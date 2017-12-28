Тема: история оркестра, репертуар и предстоящие гастроли

В следующем после небольшого перерыва на гастроли по Амурской области отправится студенческий оркестр Амурского колледжа искусств и культуры – коллектив с большой историей. В прошлом году оркестр отметил свое 55-летие и вот уже 26 лет его возглавляет Александр Гетман, руководитель оркестра русских народных инструментов.

- Добрый день!



- Добрый день.

- Спасибо, что пришли. Нам очень интересно и многое хочется о вас узнать. Что представляет собой оркестр?



- По составу оркестр – это, конечно же, студенты колледжа. В наших учебных стандартах есть обязательный оркестровый класс и оркестровая подготовка. Студенты, выпускаясь из нашего колледжа, должны уметь не только исполнять сольную программу, но и играть в ансамбле и оркестре.

- Сколько человек играет в коллективе?



- 15 человек инструменталистов и привлекаем двух солистов.

- У вас оркестр народных инструментов.



- Да.

- Солисты исполняют вокальные партии.



- Конечно.

- Полноценный оркестр, который может давать хорошие концерты, мы их видели в филармонии в этом году. Концерт был потрясающий. Очень жаль, что мало появляетесь на людях. Ваш оркестр – один из старейших в области, который беспрерывно действует на протяжении почти 56 лет. Вы возглавили его 26 лет назад. Думаю, что история создания оркестра очень богатая.



- Историю я изучал по учебникам, потому что приехал в Амурскую область только в 1982 году, а оркестр был создан в 1961 году.

- В советское время централизованно направлялись хорошие дирижеры и музыканты на Дальний Восток.



- Я приехал по направлению. Мой товарищ по учебе написал массу писем в музыкальные учебные заведения, училища в поисках работы. Потом он женился, и планы у него, видимо, поменялись. В двух письмах утвердительно ответили, что требуется народник-баянист с квалификацией дирижера. Одно письмо было из Благовещенска, от Валерия Александровича Побережского. Я поехал в Благовещенск по направлению в 1980 году, отслужил в армии, а в 1982 вернулся опять.

- Вы не побоялись ехать так далеко? Или в те времена это было вроде комсомольской путевки?



- Я был молодой, особенно не переживал, думал, посмотрю: отслужу, отработаю 3 года, как положено. Решил, если не понравится, то уеду.

- Но так и остались.



- Да, понравилось.

- В то время насколько были сильны традиции, ведь оркестру было уже 25 лет?



- Да. По приглашению дирижера я до 1992 года играл в оркестре разные партии. В 1992 году стал дирижером.

- Какие традиции вы сохранили с тех пор?



- Я учился в Ростовском училище искусств и в Ростовском государственном музыкально-педагогическом институте. Там тоже были оркестры. Я увидел колоссальную разницу, что оркестр музыкального училища в то время выступал очень часто. Все городские массовые мероприятия не обходились без обязательного концерта. 22 апреля, в честь дня рождения Владимира Ильича Ленина, музыкальное училище отвечало за этот концерт.

- Вы намерены расширять концертную деятельность?



- Конечно. Потому что любой концерт – это стимул для студентов, педагогов, руководителя. К этому нужно готовиться.

- Показывать свое мастерство.



- Нужно работать с программой. Зрители разные; можно приготовить одну программу и обкатывать ее по области, городу, работая над ее совершенством. Если мы выступаем только в городе, то нам каждый год нужно менять программу. Это достаточно трудоемкий процесс.

- Особенно для студентов.



- Да.

- Если говорить о студентах, это проблема всех детских, юношеских коллективов, выучили, а приходится брать нового человека, потому что этот выпустился.



- Это такой 4-годичный цикл. 3 и 4 курсы – они уже играющие, полупрофессионалы.

- Жалко отпускать.



- Первый курс приходит – баянисты, аккордеонисты – а в оркестр нужно всего два таких инструмента. Естественно, они изучают дополнительные инструменты, садятся за домру или балалайку, начиная с нуля. К 3-4 курсу овладевают необходимым мастерством.

- А уже надо выпускать.



- Жалко.

