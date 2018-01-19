Елена Лапонникова

Тема: повышение зарплат педагогам

— Здравствуйте. Новый год принес хорошие новости для учителей Амурской области. Заработная плата будет повышена в этом году. О том, как это будет происходить, мы попросили рассказать заместителя министра образования и науки Амурской области Елена Владимировну Лапонникову.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Елена Владимировна, порадуйте учителей и расскажите, какая зарплата будет у нас в 2018 году. Будут ли ожидаемые суммы, которые были озвучены?

— Сразу скажу, что были озвучены суммы средней заработной платы по региону. Учителя – это 35 тысяч рублей, педагоги дошкольного образования – 30 тысяч рублей. Таким образом, конкретная заработная плата конкретного педагога может колебаться «от» и «до». То есть, это средняя заработная плата по области, она зависит от многих факторов.

— От каких факторов она зависит и сколько, допустим, сейчас получает педагог со стажем от пяти до десяти лет? Или уже даже эти цифры имеют абсолютно разную финансовую составляющую?

— Да, совершенно верно. На заработную плату педагогов влияет, прежде всего, работает ли он в южном районе, например, город Благовещенск, либо в северном – город Тында. Значительное колебание – это все-таки районный коэффициент. Следующее – помимо оклада как такового, он, в принципе, у всех территорий одинаковый, имеет ли педагог квалификацию. То есть, первую или высшую квалификационную категории, стаж работы, а также насколько активно он участвует в образовательном процессе и жизни школы.

— Смотрите, с 2012 года по указу президента зарплата должна была повышаться, и к 2018 году, мне кажется, цифры должны были быть даже больше, чем 30-35 тысяч, да? Ну вот в идеале?

— Ну, в идеале она соответствует. Поскольку средняя заработная плата повышалась по указу президента в привязке к средней заработной плате по региону. В 2018 году это 35 170 рублей. Таким образом, за период с 2012 года средняя заработная плата педагогов составляла 24 тысячи. То есть с 24 тысяч до 35.

— А из чего складывается заработная плата педагога?

— Это базовая часть, в которую входят оклад и компенсационные выплаты, как, например, я назвала районный коэффициент, так и стимулирующая часть. Это как раз-таки квалификационная категория, стаж, а также выплаты, которые производятся в связи с эффективностью работы педагога и начисляются по баллам.

— Я думаю, что входит во все это и работа педагога в коррекционных классах сейчас, да? То есть это какая-то общественная нагрузка. В школе – это классное руководство. Я так понимаю, что не очень много за все это доплачивается?

— Доплачивается именно стимулирующий фонд, в зависимости от наличия экономии в учреждении. То есть, если достаточная экономия в учреждении складывается по фонду оплаты, то...

— Что такое экономия в учреждении?

— Попробую сейчас доступным языком объяснить. Когда фонд рассчитывается на год работникам, сколько в пределах какого фонда может жить учреждение по зарплате в течение года. Когда год начинается, идут какие-то изменения, кто-то уволился, кто-то был на больничном, меньше заплатили ему, кто-то ушел в отпуск, кто-то уволился и забрал все выплаты, положенные в связи с тем, что он в отпуск не ходил, все это влияет на те остатки средств, которые складываются на счете у учреждения после выплаты педагогам гарантированной базовой части. Есть такое, скажем так, установленное правило, что гарантированная часть – это 70 % заработной платы педагога, стимулирующая – 30 %. И все-таки мы всегда и проговариваем с педагогами, с педагогическим коллективом, если сами выезжаем. Это обязаны делать и директора, и начальники отделов образования, которые являются учредителями у школ, из чего складывается заработная плата педагогов. То есть, каждый педагог во избежание лишних вопросов, которые у него возникают, возможно, несправедливости каких-то начислений, возможно, ему кажется, что в другой школе больше платят, вот чтобы этого не происходило, директор школы обязан обязательно знакомить всех педагогов со всеми нормативными документами по оплате труда, с теми критериями, по которым их оценивают при начислении стимулирующих выплат, а также с теми, скажем так, конечными результатами, которые могут быть по заработной плате педагогов. Определенная проблема существует на сегодняшний день в этом плане. В плане разъяснительной работы. Педагогам, как правило, зачастую непонятно, как складывается их заработная плата. И работа будет усилена именно в этом направлении.

— А может, на сайте министерства образования будет какая-то информация по этому поводу, чтобы любой педагог мог зайти на сайт и увидеть, из чего складывается его заработная плата? Может, есть какие-то схемы, таблицы, расчеты заработной платы, чтобы у людей потом просто не возникало лишних вопросов?

— Вообще, на сайте каждого образовательного учреждения полная нормативная база, из чего складывается зарплата конкретно в этой школе, она в каждой школе складывается по-разному. Педагог должен открыть сайт, посмотреть, какая информация там размещена. Директор уже отвечает за это. Чтобы она там была размещена в полном объеме.

— Если что-то непонятно педагогам, если есть какие-то претензии к руководству, каким образом они могут обращаться в министерство образования?

— У нас в министерстве образования существует горячая линия, телефон 22-62-10 плюс код города. Можно позвонить, получить консультацию. Опять-таки рекомендуем предварительно обратиться в районный отдел образования. Потому что, возможно, можно будет разобраться на месте. Если вам не смогли помочь на местном уровне, конечно, звоните на горячую линию.

— Елена Владимировна, доплаты за стаж, за классное руководство, за дополнительную нагрузку будут ли увеличиваться? Я знаю, что за классное руководство тысяча рублей — это не такая уж большая сумма, когда руководители от классного руководителя требуют внимания к детям, проведения каких-то мероприятий и контроля за детьми. Тысяча рублей — это уж совсем грустно.

