Альберт Кривченко

Тема: политическая ситуация в стране

– Совсем скоро, 18 марта, страна будет в очередной раз выбирать президента. Власти и кандидаты к этому готовятся, народ наблюдает, да и время непростое. Говорят, что инфляции практически нет, средние зарплаты растут, правительство о нас заботится, но каждый раз, когда приходишь в магазин, как-то вот грустно становится от чеков, которые выбивает кассовая машина. Сегодня мы попытаемся поставить диагноз стране, области и дать прогноз по развитию. В студии у нас сегодня человек более чем опытный – первый губернатор Амурской области, журналист Альберт Аркадьевич Кривченко. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Интересно, вот я с вами первый раз беседую, встречаюсь, поэтому очень много вопросов, хочется все задать. Совсем недавно, 22 декабря, вы представили новую книгу «Уполномочен заявить», в которой, в принципе, даны ответы на мои вопросы в том числе, но книга вышла небольшим тиражом. Телевидение сейчас как раз выполняет ту задачу популяризировать, сделать массовой информацию. Получается, книга «Уполномочен заявить» вышла очень быстро после предыдущей книги «Выбираю деревню на жительство» . Вы не собирались же делать еще одну книгу так быстро?

– Да, я просто как публицист не мог не откликаться на события. Я решил, что придется ограничиться выступлением в печати, и первые материалы, которые я подготовил уже после выхода книги, были рассчитаны на газеты. Увы, опубликовать мне не удалось их в газетах.

– Почему?

– Ну, к примеру, я написал такую статью под названием «Крым чей?»

– И чей же?

– У нас говорят, что Крым наш, Крым – наш.

– Да.

– А у меня заголовок был «Крым чей?», и я там раскритиковал в пух и прах наших идеологов, этих международных идеологов, которые работают на заграницу.

– А по-вашему, чей Крым?

– Я не возражаю, что Крым наш, наш он, естественно. Но я их раскритиковал за то, что они не могут донести до заграничного читателя, почему Крым наш. Потому что он был передан всего-навсего по постановлению Политбюро ЦК КПСС. Органа, который к государству не имеет никакого отношения. Даже референдума не было, хотя положено такие вопросы решать только на референдуме. Референдума не было, и даже не было постановления высшего органа власти советской — Верховного Совета СССР, РСФСР И УССР об этой передаче. А всего-навсего президиумы решили, которые состояли, естественно, из приближенных к партийному руководству. Только они решили, и все. И таким образом Крым оказался, два с лишним миллиона человек, оказались совсем в другом месте.

– Нам говорят, что Америка виновата, санкции там свои, козни строит. Вроде столько людей у нас, работящих людей, при этом есть безработица и низкие зарплаты, и все стоит. Так вот, в руководящих кругах даже, даже в окружении президента есть люди, которые выступают с очень разумными программами.

– Но их не пускают, да?

– Что нам надо сделать? Они выступают, говоря даже сколько и как мы можем сейчас за один год получить в бюджет какие-то огромные суммы, сколько триллионов. Но ничего из этого не делается.

– Почему?

– Верховная власть слушает и ничего не делает. Не принимает никаких мер.

– То есть это специально? Как вы думаете?

– Не знаю, специально или нет. Я думаю, просто из-за того, что люди, которые находятся там, просто не того масштаба. Им бы что-нибудь такое... Ну подметать улицы, может быть.

– То есть кадровая политика совсем не та сейчас?

– Ну, будем так говорить.

– А вы говорили в своей книге о том, что у России впереди «золотой век».

– Да.

– Какие годы это примерно будут?

– Это, собственно говоря, не я и не мой прогноз. Это нашего ученого энциклопедиста, которого называли еще к тому же Нострадамусом русским. Генерал царской армии, он издал книжку в 1910 году, в которой изложил, что будет дальше. Хотя в 1910 году положение у России было хорошее, промышленность развивалась быстрее, чем в Европе, по сельскому хозяйству тоже мы вышли на первое место в мире и даже по экспорту зерна уже тогда. Тем не менее он сказал, что через несколько лет будет типа Октябрьской революции, то есть изобразил Октябрьскую революцию, то есть вот так будет. Вот так будет, и у народа страстное желание появится уничтожить свою власть. И будет так-то, одни побегут... В общем, точно изобразил. И потом он расписал, что будет дальше. Он сказал, что в 20-м веке будет: с 27 года по 77-й Россия будет задыхаться без денег, как в воду смотрел. С 1977 года начнется подъем, деньги появятся, причем очень много денег. А вы помните, когда у нас нефть нашли? В конце шестидесятых у нас уже сворачивались проекты, наша Зейская ГЭС уже попадала под консервацию из-за отсутствия денег, а в начале семидесятых, когда обнаружили столько нефти и газа и погнали их за рубеж, у нас было столько нефтедолларов, что некуда их девать было. И власть начала шиковать, как он пишет, что власть, элитные классы начнут шиковать деньгами. Так оно и было. Но недолго.

– Это была причина падения, начало?

