Татьяна Бедина

Тема: театральные будни

Здравствуйте! Это заключительные «Простые вопросы» в этом году, которые мы решили посвятить самому интересному, самому замечательному и самому доброму, что есть в жизни, – театру. Простые вопросы мы задаем сегодня директору Амурского областного театра драмы Татьяне Бединой.

- Здравствуйте, Татьяна Федоровна!



- Добрый день.

- Как заканчивает сезон года Амурский областной драматический театр? Хотя новогодние праздники – это самый разгар работы театра. Можно говорить об окончании года, а не сезона.



- Конечно, это окончание года. Вы же знаете анекдот, когда актеров приглашают в Голливуд на съемки, а они: «Какой Голливуд? Елка!» Так и у нас. Надо видеть детей, которые к нам приходят. Мы анонсировали спектакль «Чудеса под Новый год», 0+. К нам так и приходят, может быть, с десяти месяцев и старше. Каждый находит для себя, чем заняться. Сначала все вместе смотрят новогоднюю сказку, которая так и называется «Чудеса под Новый год».

- Многие маленькие дети, которые приходят впервые в театр, становятся и учатся быть зрителями именно в театре драмы. Какой ваш зритель сегодня? Мы все время говорим о том, что нужно что-то менять в театре, а нужно ли что-то менять в зрителях?



- У нас зрители самых разных возрастов. Я зачастую выхожу к началу спектакля и смотрю, какой же зритель сегодня заполняет зал. Всякий раз делаешь открытие. Бывает, традиционно все говорят «здравствуйте», приходят на все премьеры, ждут. Бывает и так, когда мы провели «Ночь в палате бизнес-класса», то на этот проект пришел совсем другой зритель, которого мы и в театре никогда не видали. На премьеру спектакля «Доходное место» опять пришел совсем другой зритель. Если условно делить на сегменты, то во всех сегментах зритель есть.

- Самый новогодний спектакль для взрослых – это «Ночь перед Рождеством». Сколько лет идет спектакль в театре?



- 6 лет.

- Мне кажется, это очень удачный проект, созданный режиссером Игорем Афанасьевым.



- Очень удачный: классика, причем не напрягающая классика. В спектакле очень много национального колорита и всяких чудес. Чего только стоит летящий черт с Вакулой! Мы сами очень любим этот спектакль. Когда едем с ним на гастроли, то он собирает много зрителей. Насколько это возможно, мы будем сохранять его в репертуаре. После Нового года традиционно приглашаем зрителей на этот спектакль. С 3 января у нас будет по два детских спектакля в день, а 5, 6, 7 января уже ждем нашего взрослого зрителя, который начинается лет с 14 и старше. В спектаклях нет ничего такого, куда бы нельзя было прийти тинейджеру.

- Очень хорошо, что есть такие замечательные сказки, новогодние спектакли, но давайте вспомним уходящий 2017 год. Чем он запомнился театру? Что было интересного? Какие приобретения в виде актеров, режиссера? Какие были гастроли?



- Год насыщенный: год потерь и приобретений. Про потери – не хочется о грустном накануне праздника, но очень ощутимо. Год очень насыщенный: 8 спектаклей, не все равнозначные, не все так прекрасны, как хотелось бы. Тем не менее зритель у нас был, с нами не расставался. Бывало, что нас и критиковал, подвигал на другие постановки. Наверное, в результате запросов зрителей мы вновь обратились к классике и поставили доходное место. Очень удачной работой считаю «Пизанскую башню», это наш маленький, так называемый академичный проект. Считаю, что ряд спектаклей, например, «Дикарь», «Брачный договор» – все очень разные, поставленные разными режиссерами. Может быть, поэтому и хороши. Мы побывали на гастролях, причем сделали такой трудный вояж: проехали города Владивосток, Хабаровск, Биробиджан. Везде мы были очень хорошо приняты. Во Владивостоке нам приходилось пробиваться через трудности, которые наши партнеры нам неизвестно почему сделали. Я получила от вице-губернатора приморского правительства извинения за такой плохой прием.

- Напомним зрителям, что в театре Владивостока был ремонт, не согласовано.



- Как будто преднамеренно. Мы все это пропустим. Тем не менее зрители оставались довольны. Особенно тепло нас принимал город Хабаровск, который знает и любит уже наш театр. К приобретениям относится приезд главного режиссера, мы искали эту кандидатуру. Не знаю, как долго он согласится работать в нашей области.