— Размер каждой выплаты и размер оклада, каждое учреждение устанавливает самостоятельно. Если директор видит, что стимулирующий фонд позволяет сделать больший упор именно на классное руководство, то есть поощрять именно эту сторону работы педагога, он может поставить ему условно хоть 10 тысяч рублей, но это решение должен принять директор.

— Получается, что от директора сейчас одного зависит, сколько денег будет получать педагог? На самом деле, это не очень хорошая практика, мне кажется.

— Нет, не от директора, от педагога. В любом случае директор и учредитель просчитывают в пределах фонда оплаты труда, какие выплаты они могут себе позволить назначить педагогу и ознакомить весь педагогический коллектив с этими выплатами.

— Но, вообще, сами учителя говорят о том, что повышение их заработной платы происходит тогда, когда они набирают как можно больше нагрузки, то есть все-таки основное — это количество уроков. 18 часов — это ставка, если они берут полторы или две ставки, то, соответственно, тогда повышается и заработная плата, а все остальное — абсолютный минимум.

— Дело в том, что у педагогов существует особенность такая оплаты, что два раза в год у них, как правило, меняется нагрузка почасовая в начале и конце учебного года. Поэтому здесь у них есть значительное непонимание именно по установлению им в течение года этих надбавок. Но, чем больше нагрузка педагога, тем больше у него зарплата. Это логично, поскольку у нас базовая ставка зарплаты педагога – 18 часов. Чем больше часов он наберет, тем больше ему будет оплачиваться заработная плата.

— А качество труда тогда?

— Естественно, должно учитываться и качество труда, то есть должна быть разумная нагрузка у педагога. В любом случае, если мы берем среднюю заработную плату по 35, о которой мы говорим, по статистике это в среднем 24 часа педагога.

— Из каких источников будет происходить финансирование оплаты труда педагогов? Я имею в виду повышение.

— И повышение, и оплата труда педагогов школ и детских садов происходит из областного бюджета. При этом у местных бюджетов есть право как свои средства дополнительно направить, так и есть право у школ отдать средства во внебюджетный, приносящий доход деятельности, также на стимулирование педагогов.

— В 2018 году из местного бюджета будут добавляться какие-то средства на эту программу?

— Пока таких данных нет, поскольку год только открывается. Мы видим, что средств заложили достаточно на повышение. Будут ли дополнительно стимулировать местные бюджеты педагогов опять-таки исходя из возможностей местных бюджетов.

— Мы заговорили о дошкольных учреждениях. У нас, кажется, самые малооплачиваемые такой социальный класс — это нянечки в детских садах, которых всегда не хватает именно из-за очень низкой заработной платы. У них будет повышение заработной платы?

— Сразу скажу, что нянечки – это, есть такой термин, помощник воспитателя. И к педагогическим работникам он не относится, он относится к «прочему вспомогательному персоналу». Соответственно, у них нет привязки к росту к указным категориям работников, которым по указу повышается. Но с 2018 года всем неуказным категориям работников происходит индексация, тех, кто «кроме педагогов», скажем так, на 4 %. И при этом повышение должно пройти не меньше, чем у нас увеличивается с первого января минимальный размер оплаты труда. С учетом принятых решений по увеличению на районный коэффициент на территории. Например, по городу Благовещенску это составит 15 тысяч рублей. В любом случае не меньше 15 тысяч рублей, а то и в большую сторону, составит заработная плата.

— А в северных территориях может быть и больше?

— В северных районах это 21-22 тысячи.

— Прошла такая информация, что в 2018 году будут вводиться новые должности и звания — «учитель», «ведущий учитель» и «старший учитель». Это продвижение по карьерной лестнице каким-то образом будет способствовать повышению заработной платы?

— Пока об установлении таких новшеств говорить рано, поскольку это пилотный проект. В этом году он апробируется в 18 регионах страны. По его итогам будет понятно, к какому все-таки окончательному результату будет решено прийти. Но на сегодняшний день на заработную плату педагога влияет его категорийность. То есть, он первой категории либо высшей. Старший и ведущий учитель – пока трудно комментировать, как это ляжет на новость об оплате труда, поскольку, опять-таки, не установлено. Такая система может подразумевать дополнительную аттестацию в виде квалификационного экзамена. Он будет состоять из трех частей: психология, педагогика и свой предмет. Но на сегодняшний день система аттестации в области такова, те критерии, которые предъявляются на аттестации, объективны настолько, что у нас нет сомнений, что даже с введением такого экзамена наши педагоги будут подтверждать свою квалификацию.

— Финансовая грамотность педагогов. Вы же понимаете, когда прозвучала фраза о повышении заработной платы, люди будут по-разному к этому относиться. И ожидания могут быть не совсем оправданные. Финансовую грамотность педагогов вы каким-то образом собираетесь повышать? Может, это будут какие-то курсы, может, это будет выезд специалистов минобра на места, в сельские школы, чтобы людям могли объяснить, каким образом будет повышаться конкретно их заработная плата.

— Конечно, со своей стороны министерством образования такая работа ведется систематически. Как при плановых выездах в территории, так и внеплановых, если возникает такая потребность. Выезжаем, собираем коллективы и разъясняем.

— О том, как будет повышаться заработная плата педагогов, о том, что она будет повышаться непременно, нам сегодня рассказала заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Владимировна Лапонникова. И мы надеемся, что труд педагогов будет оплачен достойно. Всего доброго, это были «Простые вопросы».