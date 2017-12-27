Тема: итоги работы прокуратуры за 2017

Заканчивается 2017 год, уже витает праздничное настроение, но у нас в студии появляются серьезные люди, с которыми мы будем разговаривать на серьезные темы и подводить итоги года. Сегодня в студии – Руслан Медведев, прокурор Амурской области.

- Здравствуйте!



- Здравствуйте.

- Как вы оцениваете итоги 2017 года? Работы становится больше?



- Работы у прокурора всегда много. Этот год был очень насыщенным на события, во многих случаях потребовалось вмешательство прокурора.

- Если говорить о невыплате заработной платы, чему президент России уделяет очень большое внимание, 22 декабря в федеральных СМИ он назвал список тревожных регионов. Амурская область не прозвучала, но тем не менее вопросы были. Как они решались в течение года?



- В течение года и сейчас ситуация с задолженностью по заработной плате на территории области остается сложной. Задолженность достигала очень высоких значений. Мы входили в тройку-четверку регионов по задолженности по заработной плате. Статистическая задолженность составляет порядка 40 миллионов рублей. У нереспондентов статистической отчетности – еще порядка 40 миллионов. Прокуратура традиционно этому вопросу уделяла самое пристальное внимание. Прокурорами выявлено более 11 тысяч нарушений закона в этой сфере.

- Это много.



- Это очень много. Погашена задолженность по заработной плате по мерам прокурорского реагирования – порядка 1,2 миллиарда рублей. Масштаб значительно больше, чем в прошлом году. Особую тревогу у нас вызывают такие территории, как космодром Восточный. Задолженность главного военно-строительного управления на сегодняшний день составляет порядка 34 миллионов рублей. Вместе с тем в отдельные периоды задолженность достигала свыше 200 миллионов рублей перед 3 с лишним тысяч работников, задействованных в строительстве космодрома Восточный. Нами принят комплекс мер прокурорского реагирования, взаимодействие с военной прокуратурой. На сегодняшний день задолженность в течение декабря значительно сократилась. Есть перспективы погашения задолженности до конца этого года. Мы надеемся и у нас есть все основания полагать, что эта задолженность будет погашена.

- В этом году расследование по резонансному делу Александра Эндерса завершилось его оправданием. Как вы считаете, это провал для обвинения, что его оправдали?



- Безусловно, каждое оправдание – незаконное привлечение к уголовной ответственности – для нас является фактически чрезвычайным происшествием. Производится детальный разбор причин вынесения того или иного решения. Тем более с 1 июня 2018 года категория дел, которые будут рассматриваться судами присяжных, будет значительно расширена. Причем дела будут рассматриваться не только в областном суде, но и в городских, и районных судах области.

- Дело было сложное, присяжные – люди эмоциональные. Что можно сказать со стороны?



- Точка в этом деле еще не поставлена, нам необходимо установить действительно виновных лиц в совершении убийства Веры Захаровой. Это самая главная задача – всеми возможными способами.

- Ещё одно резонансное дело – ДТП возле общественно-культурного центра. Погиб молодой человек, пострадала девушка. На первых заседаниях суда прокурор просила для обвиняемого, что всех очень удивило, наказание в виде колонии-поселения, заняв позицию адвоката. Общественность возмутилась, и на следующем заседании другой прокурор высказал совершенно иную позицию. Почему произошло такое изменение?



- С точки зрения уголовно-процессуального закона, государственный обвинитель при формировании своей позиции руководствуется представленными и исследованными судом доказательствами, а также внутренним убеждением. Я благодарен общественности и средствам массовой информации за то, что вовремя обратили внимание на проблемную позицию государственного обвинителя по этому делу.

- Появился свидетель благодаря публикациям.



- Благодаря им появились не один, а несколько свидетелей, которые допрошены в ходе судебного заседания. Было принято решение о замене государственного обвинителя, исследовании дополнительных доказательств по уголовному делу. На сегодняшний день судебное следствие еще не окончено. В январе 2018 года судебное заседание продолжится. Мы активно отслеживаем эти вопросы и будем занимать соответствующую позицию, предрешать которую преждевременно. До прения сторон мы должны исследовать все необходимые доказательства.