- Пока работает?



- Да.

- Напомню, это Павел Рукавицын.



- Он уже поставил 3 спектакля, все три хорошо приняты зрителями, в том числе сказку тоже ставил он. После Нового года он приступает к новому проекту – спектакль «Тартюф» по Мольеру. В нашем театре давно такого не было.

- Чем вызвана необходимость главного режиссера? Зачем он нужен театру? Они то приезжают, то уезжают, то есть, то нет.



- Мне бы очень хотелось, чтобы каждый главный режиссер, который приезжает, был для артистов родным папой. Не всегда это получается. Очень трудно реализовываться здесь, на окраине России. Нашему режиссеру очень не нравится климат. Он мерзнет. Каждый день он говорит об этом: «Как вы здесь живете?» Я ему говорю: «Да вы что?! Сегодня утром всего 27 градусов мороза!» А у него в Воронеже плюс восемь. Очевидно, что, когда мы ждем, что люди потянутся на Дальний Восток, нужно придумывать какие-то преференции, чтобы люди бросили что-то там дома и ехали осваивать наши достаточно суровые места. Два актера переехали к нам, они закончили питерский вуз, приехали с юга. Они перебрались с удовольствием, заняты в сказке. Каждый день говорят о том, как трудно здесь жить.

- Тоже мерзнут?



- Они мерзнут, очень дорого стоят продукты. Хоть зарплата у них выше, боюсь, что они тоже долго не задержатся. Довольно большие сложности. Сегодня разговаривала с режиссером Гогольковым, который выпустил целый курс в Хабаровском институте искусств и культуры, он сказал, что ни один из его выпускников не остался на Дальнем Востоке. Все уехали в Москву и Питер. Не трудоустроены, но болтаются там на различных временных работах. Вот опять вопрос.

- От праздничной темы перешли к проблемам, не можем в нашей программе без проблем.



- Не можем.

- Что делать? Приглашать режиссеров из Магадана? Чтобы они задерживались и говорили, что здесь теплее, чем дома. Или переманивать актеров из более северных территорий?



- Очевидно, что социальные условия должны быть гораздо лучше, чем, к сожалению, сейчас их можем предложить, что имеем. Это одна из причин, которой можно посвятить целую программу. Всё-таки есть потребность, чтобы в наши края привозили специалистов из других территорий и закрепляли их здесь на месте. Так в свое время у нас появился Союз писателей, Союз художников.

- Союз театральных деятелей. То есть говорим о том, что театру главный режиссер жизненно необходим.



- Жизненно необходим.

- Пока Павел Рукавицын здесь работает.



- Давайте не будем говорить слово «пока». Павел Рукавицын здесь работает.

- Одевайте его теплее, чтобы он пережил нашу зиму. Театр создаст если и не климат на улице, то душевное тепло точно.



- Стараемся.

- Пока есть грандиозные планы. Что еще нас ждет в будущем 2018 году, кроме «Тартюфа»?



- Мы собираемся поставить в будущем году спектакль-бенефис Анны Григорьевны Лаптевой, у которой юбилейный день рождения. Пока держим это в секрете.

- Спектакль.



- Да, юбилей же мы отменить не можем. Мы хотим сделать еще одну большую работу – 150 лет Максиму Горькому. Мы подали заявку в министерство культуры на проект спектакля «На дне» – «Человек – это звучит гордо». Поддержит или не поддержит министерство культуры финансово – это вопрос, ясно будет только к февралю. Будет несколько спектаклей – сказки и так далее. Мы продолжим проведение перформансов, квестов, которые мы начали с целью привлечения зрителей. Работаем над тем, что с Якутским русским театром имени Пушкина поменяемся площадками. Наконец-то выбрали время, когда мы это сделаем. Возможно, потом будем осваивать Камчатку и так далее.

- Замечательные планы ждут в будущем году. Поздравляем наших зрителей с наступающим Новым годом и приглашаем на спектакли Амурского областного театра драмы.



- Любите ли вы театр? Любите ли всем сердцем, как люблю его я? Приходите в театр, не сидите дома, приводите к нам детей. Мы очень рады видеть вас в стенах самого старейшего театра от Иркутска до Чукотки. Приходите сейчас, то, что происходит сегодня, завтра уже может не случиться. Спектакли – замки на песке, каждый день они звучат по-другому. С Новым годом, дорогие наши зрители! Мы всегда ждем встречи с вами!