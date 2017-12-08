Евгений Быков

Тема: лишение статуса участника боевых действий

Добрый вечер! Ещё лет двадцать назад резаной кровью кровил вооружённый конфликт в Чеченской Республике. Мы, сжимаясь от тревоги, провожали туда амурских милиционеров в длительные командировки – защищать конституционный строй России, как тогда было принято говорить. Прошло всего лишь два десятка лет, и те, кто провожал безусых пацанов, и их смежники сегодня отбирают у наших защитников удостоверения участников боевых действий, вычеркивают их из льготных очередей по получению квартир. Всё это делается от имени России и во имя закона. Сегодня свои простые вопросы я задам Евгению Быкову, одному из тех, кого именем России вычеркнули из этих списков и кого пытаются зачеркнуть.

- Здравствуйте, Евгений!



- Здравствуйте!

- Как и когда вы попали в Чеченскую Республику?



- В далеком 1997 году я в составе отряда милиции особого назначения при УМВД по Амурской области был направлен в Северо-Кавказский регион – с 13 декабря по 13 февраля 1998 года.

- Ровно двадцать лет назад.



- Ровно двадцать лет назад. В период своей служебной командировки принимал боевое участие, то есть участвовал в боестолкновении при нападении банды Хаттаба и Басаева на 136 танковый батальон в городе Буйнакск. Непосредственно боестолкновение происходило в селе Алмак – горном районе Дагестана. Данный район был поднят по боевой тревоге, выезжал в составе отряда. С нами были командир отряда Юрий Михайлович Сергеев и другие бойцы-милиционеры с командирами отделений.

- Кем вы тогда были?



- Милиционером, бойцом ОМОНа при УМВД по Амурской области.

- Что запомнилось из того боя?



- Помнится всё. За участие в данных боевых действиях мне присвоили внеочередное звание, кто-то из милиционеров-бойцов был награжден государственными наградами. По возвращении в Амурскую область руководство ОМОНа предоставило все необходимые документы, хронологию боя, кто участвовал. В 2004 году мне и моим боевым товарищам присвоили статус участников боевых действий.

- Только в 2004 году?



- Да.

- 7 лет машина раскачивалась?



- Да. Решение принималось комиссионно, подтверждает командир отряда, другие руководители отряда милиции особого назначения. Комиссия УМВД рассматривала каждого сотрудника, который достоин быть участником и ветераном боевых действий. Этот статус мне и моим товарищам присвоили в 2004 году.

- Что это дает в материальном плане?



- Определенные выплаты как участнику боевых действий.

- Сколько в месяц?



- От 1 800, а сейчас 2 800 рублей.

- Что ещё? Какие льготы?



- При увольнении в запас по истечении срока службы в УМВД как участнику боевых действий доплачивают ещё 1,5 тысячи рублей.

- К пенсии.



- Да, к пенсии.

- Льготная очередь на получение жилья?



- Всё это было, я стоял в льготной очереди, являлся участником боевых действий более 13 лет.

- Как вдруг из участника боевых действий вы стали их «не участником»?



- Мой боевой товарищ в 2016 году выходил на пенсию. При назначении пенсии встал вопрос: является ли он участником боевых действий?

- Почему встал такой вопрос?



- В законе «О ветеранах» прописаны определенные сроки, кто может быть участником боевых действий – с декабря 1994 по декабрь 1996 года. Когда вели контртеррористическую операцию, когда вторично Хаттаб и Басаев напали на Дагестан в 1999 году.

- А с 1995 по 1999 годы там был мир, цвели розы и сады?



- Совершенно верно, но согласно федеральному закону войны не было. Фактически с 1995 по 1998 годы боевые действия на границе были постоянно.

- Покоя там точно никогда не было. Поднять газеты того времени, думаю, ни одной недели не будет, чтобы кого-то в Чечне в те годы не убили, не ранили, не взорвали.



- Абсолютно верно. Наше боестолкновение в Буйнакске отражалось в СМИ – и Дагестана, и России.

- Хроника есть.



- Да.

- Вам говорят: «Всё, ребята, извините, ошибочка вышла – вы не участники боевых действий?»



