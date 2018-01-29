Николай Неведомский

Тема: предстоящие выборы президента

18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента, на которых не будет открепительных удостоверений для избирателей. Как будет организована работа избирательных комиссий, поговорим с Николаем Неведомским, председателем избирательной комиссии Амурской области.

- Здравствуйте!



- Добрый день!

- Много ли людей прежде брали открепительные удостоверения?



- Это был установленный порядок, который соблюдался долгое время. Человек, который собирался голосовать вне пределов своего избирательного участка, должен был явиться на избирательный участок и взять открепительное удостоверение. Это виделось таким «тяжелым грузом». Потому что проехать из одного конца нашей области в другой, например, из Архаринского в Тындинский или Сковородинский – это большое расстояние. Нужно было приехать и на своем избирательном участке получить открепительное удостоверение.

- Какова доля людей, которые не пользовались этим правом, потому что не хотели заморачиваться?



- 5 625 было выдано в Амурской области на выборах депутатов Государственной думы. На выборах президента в 2012 году было выдано 9 573 открепительных удостоверения.

- На порядок больше, наверное, просто не голосовали.



- Аналитики называют цифру в 15-18 миллионов человек.

- Сейчас факт прописки не важен, решили пойти по этому пути, чтобы расширить возможности. Что нужно делать, чтобы воспользоваться этим правом не по прописке?



- Можно подключать и другие структуры, которые раньше небыли связаны с избирательной системой: многофункциональные центры, портал Госуслуг, где можно зарегистрироваться.

- Сейчас много электронных услуг.



- Подать заявление и так далее в установленные сроки. Можно заявить о себе, сказав, что будете в конкретном месте. Например, вы планируете поехать в отпуск, 18 марта будете где-либо находиться. Вы обратились в указанные выше места. Обязательно нужно указать адрес участковой избирательной комиссии, где вы проголосуете.

- Где его можно найти?



- Можно найти с нашей помощью. Есть такой ресурс «Найди свой избирательный участок», где вы будете писать заявление, вам окажут такую услугу. Без конкретного адреса, где вы будете находиться, заявление писать невозможно.

- Выборы пройдут 18 марта, какой самый крайний срок, когда можно написать заявление?



- С начала кампании за 45 дней – через портал или МФЦ. В территориальной избирательной комиссии – за 20 дней. Будут организованы пункты приема заявлений, где будут дежурить наши коллеги.

- Избирательная кампания может стартовать с 7 декабря. Какая подготовка сейчас идет? Масштабная?



- В первую очередь мы готовим все необходимые документы с предварительной проработкой, например, как дорожные карты по внедрению этого механизма, двух операторов по приему заявлений, двух операторов комплексной обработки избирательных бюллетеней, будет видеонаблюдение.

- Все прежние меры сохранены, как и в прошлые разы, допустим, видеонаблюдение.



- Видеонаблюдение планируется. Организующей комиссией является центральная избирательная комиссия. Предварительно определены избирательные участки. Видеонаблюдением будет охвачено 246 участковых избирательных комиссий, 29 территориальных избирательных комиссий. В Серышевском районе четыре из тридцати семи избирательных участков будут охвачены видеонаблюдением. В Благовещенске 99 избирательных участков – из них 87 под видеонаблюдением. Центральная избирательная комиссия ставит задачу охватить видеонаблюдением 80 % территорий участковых избирательных комиссий, численность избирателей которых более 1 000 человек. Затраты большие. Центральная избирательная комиссия совместно с Ростелекомом – компанией, ведущей техническое сопровождение, определяют, где устанавливать видеонаблюдение в режиме онлайн.

- Большая работа в этом году ведется с молодежью. Что-то дополнительно будет сделано?



- Социологические исследования показывают, что молодежь неактивно ходит на выборы. Мы проводим круглые столы в учебных заведениях, выясняем, что, как и почему. Некоторые приводят негативные примеры, допустим, пришли на избирательный участок, а в списках не было, кто-то жалуется на малую информированность и так далее.

- Третьи говорят, что за них уже все давно решили.



- Впервые голосующих в марте будущего года будет 2 791 человек.

- В масштабах России озвучивают цифру около 7 миллионов. Довольно много.



- У нас полпроцента.

- Шоколадки будут давать? Мне давали (смеётся).



- Думаем над этим, возможно, это будет какой-то бейджик.

- Памятная вещица.



- Да, чтобы что-то осталось на память. Может быть, значок. Вот у нас есть такой памятный знак, планируем, что у представителей всех комиссий – участковых и территориальных и организаторов выборов будет такой значок, определяющий корпоративную принадлежность.

- Заметный.



- Логотип утвержден.

- Люди с ограниченными физическими возможностями, которые не могут выйти из дома, колясочники, как будете с ними работать?



- Как предписывает закон.

- Выезд на дом.



- Всё это остается. Появились новинки: в законодательстве прописано, что органы соцзащиты должны оказывать нам содействие, будем активно их привлекать. Вообще это сложная процедура, которая достаточно тонкая.

- Таких людей много в области?



- 10 %, как и по всей стране. В пределах 60 тысяч человек с ограниченными физическими возможностями. Чтобы поехать на дом, должны быть, как минимум, два члена избирательной комиссии, наблюдатель. Плюс определенное недоверие: вызывал – не вызывал, кто сказал. Случаи бывают разные.

- Чтобы проголосовать, нужно вызывать?



- Мы были на совещании, делились примерами. В Москве списки избирателей, которые сделали вызов на дом, вывешиваются заранее, составляется график выезда. Встречаясь с инвалидами, представителями, претензий к избирательным комиссиям у них нет. Больше претензий, что обещали что-то, а не выполнили, но это уже не по нашей части. Мы настраиваем комиссию подходить внимательно. В сентябре этого года был случай, когда инвалид-колясочник прибыл на избирательный участок, мы это приветствуем. У нас не все избирательные участки находятся на первых этажах – это тоже проблема. Мы не выделяемся цифрами по всей стране, что у нас там низкие показатели, но тем не менее проблема есть. Возможно, в будущем это решится.

- Вы говорите о доступной среде.



- Да. Надо, чтобы и дорога на избирательный участок была нормальной, чтобы на участок было приятно зайти, а не только наблюдение и жалобы. Выборы – это надежда на будущее.

- Как говорили в советское время – это праздник. Где и когда будут печататься бюллетени?



- Бюллетени будут печататься не в центральной избирательной комиссии, а у нас. Не позднее 25 февраля напечатают бюллетени для досрочного голосования, у нас 8 труднодоступных удаленных районов. Не позднее 7 марта напечатают бюллетени на оставшуюся часть. Будем печатать 631 754 бюллетеня. Передадим их в участковые избирательные комиссии за 3-5 дней.

- В третье воскресенье марта 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации, открепительных удостоверений уже не будет для граждан, голосующих не по прописке. Есть определенная процедура, по которой нужно явиться заранее для своего волеизъявления. В студии был Николай Неведомский, председатель избирательной комиссии Амурской области. Спасибо, до свидания.

