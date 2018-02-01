Наталия Казаева

Тема: восточные танцы

– Есть такое дело – восточные танцы танцевать. В Благовещенске на страже грации и красоты, можно смело сказать, стоят больше тысячи танцовшиц. А еще они завоевывают победы. 27-28 января в Хабаровске прошел этнофестиваль «Эклектика». Как там выглядели амурские танцовщицы, расскажет Наталья Казаева – руководитель школы танца «Джаянти».

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Сколько школ восточных танцев действует в Благовещенске и в Амурской области?

– В Благовещенске действуют 5 школ, они все очень сильные, и в области есть у нас несколько школ: Белогорск, Райчихинск, Константиновка. Все они к нам приезжают на наши конкурсы.

– То есть, вы с ними встречаетесь как на амурских конкурсах, так и на выездных?

– В принципе, да.

– Испытываете ли дефицит с новыми людьми? Потребность в восточных танцах сейчас какова?

– Всегда востребованы. У нас два направления в коллективе: Индия и Восток. Восток всегда востребован, Индия только на любителя, то есть, либо нравится, либо нет.

– Ну, а что влечет женщин к восточным танцам?

– Движения – они хотят похудеть. Но от восточного танца очень сложно похудеть, но все равно они остаются. Как правило, им очень нравится.

– Но мышечный корсет все равно приобретается?

– Конечно, да. Растяжкой мы занимаемся и для женского здоровья, это очень полезно. Но все равно есть свои противопоказания.

– Интересно, какие?

– Хронические заболевания в стадии обострения, онкологические заболевания. Но каждый случай лучше индивидуально рассматривать с тренером.

– Проблемы со спиной, например, да?

– Да, тоже может быть противопоказанием. Хотя говорят, что при остеохондрозе помогает, но в некоторых случаях...

– В начальной стадии, наверное, да?

– Да, но в некоторых случаях лучше не заниматься.

– Хорошо, а что дают тогда восточные танцы для здоровья? У вас были случаи, когда женщина пришла и излечилась от недуга?

– Да, были у нас такие случаи. У нас не женщина, у нас девочка прозанималась два года, чемпионка Дальнего Востока, в 2012 году, кажется, среди юниоров. Она на учете стояла у ортопеда, и все проблемы через два года у нее исчезли.

– Как здорово. Что побудило вас открыть однажды школу?

– Я ее специально не открывала, я просто сначала набрала группу, потом количество людей начало расти, появилось желание поделить их по возрастам и, самое главное, по уровню. И так все это и пошло.

– А сколько у вас сейчас учениц?

– Около 45.

– Разные возраста, да?

– Дети, молодежь и взрослые. И по уровням также все делятся: начинающие и продолжающие.

– Всегда общественники очень переживают за детей, особенно за костюмы, что там есть определенные открытые места, например. Что с костюмами сегодня у детей?

– С костюмами у нас очень строго сейчас. Дети должны быть закрыты полностью, причем только трикотажем, плотной тканью. Сетку использовать нельзя.

– То есть голый живот не допускается?

– Нет, даже если на животе сетка, это все, уже минус балл.

– А, это стандарты такие?

– Да, конечно.

– А давно они стали действовать?

– Уже года три.

– То есть, под давлением общественности, все-таки?

– Пришли мы к этому. Да и дети должны детьми оставаться. Косметика запрещена, только совсем очень легкий макияж можно, а так нет: ни накладные ресницы, ни стразы на лице. Ничего этого у детей быть не должно.

– У детей восточные танцы получаются ближе к спорту, да? Как к спортивным танцам?

– Соревновательный момент здесь есть, поэтому я думаю, да, это спорт своего рода.

– А у взрослых больше женственности, соблазнения, что уж там говорить.

– Да.

– А вообще, восточные танцы – это спорт?

– Если мы говорим о конкурсах, то конечно. А если люди просто для себя ходят, на концертах где-то только танцуют, нет, это не спорт, это удовольствие просто для себя.

– Но, тем не менее, азарт присутствует.

– Да.

– С кем вам пришлось бороться на «Эклектике», этом этнофестивале в Хабаровске?

– «Эклектика» – довольно-таки крупный фестиваль. Там проводятся официальные чемпионаты и первенства по восточному танцу. В этом году еще и по индийскому танцу ввели, участницы очень сильные, в особенности, как всегда, из Хабаровска.

– Почему? У них больше мастер-классов, да?

– Конечно, в Хабаровске больше возможностей, сильные педагоги, хотя наши девчонки в городе тоже... Мы повезли – видно рост девчонок наших именно.

– Заняли призовые места на фестивале?

– Да, медали есть. Не так, что мы заняли только призовые места. У нас более 30 номеров было. У нас есть и пятые, и шестые места, но и достаточно медалей и кубков мы привезли .

– Из Благовещенска еще кто-то ездил, кроме вашей школы?

– Из Благовещенска – нет, не поехали в этом году. Только мы ездили. В прошлом голу еще девочки ездили, но в этом нет.

– Там, вообще, я посмотрела, более 70 номинаций. Это обычно для конкурса?

– Да, конкурсных групп было около 70, в каждой определенное количество людей, и это затягивается до вечера, очень долго идет.

– Как выдерживаете такую нагрузку? Ждете?

