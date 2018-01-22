Тема: уход из благотворительной деятельности

2018 год объявлен в России Годом волонтерства, но один из известных благовещенских волонтеров Игорь Меметов буквально за несколько дней до этого завершает благотворительную деятельность, о чем он уже заявил. Почему и какие перспективы впереди у благотворителей и волонтеров, как они видят это изнутри, поговорим с нашим гостем.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Ваша первая благотворительность началась с детского дома. Вы отвезли туда игрушки, оказали какую-то помощь. Потом был дом малютки, о чем вы рассказывали в этой студии с горящими глазами. Что произошло сейчас?



- Действительно были и детские дома, и дети, и пенсионеры, и многое другое. На самом деде немножко устал: как физически, так и морально. Как я уже говорил ранее, не хватает команды.

- Сколько лет вы занимались этим делом?



- Я начал заниматься волонтерством в августе 2015 года, третий год пошел.

- Чего не хватает? Команды, понимания? Люди за вами не идут?



- Люди делятся на две категории: одна, которая помогает, и будет помогать, а другая – как обсуждала, так и будет тебя обсуждать. Даже если бы я сделал 100 добрых дел, они останутся при своем мнении о тебе. Команды не хватает. Например, в команде один человек отвечает за одно дело, другой – за другое, третий – за третье. Если бы вместе со мной было хотя бы три человека, этого было бы вполне достаточно, чтобы можно было что-то, где-то и как-то сделать.

- У вас же есть команда? Люди, которые выходят на улицы с коробками.



- В первую очередь это волонтеры, которые помогают в свободное время, но они учатся.

- Это студенты?



- Да, конечно.

- Все студенты?



- Да. Они учатся. 95 % этих волонтеров из поселков, а не из Благовещенска. Не каждому удобно приезжать.

- Они живут здесь или приезжают?



- Они живут в учебных общежитиях.

- Но живут здесь. В чем сложность?



- На выходные часто уезжают обратно в поселки, чтобы встретиться с родителями, родственниками, друзьями.

- Не повлияло ли на решение уйти какое-то негативное мнение или комментарий? Ведь все же говорят, что люди Меметова стоят возле автовокзала, лезут под колеса на проезжую часть.



- Такое часто звучало и до сих пор звучит. На прошлой неделе волонтеры у нас вышли в последний раз, а до сих пор звучит, что мои волонтеры выходят на проезжую часть, нарушают ПДД. Заверю, что мои волонтеры ни разу не выходили на проезжую часть, ничего не нарушали. Мы чаще всего стояли там, где ходят люди – на тротуаре.

- Ваши волонтеры в какой одежде ходят?



- Мои волонтеры были в желтых футболках, сзади написано красным «волонтер», а спереди написано «подари ребенку жизнь».

- Тактика, когда люди выходят на проезжую часть еще где-нибудь используется? Потому что это выглядит как рекомендованная манера поведения.



- На «Прямом эфире» я сказал, что волонтеры, которые выходят на дорогу, с одной стороны, это нарушение ПДД, лихачей достаточно, кто-то может обогнать и сбить.

- При этом будет виноват.



- Да, но при этом нет другого способа проводить какие-либо сборы.

- Водители богаче, чем прохожие?



- Их больше, они стоят где-то на светофоре, а люди ходят. Тем более сейчас зима, не каждому удобно достать из кармана и положить в ящик 10 или 100 рублей, потому что холодно. Многие идут, быстрее хотят попасть в тепло. В машине – открыл окно, бросил 10 или 100 рублей.

- При этом надо потратить время, чтобы достать эти деньги, а там уже красный свет.



- Были такие люди, видел лично сам, которые останавливались, клали деньги и ехали дальше.

- Как вы отбираете людей, на которых собираете пожертвования?



- Они сами звонят.

- Думаю, поток звонков большой.



- Кто-то пишет в Instagram, WhatsApp, кто-то звонит на телефон. Просят помощи, но всем все равно не поможешь, как бы ни старался.

- Есть определенная очередь все-таки?



- Конечно. Люди звонят, обращаются, я им говорю, что сейчас идут определенные сборы. Допустим, если вам будет удобно, то 5 февраля у нас заканчивается сбор, с 6 февраля мы можем проводить сборы вам.

