по бумагам, так? А на самом деле, я поняла, вы мне говорили до программы, что она является предпринимателем. Здесь, в Благовещенске, у них с мужем свой бизнес.

А. Ж.: – Не она, а их семья, так скажем. А у них после аварии произошел развод по бумагам.

Ю. П.: – Меньше месяца, сделали развод быстренько.

– Мальчик погибших Юрия и Анны живет в Магдагачи получается?

А. Ж.: – Нет, он живет в Петропавловке.

– И ему сейчас семь лет, он пошел в школу в этом году в первый класс. Когда случилась авария, ему было два годика, он спрашивает про родителей?

Ю. П.: – Конечно, спрашивает.

А. Ж. : – На данный момент для него мамой стала бабушка, но, приходя, на кладбище, смотря на фотографии, он знает, что это мама, это папа. И на вопрос, почему они не приходят, никто пока не знает, как на него ответить, это надо как-то к этому вопросу подойти психологически.

– Последний вопрос: наказание ей дали согласно Уголовному кодексу Российской Федерации. А какое наказание по-вашему нужно дать виновным в таких авариях?

Ю. П.: – Я считаю, что ей нужно было дать полное по закону наказание: семь с половиной лет.

– Колонии общего режима?

Ю. П.: – Да.

А. Ж.: – Самое главное, чтобы человек понял, что он совершил и осознал, что он действительно допустил нарушение и повлек для нас на всю жизнь боль. Это действительно каждый день не проходит мимо нас, каждый день мы вспоминаем своих родных. И ребенок...

– Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. У нас были родственники погибших на трассе Чита – Хабаровск. Мы сегодня говорили о том, как работает у нас правосудие.

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