- Есть у вас дефицит каких-то конкретных музыкантов-инструменталистов?



- Если говорить об оркестре, мы выходим из положения. Конечно, хотелось бы, чтобы, как в 60-х годах, – в оркестре было по 50 человек.

- В три раза больше.



- Тогда проблем не было, а сейчас в некоторых инструментальных партиях…

- Кого не хватает?



- Найти балалаечника настоящая проблема, нужна балалайка прима. Балалаечники у нас – это в основном обученные баянисты-аккордеонисты.

- Где их брать?



- В области их тоже мало, такой дефицитный инструмент.

- Такие дети учатся в музыкальных школах?



- Да. Мы принимаем детей из музыкальных школ, поэтому, если там нет балалаечников, то у нас их тоже не будет.

- Вы, наверное, изучали рынок, где и какие дети учатся?



- Изучали, но с балалаечниками у нас точно проблема.

- Вы поедете на гастроли, наверное, будете присматривать таких людей?



- Конечно.

- Хочется спросить о репертуаре, потому что сейчас творческие коллективы, в том числе оркестры – симфонические, народные инструменты, специализирующиеся на классической музыке, вынуждены в репертуар включать какие-то современные популярные произведения, ремейки известных песен из кинофильмов. У вас есть такой элемент?



- Есть. Если это учебный класс, то студенты должны играть и классическую музыку, и фольклорную, и современную. Отдавать предпочтение какому-то одному виду в рамках учебного заведения не стоит, потому что они должны знать все стили и жанры. Моя обязанность – предоставить им такую возможность – изучить эту музыку. В концертную программу желательно включать тот репертуар, который будет понятен и доступен слушателю. Поэтому мы используем и такие произведения, и классику, которую необходимо изучать.

- Что есть из современного?



- В разные годы играли разное. Играли джазовую музыку Оливера, джаз-опус. Потом был небольшой период, когда играли «Пираты Карибского моря» полную версию и фрагменты. Сейчас будем играть музыкальный номер из фильма «Мастер и Маргарита» – «Любовь» Корнелюка, тоже интересная музыка.

- Играете рок в каком-нибудь переложении? Prime Orchestra, например, к нам периодически приезжают. Pink Floyd играют.



- Мне предлагали, и партитуры такие есть. Но я рассматриваю произведение не только с точки зрения узнаваемости. Наш оркестр большей частью слушает старшее поколение и юные начинающие музыканты – музыкальные школы, где мы выступаем. Музыку, которую мне предлагали сыграть, без развития малоинтересна, даже исполнителям малоинтересна. То есть повторяющаяся тема, обрастает инструментами. Такого развития, которое есть в классической музыке, в хороших образцах народной музыки, нет.

- На джаз вы готовы?



- Да.

- Вы возглавляете оркестр ансамбля «Ровесники».



- Да.

- Это единственное учреждение – Центр эстетического воспитания, в котором есть полноценная оркестровая яма. Правда, что на всех концертах живая музыка?



- Да, на всех. Естественно, не все номера исполняем, но в каждом концерте есть такой репертуар – золотой фонд, который исполняется под живой оркестр.

- Это дополнительное удовольствие – и посмотреть на «Ровесников», и послушать живую музыку.



- Да.

- В следующем году вам предстоят гастроли. Можете сказать, куда и когда поедете?



- Мы бы хотели поехать в Свободный, свободненскую музыкальную школу; Белогорск, Райчихинск – базовые школы. Давно не были в Шимановске, Серышеве, Зее, Тынде.

- Приезд оркестра будет для них событием.



- И, конечно, посетить Благовещенский район.

- Спасибо, что пришли к нам в студию. Желаю вам исполнения всех планов, тем более, что программа выходит под Новый год. Больше выходите в свет, чтобы мы вас видели с интересным репертуаром, произведениями, очень хочется посмотреть. Больше хорошей разной музыки.



- Спасибо.

- В «Простых вопросах» был Александр Гетман, руководитель оркестра русских народных инструментов Амурского колледжа искусств и культуры. Мы говорили об истории коллектива и планах по развитию. Спасибо.