- Затронули и тему поборов в детских садах. Губернатор заявил, что факты не выявлены, тема закрыта?



- Нет, не совсем так. Губернатор не совсем таким образом акцентировал внимание на данной проблеме. Через Инстаграм губернатора Амурской области была проделана большая работа по проверке фактов поборов в детских садах и школах. Был проведен опрос населения, который показал наличие у значительного количества граждан вопросов по фактам сбора денежных средств в детских садах. Прокуратура выявила 65 нарушений. В основном они связаны с неправильной организацией добровольных сборов. Кроме того, был установлен вопиющий факт, когда руководитель образовательного учреждения Белогорска незаконно присваивала денежные средства, полученные от родителей. По данному факту по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится следствие.

- Меньше ли коррупции стало среди чиновников?



- Тема правильная, мы ей постоянно занимаемся. Если говорить о состоянии преступности в сфере коррупции, следует отметить, что коррупционных преступлений в 2017 году прокуратурой выявлено на 50 % больше, чем в прошлом. Существенно выросли и размеры взяток. В текущем году размер взятки существенно увеличился. Выявлялись факты различного рода злоупотреблений со стороны должностных лиц – у руководителей органов образования, здравоохранения, руководителей различных коммерческих структур, бюджетных организаций. Органами прокуратуры выявлено более 2 тысяч нарушений закона только за прошлый год. Принято больше 1 200 мер прокурорского реагирования. Более 700 лиц привлечены к различным видам ответственности по инициативе прокурора.

- В том числе лишились должностей.



- Да. В текущем году в связи с утратой доверия 19 различных чиновников были уволены со своих постов по инициативе прокурора. Нами переориентирован надзор в этом году, мы стали заниматься более серьезными нарушениями, которые допускают различные чиновники. Коротко говоря, одна из основных деятельностей прокурора – это проверка достоверности и полноты сведений о доходах и расходах чиновников. Нами выявлено более 150 фактов сокрытия объектов различного вида имущества.

- Нет ли здесь такого, что «забыл», «не знал»?



- Разные причины, но чиновник, находящийся на государственной и муниципальной службе обязан предоставлять достоверные сведения о доходах. 150 с лишним объектов недвижимости, 41 автомобиль, 148 счетов было скрыто. Доходы не показаны на сумму больше 68 миллионов рублей. Работа была поставлена очень серьезно. Нами выявлено 30 фактов конфликта интересов, о которых не сообщали.

- Родственные связи?



- Родственные связи, близкие связи и так далее. По всем этим фактам приняты меры прокурорского реагирования. В большинстве своем они устранены. Также активизировалась работа по привлечению к более жесткой ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 15 уголовных дел в отношении разных чиновников – это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Почти в 2 раза больше привлечено к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов на нерадивых лиц значительна – порядка 50 миллионов рублей. 35 человек уже осуждены за совершение коррупционных преступлений. В суды направлено 54 уголовных дела. В производстве судов находятся уголовные дела в отношении еще 65 лиц. Работа проводится очень серьезная. В целом работу по коррупции оцениваю достаточно эффективно.

- Программа у нас предновогодняя, поэтому хотим получить новогоднее пожелание.



- Уважаемые жители Амурской области, коллеги, работники прокуратуры, ветераны прокуратуры, хотел бы всех поздравить с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, успехов в достижении поставленных задач. Желаю процветания нашей области. Думаю, что следующий год – год выборов – станет продолжением реализации серьезных проектов, позволит нам подняться еще выше, будем двигаться только вперед. Надеюсь, состояние законности, может быть, позволит хоть немного снизить работу прокурору.

- И дружить с законом. Спасибо. В студии был Руслан Медведев, прокурор Амурской области. До свидания.

