Дарья Абунагимова

Тема: подробности жизни и убийства Татьяны Варламовой

Здравствуйте! В конце ноября Приамурье потрясла страшная трагедия, масштаба цинизма которой мы ещё не знали: в детском саду № 47 областного центра молодая мама получила 14 ножевых ранений. Её ребенок ходил в этот детский сад. Сегодня об этом убийстве в стране детства поговорим с близкой подругой погибшей Татьяны Варламовой – Дарьей Абунагимовой.

- Здравствуйте, Дарья.



- Здравствуйте.

- Как давно вы знали Татьяну?



- С Таней мы были знакомы с раннего детства. Познакомились, когда мне было четыре года, а Тане – три. С этого момента мы не расставались.

- В школе вместе учились?



- Да, детский сад, школа.

- Где прошло ваше детство?



- Наше детство прошло в поселке Бурея, наши родители жили в одном доме, естественно, и мы росли там.

- Каким человеком была Татьяна?



- Таня была очень жизнерадостной девочкой. Она никогда не отчаивалась, всегда шла вперед. Даже после самых трагичных событий в жизни всегда становилась на ноги, всего добивалась сама. Она выучилась, карьера складывалась очень успешно.

- Кто она была по образованию? Как училась в школе?



- В школе она училась очень хорошо, окончила ее с медалью. Потом поступила и успешно окончила вуз по специальности «Банковское дело». Затем устроилась на работу в банк, где очень быстро поднималась по карьерной лестнице. Карьера еще бы росла и росла, доросла бы, думаю, до чего-то грандиозного. Таня была очень упертая, всегда добивалась всего сама.

- Семейная жизнь давно началась?



- Почти пять лет.

- Они давно были знакомы?



- До свадьбы где-то год встречались. В принципе не очень давно, не так хорошо мы его все и знали.

- Как проходила их семейная жизнь?



- За год до этого они уже жили в Благовещенске, мы не очень часто виделись. Первые года полтора я вообще не знала о том, что он поднимает на Таню руку, она об этом не говорила. Обо всем этом я случайно узнала потом. Стала задавать ей вопросы, почему она мне не рассказывала. Наверное, поначалу любила, потом боялась, поэтому всё так и было. Просто в один прекрасный момент ей это настолько надоело, и мы все постарались до нее донести, что хватит, это не шутки, поэтому она решилась наконец-то от него уйти.

- Он регулярно ее бил?



- Нет, но раз в полгода хорошо получить – это не очень даже и редко. Я считаю, что так делать ненормально. Тем более он бил так, словно не понимал, что перед ним слабая девушка, которая не может дать ему сдачи, а если и может, то очень боится.

- Она была подавлена, боялась его?



- Она очень его боялась. После последнего нападения, когда она написала заявление в полицию…

- Когда он на нее напал в последний раз?



- Подкараулил ее дома и напал 22 ноября.

- Они уже не жили вместе?



- Нет, уже не жили вместе, она забрала у него ключи.

- Сколько времени уже не жили?



- Не очень и много – недели две-три. Таня забрала у него ключи.

- Квартира была ее?



- Да, мы решили, что он сделал дубликат ключей, потому что по-другому не смог бы проникнуть в квартиру. После того как она отвела ребенка в садик, он напал на нее и избил. Потом мы с ней разговаривали, что ей пришли мысли в голову его успокоить, словами привела его в чувство, он ушел. На следующий день она собралась и приехала домой к родителям в Бурею. 23 ноября она приехала в Бурею, а 24 ноября поехала менять замок на двери квартиры, чтобы не лишиться имущества.

- Она была избитая, в синяках?



- Да, она приехала, сразу же сняла побои: была гематома на голове, лицо немного подрано, синяки на руках, что говорит о его жестокости – он не смотрит, кто перед ним. 24 ноября она приехала менять замки, он разгромил всю квартиру: разбил всю технику – телевизор, машинку.

- В ее отсутствие?



- Да. Разбил всю мебель, даже разорвал натяжной потолок. Таня очень сильно плакала, присылала мне видео разгромленной квартиры. Вызвала полицию, они сняли отпечатки пальцев, записали все показания. Тут же они его поймали, вызвонили, чтобы они приехал якобы на примирение. Они его забрали, а Таня уехала обратно в Бурею. Видимо, недолго они его подержали. 26 ноября мы с Таней разговаривали, она попросила меня поехать с ней в квартиру, чтобы помочь навести порядок. Рано утром мы поехали.

- В детский сад?



- Сначала заехали в банк, взяли справку в банке для детского сада, после чего поехали в детский сад. По дороге мы поговорили, она сказала, что переговорит с заведующей, объяснит всю ситуацию, думаю, что поймет. Поэтому я сидела в машине и не думала о том, почему ее нет более десяти минут, решила, что они разговаривают между собой. У меня и мысли не было, что он может на нее напасть и именно в детском саду. Мы практически никому не говорили, что едем в город, знали несколько человек. Это стечение обстоятельств, судьба – не знаю, как назвать.

- Кем работал ее муж? Чем вообще занимался? Был ли судим?



- Был судим за грабеж – вроде он напал на женщину в подъезде, отобрал у нее кошелек, точно не знаю. О его судимости мы узнали после свадьбы.

- Было наказание?



- Да.

- Сколько лет.



- Не знаю. Он такой человек, который напоминает гиену. Всегда все делает исподтишка, что-то мерзкое говорит, из его уст всегда летят гадости, их очень много. Таня терпела, прощала, ребенок… Потом просто устала, а он решил все вот так сделать.

- Как вы думаете, почему полиция не сработала в той мере, в какой должна была сработать? Почему не защитила человека, который просил у нее защиты?



- Даже не знаю, что сказать. Думаю, что наша полиция, как всегда, все списала на то, что это бытовые семейные разборки, ничего страшного быть не может. Может быть, если бы до этого поступали заявления о побоях, они бы отреагировали по-другому. А так, думаю, просто махнули рукой.

- Сколько лет ребенку?



- Три года.

- Мальчик или девочка?



- Мальчик.

- Какова его дальнейшая судьба?



- Ребенка под опеку возьмет старшая Танина сестра – Наталья. Мы, конечно, сделаем все, чтобы ребенок остался именно в этой семье, потому что его там любят, он все время проводил там, когда Таня приезжала домой, он всегда был у бабушки, у Таниной мамы, родных, сестер. На похоронах не было родных с Костиной стороны. Были дальние родственники, они тоже все в шоке от этой ситуации, но близких родственников не было.

- Что сказать другим Таням, которые сегодня смотрят эту программу, на которых поднимают руку, которых унижают, на которых орут мужья? Они терпят во имя чего-то, ради ребенка, думают, что все переменится, он поумнеет. Сегодня в семьях очень много насилия.



- Таких людей нужно сразу покидать, при возможности не рожать таким людям детей. Если все так получилось, то лучше сразу бежать и бежать далеко, потому что садизм и зверства доведут до такого горя, когда человек просто лишил ребенка родителей. Лишил дочки, подруги, сестры, племянницы – это очень большое горе. Это все очень сложно пережить. Поэтому я призываю всех девушек и женщин, которых бьют мужья, издеваются, – бегите, бегите, пока не поздно, послушайте своих родных и уходите!

- Злодей лучше не станет.



- Не станет. Такие люди не меняются, а под конец просто звереют.

- Это были «Простые вопросы» для Дарьи Абунагимовой. Мы говорили о человеческой трагедии, которая недавно произошла на глазах у общества. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.

