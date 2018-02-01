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1 февраля 2018, 16:54 1

Наталия Казаева - руководитель школы танцев «Джаянти»

Наталия Казаева

Тема: восточные танцы

Ведущий: Наталья Наделяева

Есть такое дело – восточные танцы танцевать. В Благовещенске на страже грации и красоты, можно смело сказать, стоят больше тысячи танцовшиц. А еще они завоевывают победы. 27-28 января в Хабаровске прошел этнофестиваль «Эклектика». Как там выглядели амурские танцовщицы, расскажет Наталья Казаева – руководитель школы танца «Джаянти».

Здравствуйте.

– Здравствуйте.

Сколько школ восточных танцев действует в Благовещенске и в Амурской области?

– В Благовещенске действуют 5 школ, они все очень сильные, и в области есть у нас несколько школ: Белогорск, Райчихинск, Константиновка. Все они к нам приезжают на наши конкурсы.

То есть, вы с ними встречаетесь как на амурских конкурсах, так и на выездных?

– В принципе, да.

Испытываете ли дефицит с новыми людьми? Потребность в восточных танцах сейчас какова?

– Всегда востребованы. У нас два направления в коллективе: Индия и Восток. Восток всегда востребован, Индия только на любителя, то есть, либо нравится, либо нет.

Ну, а что влечет женщин к восточным танцам?

– Движения – они хотят похудеть. Но от восточного танца очень сложно похудеть, но все равно они остаются. Как правило, им очень нравится.

Но мышечный корсет все равно приобретается?

– Конечно, да. Растяжкой мы занимаемся и для женского здоровья, это очень полезно. Но все равно есть свои противопоказания.

Интересно, какие?

– Хронические заболевания в стадии обострения, онкологические заболевания. Но каждый случай лучше индивидуально рассматривать с тренером.

Проблемы со спиной, например, да?

– Да, тоже может быть противопоказанием. Хотя говорят, что при остеохондрозе помогает, но в некоторых случаях...

В начальной стадии, наверное, да?

– Да, но в некоторых случаях лучше не заниматься.

Хорошо, а что дают тогда восточные танцы для здоровья? У вас были случаи, когда женщина пришла и излечилась от недуга?

– Да, были у нас такие случаи. У нас не женщина, у нас девочка прозанималась два года, чемпионка Дальнего Востока, в 2012 году, кажется, среди юниоров. Она на учете стояла у ортопеда, и все проблемы через два года у нее исчезли.

Как здорово. Что побудило вас открыть однажды школу?

– Я ее специально не открывала, я просто сначала набрала группу, потом количество людей начало расти, появилось желание поделить их по возрастам и, самое главное, по уровню. И так все это и пошло.

А сколько у вас сейчас учениц?

– Около 45.

Разные возраста, да?

– Дети, молодежь и взрослые. И по уровням также все делятся: начинающие и продолжающие.

Всегда общественники очень переживают за детей, особенно за костюмы, что там есть определенные открытые места, например. Что с костюмами сегодня у детей?

– С костюмами у нас очень строго сейчас. Дети должны быть закрыты полностью, причем только трикотажем, плотной тканью. Сетку использовать нельзя.

То есть голый живот не допускается?

– Нет, даже если на животе сетка, это все, уже минус балл.

А, это стандарты такие?

– Да, конечно.

А давно они стали действовать?

– Уже года три.

То есть, под давлением общественности, все-таки?

– Пришли мы к этому. Да и дети должны детьми оставаться. Косметика запрещена, только совсем очень легкий макияж можно, а так нет: ни накладные ресницы, ни стразы на лице. Ничего этого у детей быть не должно.

У детей восточные танцы получаются ближе к спорту, да? Как к спортивным танцам?

– Соревновательный момент здесь есть, поэтому я думаю, да, это спорт своего рода.

А у взрослых больше женственности, соблазнения, что уж там говорить.

– Да.

А вообще, восточные танцы – это спорт?

– Если мы говорим о конкурсах, то конечно. А если люди просто для себя ходят, на концертах где-то только танцуют, нет, это не спорт, это удовольствие просто для себя.

Но, тем не менее, азарт присутствует.

– Да.

С кем вам пришлось бороться на «Эклектике», этом этнофестивале в Хабаровске?

– «Эклектика» – довольно-таки крупный фестиваль. Там проводятся официальные чемпионаты и первенства по восточному танцу. В этом году еще и по индийскому танцу ввели, участницы очень сильные, в особенности, как всегда, из Хабаровска.

Почему? У них больше мастер-классов, да?

– Конечно, в Хабаровске больше возможностей, сильные педагоги, хотя наши девчонки в городе тоже... Мы повезли – видно рост девчонок наших именно.

Заняли призовые места на фестивале?

– Да, медали есть. Не так, что мы заняли только призовые места. У нас более 30 номеров было. У нас есть и пятые, и шестые места, но и достаточно медалей и кубков мы привезли .

Из Благовещенска еще кто-то ездил, кроме вашей школы?

– Из Благовещенска – нет, не поехали в этом году. Только мы ездили. В прошлом голу еще девочки ездили, но в этом нет.

Там, вообще, я посмотрела, более 70 номинаций. Это обычно для конкурса?

– Да, конкурсных групп было около 70, в каждой определенное количество людей, и это затягивается до вечера, очень долго идет.

