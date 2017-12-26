Дмитрий Ткаченко

Тема: деятельность службы судебных приставов

Добрый вечер! Сегодня мы поговорим о долгах наших тяжких. Свои совершенно простые вопросы я задам исполняющему обязанности главного судебного пристава Амурской области Дмитрию Ткаченко.

- Здравствуйте, Дмитрий Григорьевич!



- Здравствуйте.

- Ваше ведомство в Приамурье сотрясала череда скандалов, и ваши предшественники уходили из своего служебного кабинета не по своей воле. С каким чувством вы переступили порог кабинета в первый раз?



- Директором службы мне было сделано предложение возглавить амурское управление. 31 октября я прибыл в Амурскую область, Благовещенск. Был поставлен ряд задач по повышению эффективности работы управления, соответственно в кабинет я зашел с нормальным рабочим настроением, с целью выполнения тех задач, которые были передо мной поставлены.

- В душе ничего не говорило, что место нехорошее?



- Нет.

- Кем работали до приезда в Благовещенск?



- В службе судебных приставов я работаю с 2002 года. Возглавлял УФССП России по Ставропольскому краю, Ростовской области, Республике Адыгея.

- Юг России – другая жизнь, другой темп и ритм, до Амурской области очень далеко. Почему решились поменять свою жизнь – переехать в другой регион?



- Предложение директора, к сожалению, не должно уходить в отказ.

- Сегодняшняя жизнь с ее технологиями на месте не стоит. Я могу погасить свой долг каким-то более цивилизованным способом, не бегая за судебным приставом? Каким способом?



- Безусловно, вы можете погасить свою задолженность, не вступая в контакт с судебным приставом. У нас такая же позиция: чем меньше мы контактируем с должником в части погашения задолженности, тем лучше для судебного пристава. Потому что получение денежных средств – это всегда, как правило, какой-то определенный соблазн. Поэтому у нас есть терминалы по оплате задолженности, различные интернет-ресурсы, такие как «Яндекс.Деньги», «Робокасса», в том числе наш сайт ФССП России, где, зайдя на сайт, должник может увидеть свою задолженность и через различные электронные средства оплатить её.

- Это несложно для неуверенных пользователей Интернета?



- В принципе нет, все шаги прописываются. Человеку достаточно действовать той инструкции, которая определяет порядок оплаты этой задолженности.

- Большинство людей сегодня пользуются новыми технологиями или ещё старым дедовским способом – за приставом ходят?



- Если брать в процентном соотношении, то, к сожалению, наличка идет из рук в руки. Мы ориентируем людей на погашение задолженности в электронном виде. Не надо ничего бояться, все просто и понятно.

- Один из самых социально ответственных долгов – это алименты на содержание детей. Много уклонистов и уклонисток в регионе?



- В целом большинство уклонистов – мужчины. В 2017 году на исполнении находилось свыше 17 тысяч исполнительных производств.



- Практически два амурских райцентра в долгах.



- Совершенно верно. Из них 2,5 тысячи – должники-женщины. Есть негативная динамика – дети, находящиеся на воспитании в детских домах, тут ситуация другая: 409 должников – мужчины и 1 141 – женщины.

- Портрет этой женщины какой? Кто это? Маргинальные личности или необязательно?



- Практически все женщины маргинальные личности, ведущие асоциальный образ жизни. Например, одна женщина в отношении своих троих детей имеет задолженность в миллион 1 190 рублей. При этом, к сожалению, мы ее тоже разыскать не можем. Ранее уже три раза мы ее привлекали к уголовной ответственности. Она не трудоустроена и не пытается где-то трудоустроиться, соответственно различными способами уклоняется от уплаты алиментов.

- От вас трудно спрятаться? На какие ухищрения идут люди?



- Самое серьезное ухищрение – когда люди пытаются переехать в другой регион. Мы заводим розыскные дела, у нас есть подразделение розыска. Безусловно, при взаимодействии с другими регионами пытаемся устанавливать, где находятся должники, и работаем с ними дальше.

- Какой самый изощренный пример ухищрения был в вашей практике?



- Свежий пример: один из должников, который уклонялся от уплаты алиментов, женился на другой женщине, успел оформить имущество на нее. Кроме того, вступил в ипотеку через свою нынешнюю супругу, таким образом пытался от нас уйти.

- От вас реально уйти? Допустим, если я переписал имущество на свою супругу, то де-юре не достанете?



- Де-юре мы можем достать в рамках возбужденного уголовного дела. Если человек переписал все свое имущество и не имеет никаких доходов, то работаем с ним на возбуждение уголовного дела.

- В рамках уголовного дела доказываете весь его преступный умысел.



- Совершенно верно. При этом, если судебный пристав докажет, что имущество было на нем в период исполнительного производства, у нас есть право обратиться в суд об обращении взыскания на данное имущество.

- Сколько человек работает в службе судебных приставов Приамурья?



- В управлении штат составляет 700 человек – все управление вместе со структурными подразделениями.

- Вся область.



- Да. Из них 190 – судебные приставы-исполнители и 278 человек – судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, обеспечивающие безопасность в судах.

- Какова средняя заработная плата в вашем ведомстве?



- Средняя заработная плата судебного пристава, работающего у нас, со стажем работы от одного года и до 5 лет, – от 16 до 23 тысяч рублей. С учетом премиального вознаграждения зарабатывают от 24 до 33 тысяч рублей.

- Трудно противостоять коррупции с такой зарплатой?



- В первую очередь вопрос не в зарплате, а тех мыслях, с какими человек идет к нам на службу. Он должен понимать, что идет на госслужбу, причем в пользу граждан, а не против них. Тогда, наверное, многие вопросы будут сниматься в плане коррупционной составляющей.

- Зарплата тоже важна. Гордостью за державу не доплачивают.



- На сегодняшний день, к сожалению, в госслужбе – федеральной налоговой службе, федеральной регистрационной службе – тоже не самые высокие зарплаты.

- Сколько лет вы проработали на юге России?



- В качестве руководителя 7,5 лет.

- А в системе приставов?



- С 2002 года.

- 15 лет. Юг России – особый организм, как в поликлинику, так просто не сходишь, чтобы денежку не заплатить. Вам когда-нибудь предлагали взятку?



- Нет, никогда. Работая на юге России, никогда не предлагали взятку.

- Случаев много, когда предлагают взятку?



- На юге, к сожалению, да. Там была выработана другая позиция, думаю, выработаем ее здесь. Судебный пристав информирует руководство о предложении дачи взятки, мы подключаем правоохранительные органы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Если дача взятки состоялась, то, безусловно, в отношении этого человека принимается решение о возбуждении уголовного дела за дачу взятки должностному лицу. На юге судебный пристав получал вознаграждение в том объеме, в котором ему предлагалась взятка.

- Вас не любят, потому что долги отдавать трудно. Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда, поэтому в обществе отношение негативное. Чувствуете это отношение на себе?



- Безусловно, такой фактор ощущается. Хотелось бы людям разъяснить, что мы исполняем судебное решение. Если кто-то недоволен действиями судебного пристава, почему же в суде вы не отстояли свою позицию?