- Получается, что в 2016 году при выходе моего товарища на пенсию была проведена служебная проверка УМВД России по Амурской области. По ее результатам вынесено решение, что удостоверения мне и ему выданы ошибочно. Прекращены все выплаты, УМВД направило в Пенсионный фонд соответствующее уведомление, после чего выплаты прекратили. Хотя прекращение данных выплат может быть только по решению суда. Мы подали исковые заявления в городской суд города Благовещенска.

- Как прошел суд?



- Были неоднократные заседания, постоянно заседания переносились.

- Судьи менялись. Вы до какого звания дослужились?



- Майор полиции.

- Вы знаете эту систему немножко лучше, чем мы, журналисты. Как проходил суд?



- На суде проходили неоднократные слушания. Суд постоянно переносился, менялись судьи по разным причинам. Суд неоднократно обязывал УМВД России по Амурской области предоставить пакет документов по нашей командировке.

- Все приказы.



- Все приказы, директивы идут под буквой «с», то есть «секретно». Они могут быть предоставлены только силовым ведомством. В открытой печати таких документов нет.

- Документы предоставили в суд?



- На все требования городского суда УМВД по Амурской области не предоставило ни одного документа. На последнее заседание, которое состоялось 25 сентября 2017 года, УМВД по Амурской области предоставило акт, что данные приказы и директивы, на основании которых мы были направлены в командировку по выполнению служебно-боевых задач (у меня имеются справки о моем выполнении именно служебно-боевых задач), все уничтожено.

- Как уничтожено?



- Включая наши командировочные удостоверения.

- Почему? Не объясняют?



- Это не было объяснено. На судебное заседание мы приглашали свидетелей.

- Есть же живые люди, которые вместе с вами были участниками.



- Совершенно верно, участники именно этого боестолкновения. Был приглашен командир отряда Юрий Михайлович Сергеев, который пояснил, что вместе со мной участвовал в боевых действиях по ликвидации данных бандформирований. Были командиры отделений, милиционеры-бойцы, которые участвовали. Прошло уже очень много времени, поэтому кто-то выехал, кто-то находится в другой области.

- Сколько свидетелей пришли в суд?



- 4 человека.

- Их показания суд не принял во внимание?



- Нет, не принял. Решение суда на последнем заседании было следующим: отказать нам в исковых требованиях, удовлетворить иск УМВД России – признать удостоверения недействительными.

- Акт о том, что все ваши документы уничтожены, оказался важнее четырех живых человек.



- Для меня до сих пор это непонятно. Мы оформили апелляционную жалобу в Амурский областной суд.

- Какую мораль вы вынесли из этой аморальной истории?



- Мне до сих пор неясно, какие задачи я там выполнял. Как утверждает УМВД России по Амурской области, осуществлял охрану общественного порядка. В то время шли по всей границе боевые действия. У меня и моих товарищей не хватило бы совести отстаивать свои права, если бы мы в реальности не участвовали в боевых действиях.

- Что скажете своему сыну или дочери?



- По решению, которое вынес городской суд от имени Российской Федерации, естественно, мой сын никогда больше не пойдет защищать Россию в таких конфликтах. Для чего? Кто-то же в этот период погиб.

- Чтобы кто-то через 20 лет, кто не нюхал пороха…



- Утверждал, что вы не являетесь участником боевых действий.

- Все документы уничтожили.



- Не имея понятия, что такое война, тем более такой конфликт, который происходил на территории Российской Федерации.

- Кто-нибудь из вашего начальства пытался с вами поговорить по-человечески, найти выход из этой дикой несправедливой истории?



- Нет, со мной никто не разговаривал. Единственное, когда проводилась служебная проверка, сотрудник пытался выяснить все обстоятельства и все остальное.

- Мне впервые сегодня не хочется итожить наш разговор. Хочется искренне пожелать мужикам, защищавшим Россию, победить тыловую бюрократию. Победить тех, у кого души вместе с совестью наглухо застегнуты на пуговицы казенного мундира. Берегите себя и своих близких и живите, пожалуйста, долго. До свидания.