Как выдерживаете такую нагрузку? Ждете?

– Привыкли. Только ждать, да.

Терпение...

– Бывает, что наоборот – между номерами очень мало времени переодеться, и все быстро надо делать.

Вы представляли соло – индийский танец. Чем отличается индийский танец от восточного, или это раздел восточного танца?

– Это вообще разные дисциплины. Восток — это Египет, Турция, мы египетскую школу изучаем...

Ирак, нет?

– Да, если уже о фольклоре говорить. А Индия – это Индия.

Самостоятельное направление.

– Да, конечно, вообще разные танцевальные направления.

То есть и техника совсем другая, и костюмы?

– Ну да, конечно.

Расскажите про ваш номер. Индийский танец: у меня сразу представляется «джими-джими ача-ача». Что-то вот такое из фильма.

– Нет, все очень серьезно. Я занимаюсь профессионально классическим индийским танцем, то есть, базой, храмовый танец. Стиль Катхак, и на основе именно сложного классического танца я поставила номер «Болливуд» эстрадный. Хореографию я ставила сама и немного позаимствовала у Светланы Туласи – известная девушка, она в проекте «Танцы» на ТНТ участвовала. У нас именно по Индии вообще, по правилам, принято копировать хореографию либо с фильмов, либо у каких-то именитых хореографов.

То есть, я была права, фильмы должны присутствовать?

– Да.

Это Болливуд?

– Это Боливуд.

Это обязательное условие?

– Да.

А храмовые танцы на самом деле сейчас в храмах танцуют в Индии?

– Да, конечно. В Индии очень много школ по классическому танцу разных стилей. Да танцуют.

Где вы черпаете навыки? В Благовещенск периодически приезжают с мастер-классами?

– У меня есть свои наставники по восточному танцу в Хабаровске, по Индии – в Москве, я там обучалась в 2004 году...

И преподаете.

– Да, и сама продолжаю учиться, потому что без этого никак.

А сколько ребят ездило – взрослые, дети – на «Эклектику»?

– С моего коллектива ездили дети и две девушки, которые относятся к возрастной группе «молодежь», они тоже привезли медальки.

Насколько важен этот конкурс?

– Важен он тем, что там проводятся именно официальные мероприятия, официальное первенство чемпионата, результаты которых идут в наши книжки. У нас есть книжки танцоров, паспорта танцора, туда все это фиксируется, набираются баллы. У нас есть лиги исполнительского мастерства. При определенном количестве баллов переводится танцор в лигу выше.

Каждый фестиваль?

– Каждый, особенно официальный.

То есть все, кто были, победителями стали, чемпионками. Ну, и с какими итогами вы приехали с «Эклектики»?

– Я не помню сколько точно, но медалей мы привезли нормально. Даша Николаева у нас второй раз подтвердила звание абсолютной чемпионки Дальнего Востока среди детей, у нее первые места и третьи по соло. По сумме баллов она за свои танцы именно стала чемпионкой. И я в чемпионате по Индии заняла первое место тоже.

То есть вот этот номер, который вы показывали. А где можно увидеть выступления? Потому что у вас проводятся фестивали. Но они такие, междусобойные.

– Да нет, я бы не сказала.

Я была там. В основном в зале сидят люди, которые участники, либо как-то имеют отношение к этому. То есть, вы приглашаете всех желающих на эти фестивали?

– Да, у нас «Фиеста» проводится в марте, «Жаркие ритмы» – в мае. В рамках конкурса чаще всего проводят гала-концерт. Обычно на конкурсе присутствуют родители или сами участники, потому что выдержать 10 часов конкурса не каждому под силу. Потанцевали, ушли, другие пришли. На концерт собираем полные залы пока еще.

Куда потом уходят девушки, которые познали все навыки?

– Познать все навыки невозможно, поэтому у нас никто никуда не уходит, у нас все остаются, танцуют. Многие девчонки уже по 8 лет ходят.

Для себя и нарабатывать какие-то награды?

– Те, кто ходят более пяти лет – «для себя» это не назовешь. Конечно, они участвуют везде: в конкурсах и концертах. Эти танцоры задействованы везде, где только можно.

Ну, и ближайшее мероприятие, расскажите подробней, что будет?

– 18 февраля у нас в филармонии состоится концерт – шоу восточного танца «Легенда о главном» называется. Все наши коллективы «восточники» делают этот концерт. Потом в марте у нас будет большой турнир «Фиеста» – конкурс современной хореографии в начале марта. В апреле у нас будет юбилейный отчетный концерт в нашей студии. И в мае – «Жаркие ритмы», десятые, юбилейные.

Да, будет интересно. Я была на таком фестивале. Как правило, есть приглашенная звезда.

– Да, обязательно, которая проводит мастер-класс. Фестиваль без мастер-класса состояться не может.

Интересно, кто приедет, не скажете?

– Пока еще сами не решили, решаем кого привезем.

Спасибо большое. Наталья Казаева, руководитель школы-танца «Джаянти» сегодня была в студии. Мы говорили о том, как прошел этнофестиваль «Эклектика» в Хабаровске для амурских, благовещенских танцовщиц. И вот выяснили, что довольно неплохо. Спасибо.

– Спасибо.

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  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    7 часов назад

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