– Привыкли. Только ждать, да.

– Терпение...

– Бывает, что наоборот – между номерами очень мало времени переодеться, и все быстро надо делать.

– Вы представляли соло – индийский танец. Чем отличается индийский танец от восточного, или это раздел восточного танца?

– Это вообще разные дисциплины. Восток — это Египет, Турция, мы египетскую школу изучаем...

– Ирак, нет?

– Да, если уже о фольклоре говорить. А Индия – это Индия.

– Самостоятельное направление.

– Да, конечно, вообще разные танцевальные направления.

– То есть и техника совсем другая, и костюмы?

– Ну да, конечно.

– Расскажите про ваш номер. Индийский танец: у меня сразу представляется «джими-джими ача-ача». Что-то вот такое из фильма.

– Нет, все очень серьезно. Я занимаюсь профессионально классическим индийским танцем, то есть, базой, храмовый танец. Стиль Катхак, и на основе именно сложного классического танца я поставила номер «Болливуд» эстрадный. Хореографию я ставила сама и немного позаимствовала у Светланы Туласи – известная девушка, она в проекте «Танцы» на ТНТ участвовала. У нас именно по Индии вообще, по правилам, принято копировать хореографию либо с фильмов, либо у каких-то именитых хореографов.

– То есть, я была права, фильмы должны присутствовать?

– Да.

– Это Болливуд?

– Это Боливуд.

– Это обязательное условие?

– Да.

– А храмовые танцы на самом деле сейчас в храмах танцуют в Индии?

– Да, конечно. В Индии очень много школ по классическому танцу разных стилей. Да танцуют.

– Где вы черпаете навыки? В Благовещенск периодически приезжают с мастер-классами?

– У меня есть свои наставники по восточному танцу в Хабаровске, по Индии – в Москве, я там обучалась в 2004 году...

– И преподаете.

– Да, и сама продолжаю учиться, потому что без этого никак.

– А сколько ребят ездило – взрослые, дети – на «Эклектику»?

– С моего коллектива ездили дети и две девушки, которые относятся к возрастной группе «молодежь», они тоже привезли медальки.

– Насколько важен этот конкурс?

– Важен он тем, что там проводятся именно официальные мероприятия, официальное первенство чемпионата, результаты которых идут в наши книжки. У нас есть книжки танцоров, паспорта танцора, туда все это фиксируется, набираются баллы. У нас есть лиги исполнительского мастерства. При определенном количестве баллов переводится танцор в лигу выше.

– Каждый фестиваль?

– Каждый, особенно официальный.

– То есть все, кто были, победителями стали, чемпионками. Ну, и с какими итогами вы приехали с «Эклектики»?

– Я не помню сколько точно, но медалей мы привезли нормально. Даша Николаева у нас второй раз подтвердила звание абсолютной чемпионки Дальнего Востока среди детей, у нее первые места и третьи по соло. По сумме баллов она за свои танцы именно стала чемпионкой. И я в чемпионате по Индии заняла первое место тоже.

– То есть вот этот номер, который вы показывали. А где можно увидеть выступления? Потому что у вас проводятся фестивали. Но они такие, междусобойные.

– Да нет, я бы не сказала.

– Я была там. В основном в зале сидят люди, которые участники, либо как-то имеют отношение к этому. То есть, вы приглашаете всех желающих на эти фестивали?

– Да, у нас «Фиеста» проводится в марте, «Жаркие ритмы» – в мае. В рамках конкурса чаще всего проводят гала-концерт. Обычно на конкурсе присутствуют родители или сами участники, потому что выдержать 10 часов конкурса не каждому под силу. Потанцевали, ушли, другие пришли. На концерт собираем полные залы пока еще.

– Куда потом уходят девушки, которые познали все навыки?

– Познать все навыки невозможно, поэтому у нас никто никуда не уходит, у нас все остаются, танцуют. Многие девчонки уже по 8 лет ходят.

– Для себя и нарабатывать какие-то награды?

– Те, кто ходят более пяти лет – «для себя» это не назовешь. Конечно, они участвуют везде: в конкурсах и концертах. Эти танцоры задействованы везде, где только можно.

– Ну, и ближайшее мероприятие, расскажите подробней, что будет?

– 18 февраля у нас в филармонии состоится концерт – шоу восточного танца «Легенда о главном» называется. Все наши коллективы «восточники» делают этот концерт. Потом в марте у нас будет большой турнир «Фиеста» – конкурс современной хореографии в начале марта. В апреле у нас будет юбилейный отчетный концерт в нашей студии. И в мае – «Жаркие ритмы», десятые, юбилейные.

– Да, будет интересно. Я была на таком фестивале. Как правило, есть приглашенная звезда.

– Да, обязательно, которая проводит мастер-класс. Фестиваль без мастер-класса состояться не может.

– Интересно, кто приедет, не скажете?

– Пока еще сами не решили, решаем кого привезем.

– Спасибо большое. Наталья Казаева, руководитель школы-танца «Джаянти» сегодня была в студии. Мы говорили о том, как прошел этнофестиваль «Эклектика» в Хабаровске для амурских, благовещенских танцовщиц. И вот выяснили, что довольно неплохо. Спасибо.

– Спасибо.