- Где можно посмотреть отчет, на каких детей и в каком размере, куда и когда были направлены средства?



- В Instagram – «Подари ребенку жизнь 28.ru», там все отчеты о переводах, сборы, которые открыты на данный момент.

- Вы уже прекратили деятельность или еще нет?



- Нет, еще не прекратил деятельность по одной простой причине – у меня еще идут акции: «Подарок для одинокого пенсионера» и в театре кукол состоится представление для детей. Все собранные средства пойдут на лечение больных детей. По пенсионерам на следующей неделе планируем закрыть все акции. В четверг, 21 декабря, отвезли первых 40 подарков для пенсионеров.

- Что это за подарки, кто их собирал?



- Разнотипные: от кусочка мыла до бутылки растительного масла; мед, сахар, конфеты, тушенка. Собирали жители Благовещенска и до сих пор собирают.

- Кто это, например?



- Вчера я забрал 26 или 27 пакетов в первой гимназии.

- Собирали школьники.



- Да, на Чайковского – Фрунзе. Они очень хорошо помогают. В прошлом году участвовали в данной акции и в этом году тоже.

- На «Прямом эфире» вы говорили, что хотите не просто уйти, а стать волонтером. Волонтер, в моем понимании, как тимуровец. Например, пришел и помыл окна бабушке, принес продукты. В чем себя видите?



- Хороший вопрос. Честно говоря, не знаю, хочу помогать всем – бабушкам, дедушкам, девушкам, у которых все есть, но нет мужика, некому починить ту же розетку. Везде себя вижу в добрых делах. Я, наверное, тимуровец. Если меня пригласи поколоть дрова, то я пойду, если нужно помыть окно – я помою, нужно будет помыть полы – без проблем, мне это несложно сделать.

- Как вас найти?



- Мой телефон прежний: 8-929-491-14-07, в любое время дня и ночи звоните всегда.

- Многие вас обвиняют в самопиаре.



- Может это пиар, кто-то говорит, что я хочу пойти в депутаты, но я не хочу. При этом я пиарюсь для той цели, чтобы вы меня видели и доверяли. Чтобы я мог делать добрые дела не один, а совместно со всеми, чтобы вы мне доверяли, как и я вам.

- В Общественную палату вы не ходили и не хотите?



- Нет.

- Почему? Там ведь можно поднимать эти вопросы, есть представители некоммерческих организаций, которые завязаны на социальной работе.



- Бывает, мы сотрудничаем с какими-то…

- То есть вам это не нужно?



- Нет.

- Многие говорят, что, собирая деньги на улице, это похоже на попрошайничество.



- Да.

- По-хорошему это должны быть задачи государства – лечить больных людей. Что вы думаете?



- Я с вами полностью согласен. Если бы наше государство хотя бы раз в год выделяло некоторую сумму на больных детей.

- Как думаете, когда-нибудь государство повернется лицом?



- Только надеюсь.

- Но не верите?



- Нет, не верю.

- В следующем году волонтерства ожидается меньше?



- Думаю, больше.

- Почему?



- Год волонтерства – уже как всемирный праздник. Каждый захочет стать волонтером и приносить в массы добро.

- Надолго уходите, не думали?



- Честно говоря, не знаю. Ухожу, но пока не знаю на сколько: месяц, два. Может быть, вообще уже не вернусь. В планах у меня покинуть Благовещенск и поехать посмотреть Россию.

- Куда?



- Хочу попасть в Питер, посмотреть музей, люблю музеи.

- Жить там?



- Хочу пожить, поработать. Если вдруг не получится, в Благовещенск можно вернуться всегда, начать то дело, которым занимался ранее.

- Помимо волонтерства, чем занимаетесь?



- Работаю охранником в одном из ночных заведений. У меня есть профессия, пойду работать по профессии – сварщиком.

- Хорошая работа. Спасибо большое! В студии был волонтер Игорь Меметов. Мы говорили о том, куда уходят волонтеры и каким видит 2018 год, объявленный Годом волонтерства. До свидания.