– Нет. Но он говорил что будет, как будем мы развиваться. А после 1977 года будет подъем, но недолго. До 1992 года. А в 1992-м году Россия уподобится древнеримской империи. А чем кончилось?

– Распад?

– Распадом. Как можно не верить такому человеку? И дальше, он говорит, дальше будет «золотой век». Но нам нужно будет время для того, чтобы устранить всю эту дрянь, которую мы совершили. То есть, все эти ошибки исправить. А на это нужно время. И настоящий расцвет, настоящий подъем, настоящий золотой век начнется только с 2062 года. Вот за это время мы должны все сделать.

– Как же это далеко. Обещать – не значит жениться.

– Не вы говорите первая: «Ох, как же, сколько это ждать». Не ждать надо, а работать, надо сделать. За что ни возьмись, все надо поднимать.

– А кто должен доделать?

– Мы, страна.

– Страна? Простой человек один не сделает.

– Конечно. Для этого что нужно? Нужны люди, которые могут это сделать. Есть такие люди, но они говорят-говорят, пишут, требуют, а не у дел.

– Вот сейчас у нас идет предвыборная кампания президента, как вы ее оцениваете? Вот это такой какой-то парад, я бы так даже назвала кандидатов, который сейчас происходит. Понятно, что оно все нацелено на одного кандидата с принципом сравнения.

– Я не думаю, что столько кандидатов выдвинулось, чтобы поддержать одного кандидата. Просто сами хотят выдвинуться и выдвигаются. А это можно, пожалуйста. Почему и не выдвинуться? Интересно же. Мой прогноз, что я пишу, что в 2018 году, конечно, ничего не изменится. Но надо начинать народу просыпаться и брать пример с американцев. Почему Трамп победил? Да потому что народ пошел голосовать. Все было же против него, а народ пошел и проголосовал.

– Есть такое мнение, что после марта начнется закручивание гаек.

– У кого?

– Для народа.

– А кто будет? Новая власть?

– Да.

– Или та же власть, которая останется у власти?

– Новая, старая, в общем-то, курс не поменяется.

– Если старая власть останется, то курс все равно поменяется. Все равно. Потому что уже эта власть понимает, что еще немного, и на кол посадят за такую работу люди. Отвечать же придется все равно.

– Вот еще одно такое мнение правильное: губернаторы приезжают, позаботятся о себе и дальше поехали. Ваша цитата?

– Было такое.

– То есть ничего не меняется в этом смысле тоже?

– Ну и что вы хотите спросить?

– Вот, например, у нас последняя новость, что бывший губернатор Леонид Коротков купил себе гражданство Мальты.

– Я только сегодня узнал об этом.

– Что вы об этом думаете?

– Туда ему и дорога, пускай едет на Мальту.

– Люди же как говорят, об этом: что все-таки какой-то элемент патриотизма... А вот можно ли предъявлять такую претензию бывшему губернатору области?

– Какую?

– О том, что непатриотичен оказался.

– Так он не только непатриотичен, откуда он денег столько взял?

– Не считаете ли вы, что проблема области в том, что нет в последние годы, и не только в последние, ярких лидеров, которые могут сказать твердое «нет», например высшему правительству, отстоять интересы области. Как же у нас народ говорит: у нас три ГЭС, золотодобыча и много-много всех проектов. Тем не менее мы ничего не имеем. Того, чего хотелось бы.

– Дело в том, что, во-первых, все губернаторы начали работать с 1993 года на Москву. Все. Причем на кланы.

– Если сейчас есть или появится яркий лидер управления областью, ему возможно пробиться и отстоять интересы области либо это уже просто невозможно?

– Конечно, конечно, я считаю, что возможно. Но это надо делать.

– Но можно потерять свое кресло, очень легко.

– Можно и потерять, конечно, можно потерять. Но надо все равно делать. А как же иначе? Эта власть, которая сейчас вынуждена будет сдавать позиции, потому что, если она не сдаст, ее сбросят, но это будет крах. Я говорю: посадят на кол, уже разъяренные люди возьмут и попересажают на кол.

– Наш мужик долго терпит.

– Да, он терпеливый. Но, если уже его разозлить, поэтому постепенно, постепенно начнет вот до 2024 года, я думаю, какой-то сдвиг уже ясен будет.

– Почему именно 2024 год?

– Выборы. И, кстати, ясновидящий Машков, генерал Машков, тоже предсказывал именно этот срок. Что оттуда начнется подъем, но настоящий – с 2062 года. С 2024-го мы начнем переделывать все, а с 2062-го уже «золотой век» начнется.

– Будем ждать. Спасибо большое.

– Не ждать надо. А работать.

– Работаем. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Альберт Аркадьевич Кривченко сегодня был в студии. Первый губернатор Амурской области, журналист, автор целого ряда книг о политической ситуации в России, в Амурской области. Мы сегодня говорили именно об этом. И теперь остается, ждать, работать и ждать «золотого века». Спасибо.

– Ждать, но работать. Работать, чтобы он наступил.